Frate vitreg, arestat și acuzat după moartea unei adolescente pe un vas de croazieră
Jurnalul.ro, 7 februarie 2026 13:50
Fratele vitreg al Annei Kepner, în vârstă de 18 ani, care a fost găsită moartă la bordul unui vas de croazieră Carnival în noiembrie, a fost arestat și acuzat săptămâna aceasta în legătură cu acest caz, potrivit tatălui Annei Kepner, care este tatăl vitreg al suspectului.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 15 minute
14:10
Federația Română de Fotbal (FRF) anunță că depune demersuri pentru suplimentarea numărului de bilete alocate suporterilor români la partida Turcia – România, programată pe 26 martie, la Istanbul, în contextul în care cele 2.130 de tichete puse în vânzare s-au epuizat în aproximativ 20 de secunde.
Acum o oră
13:50
Fratele vitreg al Annei Kepner, în vârstă de 18 ani, care a fost găsită moartă la bordul unui vas de croazieră Carnival în noiembrie, a fost arestat și acuzat săptămâna aceasta în legătură cu acest caz, potrivit tatălui Annei Kepner, care este tatăl vitreg al suspectului.
13:40
Trei arme neletale, lungi, cu aer comprimat, supuse autorizării, deținute ilegal și o replică de armă tip airsoft, au fost ridicate de polițiștii din Teleorman în urma unor percheziții.
13:30
O companie a trimis accidental utilizatorilor bitcoini în valoare de 44 de miliarde de dolari # Jurnalul.ro
Bursa sud-coreeană de criptomonede Bithumb a transmis, sâmbătă, că a distribuit accidental clienților bitcoini în valoare de peste 40 de miliarde de dolari ca recompense promoționale, ceea ce a declanșat o vânzare masivă pe bursă.
Acum 2 ore
13:20
Trei tinere au fost rănite, sâmbătă, în urma unui accident rutier produs în comuna Măneciu, județul Prahova, în zona Pasul Bratocea, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în afara părții carosabile.
13:10
Statele Unite au acordat Ucrainei și Rusiei termenul limită de iunie pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului care durează de aproape patru ani, a declarat președintele Volodimir Zelenski reporterilor.
13:10
Uneori, simțim o conexiune unică cu anumite locuri din lume, o conexiune care depășește rațiunea. Când îți imaginezi escapada ideală sau tânjești după o destinație pe care nu ai vizitat-o niciodată, poate exista o semnificație mai profundă în spatele ei.
13:00
După o nouă victorie în jocul pentru recompensă, Faimoșii luptă diseară cu Războinicii pentru imunitatea săptămânii, la Survivor! # Jurnalul.ro
Fiecare lipsă resimțită crește rezistența. Fiecare zi departe de familie și de confort îi face mai puternici și mai dornici să meargă până la final. Survivor este show-ul care demonstrează că limitele pot fi depășite, atunci când crezi, ești motivat și muncești.
12:50
Trump nu își cere scuze. El susține că nu a văzut tot videoclipul rasist cu Obama înainte de a fi postat # Jurnalul.ro
Președintele Donald Trump le-a spus reporterilor că nu a văzut întregul videoclip înainte ca acesta să fie distribuit pe platforma sa de socializare joi noaptea, care includea o animație rasistă cu fostul președinte Barack Obama și fosta primă doamnă Michelle Obama înfățișați cu corpuri de maimuțe.
12:40
Au fost prinși cei care au tâlhărit doi vârstnici în Cernavodă. Prejudiciul, recuperat integral # Jurnalul.ro
Cei doi suspecți care au atacat și jefuit doi vârstnici vineri au fost prinși de polițiști și arestați preventiv, anunță sâmbătă autoritățile. Este vorba despre o femeie de 26 de ani și un bărbat de 41 de ani, ambii din Cernavodă, acuzați de tâlhărie calificată.
12:30
Circulația trenurilor, grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare # Jurnalul.ro
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat sâmbătă că în cursul nopții au fost înregistrate acte grave de sustragere și distrugere a unor componente ale instalațiilor feroviare, care au perturbat semnificativ circulația trenurilor.
12:30
Un mare juriu federal a pus sub acuzare un bărbat de 33 de ani pentru amenințarea cu moartea a vicepreședintelui SUA, JD Vance, în timpul vizitei acestuia în statul Ohio, în luna ianuarie, a anunțat Departamentul de Justiție.
Acum 4 ore
12:10
Anul 2026 marchează o schimbare profundă de paradigmă în domeniul sănătății.
11:50
„În oala acoperită nu cad gunoaie” - INTERCEPTĂRI în dosarul funcționarilor reținuți la Primăria Sectorului 5 # Jurnalul.ro
„Nu dezgropăm morții!”, „Noi să fim sănătoși” sau „În oala acoperită nu cad gunoaie” - sunt o parte dintre referirile la șpaga inițială de 18.000 de euro primită de un subordonat al adjunctului Poliției Locale din cadrul Sectorului 5.
11:30
Jocurile Olimpice Milano Cortina. Primii români intră în concurs la sanie și sărituri cu schiurile # Jurnalul.ro
Sportivii români își încep, sâmbătă, parcursul la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, primele evoluții urmând să aibă loc la probele de sanie și sărituri cu schiurile.
11:20
Dâmbovița: Accident rutier produs de un șofer fără permis în comuna Bilciurești; doi tineri răniți # Jurnalul.ro
Doi tineri au fost răniți într-un accident rutier produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în comuna Bilciurești, din județul Dâmbovița. Șoferul nu avea permis.
11:10
Horoscop zilnic, 8 februarie 2026: Taurii sunt impulsivi, Balanțele se revoltă, iar Peștii trebuie să fie atenți la bani # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 8 februarie 2026: Berbecii sunt rebeli, Gemenii sunt neliniștiți, iar Fecioarele vor o schimbare.
10:50
Suma de 40.000 de euro a fost pretinsă pentru exercitarea influenței asupra unor funcționari din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții și asupra arhitectului șef în cadrul Primăriei Sectorului 5, care, la rândul său, urma să intrevină pentru urgentare și admiterea recepției.
10:30
Zi decisivă pentru România în barajul din Cupa Davis. Egalitate după prima zi în Paraguay # Jurnalul.ro
Echipa masculină de tenis a României dispută, în deplasare, la Asuncion, barajul din Grupa Mondială I din Cupa Davis, în compania Paraguayului. După meciurile disputate vineri noapte, scorul este egal, sâmbâtâ fiind programate partidele decisive.
Acum 6 ore
10:10
Descoperă ce surprize emoționale îți aduc lunile-cheie ale anului și cum îți poate schimba dragostea perspectiva asupra relațiilor și a propriei vieți.
09:50
Finala turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca, se va juca între românca Sorana Cîrstea şi britanica Emma Răducanu.
09:30
Trump va prioritiza țările cu cheltuieli militare mari pentru vânzarea de arme americane # Jurnalul.ro
Donald Trump a semnat un decret prezidențial care va reordona lista clienților pentru armele americane în favoarea țărilor cu cheltuieli mai mari pentru apărare și importanță strategică în regiunea lor, a anunțat Casa Albă.
09:10
Miercuri, 11 februarie 2026, ora 19.00, aveți ocazia de a-l aplauda la Sala Radio pe cunoscutul violonist francez David Grimal, care, alături de Orchestra de Cameră Radio, propune publicului un program atractiv. Seara se va deschide cu Mica simfonie pentru suflători semnată de Charles Gounod, o lucrare de o eleganță rafinată și una dintre cele mai importante creații din repertoriul romantic francez pentru ansamblu de suflători.
08:50
Grăsimea abdominală – cunoscută popular drept „burta de bere” – este asociată cu modificări dăunătoare ale structurii inimii, în special în rândul bărbaților.
08:40
O femeie de 70 de ani a murit, sâmbătă dimineața, lovită de o mașină pe Șoseaua Mangaliei, în localitatea Albești, județul Constanța.
08:30
Ne împărțim casele, paturile și inimile cu animalele noastre de companie, însă o mare parte din ceea ce știm despre ele se bazează pe folclorul învechit, mai degrabă decât pe știința veterinară modernă.
Acum 8 ore
08:10
Săptămâna 9–15 februarie 2026 vine cu șanse importante pentru toate zodiile, mai ales în contextul unor mutări astrologice majore.
07:50
Specialiștii Feng Shui avertizează asupra unor gesturi cotidiene,, aparent inofensive, care pot afecta fluxul energetic din locuința ta.
07:30
În limba română, unele cuvinte par să „joace feste” chiar și vorbitorilor atenți.
07:10
Trei semne zodiacale se bucură de noroc intens și oportunități importante în perioada 9–15 februarie 2026, potrivit astrologilor.
06:50
Tot mai mulți copii de gimnaziu trec prin ceea ce specialiștii numesc „criza vârstei mijlocii”, fiind copleșiți de presiunea performanței, comparațiile sociale și influența lumii digitale.
Acum 12 ore
06:10
Universul îți spune că ești pe drumul bun: După 7 februarie, viața se schimbă în bine pentru aceste 3 zodii # Jurnalul.ro
După 7 februarie 2026, lucrurile încep, în sfârșit, să se așeze pentru trei zodii. Energia astrologică de sâmbătă aduce echilibru, claritate și vindecare, restabilind ordinea acolo unde a fost haos sau confuzie.
Acum 24 ore
00:50
Adevărul rămâne indiferent de soartă - testamentul moral și jertfa supremă a lui Gheorghe I. Brătianu # Jurnalul.ro
Istoria României nu este scrisă doar cu cerneală pe hârtie îngălbenită, ci și cu sângele celor care au avut curajul să o apere până la ultima suflare.
00:20
Pe 7 februarie 2026, patru zodii primesc un mesaj important de la Univers. Luna părăsește Balanța și intră în Scorpion, intensificând emoțiile și reacțiile interioare.
00:10
Anșoa și sardinele sunt două vedete ale mării când vine vorba de alimentație sănătoasă. Ambele sunt pești mici, bogați în nutrienți, ușor de consumat și extrem de versatili în bucătărie.
00:00
O firmă apropiată Kremlinului mută miliarde prin numerar, crypto și cambii, ajutând Rusia să ocolească sancțiunile și să mențină comerțul extern.
6 februarie 2026
23:40
Diana Jipa și Ștefan Doniga, muzicienii români care au cântat pe toate cele șapte continente în mai puțin de 100 de zile. Artiștii, incluși în Albumul Personalitățile anului din România # Jurnalul.ro
Violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga au reușit o performanță fără precedent în muzica românească și în peisajul cultural internațional.
23:30
Dacă ai trimis vreodată o inimă albă și ai sperat că mesajul tău a fost interpretat corect… ei bine, avem vești pentru tine.
23:10
Indicele blue-chip a crescut vineri cu peste 1.000 de puncte, marcând un nou record istoric pentru bursa americană, în ciuda tensiunilor geopolitice globale.
23:10
Crezi sau nu, poziția în care doarme câinele tău spune foarte multe despre personalitatea lui, starea emoțională din acel moment și chiar despre relația pe care o are cu tine.
23:00
Copiii de astăzi sunt mai puțin inteligenți decât părinții lor, avertizează oamenii de știință # Jurnalul.ro
Oamenii de știință trag un semnal de alarmă aproape incredibil: Generația Z este prima generație din istoria modernă care, în medie, obține rezultate cognitive mai slabe decât generația părinților săi.
22:40
Luna februarie aduce în AntenaPLAY show-uri de top, conținut exclusiv, filme și seriale captivante, documentare, dar și competiții sportive care vor ține abonații cu sufletul la gură. Producții de top transformă luna februarie într-un maraton de trăiri intense.
22:30
Cercetătorii de la Universitatea din Bristol au descoperit că mucegaiul toxic poate afecta plămânii pe termen lung. Expunerea în copilărie reduce funcția pulmonară chiar și la adolescență.
22:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat la România TV de ce românii plătesc facturi mari la curent și gaze și când se vor reduce prețurile. Ofertele au scăzut deja cu 15% în șase luni.
22:20
Porci transportați cu drone s-au încurcat în cablurile de curent și au oprit curentul în tot satul # Jurnalul.ro
Un fermier din sud-vestul Chinei a provocat o pană de curent de aproape zece ore după ce a încercat să transporte porci cu ajutorul unei drone. Aparatul s-a încurcat într-o linie de înaltă tensiune, avariind rețeaua locală.
22:10
Procurorii DNA au dispus reținerea a trei persoane în dosarul de corupție imobiliară care vizează Primăria Sectorului 5 din București.
22:10
Cristalele sunt printre cele mai populare instrumente de divinație din lume și au fost mult timp apreciate pentru proprietățile lor metafizice unice.
22:00
Videoclipuri virale pe rețelele de socializare avertizează împotriva consumului de salată la pungă din cauza bacteriilor. Un cunoscut virolog italian spune când este sigur să o consumi și când trebuie evitată.
21:40
Uleiul de floarea-soarelui este unul dintre cele mai utilizate uleiuri vegetale în bucătăria românilor, fiind apreciat pentru gustul neutru și versatilitatea sa.
21:30
Burnout-ul este tot mai prezent, iar astrologii spun că anumite luni de naștere sunt mai predispuse la epuizare. Vezi dacă te numeri printre ele și ce poți face.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.