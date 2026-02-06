Se lucrează la depoul Dacia

10:40

În data de 3 februarie 2026, Spitalul Parhon din Iași a efectuat două transplanturi renale de la donatori în moarte cerebrală, pacienții provenind de pe lista de așteptare din județul Vaslui. Primul pacient este un bărbat de 38 de ani, aflat în program de dializă din 2024, iar al doilea pacient, tot bărbat, are 43 […] Articolul Două transplanturi renale de la donatori în moarte cerebrală realizate la Spitalul Parhon din Iași apare prima dată în TeleM Regional.