Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus Mircea Lucescu: "Se retrage imediat de la națională pentru el"
Sport.ro, 7 februarie 2026 11:50
Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a purtat o discuție cu selecționerul Mircea Lucescu, care traversează o perioadă complicată din cauza problemelor de sănătate.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
12:20
Arsenal - Sunderland se joacă azi, de la 17:00, în runda a 25-a din Premier League. Partida de pe Emirates se vede în direct pe VOYO.
12:20
Revoltă la Rayo Vallecano! Rațiu și coechipierii săi aduc acuzații teribile: „Integritatea noastră fizică este în pericol” # Sport.ro
Andrei Rațiu și coechipierii săi s-au revoltat pentru situația de la Rayo Vallecano.
12:20
Gigi Becali a făcut-o praf pe FC Hermannstadt: „Ăla, un dobitoc” | Ce a spus despre Dennis Politic # Sport.ro
Gigi Becali a vorbit despre meciul câștigat de FC Argeș, una dintre rivalele la play-off ale FCSB-ului.
Acum o oră
11:50
Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus Mircea Lucescu: "Se retrage imediat de la națională pentru el" # Sport.ro
Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a purtat o discuție cu selecționerul Mircea Lucescu, care traversează o perioadă complicată din cauza problemelor de sănătate.
11:40
Emma Răducanu, dezvăluire surprinzătoare, înainte de finala Transylvania Open. Situația se schimbă pentru Sorana Cîrstea # Sport.ro
Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) atrage atenția asupra unui aspect crucial, înainte de finala Transylvania Open 2026, live la Pro Arena și pe VOYO.
11:40
Sergio Ramos ar putea să revină într-un campionat de top. Dezvăluirea făcută în presa spaniolă.
11:30
Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu" # Sport.ro
Matei Popa (18 ani), noul titular din poarta lui FCSB, a ajuns la două meciuri în poarta campioanei României.
Acum 2 ore
11:10
România, debut cu dreptul în Cupa Davis! Radu Țurcanu a adus primul punct din duelul cu Paraguay # Sport.ro
Tenismanul Radu David Ţurcanu l-a învins greu pe Alex Santino Nunez Vera, cu 6-1, 3-6, 7-6 (7/2), vineri, în prima partidă de simplu a întâlnirii care opune echipele României şi Paraguayului, la Club Internacional de Tenis din Asuncion, în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis.
11:00
Cristi Chivu, elogiat de Adriano! Declarația emoționantă a „Împăratului” despre antrenorul român # Sport.ro
Adriano, la superlativ despre antrenorul și omul Cristi Chivu.
11:00
Dorin Rotariu (30 de ani) a schimbat din nou echipa, dar va continua în fotbalul din Turcia.
Acum 4 ore
10:20
Juri Cisotti (32 de ani), motorul celor de la FCSB din ultimul an, a acordat un interviu în Italia în care a vorbit despre planurile pentru ultimii ani din carieră.
10:20
Sorana Cîrstea a oferit „poza turneului” în semifinala de 56 de minute de la Transylvania Open. Punctele jucate cu o inspirație de campioană # Sport.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA), elegantă și puternică, la Transylvania Open 2026 (VOYO), turneu în care nu a pierdut set, în drumul spre finală.
10:10
Laurențiu Reghecampf, înfrânt în Liga Campionilor din Africa. Situația echipei antrenorului român # Sport.ro
MC Alger a învins cu 2-1 pe teren propriu formația Al-Hilal Omdurman din Sudan, pregătită de Laurențiu Reghecampf.
10:00
Victor Angelescu, verdict despre Paraschiv și Moruțan! Ce a spus după evoluțiile lor șterse din Rapid - Petrolul 1-1 # Sport.ro
Victor Angelescu a fost întrebat despre evoluțiile sub așteptări ale lui Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv din Rapid - Petrolul.
09:50
Delia Reit este primul sportiv român care va concura la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, conform programului de astăzi, anunţat de COSR.
09:50
Emma Răducanu le-a mulțumit românilor: de ce a strigat „haide”, și nu „come on” în timpul semifinalei de trei ore de la Transylvania Open # Sport.ro
Emma Răducanu a depășit-o pe Oleksandra Oliynykova, într-o semifinală cu tenis atipic, jucată în trei ore, la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO).
09:40
Csikszereda - UTA se joacă astăzi de la 15:00. Partidă cu miză ridicată pentru ambele formații # Sport.ro
Toate informațiile despre joc sunt pe Sport.ro.
09:30
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 14:30. O nouă șansă pentru Radu Drăgușin în Premier League? # Sport.ro
Manchester United primește vizita lui Tottenham, astăzi, de la ora 14:30, în runda cu numărul 25 din Premier League. Partida de pe Old Trafford va fi transmisă în direct de VOYO.
09:30
Pentru Sorana Cîrstea, doar o cireașă în vârful unui tort cu 20 de etaje: ce premiu va primi dacă va câștiga finala Transylvania Open 2026 # Sport.ro
În finala Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) caută cel de-al patru titlu WTA al carierei, în proba individuală.
09:30
Echipele Verona şi Pisa au încheiat cu o remiză albă, 0-0, partida de vineri seara, din prologul etapei a 24-a din Serie A, rezultat care nu ajută pe niciuna dintre ele, ambele formaţii aflându-se în lupta pentru evitarea retrogradării.
09:10
FCSB ar putea încasa o sumă importantă de bani pentru un jucător care este în prezent împrumutat.
09:10
Remarcații lui Daniel Pancu de la „U” Cluj. Antrenorul celor de la CFR a spus unde a progresat Andrei Coubiș # Sport.ro
Daniel Pancu a susținut conferința de presă premergătoare meciului CFR Cluj - Universitatea Cluj.
09:00
Trofeul Malvensky, o bijuterie pe care Simona Halep o va înmâna campioanei Transylvania Open. Personalitățile care vor asista la finala Cîrstea - Răducanu # Sport.ro
Sorana Cîrstea și Emma Răducanu vor lupta pentru trofeul Malvensky, în finala Transylvania Open 2026, sâmbătă, 7 februarie, de la ora 16:30, în direct la Pro Arena și pe VOYO.
09:00
Costel Gâlcă, acoperit! Motivul din spatele deciziilor surprinzătoare din Rapid - Petrolul 1-1 # Sport.ro
Costel Gâlcă a folosit o parte din rezerve pentru meciul cu Petrolul, iar Victor Angelescu a venit cu explicația.
08:50
Ionuț Radu, deloc în apele lui: ce notă a primit portarul român după Celta Vigo - Osasuna 1-2 # Sport.ro
Ionuț Radu nu a impresionat în partida pierdut de Celta Vigo în La Liga.
08:50
Unirea Slobozia - Farul Constanța se joacă astăzi de la 13:00. Claudiu Niculescu debutează + Planul lui Ianis Zicu # Sport.ro
Tot ce trebuie să știți despre Unirea Slobozia - Farul Constanța se găsește pe Sport.ro.
08:40
Cristi Chivu a reușit să impresioneze în primele sale luni ca antrenor la Inter Milano, iar formația italiană se pregătește să îl răsplătească pentru rezultatele excelente.
Acum 6 ore
08:20
Jandarmeria din București a aplicat sancțiuni severe la partida Rapid - Petrolul.
08:10
FCSB a pierdut doi jucători la meciul cu FC Botoșani, din ultima rundă, câștigat cu 2-1.
07:30
A renăscut "fabrica de talente" din Serie A. Clubul care a revoluționat transferurile propune alte nume interesante # Sport.ro
Clubul unde evoluează românul Răzvan Sava a reapărut pe harta din mercato a marilor cluburi europene.
07:30
Leicester City se află într-un declin accentuat, după decesul patronului Vichai Srivaddhanaprabha, într-un accident de elicopter, în octombrie 2018, chiar lângă stadionul echipei.
Acum 12 ore
00:10
„Îmi pare rău că se termină!” Sorana Cîrstea vrea primul titlu WTA în România, chiar în anul retragerii. Ce a spus înainte de finala Transylvania Open # Sport.ro
Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, finala Transylvania Open, va fi transmisă exclusiv de Pro Arena și VOYO, sâmbătă, de la ora 16:30.
00:00
MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România” # Sport.ro
FCSB a anunțat joi seară despărțirea de un jucător imediat după meciul cu FC Botoșani de pe Arena Națională, din etapa #25, încheiat 2-1 pentru echipa campioană.
00:00
Raul Bălbărău, savuros după Rapid - Petrolul 1-1: „Bag capul în gheată pentru ei! Am făcut o cruce cu limba” # Sport.ro
Raul Bălbărău a avut declarația serii după prestația excelentă din Rapid Petrolul.
6 februarie 2026
23:40
Alexandru Pașcanu a spus ce s-a întâmplat în careul Petrolului: „Bine că mai am toți dinții în gură” # Sport.ro
Alexandru Pașcanu a vorbit despre o fază controversată din meciul Rapid - Petrolul 1-1.
23:30
Avantaj, Sorana! Trei motive majore pentru care Cîrstea, și nu Răducanu, va fi favorita finalei Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO) # Sport.ro
Conform clasamentului WTA, Emma Răducanu pornește cu prima șansă în finala Transylvania Open 2026, însă realitatea momentului arată altceva.
23:30
Fostul coleg al lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită va juca la al treilea club în decurs de un an.
Acum 24 ore
23:20
Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă # Sport.ro
Starul american Snoop Dogg a oferit imaginea serii pentru publicul din România. Acesta a fluturat tricolorul, în incinta complexului olimpic din stațiunea montană Cortina d'Ampezzo.
23:20
Team Romania, la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano. Cine au fost sportivii care au purtat tricolorul # Sport.ro
Team Romania a defilat vineri seară pe San Siro, la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano.
23:00
Rapid, la răscruce! Costel Gâlcă anunță un meci de totul sau nimic: "E important pentru noi" # Sport.ro
Rapid și Petrolul Ploiești au remizat, scor 1-1, în Giulești. Amele goluri au fost marcate după pauză.
23:00
Seară de vis la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.
23:00
Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta” # Sport.ro
Rapid - Petrolul s-a încheiat 1-1.
23:00
Paul Papp a vorbit despre felul în care a abordat Petrolul meciul cu Rapid.
22:40
Cele mai tari imagini de la "Primvs Derby". Rapid - Petrolul s-a jucat într-o atmosferă incendiară # Sport.ro
A fost un meci "de foc" în Giulești, unde Rapid și Petrolul s-au duelat în etapa a 26-a din Liga 1.
22:30
Marco Dulca a fost eliminat în Giulești, dar a ironizat Rapid și Dinamo la flash-interviu # Sport.ro
Derby-ul Rapid - Petrolul Ploiești s-a încheiat cu o remiză, scor 1-1, în Giulești.
22:20
„Una din cele mai bune zile din viața mea!” Sorana Cîrstea încântă la Transylvania Open: prima reacție după calificarea în finală # Sport.ro
Sorana Cîrstea a învins-o pe Daria Snigur, scor 6-0, 6-3, în semifinalele Openului Transilvaniei, turneu transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO.
22:20
Metaloglobus a anunțat oficial aducerea unui jucător trecut pe la academia lui Real Madrid.
22:10
Rapid - Petrolul s-a încheiat 1-1.
21:50
Show total la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. Mariah Carey i-a surprins pe italieni # Sport.ro
În această seară are loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Parada principală se desfășoară pe arena San Siro din Milano.
21:30
Finală de vis la Transylvania Open 2026: Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Emma Răducanu după ce s-a distrat pe teren, în semifinale # Sport.ro
Sorana Cîrstea nu a tremurat nicio secundă în semifinala Transylvania Open. Românca a ajuns în finală fără set pierdut, în direct la Pro Arena și pe VOYO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.