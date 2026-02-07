După o nouă victorie în jocul pentru recompensă, Faimoșii luptă diseară cu Războinicii pentru imunitatea săptămânii, la Survivor!

Fiecare lipsă resimțită crește rezistența. Fiecare zi departe de familie și de confort îi face mai puternici și mai dornici să meargă până la final. Survivor este show-ul care demonstrează că limitele pot fi depășite, atunci când crezi, ești motivat și muncești. Aseară, a început o nouă săptămână, iar surprizele și provocările i-au ținut pe telespectatori în fața televizoarelor și i-au făcut să trăiască intens. De la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, competiția continuă și este mai acerbă ca niciodată!

