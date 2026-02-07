Deșeurile spațiale amenință traficul aerian: Cum pot resturile de sateliți să blocheze zborurile cu avionul
Zborurile întârziate nu mai sunt provocate doar de vreme sau probleme tehnice. Deșeurile spațiale care reintră necontrolat în atmosferă pot bloca temporar zone întregi de trafic aerian, afectând mii de pasageri. Tot mai des, autoritățile sunt nevoite să închidă rute de zbor din cauza resturilor de sateliți care cad spre Pământ, un risc în creștere odată cu aglomerarea orbitelor.
Urmărire ca-n filme la Mănăstirea Humorului, după ce un bărbat a furat o mașină: cum a fost prins # Digi24.ro
Un bărbat de 31 de ani a furat o maşină din localitatea Mănăstirea Humorului şi au fost constituite filtre pentru prinderea sa. Observat de un echipaj pe DN 17, bărbatul a accelerat şi a refuzat să oprească, fiind urmărit. La un moment dat a frânat brusc, forţând autospeciala care-l urmărea să lovească un imobil şi un vevicul. Şi maşina condusă de bărbat a lovit mai multe vehicule, ulterior bărbatul fiind prins şi reţinut.
De ce ar trebui să dezactivezi WI-FI-ul când pleci de acasă. Experții IT avertizează: „Pot fi compromise date personale” # Digi24.ro
Datele personale, autentificările și sesiunile active pot fi compromise atunci când se utilizează o rețea nesigură sau neactualizată. Specialiștii în securitate IT subliniază că pericolul nu provine din tehnologie, ci din modul și contextul în care aceasta este folosită.
Noua infrastructură a realității. Alice, cel mai popular sistem de IA din Rusia, cunoaște adevărul, dar a fost antrenată să mintă # Digi24.ro
Când un utilizator vorbitor de limbă rusă întreabă Alice, cel mai popular sistem de inteligență artificială din Rusia, cine a început războiul în Ucraina, răspunsul vine fără ezitare: Ucraina, susținută de Occident. Masacrul de la Bucea? Înscenat. Guvern nazist la Kiev? Confirmat.
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul # Digi24.ro
Germania a cheltuit anul trecut pe înarmare mai mult decât orice altă țară europeană și este de așteptat să ajungă la un buget pentru apărare de 189 de miliarde de dolari până în 2029 – de trei ori mai mult decât în 2022. Dacă va continua în acest ritm, țara va deveni din nou o mare putere militară, ceea ce prezintă multe avantaje în vederea apărării Europei, dar și unele riscuri, precum declanșarea unei noi ere a competiției și instabilității pe continent, în special dacă puterea federală ajunge în mâinile unui partid extremist ca Alternativa pentru Germania (AfD), se arată într-o analiză Foreign Affairs.
Economia rusă stagnează în sfârșit. Ce înseamnă asta pentru războiul din Ucraina și pentru Vladimir Putin # Digi24.ro
Boomul economic din timpul războiului din Rusia a cedat locul unei creșteri economice lente, creșterilor de impozite și reducerii serviciilor publice. Va afecta acest lucru conflictul din Ucraina? - se întreabă The Guardian într-o analiză a stării economiei ruse, care se încheie cu o proiecție privind capacitatea Kremlinului de a mai susține războiul cu Kievul.
Alegeri anticipate în Japonia: Cum a ajuns Sanae Takaichi cea mai populară figură politică înainte de votul de duminică # Digi24.ro
Cu doar câteva luni în urmă, Partidul Liberal Democrat părea aproape de un eșec electoral major în Japonia, afectat de scandaluri și pierderi succesive. Astăzi, formațiunea este cotată cu șanse mari de victorie, pe fondul popularității în creștere a premierului Sanae Takaichi, devenită figura centrală a campaniei înaintea alegerilor anticipate de duminică.
Senzația de mâini și picioare reci: Medicii explică semnele care pot indica probleme de sănătate ascunse # Digi24.ro
Senzația de mâini și picioare reci este frecvent întâlnită la persoane de toate vârstele, indiferent de anotimp. Deși adesea pare un disconfort minor, aceasta poate reflecta modul în care organismul reglează circulația și temperatura corporală.
O schemă de înșelăciune care a șocat o țară întreagă: Cum a căzut elita politică din Liban în capcana unui fals prinț saudit # Digi24.ro
Cu doar câteva ore înainte ca parlamentul din Liban să voteze pentru numirea unui nou prim-ministru, anul trecut, mai mulți deputați au primit un apel de la un presupus prinț saudit care i-a avertizat să nu îl susțină pe premierul de la acea vreme, Najib Mikati, precizând că acestea erau „instrucțiuni” venite din partea „curții regale saudite”. În urma acestui mesaj, unii parlamentari și-au schimbat votul în favoarea adversarului lui Mikati, Nawaf Salam; acum, însă, s-a aflat că „prințul” misterios era doar un mecanic auto care a reușit să păcălească elita politică din Liban printr-o schemă complexă de înșelăciune care a șocat toată țara.
Cum au descoperit doi turiști, care au făcut sex într-un hotel din China, că au fost filmați și au ajuns pe un site pentru adulți # Digi24.ro
Doi turiști care au vizitat China au fost șocați când au descoperit că au fost filmați pe ascuns, în camera de hotel, în timp ce făceau sex, iar imaginile intime au fost postate pe canale pentru adulți. În situația celor doi se află mii de turiști care se cazează în hoteluri din China, arată o investigație BBC.
Fenomenul „Phubbing”, semnal de alarmă în era digitală. Psihologii avertizează: „Crește frustrarea și favorizează conflictele” # Digi24.ro
Fenomenul denumit „phubbing” - ignorarea interlocutorului fizic în favoarea verificării notificărilor de pe telefon - capătă amploare și influențează negativ conversațiile, relațiile de cuplu, legătura dintre părinți și copii, precum și calitatea interacțiunilor sociale.
SUA vor finanța din „fonduri secrete” grupuri aliniate MAGA pentru a promova „valorile americane” în Europa # Digi24.ro
Guvernul SUA se pregătește să finanțeze think tank-uri și organizații caritabile aliniate mișcării MAGA din întreaga Europă pentru a promova ceea ce numește „valorile americane” și pentru a combate amenințările percepute la adresa libertății de exprimare.
Ce rase de câini sunt considerate periculoase și trebuie declarate la poliție. Sancțiunile pentru proprietarii care nu respectă legea # Digi24.ro
Legislația în vigoare stabilește, în mod expres, care categorii de câini trebuie declarate la poliție, ce documente trebuie depuse de proprietari și ce sancțiuni se aplică în cazul nerespectării acestor prevederi.
Statele Unite ale lui Trump: lista tuturor lucrurilor pe care președintele american vrea să le boteze cu numele său # Digi24.ro
Eforturile președintelui american Donald Trump de a redenumi Aeroportul Washington Dulles și Gara Penn din New York după el însuși sunt doar cel mai recent exemplu al dorinței sale de a-și lăsa amprenta personală în toată America, scrie Axios într-un articl care prezintă succint lista de instituții, clădiri și nu numai cărora vrea să le aplice ștampila cu numele său.
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un râu din Bosnia amenință populația # Digi24.ro
Imagini cu un dezastru ecologic au fost surprinse din nou, în contextul în care în fiecare iarnă mii de metri cubi de gunoi ajung în râul Drina din Bosnia. Localnicii avertizează că turismul și sănătatea sunt amenințate, potrivit Euronews.
Norvegia anchetează legăturile oficialilor săi cu Epstein, în contextul în care tot mai multe state europene sunt afectate de scandal # Digi24.ro
Norvegia pare a fi pe cale să lanseze o anchetă asupra propriului minister de Externe privind legăturile cu defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein, fiind una dintre numeroasele națiuni europene afectate de un scandal care încă nu a provocat repercusiuni politice majore în SUA, transmite Reuters.
O vastă rețea de spălare de bani, destructurată după arestări în Franța și România. Banii proveneau în special din traficul de droguri # Digi24.ro
Parchetul naţional francez împotriva criminalităţii organizate a anunţat vineri punerea sub acuzare a patru persoane la Paris şi extrădarea în curs sau pe viitor a altor patru din România, ca urmare a destructurării unei vaste reţele de spălare de bani, informează AFP.
Sportivii români au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 # Digi24.ro
Sportivii români au defilat, vineri seară, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. România este reprezentată la competiție de 28 de sportivi și o rezervă, delegația tricoloră fiind a 71-a care a intrat în paradă.
De ce defilează sportivii din patru locuri la Jocurile Olimpice: Ceremonie de deschidere fără precedent la Milano-Cortina 2026 # Digi24.ro
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano‑Cortina 2026 aduce o premieră absolută în istoria competiției: sportivii nu defilează dintr-un singur stadion, ci din patru locații diferite, aflate la sute de kilometri distanță unele de altele. Decizia organizatorilor este legată direct de structura extrem de dispersată a Jocurilor și de dorința de a reduce presiunea logistică asupra sportivilor.
Adăpost de câini din Zaporojie, lovit de o dronă rusească. 13 animale au fost ucise: „Un adevărat carnagiu” # Digi24.ro
O dronă rusească a lovit vineri dimineaţa un adăpost pentru animale în oraşul Zaporojie, în sudul Ucrainei, ucigând cel puţin şapte câini şi rănind alţi câţiva, potrivit personalului, citat de AFP.
Maia Sandu a declarat că „nu se pregătește pentru Premiul Nobel pentru Pace”. Cine, în opinia ei, ar merita titlul # Digi24.ro
Președinta Maia Sandu a declarat că apreciază faptul că a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace. Totuși, ea a subliniat că „sunt mulți oameni nominalizați pentru acest premiu”, a spus ea la postul de televiziune TV8, scrie Newsmaker.
Ministrul Energiei: Valoarea facturilor a urcat pentru că România a consumat cu 25% mai mult gaz decat în ultimele cinci ierni # Digi24.ro
România a consumat în această iarnă cu 25% mai mult gaz decât în perioadele similare din ultimii cinci ani, din cauza temperaturilor extrem de scăzute, a explicat, vineri seară, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Din această cauză, facturile românilor care au consumat gaz sunt mai mari.
Al treilea ciclu de negocieri pentru a găsi o soluţie diplomatică în Ucraina va avea loc „curând”, a anunţat vineri seara Kremlinul, după negocieri între Moscova şi Kiev la Abu Dhabi în prezenţa americanilor. „Încă nu există o dată precisă, însă aceasta se va întâmpla curând”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse Dmitri Peskov, scrie Agerpres.
Consulatele Franţei şi Canadei, ţări ce se opun planului administraţiei Trump de a-şi impune controlul asupra Groenlandei, au fost inaugurate vineri în capitala acestui imens teritoriu arctic, informează AFP şi dpa.
Incendiu puternic într-un bloc din Năvodari. Un bărbat a murit, zeci de adulți și copii evacuați # Digi24.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, vineri seară, într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Năvodari. Pompierii ajunși la fața locului au găsit în interiorul locuinței o persoană decedată, iar mai mulți locatari au fost evacuați din imobil, din cauza fumului dens și a riscului de extindere a flăcărilor.
Finală Emma Răducanu – Sorana Cîrstea la Transylvania Open. Când s-au mai întâlnit față în față cele două jucătoare # Digi24.ro
Finală Emma Răducanu – Sorana Cîrstea, mâine, la Transylvania Open. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată.
Jandarmii prezenţi la meciul de fotbal FC Rapid Bucureşti - FC Petrolul Ploieşti au folosit substanţe iritant-lacrimogene după ce mai mulţi suporteri ai echipei Petrolul Ploieşti au comis acte de violenţă în Peluza Sud, vineri, pe timpul primei reprize.
Ofensiva rusă pare să încetinească după ce Elon Musk a blocat accesul la Starlink, afirmă Ucraina. „Sunt ca nişte pisoi orbi” # Digi24.ro
La două zile după ce SpaceX, compania lui Elon Musk, a lansat verificarea sistemului Starlink şi a blocat terminalele neverificate din Ucraina, ritmul ofensivei ruse pare să încetinească, a declarat un oficial militar ucrainean pentru Politico.
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea a lui Călin Georgescu # Digi24.ro
Sondajele strânse din Ungaria și apropiatele alegeri – 12 aprilie – fac ca declarațiile politice să încingă atmosfera la Budapesta. Într-o postare pe X, liderul partidului Tisza, Magyar Peter, principalul opozant a lui Viktor Orban și totodată cel care în aceste zile pare a se situa în fruntea preferințelor maghiarilor, a declarat că actualul premier pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea care a avut loc în România. Aluzia la campania lui Călin Georgescu este evidentă.
Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 au început. Ceremonia de deschidere, în această seară la Milano # Digi24.ro
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 a început vineri seară, pe stadionul San Siro din Milano, marcând startul oficial al competiției olimpice. România este prezentă la debutul Jocurilor cu o delegație formată din 28 de sportivi și o rezervă.
Inundații în Peninsula Iberică: doi morți și 6 răniți. Peste 10.000 de oameni evacuați. Apel pentru anularea alegerilor în Portugalia # Digi24.ro
Inundațiile au făcut prăpăd în Spania și Portugalia. Bilanțul este dramatic: 10 mii de oameni și-au părăsit casele. Cel puțin doi oameni au murit, sunt șase răniți, iar o persoană este dată dispărută. Sunt mii de intervenții ale salvatorilor pentru a scoate oameni din case inundate. Nu se circulă pe zeci de drumuri. Probleme sunt și pe calea ferată, trenurile din Andaluzia, Exremadura si Galicia fiind oprite, anunță The Guardian.
Doi soţi, tâlhăriţi pe stradă de 13.000 lei, bani împrumutaţi de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor # Digi24.ro
Doi soţi au fost atacaţi şi jefuiţi de 13.000 de lei, vineri, pe o stradă din Cernavodă, după ce împrumutaseră suma respectivă de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, fiind depistat de poliţişti unul dintre atacatori.
România, campioana scumpirilor la alimente în UE. Cu cât au crescut prețurile față de media europeană # Digi24.ro
Suntem campionii scumpirilor la alimente în Uniunea Europeană. Datele Eurostat arată că România este țara cu cele mai mari creșteri de preț în 2025. Aproape de trei ori peste media europeană.
Scandalul TikTok, reacții pe scena politică din România. Ministrul Justiției: Sunt pentru o evaluare riguroasă a conținutului # Digi24.ro
Problema rețelelor sociale a provocat reacții pe scena politică iar politicienii nu pot cădea de acord cum să-i protejeze pe copii de efectele extrem de nocive ale TikTok și Facebook. Unii militează pentru interzicere, alții se opun. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat pentru Digi24 că instituțiile statului ar trebui să ia în vizor conținutul violent de pe rețelele de socializare și că în momentul acesta în ministerul pe care îl conduce se discută despre modificarea vârstei de răspundere penală.
Mii de clădiri ilegale pe litoral: „Unele au fost deja dărâmate”. Diana Buzoianu: „Interesele sunt mari. Raportul era blocat la sertar” # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri, în direct la Digi24, declanșarea unui proces amplu și de durată pentru clarificarea situației construcțiilor ridicate ilegal pe litoral. „De la beach-baruri și restaurante deja demolate până la blocuri care vor ajunge în instanță, fiecare caz va fi analizat punctual”, a spus Buzoianu, pe baza unui raport făcut public după ce a fost blocat ani la rând „la sertar”. Primele măsuri au fost luate deja. Zeci de construcții ilegale au fost demolate în Năvodari, iar controalele au fost extinse pe întreaga coastă. Urmează procese în instanță, unde se va decide soarta miilor de clădiri identificate.
Donald Trump a șters clipul în care două maimuțe aveau chipurile lui Barack și Michelle Obama. Reacțiile au rămas # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a eliminat un videoclip de pe rețelele sociale care conținea imagini rasiste în care Barack și Michelle Obama erau reprezentați ca maimuțe, scrie BBC.
SUA au lovit Iranul cu noi sancțiuni, la câteva ore după prima rundă de negocieri. Care sunt obiectivele lui Donald Trump # Digi24.ro
Statele Unite au anunţat vineri noi sancţiuni petroliere împotriva Iranului, la numai câteva ore după o prima rundă de tratative desfăşurate în Oman, discuţii despre care Teheranul afirmă că au avut loc într-o „atmosferă pozitivă”, relatează AFP.
Restrângerea libertăţii de exprimare în Germania, în vizorul raportorului special al ONU pentru libertatea de opinie # Digi24.ro
Raportoarea specială a ONU pentru promovarea şi protecţia dreptului la libertatea de opinie şi de exprimare, Irene Khan, a denunţat vineri la Berlin reducerea „spaţiului dedicat libertăţii de exprimare” în Germania, informează AFP.
Maia Sandu, despre raportul din SUA și cazul României: „Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false” # Digi24.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi exercitat presiuni pentru cenzurarea conținutului online în timpul alegerilor, susținând că libertatea de exprimare trebuie protejată pentru oameni, nu pentru conturi false și rețele de manipulare. Reacția vine după publicarea unui raport al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, care vizează inclusiv România și care a stârnit reacții la Bruxelles.
Publicaţia Europa Liberă se închide, după șase ani de prezență pe piața din România. Și serviciul din Bulgaria urmează să fie închis, anunță în exclusivitate Pagina de media.
Cine conduce Primăria Sectorului 3 cât timp Negoiță e suspendat din funcție. Detalii din CV-ul lui Adrian-Marian Cocoș # Digi24.ro
Viceprimarul Adrian-Marian Cocoș a preluat atribuțiile primarului Sectorului 3 pe perioada în care edilul Robert Negoiță are interdicția de a-și exercita funcția. Mandatul interimar este valabil pentru 60 de zile sau până la o decizie judecătorească de suspendare a acestei măsuri, a transmis Biroul de presă al Primăriei Sectorului 3.
Bărbat, arestat preventiv după ce a condus fără permis și a făcut accident lângă mall-ul din Florești, județul Cluj # Digi24.ro
Un bărbat de 38 de ani a fost arestat preventiv, vineri, după ce, în timp ce conducea un autoturism deşi nu are permis de conducere, a ieşit de pe şosea, a lovit un stâlp de iluminat şi apoi peretele unui magazin din parcarea mall-ului din Floreşti, judeţul Cluj. În urma accidentului, un pasager a fost transportat la spital. Şoferul a refuzat recoltarea de probe biologice.
Sindicatul Europol, distribuind imagini cu sediul IPJ Botoşani: „Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul” # Digi24.ro
Sindicaliştii Europol au distribuit, vineri, imagini în care se vede cum în sediul IPJ Botoşani plouă, iar pereţii sunt plini de infiltraţii. „Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul la fiecare ploaie”, au transmis sindicaliştii. În replică, conducerea IPJ Bolojani a transmis că imobilul a fost achiziţionat în 2006, într-o stare deplorabilă, fiind făcute lucrări în limita fondurilor alocate.
UE vizează energia, băncile, bunurile și serviciile rusești în ultimul pachet de sancțiuni. Când ar urma să fie aprobat # Digi24.ro
Comisia Europeană a propus vineri cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra energiei, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești, urmărind să ajungă la un acord pentru punerea în aplicare a acestuia înainte ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să intre în al cincilea an, anunță Politico.
Atac cu grenadă la Grenoble, în Franța: șase oameni au fost răniți într-un salon de frumusețe, suspecții sunt în libertate # Digi24.ro
Șase persoane au fost rănite ușor vineri după-masă la Grenoble, după un atac cu grenadă într-un salon de înfrumusețare din centrul orașului francez. Suspecții sunt încă în libertate, scrie Liberation.
Organizația Salvați Copiii cere interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani. Avertisment privind dependența și abuzurile # Digi24.ro
Interzicerea totală a accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale, acces condiționat și strict monitorizat pentru cei între 13 și 15 ani și sancțiuni reale pentru platformele care nu verifică vârsta utilizatorilor sunt principalele măsuri cerute de Salvați Copiii România, într-o poziție publică transmisă joi. Organizația avertizează că, în lipsa unor reguli ferme și a unor mecanisme reale de aplicare, copiii sunt expuși unor riscuri grave legate de sănătatea mintală, siguranța online și exploatarea sexuală, în contextul în care studiile recente arată utilizarea excesivă a rețelelor sociale de către minori, simptome de dependență la peste o cincime dintre copiii cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani și zeci de mii de raportări anuale de conținut abuziv generat chiar de minori.
Meniu cu trei stele Michelin pentru Vance și Rubio, la Milano. Măsuri sporite de securitate pentru americani la Jocurile Olimpice # Digi24.ro
Milano este un oraș blindat pentru olimpiadă. Delegația americană face valuri dinainte de deschiderea oficială de vineri seara. Vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio au luat masa împreună în oraș. Cine nu era pe lista de invitați nu s-a putut apropia la mai mult de 200 de metri de restaurantul cu pricina, anunță Digi24. Între timp, șefa guvernului italian Giorgia Meloni şi vicepreşedintele american JD Vance au salutat „valorile comune”, în ziua deschiderii Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, în timp ce sute de persoane au manifestat la Milano împotriva Statelor Unite, relatează AFP.
Reguli noi pentru concediile medicale. Guvernul introduce excepții cu privire la ziua neplătită # Digi24.ro
Informații noi cu privire la concediul medical. O nouă ordonanță propune ca pacienții care au mai multe concedii medicale pentru aceeași boală să aibă o zi neplătită doar o singură dată. Alte categorii de pacienți sunt exceptate de la această măsură.
Lia Savonea îl atacă pe Ilie Bolojan după scrisoarea premierului privind pensiile speciale. Acuzații de presiuni la adresa CCR # Digi24.ro
Șefa ÎCCJ, Lia Savonea, îl acuză pe Ilie Bolojan de presiuni asupra Curții Constituționale, după ce premierul a trimis o scrisoare judecătorilor constituționali prin care le spune că România va pierde bani europeni dacă întârzie decizia privind pensiile magistraților. Aceasta susține că într-un stat de drept autentic, „dialogul dintre autorități nu poate lua forma presiunii”.
