VIDEO: Reţinut de poliţişti după ce a furat o maşină şi a condus-o băut şi fără permis

19:10

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor…” Așa începe. De fiecare dată. Cu mâna pe Biblie, cu voce tremurată sau sigură, cu ochii ridicați spre un viitor pe care nu l-au intenționat niciodată. Au jurat. Au jurat primari, […] Articolul „Și așa au făcut timp de 36 de ani” apare prima dată în Monitorul de Neamț.