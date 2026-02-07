Publicarea rapidă a anunțurilor în ziarul Cuget Liber Constanța
National.ro, 7 februarie 2026 06:10
Într-un context în care informarea locală rămâne esențială pentru comunități, presa regională continuă să joace un rol important în transmiterea mesajelor de interes public, juridic sau administrativ. În județul Constanța, publicarea anunțurilor în ziare locale reprezintă în continuare una dintre cele mai eficiente modalități de a ajunge la un public bine definit, atât în format […]
• • •
Acum 30 minute
06:10
Acum 24 ore
17:20
Există un moment aproape reflex în conversațiile zilnice. Cineva întreabă „Cum ești?", iar răspunsul vine rapid: „Bine". De multe ori, răspunsul nu este o minciună deliberată. Este o formulă de protecție. În spatele ei pot exista oboseală, frică, confuzie sau o nevoie reală de sprijin, dar care nu ajunge să fie rostită. Refuzul ajutorului nu […]
16:50
La 12 ani, David Dumitrescu se impune ca una dintre personalitățile tinere ale pianului românesc și se înscrie în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # National.ro
David Dumitrescu are 12 ani și un palmares care, în mod obișnuit, aparține unor muzicieni mult mai maturi. Elev al Colegiului Național de Muzică „George Enescu" din București, tânărul pianist a fost inclus în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, ca recunoaștere a performanțelor sale […]
16:30
Alimente expirate, fructe și legume mucegăite, descoperite în urma unor controale ANPC! Ce amenzi au dat inspectorii – GALERIE FOTO # National.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat 72 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 1,55 milioane de lei, în urma unor acțiuni de control desfășurate la nivel național la peste 200 de operatori economici. Comisarii ANPC au găsit nereguli în urma verificării a peste 200 de operatori economici din toată țara, aceștia […]
15:40
Deţinut de la Penitenciarul Giurgiu, dat în urmărire naţională. A beneficiat de o întrerupere a executării pedepsei, dar nu s-a mai întors # National.ro
Un deținut e căutat de autorități, după ce ar fi trebuit să se întoarcă la Penitenciarul Giurgiu, dar nu a făcut acest lucru. Bărbatul primise o permisiune de întrerupere a executării pedepsei, pentru trei luni. Informații despre această situație s-au aflat public vineri, 6 februarie. Este vorba despre un deţinut de la Penitenciarul Giurgiu condamnat […]
12:50
Un oficial militar rus de rang înalt a fost transportat de urgență la spital după ce a fost împușcat vineri într-un imobil rezidențial din Moscova. Conform primelor informații, autorul atacului asupra generalului în vârstă de 64 de ani a reușit să fugă. Un oficial militar rus de rang înalt a fost rănit prin împuşcare într-un […]
12:30
Cod roșu de inundații în Prahova și Buzău. S-a emis RO-ALERT/Ploile au făcut deja ravagii, inundând curți și case în zeci de localități din 5 județe – FOTO&VIDEO # National.ro
Mari probleme ca urmare a precipitațiilor abundente abătute în ultimele zeci de ore în mai multe zone din țară, care au produs deja inundații. Autoritățile sunt în alertă în mai multe județe, iar pompierii au ieșit deja pe teren pentru a ajuta localnicii să scoată apa care a ajuns în casele și curțile oamenilor, în […]
10:40
Un accident cu urmări grave a avut loc joi seară, 5 februarie, în Capitală. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tramvai. Conform primelor informații, tragedia a avut loc pe Șoseaua Colentina, în sectorul 2 al Capitalei, fiind implicat un tramvai care circula pe linia 21. Bărbatul care a decedat, […]
10:00
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, plasat sub control judiciar pe cauțiune, cu interdicția de a-și exercita funcția (surse) # National.ro
După ce a fost audiat joi, timp de mai multe ore, la Direcția Națională Anticorupție, primarul Sectorului 3 Robert Negoiță a ieșit din sediul DNA, în cursul serii, fără să facă prea multe declarații în fața presei. Ulterior, s-a aflat, pe surse, că edilul a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune. Primarul Sectorului 3 […]
09:40
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fac, vineri dimineață, 6 februarie, percheziții la sediul Primăriei Sectorului 5 din Capitală. Potrivit primelor informații, perchezițiile ce se derulează în această dimineață se fac într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupție în domeniul imobiliar, conform realitatea.net. Ar fi vorba despre suspiciuni de trafic de influență, luare de mită, dare de […]
07:20
Ieri
06:00
BERBEC Concentrarea și nivelurile de concentrare sunt în mare parte destul de robuste, iar o abordare mai puțin dispersă a vieții tale se simte bine acum. Centrarea emoțională și prezența vă pot stimula relațiile. Cu toate acestea, poate exista o influență între nevoia de a vă ocupa de viața personală și ambiția de a atinge […]
5 februarie 2026
20:10
Autoritățile franceze au percheziționat marți birourile din Paris ale platformei de socializare X, după apariția și răspândirea unor deepfake-uri cu conținut sexual explicit, generate de chatbotul Grok. Totuși, dacă există o „răzbunare" împotriva X, aceasta a început în februarie, când Eric Bothorel, deputat în partidul centrist al lui Emmanuel Macron, a acuzat platforma că a […]
19:40
Guvernarea Ilie Bolojan a alunecat periculos dinspre autoritate înspre autoritarism. Deciziile luate într-un cerc restrâns sunt asumate de nimeni, dar plătite de toată lumea. Coaliția a ajuns să fie ținută în șah de premier, care sacrifică metodic economia și capitalul românesc pe altarul „disciplinei" cerute din afară. Asta nu mai reformă, ci direct un experiment […]
19:10
Ministrul Energiei dă din casă. Banii din PNRR pentru centralele pe gaze au fost ”mătrășiți” de Guvern # National.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a reușit, involuntar sau nu, să dinamiteze toate partidele din coaliția de guvernare. Acesta a dezvăluit că cele 1,8 miliarde de euro din PNRR, alocate centralelor pe gaze și fotovoltaicului cu stocare, au fost pur și simplu "mătrășiți" de Guvern. Proiectele urmau să înlocuiască energia produsă de termocentralele pe cărbune, dar […]
18:40
Campania tarifară a lui Donald Trump este atât de prost gestionată și a întâmpinat atât de multă rezistență încât s-ar putea să fi atins deja apogeul, iar comerțul internațional s-a dovedit suficient de flexibil pentru a se adapta. În ciuda unei scăderi temporare a importurilor în octombrie, inversată în noiembrie, Statele Unite nu dau semne […]
18:20
Blocul Național Sindical și-a exprimat indignarea față de un act incalificabil al Parlamentului, care a respins, pe șest, cel mai important proiect care ar fi desființat puterile aproape absolute acordate angajatorilor prin Codul muncii din 2009. Sindicaliștii acuză parlamentarii de dispreț total față de legi și cetățeni, cerând reintroducerea proiectului la Comisia pentru muncă, cea […]
17:50
Premier League pregătește o schimbare majoră în modul în care promovează campania dedicată diversității și incluziunii. Conducerea ligii analizează renunțarea la obligativitatea banderolelor în culorile curcubeului și a echipamentelor speciale purtate în timpul programului Rainbow Laces. Până acum, căpitanii echipelor erau obligați să poarte banderole Pride, iar jucătorii participau la campanii vizuale dedicate comunității LGBTQ+. […]
17:40
Răzvan Lucescu continuă să-l domine pe Rafa Benitez în Grecia. După succesul din campionat, scor 2-0, PAOK a făcut un nou pas important spre finala Cupei Greciei, câștigând cu 1-0 pe terenul lui Panathinaikos, în prima manșă a semifinalelor. Unicul gol al partidei de la Atena a fost marcat de Georgios Giakoumakis, în minutul 67, […]
17:10
CNAS îl contrazice pe Bolojan. Numărul mare de concedii medicale, cauzat de o explozie a cazurilor de cancer # National.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate a contrazis flagrant declarațiile premierului Bolojan referitoare la concediile medicale fictive ale românilor, care au grevat bugetul Sănătății. În realitate, numărul mare de certificate de concedii medicale a fost cauzat de o explozie a afecțiunilor oncologice, cardiovasculare, dar și neurologice. În plus, potrivit precizărilor CNAS, banii pentru concediile medicale […]
17:00
VIDEO. Ministrul Finanțelor: Planul de relansare economică include măsuri care sprijină strict sectorul microîntreprinderilor/Detaliile anunțate de Nazare # National.ro
Planul de relansare economică a fost discutat în primă lectură în ședința de Guvern de joi. Acesta cuprinde o serie de măsuri de sprijin pentru microîntreprinderi, a precizat ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare. La finalul ședinței de Guvern de joi, 5 februarie, Nazare a ieșit în fața presei și a trecut în revistă aceste măsuri. […]
16:30
Președintele Xi Jinping dorește ca yuanul să poată rivaliza cu dolarul drept monedă de rezervă globală. Poate China să ofere o alternativă viabilă și stabilă? În 2025, dolarul american reprezinta 57% din rezervele mondiale alocate, în scădere față de 71% în 2000, dar rămâne dominant. Yuanul ocupă însă locul șase, cu aproximativ 1,93%, în urma […]
16:10
Germania întâmpină dificultăți : stagnare, competitivitate în scădere și cea mai mare povară socială din istoria sa – semne că motorul economic al Europei se poticnește sub greutatea propriului sistem. Cu o singură frază, cancelarul Friedrich Merz a rupt regula sacrosantă a Germaniei și Europei de Vest: „Statul social așa cum îl cunoaștem astăzi nu […]
16:10
În această lună, Comisia Europeană va prezenta cele mai ambițioase propuneri de până acum pentru a acorda prioritate producției europene în contractele publice din sectoarele apărării, digital și industrial. Legea privind acceleratorul industrial va stabili obiective privind cantitatea de piese fabricate în Europa pe care trebuie să le conțină anumite tehnologii strategice, inclusiv cele regenerabile, […]
16:10
Cine sunt pensionarii care ar putea primi până la 1000 de lei sprijin din partea statului. Anunțul de ultimă oră făcut de ministrul Muncii # National.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut joi, 5 februarie, un anunț important pentru pensionarii cu venituri mici. Aceștia ar putea să primească un ajutor financiar din partea statului, prin așa-numitul „Pachet de Solidaritate". Din câte reiese din precizările ministrului PSD al Muncii, circa 2,8 milioane de pensionari ar urma să primească un astfel de sprijin […]
15:50
De multe ori, oamenii care par că „se descurcă" cel mai bine sunt cei la care nimeni nu se gândește să întrebe cum sunt cu adevărat. Nu pentru că nu ar avea probleme, ci pentru că nu le arată într-un mod care să alarmeze. Suferința psihică nu se manifestă întotdeauna prin retragere sau plâns. Mult […]
15:00
S-a înmuiat ”superputerea” Occidentului. Rusia exportă acum mai mult petrol pe mare decât la începutul războiului # National.ro
Dintre toate armele din arsenalul lui Vladimir Putin, cele mai importante din punct de vedere strategic nu s-au dovedit a fi rachetele hipersonice, ci flota de petroliere. Sancțiunile economice ar fi trebuit să fie "superputerea" Occidentului care să pedepsească Kremlinul pentru invadarea Ucrainei în februarie 2022. Atunci cum se face că Rusia exportă acum mai […]
14:30
Alertă alimentară: Lot de salată de icre, retras de la vânzare după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes/Anunțul ANSVSA # National.ro
Un lot de salată de icre cu caras și ceapă este retras de la vânzare din magazinele unui lanț de hipermarketuri, din cauza detectării unei bacterii. Kaufland retrage de la vânzare un lot de salată de icre cu caras și ceapă al furnizorului Negro 2000 SRL, după ce s-a constatat prezența bacteriei Listeria monocytogenes, potrivit […]
13:30
1. Comitetul Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA ne-a înghesuit ca pe sardine pentru că am anulat alegerile prezidențiale din 2024, iar Nicușor Dan a răspuns că "referirile prezentate în raport sunt strict descriptive" și că "România este o democrație puternică." Chiar originală, ca să-l citez pe un înaintaș al lui la Cotroceni. Nu era […]
12:10
Alerte meteo de ploi, ninsori viscolite și vânt puternic. Ce zone sunt vizate de Cod galben/Cum va fi vremea în București # National.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 5 februarie, mai multe alerte de vreme rea. E vorba de atenționări Cod galben. Unele zone din țară se vor confrunta cu ploi însemnate cantitativ, iar în zona montantă înaltă din mai multe județe sunt prognozate ninsori viscolite. Meteorologii au transmis și o prognoză specială pentru București, […]
11:20
PSD îi reproșează lui Bolojan că întârziat pachetul de stimulare a economiei: „Cinci luni de indecizie și tergiversare din partea premierului” # National.ro
Reprezentanții PSD consideră că măcar o parte din situația actuală ar fi putut fi evitată dacă pachetul de stimulare a economiei, propus de social-democrați, ar fi fost adoptat de acum cinci luni, întârziere care îi este imputată premierului Ilie Bolojan. „Programul PSD de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni
10:40
Călin Georgescu, reacție la raportul Comisiei din Congresul SUA: „Singura soluție corectă este întoarcerea la vot” # National.ro
În contextul apariției raportului preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților a Congresului SUA, care pune sub semnul întrebării anularea alegerilor prezidențiale din România, Călin Georgescu a reacționat. Acesta spune că „singura soluție corectă este întoarcerea la vot” prin organizarea de noi alegeri prezidențiale, dar și de alegeri parlamentare anticipate. Călin Georgescu susține că raportul […] The post Călin Georgescu, reacție la raportul Comisiei din Congresul SUA: „Singura soluție corectă este întoarcerea la vot” first appeared on Ziarul National.
09:50
Informații de ultimă oră: DNA derulează, în cursul dimineții de joi, 5 februarie, percheziții la sediul Primăriei Sectorului 3, instituția condusă de către Robert Negoiță. Procurorii DNA fac percheziții la Primăria Sectorului 3, în vizorul anchetatorilor anticorupție fiind chiar primarul sectorului 3, Robert Negoiță, potrivit Mediafax. Procurorii DNA ar suspecta săvârșirea mai multor fapte de […] The post Percheziții la Primăria Sectorului 3. Edilul Robert Negoiță, în vizorul DNA (surse) first appeared on Ziarul National.
07:10
07:00
BERBEC Luptați în anumite bătălii împotriva celor care nu vă înțeleg atitudinea față de o situație de muncă în care sunteți de partea celor care par cei mai vulnerabili. Dar rămâi ferm în convingerile tale și în ceea ce vei expune în public. TAUR Reflectă la atitudinea ta, poate prea încăpățânată, la un eveniment […] The post Horoscop 5 februarie 2026 – Veți găsi mult entuziasm first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
20:40
Acum 75 de ani, ideea de a exploata energia spațiului era doar o fantezie a unor vizionari precum Arthur C. Clarke și Isaac Asimov. Mega-fuziunea companiilor xAI și SpaceX aduce acest vis science-fiction cu un pas mai aproape de realitate. Inginerii de la NASA au speculat de aproape două decenii despre mutarea calculatoarelor care consumă […] The post Mega-fuziunea care mizează pe viitorul centrelor de date din spațiu first appeared on Ziarul National.
20:10
Robert Oppenheimer, părintele bombei nucleare americane, a descris rivalitatea atomică dintre țara sa și Uniunea Sovietică ca fiind „doi scorpioni într-o sticlă”. Riscurile unei confruntări nucleare au fost limitate de-a lungul anilor prin diverse acorduri de control al armamentului, cel mai recent fiind New START. Dar acest tratat expiră pe 5 februarie, fără a fi […] The post De ce se prefigurează o nouă cursă a înarmărilor nucleare first appeared on Ziarul National.
19:40
Nicușor Dan și alegerile anulate: România, prinsă cu mâna în sacul cu voturi de Congresul SUA # National.ro
Raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA aruncă România într-o lumină devastatoare: o țară în care se anulează alegeri fără probe, candidații incomozi sunt eliminați administrativ, libertatea de exprimare este cenzurată într-un mod agresiv, iar la conducere a ajuns o gașcă politică dispusă să calce democrația în picioare, cu binecuvântarea Comisiei Europene. În […] The post Nicușor Dan și alegerile anulate: România, prinsă cu mâna în sacul cu voturi de Congresul SUA first appeared on Ziarul National.
19:10
Guvernul Bolojan s-a asigurat că niciun colet nu va ateriza în România. Taxarea, aproape dublă față de cea decisă în UE # National.ro
Disperat că toată mass-media, inclusiv cea mainstream, l-a atacat pe premierul Bolojan pentru taxa pe colete introdusă în avans, care aduce deja pierderi la buget, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a sărit să spună că e fake-news. Și dezinformare. Din comunicarea ministrului, însă, nu reiese așa ceva, ci doar că ar fi fluctuații sezoniere. Mai mult, […] The post Guvernul Bolojan s-a asigurat că niciun colet nu va ateriza în România. Taxarea, aproape dublă față de cea decisă în UE first appeared on Ziarul National.
18:30
Oficialii europeni responsabili cu securitatea consideră că doi sateliți rusești au interceptat comunicațiile a cel puțin douăsprezece sateliți cheie deasupra continentului, într-o campanie de spionaj și sabotaj care s-a intensificat recent. Interceptările probabile, care nu au fost raportate anterior, riscă nu numai să compromită informațiile sensibile transmise de sateliți, ci ar putea permite Moscovei să […] The post Rusia, suspectată că ar fi interceptat sateliții cheie ai Europei first appeared on Ziarul National.
18:10
ONG-urile Declic și Mining Watch România au ieșit la atac după emiterea unui aviz de mediu la exploatarea minieră auriferă de la Certej, sub acuzația de atentat la statul de drept. Acestea susțin că avizul ar fi ilegal, în absența unei licențe miniere, afirmații contrazise de Agenția de Protecție a Mediului Hunedoara. În fapt, avizul […] The post ONG-urile au ieșit la atac și cer blocarea exploatării aurului românesc first appeared on Ziarul National.
17:50
Presa din Italia dezvăluie un episod extrem de grav legat de organizarea Jocurile Olimpice de Iarnă Milano‑Cortina 2026. Organizații mafiote au încercat să se infiltreze în proiectele de infrastructură ale competiției programate între 6 și 22 februarie 2026. Direcția Italiană de Investigații Antimafia a descoperit încă din luna mai a anului trecut că grupări din […] The post Mafia italiană preia controlul Jocurilor Olimpice?! “Noi comandăm!” first appeared on Ziarul National.
17:50
Situație tensionată în jurul lui Cristiano Ronaldo. După scandalul izbucnit în urma nemulțumirilor legate de modul în care este administrat Al Nassr, starul portughez a părăsit Arabia Saudită, iar reacția fanilor nu a întârziat să apară. Decizia lui Ronaldo de a refuza participarea la meciul cu Al-Riyadh și de a pleca din țară, pe fondul […] The post CR7, dat dispărut! Afișele au apărut întâi pe stâlpii din Riad first appeared on Ziarul National.
17:30
Perspectivele generale rămân la fel de sumbre pentru Ucraina, dar există semne că rezultatul negocierilor de la Abu Dhabi, care au început miercuri, ar putea răspunde în sfârșit la o întrebare cheie: este Vladimir Putin pregătit pentru pace? În ajunul discuțiilor planificate pentru două zile, Rusia a reluat atacurile aeriene asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, […] The post Este Putin pregătit pentru pace? first appeared on Ziarul National.
17:10
MAI se pregătește pentru valul de imigranți. Aceștia vor primi alocații în bani de la statul român # National.ro
După cei aproape 200.000 de ucraineni întreținuți din banii statului român, Guvernul anunță măsuri pentru primirea imigranților din țările terțe. Solicitanții de azil vor avea dreptul de a primi alocații în bani din bugetul României, precum și asistență medicală gratuită. MAI anunță înființarea centrelor de screening pentru solicitanții de azil, pentru care se vor direcționa […] The post MAI se pregătește pentru valul de imigranți. Aceștia vor primi alocații în bani de la statul român first appeared on Ziarul National.
17:00
Nicușor Dan, prima reacție după raportul Comisiei din Congresul SUA: „România nu este subiectul Raportului”/„Referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale” # National.ro
Președintele Nicușor Dan reacționează după apariția raportului Comisiei juridice a Congresului SUA, care pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor prezidențiale din România, de la finalul anului 2024. Șeful statului susține că referirile la România din raport „sunt strict contextuale” și nu se pot „substitui unei evaluări juridice”. Nicușor Dan: România nu este subiectul Raportului […] The post Nicușor Dan, prima reacție după raportul Comisiei din Congresul SUA: „România nu este subiectul Raportului”/„Referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale” first appeared on Ziarul National.
17:00
Între proteste, examene și abandon: cine mai susține școala românească? Liga Profesorilor Excepționali – o campanie pentru dascălii care se luptă pentru binele copiilor # National.ro
Anunțul sindicatelor din educație privind reluarea protestelor și posibila declanșare a unei greve de avertisment în timpul simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat a reaprins o tensiune care mocnește de luni bune. Profesorii reclamă efectele măsurilor de austeritate introduse în vara trecută, iar elevii și părinții privesc cu îngrijorare un calendar școlar care riscă să […] The post Între proteste, examene și abandon: cine mai susține școala românească? Liga Profesorilor Excepționali – o campanie pentru dascălii care se luptă pentru binele copiilor first appeared on Ziarul National.
