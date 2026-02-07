„În oala acoperită nu cad gunoaie” - INTERCEPTĂRI în dosarul funcționarilor reținuți la Primăria Sectorului 5
Jurnalul.ro, 7 februarie 2026 11:50
„Nu dezgropăm morții!”, „Noi să fim sănătoși” sau „În oala acoperită nu cad gunoaie” - sunt o parte dintre referirile la șpaga inițială de 18.000 de euro primită de un subordonat al adjunctului Poliției Locale din cadrul Sectorului 5.
„În oala acoperită nu cad gunoaie" - INTERCEPTĂRI în dosarul funcționarilor reținuți la Primăria Sectorului 5
