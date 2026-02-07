Suma uluitoare investită de Dan Șucu în transferurile de iarnă la Genoa
Fanatik, 7 februarie 2026 08:50
Dan Șucu a schimbat strategia în această iarnă și a început să facă investiții serioase, iar omul de afaceri vrea să-și continue planul acesta și din vară.
Acum 10 minute
09:10
Motivul pentru care stadionul Dinamo nu a fost reconstruit pentru Euro 2020! Fostul ministru de Interne face lumină: “Au rămas de căruţă!” # Fanatik
De ce stadionul Dinamo nu a fost reconstruit, așa cum trebuia inițial, pentru Euro 2020. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile importante care au amânat refacerea arenei din „Ștefan cel Mare”.
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:40
Internaționalul român și colegii săi de la echipa aflată pe locul 18 în La Liga sunt complet de nemulțumiți de condițiile pe care le au la clubul spaniol
08:20
Cum a ajuns David Popovici de la Steaua la Dinamo! Dezvăluirea neașteptată: „Arată caracterul acestui tânăr” # Fanatik
La doar 21 de ani ai săi, David Popovici este deja o legendă a sportului românesc și internațional. Cum l-a pierdut Steaua pe marele înotător, în 2021, în favoarea eternei rivale Dinamo.
Acum 2 ore
08:10
Claudiu Petrila, sincer după alegerile lui Gâlcă în Rapid – Petrolul 1-1: „Suntem de valori apropiate”. Ce a spus Iliev la debut # Fanatik
Rapidiștii au trecut deja peste remiza de acasă cu Petrolul și se gândesc la duelul cu CFR Cluj din Cupă. Ce au spus, de fapt, despre partida de maximă importanță de săptămâna viitoare.
07:50
Eugen Neagoe nu a fost impresionat de giuleșteni după Rapid – Petrolul 1-1. Unde crede că a greșit Gâlcă # Fanatik
Petrolul a bifat un egal mare în Giulești, însă a fost aproape să plece chiar cu toate cele 3 puncte. Ce a spus, de fapt, Eugen Neagoe după meci și cum au reacționat și jucătorii săi.
07:40
Secretul pe care Ion Țiriac i l-a zis Simonei Halep. Se întâmpla de fiecare dată când ieșea pe teren # Fanatik
Simona Halep vorbește despre marele avantaj care a ajutat-o să domine tenisul mondial și despre relația specială cu Ion Țiriac. Cum reușea să își domine adversarele.
Acum 4 ore
07:10
Care este secretul tenismenei Sorana Cîrstea pentru o formă fizică de invidiat. Sportiva și-a dezvăluit atuurile # Fanatik
Ce face, de fapt, jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea pentru a performa pe teren fără mari probleme și dificultăți. Aspectele pe care se concentrează la 35 de ani.
05:50
Cine este comentatorul ce primește o lovitură uriașă, după ce și-a părăsit soția după 34 de ani. S-a însurat cu prietena fiicei sale # Fanatik
Un celebru comentator sportiv are parte de o veste neplăcută, după ce a divorțat de femeia cu care era de 34 de ani. Bărbatul s-a recăsătorit cu alta mai tânără.
Acum 8 ore
01:30
Al Nassr, decizie dură în privința lui Cristiano Ronaldo! Ce se întâmplă la meciul cu Al Ittihad # Fanatik
Al Nassr a luat o nouă decizie în cazul lui Cristiano Ronaldo. Ce s-a întâmplat cu superstarul portughez înaintea jocului din campionat contra lui Al Ittihad.
01:30
Bogdan Baratky l-a taxat pe Costel Gâlcă pentru improvizațiile din Rapid - Petrolul 1-1, fiind surprins în special de trimiterea lui Jambor în banda dreaptă a ofensivei.
Acum 12 ore
00:50
Victor Angelescu, verdict despre transferurile lui Moruțan și Paraschiv după Rapid – Petrolul 1-1. Când îi așteaptă la o formă mai bună # Fanatik
Victor Angelescu a oferit un verdict despre Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv după Rapid - Petrolul 1-1. Ce spune președintele giuleștenilor vizavi de cele două achiziții din această iarnă.
00:00
El trebuia să fie antrenorul lui Dinamo înaintea lui Zeljko Kopic: acum e recunoscut tot! Exclusiv # Fanatik
Dezvăluiri de senzație făcute în direct! Omul care trebuia să fie antrenorul lui Dinamo înaintea lui Zeljko Kopic a explicat de ce i-a refuzat pe „câini”
6 februarie 2026
23:40
Sportiva de la Jocurile Olimpice de iarnă care a apărut pe coperta unei reviste pentru adulți. E admirată de femei pentru îndrăzneala sa # Fanatik
O schioare care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina a pozat pentru o publicație dedicată bărbaților. Primește numeroase complimente pentru curajul său.
23:30
Alex Pașcanu, declarația serii după golul marcat în Rapid – Petrolul 1-1: „Bine că am toți dinții în gură” # Fanatik
Alex Pașcanu a oferit o declarație virală după ce a fost faultat la golul marcat în Rapid - Petrolul 1-1. Ce spune fundașul giuleștenilor despre contactul produs în careul advers.
23:20
Laurențiu Reghecampf, prima înfrângere în Liga Campionilor Africii. Cum se poate califica Al Hilal Omdurman în sferturi # Fanatik
Seară neagră pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii, după ce Al Hilal Omdurman a suferit prima înfrângere. Ce șanse de calificare mai au sudanezii.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 7 februarie. Bet Builder de cotă 2,94 la Superbet pentru CFR – U Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 7 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 2,94 la meciul CFR - U Cluj.
23:20
Cine este senzația JO 2026 de la Milano Cortina. Este iubita unui celebru american și are 5 milioane de urmăritori # Fanatik
Mai multe publicații sportive de prestigiu au anunțat cine este cea considerată a fi senzația JO 2026 de la Milano Cortina. Vorbim de iubita unui celebru american.
23:00
Costel Gâlcă răspunde criticilor după ce Dobre a fost rezervă în Rapid – Petrolul 1-1: „Trebuie să fie o competiție și să demonstreze” # Fanatik
Costel Gâlcă a răspuns valului de critici după Rapid - Petrolul 1-1. De ce a fost Alex Dobre doar pe bancă și ce spune tehnicianul giuleștenilor despre meciul decisiv cu CFR Cluj din Cupa României.
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 7 februarie 2026, poate aduce un câștig de 320 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din La Liga și Serie A
22:30
„Chivu la Real Madrid?” Giovanni Becali a anunțat la ce colos din Premier League îl vede pe antrenorul român. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre viitorul lui Cristian Chivu. În ciuda zvonurilor conform cărora antrenorul lui Inter ar fi dorit de Real Madrid, celebrul agent FIFA îi recomandă românului un colos din Premier League
22:00
Programul etapei 28 din SuperLiga, anunțat de LPF. Când se vor juca Rapid – Dinamo și FCSB – Metaloglobus # Fanatik
LPF a anunțat programarea meciurilor din etapa cu numărul 28 din SuperLiga, care se va disputa de pe 20 până pe 23 februarie. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
21:40
Cu ce echipă din România ține familia lui Radu Drăgușin? Fratele său a spus tot de pe Arena Națională: „Puțină lume știe asta” # Fanatik
Radu Drăgușin nu a jucat pentru niciun club de seniori din România, dar familia sa are o afinitate aparte pentru una dintre echipele istorice ale țării. Ce formație susțin fratele și tatăl său
21:20
Sorin Cârțu știe dacă FCSB va intra în play-off! Și o spune clar înaintea dublei Craiova – FCSB din Bănie! # Fanatik
Sorin Cârţu e de părere că FCSB va prinde play-off-ul. Preşedintele de onoare al Universităţii Craiova a fost impresionat de forma arătată de rivalii de la FCSB.
21:10
A făcut top 5 al bogaţilor din România: „Dacă se bagă în fotbal, într-un an se bate la titlu!” Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui Mitică" despre averea fabuloasă acumulată de George Copos şi profitul uriaş pe care îl are acesta în fiecare an.
21:00
Laszlo Balint a răbufnit înainte de Oțelul Galați – FCSB. Ce a spus despre acuzațiile de blat # Fanatik
Laszlo Balint, reacție fermă față de scenariul de blat vehiculat înainte de Oțelul Galați - FCSB: „Idei total eronate și total periculoase!”
20:50
Bătaie generală în peluză la derby-ul Rapid – Petrolul! Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene. Foto # Fanatik
Incidentele din tribună nu au lipsit la derby-ul Rapid - Petrolul. Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene și au evacuat un suporter. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
20:40
Cum au vrut turcii să-i păcălească pe fanii români înainte de barajul de la Istanbul. „Amenințați cu UEFA!” # Fanatik
Dezvăluire de ultim moment! Ce au încercat turcii să facă înaintea barajului cu România și cum a fost dejucat planul lor
20:20
Statul corectează o nedreptate: pacienții cronici, exceptați de la neplata primei zile de concediu. Ce modificări mai sunt. „Intrăm în normalitate” # Fanatik
Guvernul a anunțat o modificare importantă în Sănătate ce vizează mai multe categorii de persoane, inclusiv pe pacienții cronici. Ordonanța de urgență care îi exclude de la neplata primei zile de concediu medical
Acum 24 ore
20:10
Kevin Ciubotaru, detalii despre negocierile eșuate cu FCSB. Când spune că a discutat despre transfer # Fanatik
Kevin Ciubotaru a fost la doar un pas să ajungă în această iarnă la FCSB. Cum a reacționat tânărul jucător după transferul ratat la campioana României.
20:00
Dennis Politic, pasă de gol la debutul pentru Hermannstadt. Ce a spus despre despărțirea de FCSB # Fanatik
Dennis Politic a oferit prima reacție după ce a ajuns la FC Hermannstadt. Ce spune jucătorul împrumutat de la FCSB despre obiectivele trasate la noua sa echipă.
19:40
Tensiuni în creștere două state NATO din apropierea României. „Activarea sistemului a provocat panică” # Fanatik
Un avertisment maritim a declanşat o nouă criză regională, cu acuzații de provocare, revendicări teritoriale și presiuni politice care zguduie coeziunea NATO.
19:30
Continuă scandalul monstru cu Ronaldo în Arabia Saudită! Cristiano face acuzații extrem de grave la adresa Guvernului: care este legătura cu Benzema # Fanatik
Cristiano Ronaldo a făcut un scandal de proporții în Arabia Saudită și a refuzat să joace pentru Al-Nassr! Acum ies la iveală noi detalii: ce a dus la supărarea starului portughez
19:30
Mihai Stoica a analizat lupta la play-off: „Șapte echipe pe 3 locuri”. Cine l-a șocat! Exclusiv # Fanatik
Lupta la play-off continuă să se ducă până în ultimele momente ale sezonului regulat, crede Mihai Stoica. Oficialul de la FCSB vede șapte echipe angrenate. Ce formație l-a impresionat pe Meme.
19:30
Darius Olaru, cel mai frumos gol din Faza Ligii în Europa League. Anunț fabulos făcut de UEFA. Video # Fanatik
Darius Olaru a câștigat premiul pentru cel mai frumos gol din Faza Ligii UEFA Europa League. Anunțul a fost făcut de UEFA. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
18:50
Mii de construcții ilegale ridicate pe litoralul românesc, vizate de Ministerul Mediului. ONG-urile amenință: „Ne gândim la protest” # Fanatik
Ministerul Mediului a publicat raportul referitor la construcțiile ilegale din anumite zone de pe litoralul românesc. Peste 4.000 de clădiri sunt vizate. ONG-urile de mediu sunt revoltate și amenință cu protest
18:30
Oldies But Goldies, sâmbătă, 7 februarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești despre duelurile Dinamo – Craiova # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 7 februarie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre duelurile istorice dintre Dinamo București și Universitatea Craiova
18:10
Ilie Bolojan, ținta tuturor nemulțumirilor. Sindicatele și administrația publică refuză tăierile premierului. Cine plătește pentru anii în care am trăit pe datorie: ”Vrem acum ca tăierile să fie la ceilalți” # Fanatik
Administrația și populația, în luptă pentru a evita reducerile lui Bolojan. „Toți am trăit pe datorie, dar vrem acum ca tăierile să fie la ceilalți”
18:00
Andreas Karo, gest inconștient în FC Argeș – Hermannstadt. A fost eliminat pentru un fault grosolan, nesancționat inițial de Colțescu. Video # Fanatik
Dorinel Munteanu a avut o primă repriză de coșmar la Mioveni. Antrenorul lui Hermannstadt a rămas fără Karo, eliminat pentru un gest stupid, iar FC Argeș a marcat un eurogol. „Neamțul” a dat imediat drumul la schimbări
18:00
Moment emoționant pentru Cristi Chivu la antrenamentul lui Inter! Românul s-a revăzut cu brazilianul care a rupt plasele în Serie A # Fanatik
Surpriză imensă pentru Cristi Chivu la antrenamentul lui Inter! Cine a venit să-l revadă pe antrenorul român
17:50
Românca participantă la Jocurile Olimpice de Iarnă a ajuns mentor pe Only Fans. “Mulți sportivi vin la mine ca să-i ajut!” # Fanatik
Viața sportivei născută la Sibiu s-a schimbat radical după ce a decis să-și monetizeze aparițiile pe o platformă dedicată adulților, devenind model și pentru alți performeri
17:30
O achiziție secretă făcută de Pentagon naște tensiuni uriașe. SUA au cumpărat din Israel arme extrem de periculoase, de sute de milioane de dolari. Ce sunt munițiile cu fragmentație # Fanatik
O achiziție controversată făcută de Pentagon în luna septembrie 2025, în mare secret, naște controverse uriașe: SUA au luat arme cu fragmentație din Israel. De ce sunt contestate
17:30
Nicușor Bancu a ajuns la 420 de meciuri în tricoul Științei. Căpitanul Craiovei a vorbit în cadrul unui interviu despre acest moment și situația din clasament, dar a refuzat să deschidă un subiect mult discutat.
17:20
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată” # Fanatik
Aproximativ 3.500 de competitori din 93 de țări sunt așteptați să se lupte pentru medalii, la JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate în care sunt cazați.
17:10
Assad i-a „omorât” pe toți înainte de Dinamo – Universitatea Craiova! Aplică „schema Alibec” pentru a se relaxa # Fanatik
Cum se relaxează Assad, atacantul de la Universitatea Craiova, înainte de derby-ul cu Dinamo. Vârful din Palestina a dat drumul la un live pe TikTok.
17:00
SCM Râmnicu Vâlcea, încă o lovitură pe piaţa transferurilor! Pivotul naţionalei Braziliei a semnat cu echipa lui Pera. Exclusiv # Fanatik
SCM Râmnicu Vâlcea atacă titlul în sezonul viitor. FANATIK a aflat că echipa lui Florentin Pera a semnat-o pe Tamires de Araujo, pivotul naţionalei Braziliei şi care evoluează din 2022 la Gloria Bistriţa.
16:50
Uluitor cât câștigă anual mama-agent a lui Kylian Mbappe! Mulți fotbaliști de la Real Madrid visează la această sumă # Fanatik
Fayza Lamari, mama lui Kylian Mbappe, câștigă sume exorbitante anual chiar de la fiul ei. Ce salariu primește de la golgheterul lui Real Madrid și ce vedete ale echipei câștigă mai puțin
16:40
Jucătorul care a „surprins tot cartierul” e pregătit să semneze pe încă un sezon cu FCSB. Exclusiv # Fanatik
Vești excelente dinspre FCSB după victoria cu FC Botoșani, care i-a apropiat pe roș-albaștri la două puncte de play-off. Unul dintre fotbaliștii campioanei e gata să semneze pe încă un sezon
