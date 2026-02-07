Compania turcească Gulermak a contestat licitația pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la procedură

09:20

Dosarele de corupție ale președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe (PNL), se îndreaptă spre prescripție. Au trecut deja cinci ani de la comiterea faptelor de care a fost acuzat Alexe, iar cele două procese în care acesta joacă rolul de inculpat nu au trecut nici măcar de prima instanță, arată o analiză realizată de Ziarul […] © G4Media.ro.