Băieţel de cinci ani transportat la spital după ce o maşină a intrat într-un parapet

Două persoane au fost în pericol de moarte, miercuri după-amiază, din cauza monoxidului de carbon provenit de la un sistem de încălzire. „În jurul orei 16:20, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că într-o locuință din comuna Dulcești sunt persoane care prezintă stare de rău, cel mai probabil din cauza monoxidului de carbon […] Articolul La un pas de moarte din cauza monoxidului de carbon provenit de la un sistem de încălzire apare prima dată în Monitorul de Neamț.