Finală Emma Răducanu – Sorana Cîrstea la Transylvania Open. Când s-au mai întâlnit față în față cele două jucătoare
Digi24.ro, 6 februarie 2026 22:20
Finală Emma Răducanu – Sorana Cîrstea, mâine, la Transylvania Open. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată.
• • •
Acum 10 minute
22:50
Al treilea ciclu de negocieri pentru a găsi o soluţie diplomatică în Ucraina va avea loc „curând”, a anunţat vineri seara Kremlinul, după negocieri între Moscova şi Kiev la Abu Dhabi în prezenţa americanilor. „Încă nu există o dată precisă, însă aceasta se va întâmpla curând”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse Dmitri Peskov, scrie Agerpres.
22:50
Consulatele Franţei şi Canadei, ţări ce se opun planului administraţiei Trump de a-şi impune controlul asupra Groenlandei, au fost inaugurate vineri în capitala acestui imens teritoriu arctic, informează AFP şi dpa.
Acum 30 minute
22:30
Incendiu puternic într-un bloc din Năvodari. Un bărbat a murit, zeci de adulți și copii evacuați # Digi24.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, vineri seară, într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Năvodari. Pompierii ajunși la fața locului au găsit în interiorul locuinței o persoană decedată, iar mai mulți locatari au fost evacuați din imobil, din cauza fumului dens și a riscului de extindere a flăcărilor.
Acum o oră
22:20
Acum 2 ore
21:30
Jandarmii prezenţi la meciul de fotbal FC Rapid Bucureşti - FC Petrolul Ploieşti au folosit substanţe iritant-lacrimogene după ce mai mulţi suporteri ai echipei Petrolul Ploieşti au comis acte de violenţă în Peluza Sud, vineri, pe timpul primei reprize.
21:30
Ofensiva rusă pare să încetinească după ce Elon Musk a blocat accesul la Starlink, afirmă Ucraina. „Sunt ca nişte pisoi orbi” # Digi24.ro
La două zile după ce SpaceX, compania lui Elon Musk, a lansat verificarea sistemului Starlink şi a blocat terminalele neverificate din Ucraina, ritmul ofensivei ruse pare să încetinească, a declarat un oficial militar ucrainean pentru Politico.
21:20
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea a lui Călin Georgescu # Digi24.ro
Sondajele strânse din Ungaria și apropiatele alegeri – 12 aprilie – fac ca declarațiile politice să încingă atmosfera la Budapesta. Într-o postare pe X, liderul partidului Tisza, Magyar Peter, principalul opozant a lui Viktor Orban și totodată cel care în aceste zile pare a se situa în fruntea preferințelor maghiarilor, a declarat că actualul premier pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea care a avut loc în România. Aluzia la campania lui Călin Georgescu este evidentă.
21:20
Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 au început. Ceremonia de deschidere, în această seară la Milano # Digi24.ro
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 a început vineri seară, pe stadionul San Siro din Milano, marcând startul oficial al competiției olimpice. România este prezentă la debutul Jocurilor cu o delegație formată din 28 de sportivi și o rezervă.
21:20
Inundații în Peninsula Iberică: doi morți și 6 răniți. Peste 10.000 de oameni evacuați. Apel pentru anularea alegerilor în Portugalia # Digi24.ro
Inundațiile au făcut prăpăd în Spania și Portugalia. Bilanțul este dramatic: 10 mii de oameni și-au părăsit casele. Cel puțin doi oameni au murit, sunt șase răniți, iar o persoană este dată dispărută. Sunt mii de intervenții ale salvatorilor pentru a scoate oameni din case inundate. Nu se circulă pe zeci de drumuri. Probleme sunt și pe calea ferată, trenurile din Andaluzia, Exremadura si Galicia fiind oprite, anunță The Guardian.
Acum 4 ore
20:50
Doi soţi, tâlhăriţi pe stradă de 13.000 lei, bani împrumutaţi de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor # Digi24.ro
Doi soţi au fost atacaţi şi jefuiţi de 13.000 de lei, vineri, pe o stradă din Cernavodă, după ce împrumutaseră suma respectivă de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, fiind depistat de poliţişti unul dintre atacatori.
20:30
România, campioana scumpirilor la alimente în UE. Cu cât au crescut prețurile față de media europeană # Digi24.ro
Suntem campionii scumpirilor la alimente în Uniunea Europeană. Datele Eurostat arată că România este țara cu cele mai mari creșteri de preț în 2025. Aproape de trei ori peste media europeană.
20:10
Scandalul TikTok, reacții pe scena politică din România. Ministrul Justiției: Sunt pentru o evaluare riguroasă a conținutului # Digi24.ro
Problema rețelelor sociale a provocat reacții pe scena politică iar politicienii nu pot cădea de acord cum să-i protejeze pe copii de efectele extrem de nocive ale TikTok și Facebook. Unii militează pentru interzicere, alții se opun. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat pentru Digi24 că instituțiile statului ar trebui să ia în vizor conținutul violent de pe rețelele de socializare și că în momentul acesta în ministerul pe care îl conduce se discută despre modificarea vârstei de răspundere penală.
20:10
Mii de clădiri ilegale pe litoral: „Unele au fost deja dărâmate”. Diana Buzoianu: „Interesele sunt mari. Raportul era blocat la sertar” # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri, în direct la Digi24, declanșarea unui proces amplu și de durată pentru clarificarea situației construcțiilor ridicate ilegal pe litoral. „De la beach-baruri și restaurante deja demolate până la blocuri care vor ajunge în instanță, fiecare caz va fi analizat punctual”, a spus Buzoianu, pe baza unui raport făcut public după ce a fost blocat ani la rând „la sertar”. Primele măsuri au fost luate deja. Zeci de construcții ilegale au fost demolate în Năvodari, iar controalele au fost extinse pe întreaga coastă. Urmează procese în instanță, unde se va decide soarta miilor de clădiri identificate.
20:00
Donald Trump a șters clipul în care două maimuțe aveau chipurile lui Barack și Michelle Obama. Reacțiile au rămas # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a eliminat un videoclip de pe rețelele sociale care conținea imagini rasiste în care Barack și Michelle Obama erau reprezentați ca maimuțe, scrie BBC.
19:50
19:30
SUA au lovit Iranul cu noi sancțiuni, la câteva ore după prima rundă de negocieri. Care sunt obiectivele lui Donald Trump # Digi24.ro
Statele Unite au anunţat vineri noi sancţiuni petroliere împotriva Iranului, la numai câteva ore după o prima rundă de tratative desfăşurate în Oman, discuţii despre care Teheranul afirmă că au avut loc într-o „atmosferă pozitivă”, relatează AFP.
19:30
Restrângerea libertăţii de exprimare în Germania, în vizorul raportorului special al ONU pentru libertatea de opinie # Digi24.ro
Raportoarea specială a ONU pentru promovarea şi protecţia dreptului la libertatea de opinie şi de exprimare, Irene Khan, a denunţat vineri la Berlin reducerea „spaţiului dedicat libertăţii de exprimare” în Germania, informează AFP.
19:20
Maia Sandu, despre raportul din SUA și cazul României: „Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false” # Digi24.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi exercitat presiuni pentru cenzurarea conținutului online în timpul alegerilor, susținând că libertatea de exprimare trebuie protejată pentru oameni, nu pentru conturi false și rețele de manipulare. Reacția vine după publicarea unui raport al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, care vizează inclusiv România și care a stârnit reacții la Bruxelles.
Acum 6 ore
18:40
Publicaţia Europa Liberă se închide, după șase ani de prezență pe piața din România. Și serviciul din Bulgaria urmează să fie închis, anunță în exclusivitate Pagina de media.
18:30
Cine conduce Primăria Sectorului 3 cât timp Negoiță e suspendat din funcție. Detalii din CV-ul lui Adrian-Marian Cocoș # Digi24.ro
Viceprimarul Adrian-Marian Cocoș a preluat atribuțiile primarului Sectorului 3 pe perioada în care edilul Robert Negoiță are interdicția de a-și exercita funcția. Mandatul interimar este valabil pentru 60 de zile sau până la o decizie judecătorească de suspendare a acestei măsuri, a transmis Biroul de presă al Primăriei Sectorului 3.
18:30
Bărbat, arestat preventiv după ce a condus fără permis și a făcut accident lângă mall-ul din Florești, județul Cluj # Digi24.ro
Un bărbat de 38 de ani a fost arestat preventiv, vineri, după ce, în timp ce conducea un autoturism deşi nu are permis de conducere, a ieşit de pe şosea, a lovit un stâlp de iluminat şi apoi peretele unui magazin din parcarea mall-ului din Floreşti, judeţul Cluj. În urma accidentului, un pasager a fost transportat la spital. Şoferul a refuzat recoltarea de probe biologice.
18:30
Sindicatul Europol, distribuind imagini cu sediul IPJ Botoşani: „Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul” # Digi24.ro
Sindicaliştii Europol au distribuit, vineri, imagini în care se vede cum în sediul IPJ Botoşani plouă, iar pereţii sunt plini de infiltraţii. „Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul la fiecare ploaie”, au transmis sindicaliştii. În replică, conducerea IPJ Bolojani a transmis că imobilul a fost achiziţionat în 2006, într-o stare deplorabilă, fiind făcute lucrări în limita fondurilor alocate.
18:20
UE vizează energia, băncile, bunurile și serviciile rusești în ultimul pachet de sancțiuni. Când ar urma să fie aprobat # Digi24.ro
Comisia Europeană a propus vineri cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra energiei, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești, urmărind să ajungă la un acord pentru punerea în aplicare a acestuia înainte ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să intre în al cincilea an, anunță Politico.
18:10
Atac cu grenadă la Grenoble, în Franța: șase oameni au fost răniți într-un salon de frumusețe, suspecții sunt în libertate # Digi24.ro
Șase persoane au fost rănite ușor vineri după-masă la Grenoble, după un atac cu grenadă într-un salon de înfrumusețare din centrul orașului francez. Suspecții sunt încă în libertate, scrie Liberation.
18:10
Organizația Salvați Copiii cere interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani. Avertisment privind dependența și abuzurile # Digi24.ro
Interzicerea totală a accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale, acces condiționat și strict monitorizat pentru cei între 13 și 15 ani și sancțiuni reale pentru platformele care nu verifică vârsta utilizatorilor sunt principalele măsuri cerute de Salvați Copiii România, într-o poziție publică transmisă joi. Organizația avertizează că, în lipsa unor reguli ferme și a unor mecanisme reale de aplicare, copiii sunt expuși unor riscuri grave legate de sănătatea mintală, siguranța online și exploatarea sexuală, în contextul în care studiile recente arată utilizarea excesivă a rețelelor sociale de către minori, simptome de dependență la peste o cincime dintre copiii cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani și zeci de mii de raportări anuale de conținut abuziv generat chiar de minori.
17:50
Meniu cu trei stele Michelin pentru Vance și Rubio, la Milano. Măsuri sporite de securitate pentru americani la Jocurile Olimpice # Digi24.ro
Milano este un oraș blindat pentru olimpiadă. Delegația americană face valuri dinainte de deschiderea oficială de vineri seara. Vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio au luat masa împreună în oraș. Cine nu era pe lista de invitați nu s-a putut apropia la mai mult de 200 de metri de restaurantul cu pricina, anunță Digi24. Între timp, șefa guvernului italian Giorgia Meloni şi vicepreşedintele american JD Vance au salutat „valorile comune”, în ziua deschiderii Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, în timp ce sute de persoane au manifestat la Milano împotriva Statelor Unite, relatează AFP.
17:50
Reguli noi pentru concediile medicale. Guvernul introduce excepții cu privire la ziua neplătită # Digi24.ro
Informații noi cu privire la concediul medical. O nouă ordonanță propune ca pacienții care au mai multe concedii medicale pentru aceeași boală să aibă o zi neplătită doar o singură dată. Alte categorii de pacienți sunt exceptate de la această măsură.
17:40
Lia Savonea îl atacă pe Ilie Bolojan după scrisoarea premierului privind pensiile speciale. Acuzații de presiuni la adresa CCR # Digi24.ro
Șefa ÎCCJ, Lia Savonea, îl acuză pe Ilie Bolojan de presiuni asupra Curții Constituționale, după ce premierul a trimis o scrisoare judecătorilor constituționali prin care le spune că România va pierde bani europeni dacă întârzie decizia privind pensiile magistraților. Aceasta susține că într-un stat de drept autentic, „dialogul dintre autorități nu poate lua forma presiunii”.
17:40
Primăria Capitalei anunță că va repara gropile de pe 76 de artere rutiere din București. Lista străzilor care vor fi plombate # Digi24.ro
Primăria Capitalei (PMB) anunţă că a început acţiunea de plombare a gropilor din carosabil. Până în prezent, Administraţia Străzilor a inventariat 585 de gropi de pe 76 de artere din Bucureşti,poitrivit unui anunț de pe Facebook al PMB.
17:30
Țara în care un parlamentar suveranist a fost arestat după ce a scris despre președinte pe Facebook că e „Comandant al apelor pluviale” # Digi24.ro
Justiţia tunisiană a decis vineri plasarea în detenţie a unui deputat care a criticat pe reţelele sociale acţiunile preşedintelui Kais Saied după recentele inundaţii şi ploi torenţiale din ţară, a declarat avocatul său pentru AFP.
17:30
Fondurile pentru proiectele de apă trebuie prioritizate în viitorul buget UE, avertizează ministrul Mediului, Diana Buzoianu # Digi24.ro
Este important pentru România ca viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034 să acorde fonduri specifice pentru proiectele legate de apă, iar investiţiile ar trebui să se concentreze pe gestionarea durabilă a apei, dar şi pe cercetarea, inovarea şi digitalizarea în acest sector, a transmis ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, la un eveniment ce a avut loc în Cipru.
17:10
Ozempic și Wegovy pot afecta vederea, avertizează Agenția pentru medicamente din Marea Britanie. Cât de mare este riscul # Digi24.ro
Agenția britanică pentru medicamente emis un avertisment pentru utilizatorii injecțiilor pentru diabet și slăbire Ozempic și Wegovy din cauza unui efect secundar rar care reduce fluxul sanguin către nervul optic și poate provoca orbire bruscă la un ochi, scrie The Times.
17:00
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta” # Digi24.ro
Carnea poate deveni periculoasă pentru consum înainte de a ajunge în congelator, arată un nou raport al EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor). Riscul major nu apare în timpul congelării, ci în primele zile după sacrificare, atunci când carnea este păstrată la temperaturi prea ridicate. Potrivit analizei, în doar 5–6 zile, carnea de vită, porc sau miel depozitată necorespunzător poate ajunge la niveluri periculoase de bacterii, inclusiv Salmonella.
17:00
Alarmă la una dintre cele mai mari baze aeriene din Polonia, după ce în perimetrul ei s-a prăbușit o dronă „de jucărie” # Digi24.ro
O dronă de mici dimensiuni s-a prăbușit vineri la una dintre cele mai mari baze aeriene militare din Polonia, declanșând o anchetă a poliției militare, au declarat autoritățile.
Acum 8 ore
16:50
SUA și Iran au reluat negocierile în Oman privind programul nuclear al Teheranului. Care au fost concluziile întâlnirii și ce urmează # Digi24.ro
Iranul și Statele Unite au reluat vineri, în Oman, negocieri indirecte pe care Teheranul dorește să le limiteze strict la programul său nuclear. Discuțiile au intrat deja în „faza a doua”, potrivit autorităților iraniene, în timp ce Washingtonul păstrează amenințarea unei acțiuni militare în cazul eșecului diplomației, anunță Reuters.
16:50
O arma laser experimentală a Marinei SUA a doborât patru drone în cadrul testului HELIOS # Digi24.ro
Un distrugător al Marinei SUA a doborât patru drone folosind un laser de mare putere, marcând un pas important în direcția înlocuirii rachetelor cu arme laser pentru apărarea la distanță scurtă.
16:50
Adrian Codirlașu: „Măsurile fiscale pot ajuta investițiile, dar deficitul bugetar trebuie redus prin reducerea cheltuielilor” # Digi24.ro
Măsurile anunțate pentru relansarea economică, precum bonificațiile pentru plata anticipată a impozitelor, facilitățile acordate microîntreprinderilor sau amortizarea accelerată, pot avea un efect pozitiv asupra investițiilor, însă corecția deficitului bugetar ar trebui realizată prin reducerea cheltuielilor publice, nu prin majorări de taxe, susține Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România.
16:40
Un nou apel al ambasadei virtuale SUA către cetățenii americani: „Părăsiți imediat Iranul” # Digi24.ro
Statele Unite au îndemnat cetățenii să părăsească imediat Iranul, avertizând asupra întreruperilor continue ale internetului, riscurilor de securitate și asistenței limitate din partea guvernului SUA în această țară. Avertismentul, care vine pe fondul tensiunilor crescânde între SUA și Iran, invocă întreruperile de internet și riscurile de securitate înaintea discuțiilor programate între SUA și Iran în Oman, informează Kyiv Independent.
16:30
Turul doi al alegerilor prezidențiale din Portugalia va avea loc duminică, în ciuda furtunii Leonardo și inundațiilor # Digi24.ro
Autoritatea electorală portugheză a confirmat că turul doi al alegerilor prezidențiale va avea loc duminică, conform calendarului stabilit, în ciuda perturbărilor provocate de intemperii care au afectat țara în ultimele zile. Furtuna Leonardo a provocat moartea unei persoane în Portugalia, a făcut ravagii și în Spania.
16:30
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă s-a blocat în procedura de cameră preliminară # Digi24.ro
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară s-a blocat vineri, 6 februarie, la Tribunalul București, după ce judecătorii nu s-au pus de acord asupra unei soluții și au constatat „ivită divergența”. Noul termen va fi pe 9 februarie.
16:20
SUA acuză China de „acumulare masivă şi deliberată” de arme nucleare și teste secrete. „În curând vor deține peste 1.000 de ogive” # Digi24.ro
Statele Unite au acuzat vineri China că vrea să-i egaleze arsenalul nuclear precum şi de efectuarea unor teste nucleare secrete, potrivit agenţiilor Reuters şi EFE.
16:20
Avaria de la conducta de gaz din Craiova: peste 1.300 de consumatori din oraș și alte localități, afectați. Când se reia alimentarea # Digi24.ro
Peste 1.300 de consumatori din municipiul Craiova şi din localităţile Balta Verde, Branişte, Gura Văii, Livezi, Podari şi Rovine sunt afectaţi de întreruperea furnizării gazelor naturale în urma avariei produse, joi seară, la o conductă subterană, pe o stradă din Craiova. Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele anunţă că reluarea alimentării se va face sâmbătă seară.
16:10
Ucraina rămâne cel mai mare cumpărător de arme germane. Ce state NATO se află pe următoarele locuri # Digi24.ro
Ucraina a fost din nou anul trecut principalul destinatar al livrărilor de arme germane, urmată de două ţări scandinave membre ale NATO, Norvegia şi Suedia, au anunţat vineri autorităţile germane.
16:00
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion: „A făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver, pentru capital electoral” # Digi24.ro
Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în SUA, care fusese propus de Marcel Ciolacu la începutul anului 2025 să fie „emisar special” pentru relația dintre România și Statele Unite, a lansat o serie de acuzații cu privire la programul Visa Waiver. Acesta susține că George Simion i-ar fi recunoscut că a făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din program, ca să câștige capital electoral împotriva Coaliției de guvernare. În replică, AUR susține că este vorba despre „păreri personale”.
15:50
Bărbat luat la bătaie la ieşirea dintr-un spital din București. Agresorii au fost reținuți # Digi24.ro
Două persoane au fost reţinute după ce, pe fondul unui conflict mai vechi, ar fi agresat un bărbat la ieşirea dintr-un spital din Sectorul 4, a informat, vineri, Poliţia Capitalei.
15:40
Produse expirate și insecte în depozite, descoperite la controale ANPC. Inspectorii au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei # Digi24.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 1,5 milioane de lei în urma unor controale desfășurate la nivel național, după verificarea a peste 200 de operatori economici. În urma neregulilor descoperite, activitatea a 18 firme a fost oprită temporar, până la remedierea problemelor constatate de comisari.
15:40
Mai multe linii de autobuz din București ar putea fi deviate luni din cauza meciului Dinamo-Universitatea Craiova # Digi24.ro
Circulaţia unor linii de transport public ar putea fi modificată temporar luni seara, având în vedere desfăşurarea meciului de fotbal Dinamo Bucureşti - Universitatea Craiova, programat de la ora 20:00, pe Arena Naţională, informează vineri Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov.
15:30
Ministrul Finanțelor, după întâlnirea cu sindicatele și patronatele: „Statul trebuie să fie un facilitator, nu un obstacol” # Digi24.ro
Pachetul de măsuri pentru relansarea economiei României a intrat în linie dreaptă, obiectivul principal al acestora fiind pivotarea de la o economie bazată pe consum la una bazată pe investiţii şi valoare adăugată, transmite ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
15:30
Șeful FRF anunță că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a îmbunătăţit: „Aşteptăm ca în zilele următoare să fie externat” # Digi24.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, vineri, că starea medicală a selecţionerului Mircea Lucescu, internat de luni la Spitalul Universitar din Capitală, s-a îmbunătăţit şi că în zilele următoare tehnicianul va fi externat. Antrenorul îşi doreşte însă „încă o opinie medicală în ceea ce priveşte situaţia lui”, astfel că va face un control în afara ţării.
15:10
Producția de servicii a scăzut în UE și zona euro. România și Bulgaria, printre țările cu cele mai mari creșteri # Digi24.ro
Producția de servicii a înregistrat un ușor declin în luna noiembrie în Uniunea Europeană și în zona euro, însă România s-a numărat printre statele care au raportat creșteri importante, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
