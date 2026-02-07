Întrebat după Rapid - Petrolul: „E adevărat că sunteți certați cu antrenorul?”

18:40

Andrei Cordea, unul dintre cei mai în formă jucători din Superligă, a prefațat duelul dintre CFR Cluj și U Cluj, din etapa a 26-a din Superligă.Extrema de la CFR Cluj a vorbit despre ce înseamnă duelul cu rivala din oraș, în contextul în care U Cluj este pe locul 4, cu trei victorii la rând, iar echipa lui e pe locul 7, cu 6 victorii consecutive.CFR Cluj – U Cluj se joacă sâmbătă, de la ora 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP. ...