07:30
Eurogrupul va analiza posibilitatea emiterii de stablecoins şi sporirea rolului monedei euro (Reuters) # Financial Intelligence
Miniştrii de Finanţe din zona euro vor discuta în 16 februarie cum să sporească rolul global al euro
07:20
Ucraina: Al treilea ciclu de negocieri va avea loc "curând", spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului # Financial Intelligence
Al treilea ciclu de negocieri pentru a găsi o soluţie diplomatică în Ucraina va avea loc "curând", a
07:20
Iranul trebuie să înceteze să fie o "putere destabilizatoare", declară şeful diplomaţiei franceze # Financial Intelligence
Şeful diplomaţiei franceze a îndemnat vineri, de la Beirut, Iranul să înceteze să fie "o putere destabilizatoare" în
07:10
Consulatele Franţei şi Canadei, ţări ce se opun planului administraţiei Trump de a-şi impune controlul asupra Groenlandei, au
20:00
Ludovic Orban, către preşedinte: Nu aşteptaţi consens de la coaliţie, desemnaţi un candidat la conducerea SRI # Financial Intelligence
Preşedintele partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, consideră că este "scandalos" că de doi ani şi jumătate SRI funcţionează
19:50
Statele Unite au anunţat vineri noi sancţiuni petroliere împotriva Iranului, la numai câteva ore după o prima rundă
19:50
Mecanismul de siguranţă al BCE face parte din planul UE de a-şi atrage noi aliaţi (Reuters) # Financial Intelligence
Planul BCE de face mai uşoară pentru băncile centrale străine asigurarea finanţării în euro este cea mai recentă
17:40
Electro-Alfa International anunță închiderea anticipată a Ofertei Publice Inițiale, după suprasubscrierea tranșelor de instituționali și de retail; tranșa de retail – suprasubscrisă la aproximativ 5800% # Financial Intelligence
Electro-Alfa International, companie românească cu peste 35 de ani de experiență și unul dintre actorii de top în
16:50
SUA acuză Beijingul că a efectuat un test nuclear secret în 2020, solicitând un nou tratat de control al armamentului, mai amplu, care să includă atât China, cât și Rusia # Financial Intelligence
Statele Unite au acuzat vineri Beijingul că a efectuat un test nuclear secret în 2020, solicitând un nou
16:50
Guvernul polonez denunţă "şantajul" SUA după ameninţarea de retragere a trupelor americane din Polonia # Financial Intelligence
Ministrul justiţiei polonez, Waldemar Zurek, a denunţat vineri drept "şantaj" declaraţiile ambasadorului SUA în Polonia, Tom Rose, care
16:30
Un oficial al serviciilor secrete ruse, supus sancțiunilor occidentale, a fost împușcat la Moscova # Financial Intelligence
Atacatorul a fugit după ce a tras mai multe focuri Atacul urmează unei serii de asasinate ale unor
15:40
Autor: Monica SURUGIU, Vicepreședintă MEPEI și fostă diplomat în Kazahstan și în Ucraina La data de 31 ianuarie
15:40
Dan Şucu, Concordia: Sunt multe industrii care simt în clipa de faţă mugurii unei crize # Financial Intelligence
Preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, declară că în multe sectoare de activitate economică se simt "mugurii unei
15:30
Codirlaşu (CFA România): Pentru relansare economică statul trebuie să lase mai mulţi bani în sectorul privat # Financial Intelligence
Măsurile de relansare economică, precum bonificaţiile la plata anticipată a impozitelor, facilităţile pentru microîntreprinderi şi amortizarea accelerată, pot
15:20
Florin Jianu: Impactul pachetului de relansare economică, unul limitat; concurenţa neloială se vede în toate sectoarele # Financial Intelligence
Pachetul de relansare economică vizat de Guvern va avea un impact "limitat" asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, a
15:20
Jeffrey Epstein a fost inspirat de traiectoria carierei profesoarei Corina Tarniță și a sprijinit financiar două matematiciene de la Universitatea din Iași – vezi declarațiile Corinei Tarniță # Financial Intelligence
Epstein era un donator frecvent al instituțiilor academice și de cercetare, inclusiv al Programului pentru Dinamica Evoluționară de
15:10
Cancelarul german afirmă că UE este dispusă să discute cu Rusia, dar nu în paralel cu negocierile de la Abu Dhabi # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, unde efectuează o vizită
13:20
Lavrov: Ucraina trebuie să fie "un stat neutru şi benign" pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung # Financial Intelligence
Ucraina trebuie să fie "un stat neutru şi benign" pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung, a
13:00
Voican (ANAT): Cerem imperativ redirecţionarea în turism a 10% din economiile generate prin amputarea voucherelor # Financial Intelligence
Operatorii din turism solicită ca, începând din acest an, sectorul să fie administrat de un minister distinct sau
13:00
Antreprenorii trebuie să fie atenți la noile criterii de risc fiscal, inactivare, dizolvare și amenzi din partea ANAF. Măsurile pot să nască monștri birocratici (consultant) # Financial Intelligence
Dacă vorbim de un antreprenor mic sau mijlociu care își tratează firma ca pe propriul copil, suntem în
12:50
Romgaz a anunțat că, în data de 4 februarie 2026, ca urmare a actualizării criteriilor de evaluare a
12:50
ANAF: Peste 80% dintre întrebările adresate chatbotului au vizat depunerea Declaraţiei Unice # Financial Intelligence
Peste 80% dintre cei aproximativ 23.000 de contribuabili care au interacţionat, în prima săptămână, cu chatbotul ANAF din
12:40
Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al CFR SA # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al CFR SA, în calitate
12:40
CCR a primit de la Ilie Bolojan o informare despre consecințele amânării deciziilor privind pensiile magistraților # Financial Intelligence
CCR a primit de la Ilie Bolojan o informare despre consecințele amânării deciziilor privind pensiile magistraților. Premierul a
09:30
Ministerul Finanţelor va derula, începând de vineri, o nouă ediţie a programului de titluri de stat pentru populaţie
09:30
@EducațieFinanciară: Prețul banilor nu este rata dobânzii (Cosmin Marinescu) # Financial Intelligence
Scrierea acestor rânduri constituie rodul preocupării de clarificare a unor noțiuni cheie pentru teoria și politica monetară. Totodată,
08:50
City manager-ul Sectorului 5 din Capitală, Iulian Cârlogea, arhitectul primăriei Sectorului 5 și polițiști locali ar fi percheziționați
08:30
BRD raportează un profit net de 1.546 milioane lei în 2025, în creștere cu 6%; Propunere de dividend – 50% din rezultatul net # Financial Intelligence
BRD raportează un profit net de 1.546 milioane lei, în 2025, în creștere cu 6%, și un ROE
08:30
One United Properties raportează vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare de 174,1 milioane de euro în 2025 (comunicat) # Financial Intelligence
One United Properties a înregistrat vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare totală de 174,1 milioane de euro în
08:00
Economia mondială – debutul pozitiv al anului economic 2026 umbrit de ajustările bursiere în sectorul tehnologic (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Indicatorii macroeconomici comunicați la începutul anului 2026 au prezentat evoluții predominant favorabile, care confirmă gradul
07:20
Plecări voluntare la Dacia; Bolojan: Decizia companiei Dacia de a lansa un nou program de plecări voluntare nu are legătură cu o eventuală instabilitate fiscală în România # Financial Intelligence
Automobile Dacia continuă programul anual de plecări voluntare destinat angajaților. Măsura vizează salariații ale căror posturi sunt afectate
07:00
Record de spații industriale și de logistică închiriate în România în 2025; Stocul ajunge la aproape 8 milioane metri pătrați (Cushman & Wakefield Echinox) # Financial Intelligence
Cererea pentru spații industriale și de logistică a crescut cu 51% în 2025, ajungând la 1,275 milioane metri
06:50
Trump lansează un site în numele său pentru a cumpăra medicamente mai ieftine # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a lansat joi seară un site web în numele său care urmează să permită
06:50
SUA cere cetățenilor americani să „părăsească Iranul imediat", înaintea negocierilor importante cu Teheranul # Financial Intelligence
Ambasada virtuală a SUA în Iran a emis vineri dimineață o alertă de securitate prin care îi îndemna
06:50
Hillary Clinton dorește audierea, în public, a mărturiilor despre Jeffrey Epstein: „Să oprim jocurile" # Financial Intelligence
Fosta secretar de stat SUA Hillary Clinton i-a provocat joi pe republicanii din Comitetul de Supraveghere a Camerei
06:40
Bitcoin a scăzut cu 15%, ajungând pentru scurt timp sub 61.000 de dolari, pe măsură ce vânzările masive se intensifică, iar îndoielile cu privire la criptomonede cresc # Financial Intelligence
Bitcoin a scăzut pentru scurt timp sub 61.000 de dolari joi seară, pe măsură ce încrederea investitorilor a
06:30
Noi discuţii cu participarea Ucrainei, Rusiei şi SUA, 'în săptămânile următoare', anunţă Kievul # Financial Intelligence
Noi convorbiri între ruşi, ucraineni şi americani sunt prevăzute să aibă loc "în săptămânile următoare", a anunţat joi
06:30
O delegaţie a Uniunii Europene a anunţat joi, la La Paz, în urma unei vizite la nivel înalt,
06:30
Dezarmare nucleară: Trump cere "un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat" cu Rusia # Financial Intelligence
Donald Trump a cerut joi "un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat" cu Rusia, după expirarea ultimului tratat bilateral
00:00
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță – plasat sub control judiciar pe cauțiune de 800.000 de lei # Financial Intelligence

21:40
Dezarmare nucleară: Trump cere “un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia # Financial Intelligence
Donald Trump a cerut joi “un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia, după expirarea ultimului tratat bilateral […] The post Dezarmare nucleară: Trump cere “un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia appeared first on Financial Intelligence.
21:40
Donald Trump a anunţat joi “deplina sa susţinere” pentru premierul naţionalist ungar Viktor Orban, de care este apropiat, […] The post Alegeri în Ungaria: Trump îşi anunţă “susţinerea deplină” pentru Orban appeared first on Financial Intelligence.
21:30
Pachetul de măsuri fiscale și de investiții pentru relansarea economică – comunicat MFP # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor a publicat azi în transparență un pachet legislativ ce vizează instituirea unor mecanisme de susținere a […] The post Pachetul de măsuri fiscale și de investiții pentru relansarea economică – comunicat MFP appeared first on Financial Intelligence.
21:30
Ministerul Finanţelor propune modificări la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (proiect) # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor propune modificări la regimul de impozitare a microîntreprinderilor, acestea vizând excluderea unor venituri din plafonul de […] The post Ministerul Finanţelor propune modificări la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Bonificaţie de 3% pentru persoanele fizice care îşi plătesc impozitul pe venit până la 15 aprilie 2026 (proiect) # Financial Intelligence
Persoanele fizice ar putea primi o bonificaţie de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în […] The post Bonificaţie de 3% pentru persoanele fizice care îşi plătesc impozitul pe venit până la 15 aprilie 2026 (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Ministerul Finanţelor propune deduceri fiscale pentru pensiile ocupaţionale, începând cu 2026 (proiect) # Financial Intelligence
Contribuţiile la fondurile de pensii ocupaţionale ar putea deveni deductibile fiscal începând cu veniturile aferente anului 2026, potrivit […] The post Ministerul Finanţelor propune deduceri fiscale pentru pensiile ocupaţionale, începând cu 2026 (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Ministerul Finanţelor propune un credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare echivalent cu 10% din cheltuielile eligibile (proiect) # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor propune introducerea un mecanism de credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare, care ar permite contribuabililor să beneficieze de […] The post Ministerul Finanţelor propune un credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare echivalent cu 10% din cheltuielile eligibile (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Ministerul Finanţelor va finanţa investiţii strategice în economie prin scheme de ajutor de stat sau ajutoare ad-hoc (proiect) # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor va finanţa proiecte de investiţii strategice în economie, prin scheme de ajutor de stat sau ajutoare […] The post Ministerul Finanţelor va finanţa investiţii strategice în economie prin scheme de ajutor de stat sau ajutoare ad-hoc (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Banca de Investiţii şi Dezvoltare va primi 1 miliard de lei pentru instrumentele de garantare şi finanţare în nume şi cont stat (proiect) # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor este autorizat ca pentru 2026 să transfere suma de 1 miliard de lei la dispoziţia Băncii […] The post Banca de Investiţii şi Dezvoltare va primi 1 miliard de lei pentru instrumentele de garantare şi finanţare în nume şi cont stat (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Comisarul european pentru apărare cere Europei să se pregătească pentru retragerea trupelor americane # Financial Intelligence
Comisarul european pentru apărare şi spaţiu, lituanianul Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se […] The post Comisarul european pentru apărare cere Europei să se pregătească pentru retragerea trupelor americane appeared first on Financial Intelligence.
