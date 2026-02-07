Biletele pentru meciul Turcia - România s-au vândut în 20 de secunde. Anunțul FRF pentru microbiștii români

07:10

Cu doar câteva ore înainte ca parlamentul din Liban să voteze pentru numirea unui nou prim-ministru, anul trecut, mai mulți deputați au primit un apel de la un presupus prinț saudit care i-a avertizat să nu îl susțină pe premierul de la acea vreme, Najib Mikati, precizând că acestea erau „instrucțiuni” venite din partea „curții regale saudite”. În urma acestui mesaj, unii parlamentari și-au schimbat votul în favoarea adversarului lui Mikati, Nawaf Salam; acum, însă, s-a aflat că „prințul” misterios era doar un mecanic auto care a reușit să păcălească elita politică din Liban printr-o schemă complexă de înșelăciune care a șocat toată țara.