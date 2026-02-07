Cheile Jiețului, paradisul de gheață din Parâng. Locul ascuns din România, înconjurat de frumuseți ale naturii
Adevarul.ro, 7 februarie 2026 06:15
Aflate la polalele Munților Parâng și traversate de șoseaua care leagă orașele Văii Jiului de Transalpina, Chielie Jiețului se transformă timp de mai multe luni pe an într-un ținut al gheții, rar luminat de razele soarelui, dar căutat de amatorii de aventură.
Acum 30 minute
06:15
Acum 2 ore
05:15
Acțiunile continuă să înregistreze pierderi pentru a treia sesiune consecutivă, din cauza lichidării excesive a expunerilor în domeniul AI, al criptomonedelor și metalelor, ceea ce a redus apetitul pentru risc al investitorilor.
Acum 4 ore
04:15
Ce locuri de muncă au cei mai bine plătiți români: „Sunt la serviciu de luni până vineri și muncesc 13–15 ore pe zi” # Adevarul.ro
Numeroși români susțin că au ajuns la venituri lunare considerabile, după ani de muncă, însă meseriile lor îi privează de timpul liber și le oferă un nivel de stres ridicat și continuu. Cele mai mari salarii sunt obținute adesea în IT, medicină și inginerie.
03:15
Atacurile sinucigașe care au salvat onoarea Armatei Române. Până și inamicii au fost profund impresionați # Adevarul.ro
Românii au fost protagoniștii a două atacuri kamikaze în timpul Primului Război Mondial. Două regimente de cavalerie s-au sacrificat pentru a oferi o șansă de scăpare Armatei Române grav presată de cea germană. Prin curajul lor nebunesc au câștigat până și respectul inamicului.
Acum 6 ore
02:15
Care este peștele care a ajuns în farfuriile vedetelor pentru că promite o piele mai luminoasă # Adevarul.ro
Sardinele au devenit, în ultimele luni, unul dintre cele mai discutate alimente din zona de nutriție și îngrijire a pielii, iar motivul este simplu și măsurabil: acest pește mic concentrează vitamina D, vitamina B12 și acizi grași omega-3 într-o formă ușor de absorbit de organism.
01:15
România, dependentă de împrumuturi. Analist: „Nu e rău, însă depinde pentru ce o facem” # Adevarul.ro
România este în continuare dependentă de împrumuturi, doar în acest an având nevoie de circa 52 de miliarde de euro, însă faptul că luăm bani cu împrumut nu este rău, atât timp cât sunt folosiți „cu cap”, după cum au explicat analiștii consultați de „Adevărul”.
00:45
Povestea incredibilă a copilului de țăran român ajuns unul dintre geniile lumii. A devenit cel mai bun neurochirurg din Europa # Adevarul.ro
Leon Dănăilă este unul dintre cei mai galonați medici din istoria României. Născut într-un târg de la capătul României, a reușit, printr-o dedicare totală, să salveze viața a zeci de mii de pacienți. În plus, a ajuns renumit pentru modestia sa, deși a operat inclusiv prim-miniștri.
Acum 8 ore
00:15
La 7 februarie 1992, statele Comunităților Europene au semnat Tratatul de la Maastricht, documentul care a pus bazele Uniunii Europene, extinzând cooperarea economică și politică și introducând conceptul de cetățenie europeană.
00:00
Numeroase plângeri privind activitatea unor case de pensii, inclusiv din străinătate, au fost trimise anul trecut Avocatului Poporului, în general fiind semnalate greșeli de calcul sau neefectuarea recalculării pensiilor în baza noii legi, dar și întârzieri majore de aplicare a acesteia.
6 februarie 2026
23:45
Zelenski cere măsuri rapide în ceea ce privește apărarea aeriană și repararea rețelei electrice # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a solicitat vineri luarea de măsuri mai rapide pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și repararea daunelor provocate rețelelor electrice și sistemelor de încălzire în urma atacurilor aeriene masive ale Rusiei.
23:45
Lapoviță și polei masiv în Republica Moldova. Premierul a cerut armatei să intervină în capitală # Adevarul.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a cerut armatei să intervină sâmbătă dimineață în Chișinău din cauza poleiului masiv care a făcut trotuarele și drumurile impracticabile pentru pietoni și automobile.
23:30
Fostul ministru adjunct rus al Justiției, Serghei Tropin, găsit înecat în cada de baie în apartamentul său din Moscova.
23:30
Obiceiurile simple care ne pot îmbunătăți sănătatea. Medic: „Lumina de dimineață ajută la stabilizarea ceasului biologic” # Adevarul.ro
Anumite practici zilnice pot avea un impact real asupra stării de sănătate și pot reduce riscul unor afecțiuni comune, însă nu pot ține loc de tratament. Alegerile făcute în timp influențează calitatea vieții, fără a oferi însă protecție absolută, potrivit Women’s Health.
23:00
Rapid s-a împiedicat în lupta pentru titlu, în fața Petrolului. „Primvs Derby” s-a încheiat nedecis # Adevarul.ro
Giuleștenii au o singură victorie în ultimele patru meciuri de acasă.
23:00
Imaginea Reginei Elisabeta a II-a de pe monedele comemorative australiene, asemănată cu Shrek # Adevarul.ro
Două monede care o celebrează Regina Elisabeta a II-a, criticate pentru că nu seamănă cu regretatul monarh.
22:45
Comerțul global s-ar putea dovedi mai rezilient decât se așteptau mulți, în pofida naționalismului economic și a creșterii tarifelor, un scenariu tot mai plauzibil fiind o creștere anuală a comerțului mondial cu bunuri de 2,5% în următorul deceniu, ușor peste ritmul de creștere al PIB-ului global.
22:45
Expresia „când o zbura porcul” s-a adeverit în China. Aventura animalului în aer a lăsat un sat întreg fără curent # Adevarul.ro
Un fermier din sud-vestul Chinei a provocat o pană de curent de aproape zece ore după ce a încercat să transporte porci cu ajutorul unei drone. Aparatul s-a încurcat într-o linie de înaltă tensiune, avariind rețeaua locală.
Acum 12 ore
22:30
Tone de dolari trimise în Iran de către Rusia. Moscova a transferat banii cu trenul și vaporul # Adevarul.ro
Rusia este acuzată că a expediat, în secret, miliarde de dolari, în numerar, către Iran. În 2018, Moscova a transferat cel puțin 2,5 miliarde de dolari către Teheran, pentru a sprijini regimul ayatollah după impunerea de sancțiuni americane.
22:30
„Mamă, sunt viu!”. Povestea soldatului ucrainean, considerat mort de familie, care s-a întors acasă după trei ani de captivitate # Adevarul.ro
Familia militarului ucrainean Nazar Daletsky, în vârstă de 46 de ani, l-a considerat mort și i-a organizat funeralii, însă, în timpul schimbului de prizonieri din 5 februarie, el s-a întors acasă în viață.
22:00
Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, finală de vis la Transylvania Open. Românca, evoluție magistrală în semifinale # Adevarul.ro
Principalele favorite și-au respectat blazonul.
22:00
Patru români, parte a unui grup care se ocupa cu spălarea banilor, arestați. Prin conturile infractorilor au trecut peste 300 milioane de euro # Adevarul.ro
Autorităţile române şi franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală.
22:00
Un criminolog specializat la Oxford spune de ce nu e o soluție interzicerea rețelelor sociale pentru adolescenți: „Ne ascundem în spatele acestei interdicții” # Adevarul.ro
Criminologul român Vlad Zaha, specializat la Oxford, atrage atenția asupra mai multor pericole care ar putea deriva dintr-o astfel de măsură.
22:00
Decizia incredibilă a unei familii care a cumpărat o casă știind că va fi inundată: „Vom intra în casă cu barca” # Adevarul.ro
Doi soți din Franța au ales să își cumpere o locuință pe malul unui râu, deși știau încă de la început că vor avea de-a face cu inundații.
21:45
Jandarmii au folosit substanțe iritant-lacrimogene la meciul FC Rapid – FC Petrolul, după acte de violență în Peluza Sud # Adevarul.ro
Jandarmii prezenţi la meciul de fotbal dintre FC Rapid Bucureşti şi FC Petrolul Ploieşti au fost nevoiţi să intervină cu substanţe iritant-lacrimogene, vineri, după ce mai mulţi suporteri ai echipei oaspete au comis acte de violenţă în Peluza Sud, în timpul primei reprize.
21:30
Râul din SUA care sfidează legile naturii. Explicația surprinzătoare a unui fenomen geologic rar # Adevarul.ro
Râul Green, care izvorăște din Wyoming și se varsă în râul Colorado, traversează Munții Uinta din Utah într-un mod ce a intrigat geologii timp de decenii.
21:30
Ministrul Energiei: „În cea mai geroasă iarnă din ultimii 5 ani, România a consumat cu 25% mai mult gaz” # Adevarul.ro
România a înregistrat în această iarnă un consum de gaze naturale cu aproximativ 25% mai mare față de perioadele similare din ultimii cinci ani, din cauza temperaturilor extrem de scăzute, a explicat vineri seară ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
21:15
Horoscop sâmbătă, 7 februarie. Unii nativi își schimbă destinul cu 180 de grade, iar alții iubesc din nou # Adevarul.ro
Horoscopul de sâmbătă, 7 februarie aduce schimbări majore pentru nativii Scorpion. De asemenea, astrele au vești bune pentru Gemeni și Fecioare.
21:15
CIA a încetat discret publicarea raportului său de referință despre „Starea Lumii”. Cercetător: „Este o pierdere grea” # Adevarul.ro
CIA a anunțat că va înceta publicarea raportului anual privind „Starea lumii” (World Factbook), o lucrare de referință populară care a fost disponibilă publicului larg în mod neîntrerupt mai bine de 60 de ani, relatează AFP.
21:15
„Europa Liberă” se închide în România. Elena Vijulie Tănase: „Libertatea nu are termen de garanție” # Adevarul.ro
Publicaţia Europa Liberă, finanţată de Congresul Statelor Unite, se închide în România după șase ani de activitate. Publicaţia se închide oficial pe 31 martie.
21:00
Marco Rubio și JD Vance, răsfățați cu un meniu de trei stele Michelin la Jocurile Olimpice de Iarnă # Adevarul.ro
Vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio au luat masa împreună în oraș. Cine nu era pe lista de invitați nu s-a putut apropia la mai mult de 200 de metri de restaurantul cu pricina.
20:45
Regulile de acordare a voucherelor de vacanță pentru bugetari se modifică din nou începând cu anul 2026. Potrivit noilor reglementări, doar angajații din sectorul public cu salarii lunare nete de până la 6.000 de lei vor mai beneficia de tichete de vacanță, față de pragul de 8.000 de lei.
20:45
Emma Răducanu, prima finalistă la Transylvania Open. Britanica de origine română, chinuită de marea surpriză a competiției # Adevarul.ro
În această seară, Sorana Cîrstea joacă pentru calificarea în ultimul act al turneului clujean.
20:30
Blocaj în dosarul lui Călin Georgescu privind propaganda legionară. Decizia, amânată din cauza dezacordului dintre judecători # Adevarul.ro
Dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de promovarea ideilor legionare și fasciste rămâne în camera preliminară, după ce doi judecători nu au reușit să se pună de acord.
20:30
Incendiu violent într-un apartament din Năvodari: o persoană a murit, zeci de locatari evacuați # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit vineri seară într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Năvodari, intervenția pompierilor fiind una de amploare.
20:30
Pensionar, jefuit ziua-n amiaza mare de o sumă importantă de bani. Unul dintre hoți a fost prins # Adevarul.ro
Un bărbat de 71 de ani a fost atacat pe stradă, vineri, în Cernavodă, în timp ce se deplasa cu soţia sa, iar persoane necunoscute i-au sustras suma de 13.000 de lei.
20:15
Primăriile de comună din România care au ajuns asistate social. „În vară, o să intre jumătate în faliment” # Adevarul.ro
În România, sunt sute de primării de la țară care nu reușesc să plătească nici măcar salariile angajaților din fondurile proprii. În cel mai nordic județ al țării, Botoșani, nici măcar jumătate dintre comune nu pot face față celor mai banale cheltuieli curente.
20:00
Dragoș Sprânceană, dezvăluiri explozive despre discuțiile cu George Simion: „Trey Trainor mi-a spus că l-ar fi arestat pe loc” # Adevarul.ro
Afaceristul Dragoș Sprânceană, român stabilit în SUA și prezentat ca fiind apropiat de președintele american Donald Trump, a făcut declarații explozive, în direct la Antena 3 CNN, despre o întâlnire pe care ar fi avut-o cu liderul AUR, George Simion.
20:00
Mișcarea vine pe fondul tensiunilor geopolitice după ce președintele SUA, Donald Trump, și-a reafirmat interesul de a cumpăra insula.
19:45
Criminal în serie din Marea Britanie, condamnat pe viață pentru uciderea unei fete în 1999. Ulterior a omorât alte cinci femei # Adevarul.ro
Steve Wright, criminalul în serie în vârstă de 67 de ani din Marea Britanie, a primit condamnarea pe viață pentru uciderea Victoriei Hall, o tânără de 17 ani, în 1999. Judecătorul i-a spus că va muri în închisoare, având în vedere că acesta deja execută o pedeapsă pentru uciderea a încă cinci femei.
19:45
Prințesa moștenitoare a Norvegiei, despre legătura cu Jeffrey Epstein: „Regret profund această prietenie” # Adevarul.ro
Mesaje private făcute publice readuc în atenție relația dintre Mette-Marit și finanțatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale.
19:30
Andreea Raicu, reacție după incidentul în care a fost implicată Ruxandra Luca: „Nu știu unde e scandalul, dar știu sigur unde e ipocrizia” # Adevarul.ro
Andreea Raicu a reacționat pe Facebook după ce internetul a fost cuprins de controverse legate de Ruxandra Luca, vedeta matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, surprinsă în ipostaze intime cu un chirurg căsătorit.
19:30
Doar pentru distracția marelui public, de acum pe fond absolut indiferent la hainele pe care le îmbracă politicienii pentru a-și asigura supraviețuirea, mai sunt utilizate vechile formule privind orientări care să asigure partidelor succesive o amprentă recognoscibilă.
19:15
După atacul mortal asupra unui controlor de tren, în Germania a izbucnit o dezbatere privind modalităţile prin care astfel de incidente ar putea fi evitate pe viitor.
19:15
Panică într-un bloc din Mumbai: O duzină de baloane cu hidrogen au explodat într-un lift. Două persoane, transportate la spital # Adevarul.ro
Trei persoane au trecut prin momente de coșmar când o duzină de baloane umplute cu hidrogen au explodat și au luat foc într-un lift dintr-un bloc rezidențial din Mumbai.
19:15
Hoți filmați după ce au găsit un portofel și au retras bani după cardul găsit în interior # Adevarul.ro
Trei bărbaţi şi două femei au ajuns în arestul poliției, după ce şi-au însuşit portofelul pierdut de o femeie şi chiar au retras bani de pe cardul acesteia.
19:00
Un bărbat de 38 de ani a fost arestat preventiv vineri, după ce a provocat un accident rutier în parcarea unui mall din Florești, județul Cluj,
19:00
S-a decis cine exercită atribuţiile de primar în locul lui Robert Negoiţă. Cine este Adrian Cocoș # Adevarul.ro
Adrian Cocoş, viceprimar al Sectorului 3, exercită atribuţiile de primar în locul lui Robert Negoiţă, după ce procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pe cauţiune faţă de acesta din urmă pentru abuz în serviciu.
18:45
O polițistă a ajuns cu mașina în zid după o urmărire ca în filme. Șoferul fugar furase un autoturism # Adevarul.ro
Mai multe maşini, printre care şi una de poliţie, au fost avariate, vineri, în timpul unei urmăriri în trafic pe drumul naţional DN 17 din judeţul Suceava, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava.
18:30
Primăria București a început plombarea celor 585 de gropi de pe străzile afectate de iarnă # Adevarul.ro
Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat demararea lucrărilor de plombare a gropilor din carosabil, după iarna grea care a afectat numeroase străzi din Capitală. Potrivit Administrației Străzilor, până în prezent au fost inventariate 585 de gropi pe 76 de artere principale.
18:30
Grenadă aruncată de indivizi necunoscuți într-un salon de înfrumuseţare din Franța. Explozia a făcut mai multe victime # Adevarul.ro
Cel puţin şase persoane au fost rănite vineri într-un salon de înfrumuseţare din Grenoble după ce indivizi neidentificaţi au aruncat o grenadă în interior, relatează BFMTV, care citează surse din poliţie.
