Publicarea rapidă a anunțurilor în ziarul Cuget Liber Constanța

De multe ori, oamenii care par că „se descurcă" cel mai bine sunt cei la care nimeni nu se gândește să întrebe cum sunt cu adevărat. Nu pentru că nu ar avea probleme, ci pentru că nu le arată într-un mod care să alarmeze. Suferința psihică nu se manifestă întotdeauna prin retragere sau plâns. Mult […]