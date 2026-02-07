Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe JD Vance a fost arestat. Ce i-a transmis vicepreședintelui SUA?

Newsweek.ro, 7 februarie 2026 11:50

Acum 5 minute
12:20
În câte secunde s-au vândut biletele pentru meciul Turcia - România? Mii de români au rămas fără bilete Newsweek.ro
În câte secunde s-au vândut biletele pentru meciul Turcia - România? Federaţia Română de Fotbal a an...
Acum 15 minute
12:10
VIDEO 4 zile fără mâncare: cât am slăbit, ce s-a întâmplat cu organismul meu și ce zice medicul despre fasting Newsweek.ro
Postul intermitent a devenit una dintre cele mai populare metode de slăbit, însă specialiștii averti...
Acum o oră
11:50
Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe JD Vance a fost arestat. Ce i-a transmis vicepreședintelui SUA? Newsweek.ro
Un bărbat în vârstă de 33 de ani este urmărit penal în Statele Unite pentru că l-a ameninţat cu moar...
11:40
Amenzi de 6.600.000 de lei date de ANPC în cinci zile. Inspectorii au închis 23 de operatori economici Newsweek.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 1.080 de amenzi contravenționale, în...
11:30
1.000.000.000 de telefoane, expuse unei amenințări critice din cauza programelor spion. Cum se întâmplă asta? Newsweek.ro
Un miliard de telefoane Android sunt expuse unei amenințări critice din partea programelor spion. Ia...
Acum 2 ore
11:20
Zid înalt de 150 de metri în mare. Ghețarul Apocalipsei – o mega-cortină împotriva prăbușirii până în Europa Newsweek.ro
O cortină subacvatică lungă de 80 de kilometri este destinată stabilizării ghețarului Thwaites - alt...
11:10
Horoscop Săptămâna 9-15 februarie. Saturn intră în Berbec. Încercări pentru Taur și Gemeni Newsweek.ro
Horoscop Săptămâna 9-15 februarie. O săptămână plină de schimbări majore pentru fiecare semn zodiaca...
11:00
Aproape 2.000 de amenzi, pe drumurile publice. 67 de șoferi au rămas fără permis. Cu ce i-a prins Poliția? Newsweek.ro
Aproape 2.000 de amenzi au aplicat polițiștii pe drumurile publice în timpul unei acțiuni privind pr...
10:50
Cum să ne ferim de escrocheriile ce folosesc numele institituțiilor publice. Avertismentul Poliției Newsweek.ro
Poliția avertizeacă că în ultima perioadă s-au înregistrat tot mai multe escrocherii în numele unor ...
10:40
Arhitectul şef de la Primăria Sectorului 5, acuzat că a primit șpagă 15.000 €. Reținut de DNA Newsweek.ro
Administratorul public, arhitectul șef și directorul adjunct al Poliției Locale Sector 5 au fost reț...
10:30
Serviciul 112 e de 22 de ani în România. Câți oameni au apelat numărul de urgență și de ce? Newsweek.ro
112, de 22 de ani în România. STS spune că în prezent apelarea responsabilă este la cel mai bun nive...
Acum 4 ore
10:20
FOTO Un autobuz a „secerat” un stâlp, 2 pasageri la spital. Șoferului i s-ar fi făcut rău Newsweek.ro
Un grav accident rutier a avut loc azi noapte în Buzău. Un autobuz a „secerat” un stâlp și a lovit o...
10:10
Tocmai ai terminat prânzul? Iată de ce ar trebui să ieși afară pentru 10 minute acum Newsweek.ro
Efect maxim cu efort minim. Cercetătorii au descoperit că și o scurtă plimbare imediat după masă sca...
09:30
Ministrul adjunct al Justiţiei din Rusia pe vremea lui Boris Elţîn, găsit mort în baie. S-a înecat Newsweek.ro
Serghei Tropin, ministrul adjunct al Justiţiei din Rusia pe vremea lui Boris Elţîn, în perioada 1996...
09:20
VIDEO Scandal, în SUA. Trump a postat un filmuleț în care Barack Obama și soția sa erau prezentați ca maimuțe Newsweek.ro
Donald Trump a postat un filmuleț pe Truth Social, rețeaua sa de socializate, în care fostul președi...
09:00
Finală de foc, la Transylvania Open 2026. Sorana Cîrstea se va „duela” cu Emma Răducanu Newsweek.ro
Turneul de teni Transylvania Open 2026 va avea o finală de foc. Românca Sorana Cîrstea se va „duela”...
08:50
VIDEO Franța și Canada îi dau „șah” lui Trump. Și-au deschis consulate în capitala Groenlandei Newsweek.ro
Franța și Canada și-au deschis consulate în capitala Groenlandei, teritoriul arctic semiautonom al D...
08:40
Pentagonul va rupe legăturile cu Universitatea Harvard. „Noi antrenăm războinici, nu wokesteri” Newsweek.ro
Pentagonul a anunţat, vineri, că va rupe toate legăturile academice cu Universitatea Harvard. Este c...
08:30
„Bombă” financiară, la Stellantis. Întoarce armele, renunță la „100 electric” și sacrifică 22.000.000.000 € Newsweek.ro
În contextul crizei profunde din industria auto, generată în principal de costurile electrificării, ...
Acum 6 ore
08:20
Explozie într-un bloc din Chitila, lângă București. 40 de oameni, evacuați. Sunt 2 răniți Newsweek.ro
O explozie puternică s-a produs într-un bloc din orașul Chitila, de lângă București. 40 de persoane ...
07:50
Cum cureți corect tapiseria din piele a mașinii? Secretul care te ajută să o menții „ca nouă” pentru mult timp Newsweek.ro
Curățarea tapiseriei de piele la mașină nu este atât de complicată pe cât pare, dar trebuie făcută c...
07:40
Amendă 100.000 lei dacă construiești o bucătărie de vară fără autorizație. Cum să nu primești amenda? Newsweek.ro
Construirea unei bucătării de vară fără autorizație poate aduce amenzi de până la 100.000 de lei. Af...
07:30
VIDEO Rusia fabrică o armă periculoasă pentru porturile de la Dunăre și Marea Neagră. Nu poate fi detectată Newsweek.ro
Rușii au prezentat teste cu noi ambarcațiuni fără pilot, cu fibră optică, despre care se presupune c...
07:20
Document exploziv, ținut secret ani la rând: serviciile britanice avertizează asupra unor catastrofe climatice Newsweek.ro
Un raport secret al serviciilor de informații britanice avertizează asupra unor catastrofe climatice...
07:10
Atenție la țepele șoferilor de ridesharing. Cum încearcă să te păcălească ca să plătești în plus Newsweek.ro
Tot mai mulți pasageri reclamă practici abuzive în ridesharing, unde unii șoferi cer bani în plus pe...
07:00
Horoscop 8 februarie. Luna în Scorpion aduce o zi pozitivă Taurilor. Fecioarele sunt norocoase Newsweek.ro
Horoscop 8 februarie. Luna în Scorpion aduce o zi pozitivă Taurilor. Fecioarele sunt norocoase. Berb...
06:40
Avocat: Anularea indexării pensiilor este ilegală. Pensionarii au pierdut deja 12.000 de lei Newsweek.ro
Un avocat susține că anularea indexării pensiilor este ilegală, iar pensionarii ar fi deja păgubiți ...
Acum 24 ore
22:50
Maia Sandu, despre raportul Congresului SUA: &#34;Libertatea de expresie e pentru oameni, nu pentru conturi false&#34; Newsweek.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit despre raportul Congresului SUA: "Libertatea d...
22:10
Suedia se alătură poliției aeriene NATO cu avioanele JAS 39 Gripen. Prima misiune în Islanda Newsweek.ro
Într-o desfășurare istorică, șase avioane de vânătoare suedeze JAS 39 Gripen și un contingent de pes...
22:00
Cu 25% mai mult gaz metan a fost consumat iarna aceasta, față de ultimii ani. Cauza: a fost foarte frig Newsweek.ro
Cu 25% mai mult gaz metan a fost consumat iarna aceasta, față de ultimii ani, spune ministrul Energi...
21:50
„La Blouse Roumaine”, de Henri Matisse, va putea fi admirată încă o zi la Bucureşti Newsweek.ro
„La Blouse Roumaine”, celebra pictură a lui Henri Matisse, va putea fi admirată încă o zi la Bucureş...
21:20
Lia Savonea îl atacă pe Ilie Bolojan după scrisoarea premierului privind pensiile speciale: &#34;Ingerinţă&#34; Newsweek.ro
Lia Savonea, preşedintele Înaltei Curţi, îl atacă pe premierul Ilie Bolojan, după scrisoarea acestui...
20:50
Adrian Cocoș (PSD) exercită atribuțiile de primar al Sectorului 3, în locul lui Robert Negoiță Newsweek.ro
Adrian Cocoș (PSD), viceprimar al Sectorului 3 din partea PSD, va exercita atribuțiile de primar al ...
20:40
Un dosar al lui Călin Georgescu va fi judecat în complet de divergenţă. De ce e acuzat omul lui Putin? Newsweek.ro
Dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu va fi judecat în complet de divergenţă, pentr...
20:30
VIDEO SUA acuză China că testează în secret arme nucleare. Beijingul ar avea 600 de ogive nucleare Newsweek.ro
Guvernul SUA a acuzat China că a efectuat în secret cel puțin un „test nuclear cu randament” în ulti...
20:10
Cum să faci lasagna „leneșă” în 20 de minute? Ai nevoie de sos, ricotta și mozzarella Newsweek.ro
Lasagna „leneșă” este soluția perfectă când vrei ceva gustos, dar rapid. Cu un sos, ricotta și mozza...
19:50
Bulgaria vizează aderarea la OCDE până în anul 2027. România îşi propune să adere anul acesta Newsweek.ro
Bulgaria vizează aderarea la OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare în Europa) până anul v...
19:40
VIDEO Marele zăcământ românesc Neptun Deep, de la Marea Neagră, este aproape gata să înceapă exploatarea Newsweek.ro
Marele zăcământ românesc Neptun Deep, de la Marea Neagră, este aproape gata să înceapă exploatarea. ...
19:40
Cartoanele de ouă, risc pentru sănătate. Salmonella poate supraviețui săptămâni întregi. Ce e de făcut? Newsweek.ro
Ceea ce mulți consideră ecologic te poate îmbolnăvi: Experții avertizează insistent împotriva reutil...
19:20
Cum să elimini gustul amar din mâncare? Metoda prin care repari mâncarea care nu îți place Newsweek.ro
Mâncarea ți-a ieșit amară sau ușor arsă? Nu o arunca! Există câteva trucuri simple care pot salva gu...
19:10
Românii din Spania aflaţi în concedii medicale pot să se treazească cu salarii mai mici Newsweek.ro
Românii din Spania care îşi iau concedii medicale pot să se treazească cu salarii mai mici. Companii...
19:10
Actualizare sau rămas bun. WhatsApp nu va mai funcțion pe aceste telefoane în 2026. Și-au pierdut suportul Newsweek.ro
Această schimbare WhatsApp afectează milioane de utilizatori: ce sisteme de operare funcționează înc...
18:50
Care sunt plantele perene pe care le poți planta în februarie. Vei avea o grădină înflorită la primăvară Newsweek.ro
Februarie este momentul ideal pentru a planta plante perene care vor aduce culoare și viață grădinii...
18:40
Chinezii susțin că au făcut un „super-tun” cu microunde. Are 20 GW putere. Ar putea doborî sateliții Starlink Newsweek.ro
Media din China susține că o echipă de specialiști de la Northwest Institute of Nuclear Technology (...
18:20
Negocierile dintre Administrația Trump și Teheran, încheiate. Cetățenii SUA, sfătuiți să părăsească Iranul Newsweek.ro
Două runde de discuții indirecte între Statele Unite și Iran au fost finalizate vineri la Muscat, ca...
18:20
Horoscop de weekend 7-8 februarie: Intră Mercur în Pești. Taur - prieteni, Scorpion - dragoste, Vărsător -bani Newsweek.ro
Horoscop weekend 7-8 feb: Mercur intră în Pești, aducând intuiție și emoții profunde. Taurii au part...
18:10
Primăria Capitalei intră în forță pe străzi: 585 de gropi, identificate pentru plombare în București Newsweek.ro
Primăria Capitalei anunță că a început acțiunea de plombare a gropilor din carosabil. Până în prezen...
18:10
Avocatul care și-a ucis iubita însăcinată mai încearcă să scape de pușcărie. Are o condamnare de 23 de ani Newsweek.ro
Avocatul Sebastian Felecanu tot încearcă să scape de închisoare după ce și ucis prieten. Până acum n...
18:00
Ilie Bolojan anunță pachetul dublu de reforme: schimbări administrative și relansare economică Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, în cadrul Consiliului Național Tripartit, că măsurile...
17:50
Ce se schimbă de fapt în legea concediilor medicale? Documentul pus în dezbatere publică Newsweek.ro
Ministerul Sănătății a pus în dezbatere documentul OUG care modifică legea concediului medical. Iată...
