Compania turcească Gulermak a contestat licitația pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la procedură
G4Media, 7 februarie 2026 13:50
Proiectul magistralei de metrou M4 Gara de Nord – Gara Progresu înregistrează o evoluție juridică neașteptată. Constructorul turc Gulermak a depus o contestație vizând contractul pentru Secțiunea II (Eroii Revoluției – Gara Progresu), atribuit asocierii conduse de Construcții Erbașu, potrivit datelor din portalul CNSC, transmite Economedia.ro. Situația este una atipică pentru legislația achizițiilor publice. Gulermak
• • •
Acum 15 minute
14:10
Turnul bisericii reformate din Cehu Silvaniei, monument istoric inestimabil s-a prăbușit din cauza degradării mai severe decât estimările tehnice
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbuşit marţi seara, la capătul a patru zile de avertismente succesive şi degradări accelerate care au depăşit orice estimare tehnică iniţială, conform unui raport cronologic detaliat făcut publică, sâmbătă, de către Ministerul Culturii, în cadrul unui comunicat de presă citat de Agerpres. „La data de 30 ianuarie 2026
Acum 30 minute
14:00
O sănătate mintală precară crește riscul atacurilor de cord: studiu realizat pe 22 de milioane de persoane
Tulburarea depresivă, tulburările de anxietate, tulburarea de stres posttraumatic și tulburările de somn au arătat un risc crescut al atacurilor de cord, deși dovezile pentru orice asociere au fost considerate fragile. Departamentul de Medicină al Universității din Calgary, Canada, a coordonat o analiză care a comparat mai multe tulburări psihice clinice cu riscul de sindrom
14:00
M-am uitat la documentarul Melaniei Trump în locul tău: Zgomot și fashion de 75 de milioane de dolari, dar nimic despre prima doamnă a Americii / Plus, regizorul filmului apare în dosarul Epstein
Am stat două ore într-o sală de cinema din Constanța cu încă doi oameni, unde ar fi trebuit să primim „o perspectivă intimă asupra uneia dintre cele mai urmărite tranziții de putere ale vremurilor recente" – așa descrie Amazon documentarul Melaniei Trump, prima doamnă a Statelor Unite, un proiect de 75 de milioane de dolari
Acum o oră
13:50
13:40
Scandal în licitațiile pentru infrastructura României: O firmă din Bosnia susține că nu a participat la licitația pentru Centura Clujului și acuză fals în acte repetat
Un caz fără precedent de posibil fals în acte publice a ieșit recent la iveală și implică numele unei companii din Bosnia-Herțegovina. Astfel, Asociația Pro Infrastructură (API) și compania bosniacă Integral Inženjering reclamă o schemă de „participări fictive" la licitații strategice, inclusiv la Centura Metropolitană Cluj-Napoca, unde contractul este acum în pragul rezilierii, arată Economedia.ro.
13:40
Prezent la festivitatea de pe San Siro, Djokovic spune că vrea să participe la JO Los Angeles la vârsta de 41 de ani
Novak Djokovic a fost unul dintre oaspeții de seamă ai festivității de deschidere a JO de la Milano Cortina. După încheierea ceremoniei, fostul lider ATP a spus că nu ascunde faptul că și-ar dori să participe la Los Angeles în 2028. VIDEO Vicepreședintele JD Vance și soția sa, huiduiți copios la deschiderea Jocurilor Olimpice de
13:40
O săptămână încărcată de noi evenimente, dispute politice, reglări de conturi între liderii principalelor partide de guvernământ. Am avut primele proteste sociale de anul acesta, o situație inedită de fraudă semnalată în cazul uneia dintre cele mai mari licitații de infrastructură rutieră din țară, raportul preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA care face referiri
13:40
Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea intervin în mai multe zone din judeţ pentru a evacua apa acumulată în urma precipitaţiilor din ultimele zile, transmite Agerpres. „Echipaje de pompieri militari acţionează pentru evacuarea apei, în municipiul Focşani, la ieşire spre Garoafa, pe strada Someş, la un ansamblu rezidenţial de pe strada
13:30
Legendara actriţă cehă Jana Brejchova, interpreta reginei din serialul TV „Arabela", a murit la 86 de ani. VIDEO Arhivă
Actriţa cehă de film şi televiziune Jana Brejchova a murit vineri la vârsta de 86 de ani după o boală îndelungată, transmite Agerpres. Jana Brejchova, supranumită uneori „Brigitte Bardot a Cehiei" datorită frumuseţii sale, a fost una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei cehoslovace şi cehe. Între 1958 şi 1962, a fost căsătorită cu
Acum 2 ore
13:20
Președintele Zelenski anunță că SUA au dat Ucrainei și Rusiei termen până în iunie pentru a ajunge la un acord de pace
Statele Unite au acordat Ucrainei și Rusiei termenul limită de iunie pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului care durează de aproape patru ani, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Mediafax. Zelenski a făcut declarații reporterilor, în contextul în care atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au forțat centralele
13:20
Avertizare de călătorie în Germania: Zboruri anulate pe Aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza furtunii
Furtuna a anulat curse aeriene programate sâmbătă pe Aeroportul Berlin-Brandenburg, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) într-o avertizare de călătorie. MAE a avertizat cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Germania asupra faptului că mai multe curse aeriene care erau programate să aterizeze sau să decoleze de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg au
13:00
VIDEO "Suveranistul" George Simion îi imploră pe "prietenii" din SUA și Europa să reinstaureze democrația în România: "We need help"
Liderul extremist George Simion, care se pretinde suveranist și respinge orice amestec extern în chestiunile interne, i-a implorat într-un clip video pe "prietenii americani și europeni" să "reinstaureze democrația" în România. "We need help", a spus așa-zisul suveranist. Apelul lui Simion pentru o intervenție din străinătate vine la la două săptămâni după ce a tăiat
13:00
Este greu să raționezi limpede atunci când te confrunți cu probleme, dar există modalități prin care poți deveni mai obiectiv și mai puțin părtinitor în gândire. Pentru o gândire mai bună în situații tensionate, strategia antică a illeișmului este una dintre recomandările BBC. Illeișmul este practica de a vorbi despre sine la persoana a treia,
12:50
Christian Horner spune că RedBull este „vinovată" pentru că Daniel Ricciardo nu a câștigat titlul mondial din F1
Plecat de la RedBull în vara anului trecut după un mandat de 20 de ani, Christian Horner spune că Daniel Ricciardo ar fi meritat un titlu de campion mondial în Formula 1 alături de echipa din Milton Keynes. RedBull, singura vinovată pentru că Ricciardo nu a câștigat titlul mondial din F1, spune Horner După luni
12:40
Compania Națională de Căi Ferate „CFR" S.A. a anunțat sâmbătă că în cursul nopții au fost înregistrate acte grave de furt și distrugere a unor componente ale instalațiilor feroviare, care au perturbat semnificativ circulația trenurilor. Pe secția Brănești – Pasărea, în București, au fost semnalate disfuncționalități ale instalațiilor de siguranță feroviară începând cu ora 20:55,
12:30
EXCLUSIV Senatorul Daniel Fenechiu retrage proiectul care elimina limita de mandate la șefia Academiei Române și susține că inițiativa a venit din Academie. Acuzații dure la adresa academicienilor: "Evident că cineva nu a fost sincer de la început"
Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat sâmbătă pentru G4Media că și-a retras proiectul de lege care ar fi permis un număr nelimitat de mandate pentru președintele Academiei Române. El a invocat scrisoarea semnată vineri dimineață de președintele Academiei, Ioan Aurel Pop, și alți 48 de academicieni, care s-au delimitat de proiect și au susținut că
Acum 4 ore
12:10
PSD reia atacurile la Ilie Bolojan după câteva zile de acalmie. Gurile de tun sunt Marius Budăi și Mihai Fifor, foștii miniștri din era Dragnea
PSD a reluat sâmbătă atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan, purtătorii de mesaj fiind Marius Budăi și Mihai Fifor, cei care lansează în mod coordonat critici constante încă din primele zile ale anului. Atacurile PSD vin după câteva zile de acalmie, care au coincis cu vizita președintelui Sorin Grindeanu în Israel. Budăi și Fifor, foști
12:00
Rezidenți furioși într-un complex pentru nudiști din California după ce proprietarul le-a cerut să se îmbrace și le-a tăiat curentul electric
Câțiva rezidenți ai unui complex nudist din California trec prin momente dificile după ce proprietarii ar fi întrerupt alimentarea cu electricitate pentru că aceștia au refuzat să se îmbrace, transmite New York Post. Această măsură drastică este cel mai recent episod dintr-un conflict între proprietari și rezidenții refugiului istoric pentru nudiști Olive Dell Ranch, situat
11:40
Justiția din Iran a emis o sentință de condamnare la moarte pentru Mohammad Hossein Hosseini, un fotbalist în vârstă de 26 de ani și prizonier politic din Mashhad. Surse au declarat pentru Iran International că acesta a fost supus unor torturi severe. Iran International aflase anterior că fostul jucător al echipei Sepahan a fost transferat
11:40
Consilierul prezidențial Marius Lazurca: Pregătirile pentru vizita în SUA a președintelui sunt în plină desfășurare / Obiectivul României este ca Occidentul să nu se divizeze pe linia Atlanticului
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a declarat vineri la TVR Info că pregătirile pentru vizita în SUA a președintelui sunt "în plină desfășurare". El nu a furnizat o dată exactă pentru această vizită. El a explicat că obiectivul principal al României este ca Occidentul să nu se divizeze pe linia Atlanticului, adică între Europa și SUA. Vezi
11:30
Snoop Dogg (54 de ani) a fluturat preț de câteva momente un steag al României pe străzile din Cortina în cadrul festivității de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Faza zilei la JO: Un voluntar a purtat steagul Monaco la festivitatea de deschidere Sportivii tricolori s-au întâlnit cu celebrul artist american
11:00
Una dintre cele mai neașteptate faze din cadrul ceremoniei de deschidere de la Milano Cortina a avut loc în momentul în care a venit rândul Monaco să defileze. Steagul a fost purtat de un voluntar: singurul reprezentant se odihnea pentru că va concura sâmbătă. VIDEO Spectacol total: Cele mai importante momente ale festivității de deschidere
11:00
VIDEO Anchetă în Buzău după utilizarea ilegală a îngrășămintelor pe zeci de hectare de teren. Utilizarea ureei e interzisă iarna din cauza pericolului de infestare a pânzei freatice cu substanțe cancerigene
Poliția Buzău și Garda de Mediu au început o anchetă după ce presa locală a dezvăluit o operațiune de fertilizare chimică pe terenuri agricole din zona Boldu – Ziduri – Valea Râmnicului în plină iarnă. Imaginile difuzate în premieră de Campus TV arată suprafețe mari de teren agricol acoperite cu ceea ce pare
10:50
Cum a obținut o studentă praf cosmic într-un laborator și ce ne spune acesta despre originile vieții # G4Media
Recrearea unei bucăți din univers într-o sticlă poate suna a science-fiction, dar exact asta a făcut studenta Linda Losurdo. Losurdo, doctorandă în fizica materialelor și a plasmei la Universitatea din Sydney, Australia, a folosit gaze simple și electricitate pentru a recrea condițiile întâlnite de obicei în apropierea stelelor și supernovelor, obținând o cantitate infimă de […] © G4Media.ro.
10:50
EXCLUSIV TechRider: Declinul puternic al pieței auto a lovit mai dur persoanele fizice decât firmele / APIA explică ce factori influențează decizia de cumpărare # G4Media
Declinul puternic al înmatriculărilor de autoturisme noi din ianuarie 2026 a lovit ambele categorii de cumpărători, însă impactul a fost semnificativ mai dur în cazul persoanelor fizice, arată Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), într-un răspuns transmis în exclusivitate pentru TechRider.ro. Citește articolul integral pe TechRider.ro. © G4Media.ro.
10:40
Consilierul prezidențial Marius Lazurca: România va livra Ucrainei combustibil din rezerva de stat pentru generatoare / Românii au donat peste 60 de generatoare și peste 60.000 de euro pentru ucrainenii care tremură de frig în case în cadrul campaniei lui Radu Hossu # G4Media
Suferinţa ucrainenilor care tremură de frig în case la minus 20 de grade din cauza atacurilor ruseşti i-a mobilizat pe români care au donat în cadrul campaniei Generatoare de Speranţă. Campania a fost iniţiată de voluntarul și corespondentul de război Radu Hossu şi Asociaţia Caradja Cantacuzino şi este susţinută de TVR. Până acum s-au strâns […] © G4Media.ro.
10:40
Cuba raționalizează carburanții și trece la săptămâna de lucru de patru zile din cauza crizei energetice produse de blocada SUA # G4Media
Guvernul comunist din Cuba a decis vineri o serie de măsuri prin care încearcă să continue activitatea economică în ciuda embargoului petrolier impus tot mai strict de Statele Unite după ce au preluat controlul asupra livrărilor de ţiţei din Venezuela, transmite Agerpres. Vicepremierul Oscar Perez-Oliva Fraga şi alţi miniştri au anunţat la televiziunea de stat […] © G4Media.ro.
10:30
O schiță de Michelangelo cu un picior, vândută cu peste 27 de milioane de dolari: record la licitație # G4Media
Un desen puțin mai mare decât o palmă, ce reprezintă un călcâi ușor ridicat de la sol și conturul unei umbre dedesubt, a fost vândut cu o cifră record la licitație: 27 de milioane de dolari. Prețul a bubuit când s-a aflat că schița este făcută de pictorul Michelangelo. Joi, lucrarea s-a vândut pentru 27,2 […] © G4Media.ro.
10:30
VIDEO Bucuria fără margini a unei mame din Ucraina sunată de fiul pe care îl știa mort pe front și căruia îi organizase înmormântarea: ”Nazar, băiatul meu! Ești întreg? Ai mâinile, picioarele, totul?” # G4Media
Într-o Ucraină devastată de război, cu zeci de mii de militari uciși de trupele ruse, povestea lui Nazar Dalețki e o mică minune. Un soldat îngropat cu onoruri militare în 2023 s-a întors acasă dintr-un lagăr de prizonieri rusesc. Iar momentul în care și-a sunat familia, prezentat de BBC, arată emoția fără margini a unei […] © G4Media.ro.
10:30
Argeş, Gorj şi Vrancea sunt judeţele cu nivelul cel mai crescut de apeluri nejustificate la 112 # G4Media
Numărul apelor nejustificate la 112 a scăzut în ultimii ani, dar rămâne unul ridicat, potrivit informaţiilor furnizate, sâmbătă, de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), cu prilejul aniversării a 22 de ani de la operaţionalizarea numărului unic de urgenţă, transmite Agerpres. Anul 2025 a marcat cel mai redus nivel al apelurilor nejustificate de la lansarea numărului […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
10:00
Trei șefi din Primăria Sectorului 5 din București, reținuți de DNA. Cum funcționa mecanismul prin care avizau construcția unui bloc cu nereguli contra șpagă # G4Media
Administratorul public al Sectorului 5 – Cârlogea Iulian Constantin, arhitectul șef Bașca Robert-Mihai și directorul adjunct al poliției locale Chioran Florin au fost reținuți vineri seară de procurorii DNA într-un dosar de luare de mită, potrivit unui comunicat al parchetului. Totodată, Olaru Cătălin, Șeful Serviciului Disciplina în Construcții din Poliția Locală Sector 5 a fost […] © G4Media.ro.
10:00
Record incredibil: Biletele fanilor români pentru Turcia – România s-au epuizat în 20 de secunde # G4Media
Federația Română de Fotbal a anunțat sâmbătă că biletele rezervate fanilor români pentru meciul cu Turcia din barajul de calificare la Campionatul Mondial din vara acestui an s-au vândut în 20 de secunde. Turcia, adversara din barajul CM 2026: Vedete la Real, Juventus și Interul lui Chivu De 20 de secunde a fost nevoie pentru […] © G4Media.ro.
09:40
VIDEO Spectacol total: Cele mai importante momente ale festivității de deschidere de la Milano Cortina 2026 – Ceremonie istorică # G4Media
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina 2026 a adus o premieră istorică: evenimentul a avut loc în patru locații în același timp. A fost un spectacol grandios care a adus la un loc eleganța urbană a orașului Milano și spiritul sălbatic al Dolomiților. GALERIE FOTO Cortina și magia JO 2026 – […] © G4Media.ro.
09:30
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia # G4Media
Ucraina a fost vizată sâmbătă dimineață de un atac rus de amploare asupra infrastructurii energetice, care a provocat întreruperi de curent în mare parte din țară, au anunțat autoritățile ucrainene. Totodată, Polonia a închis aeroporturile din două orașe apropiate de granița cu Ucraina, scrie Mediafax. „Rusia desfășoară un nou atac masiv asupra instalațiilor rețelei electrice […] © G4Media.ro.
09:20
Dosarele de corupție ale baronului PNL de Iași Costel Alexe se îndreaptă spre prescriere. Cum tărăgănează judecătorii o sentință # G4Media
Dosarele de corupție ale președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe (PNL), se îndreaptă spre prescripție. Au trecut deja cinci ani de la comiterea faptelor de care a fost acuzat Alexe, iar cele două procese în care acesta joacă rolul de inculpat nu au trecut nici măcar de prima instanță, arată o analiză realizată de Ziarul […] © G4Media.ro.
09:10
Ce înseamnă sindromul ”indigestie investițională” de care suferă multe comune și orașe mici. Consilier al premierului Bolojan: 80% din comunele cu mai puțin de 2000 de locuitori și 66% din comunele între 2000 și 5000 locuitori nu-și pot acoperi salariile # G4Media
Victor Giosan, consilier al premierului Ilie Bolojan specializat în politici publice pentru administrație, a atras atenția într-o analiză că multe localități mici și mijlocii suferă de sindromul ”indigestiei investițională”. Ele au intrat în criză pentru că au lansat prea multe investiții nesustenabile și au devenit dependente de împrumuturi bancare sau de la stat, potrivit oficialului […] © G4Media.ro.
09:10
Două persoane au fost rănite după o explozie într-o garsonieră din orașul ilfovean Chitila # G4Media
Două persoane au fost rănite sâmbătă dimineață în urma unei explozii care s-a produs într-o garsonieră situată într-un bloc din localitatea Chitila (județul Ilfov), potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. 40 de persoane au fost evacuate din bloc după explozie. Evenimentul a avut loc în jurul orei 4:00 dimineață şi a dus […] © G4Media.ro.
08:50
Emma Răducanu și Sorana Cîrstea se vor duela sâmbătă, 7 februarie, în finala Transylvania Open 2026 la tenis de câmp. Duelul va avea loc în BT Arena din Cluj-Napoca, după finala de dublu feminin. Partida nu va începe mai devreme de ora 16:30, conform programului afișat de organizatori. Meciul poate fi urmărit în direct pe […] © G4Media.ro.
08:50
China anulează condamnarea la moarte a unui cetăţean canadian, indiciu al relațiilor îmbunătățite dintre cele două țări # G4Media
China a anulat sâmbătă condamnarea la moarte a unui cetăţean canadian închis de peste zece ani pentru trafic de droguri, informează sâmbătă AFP, citând sub rezerva anonimatului o sursă guvernamentală canadiană şi pe Zhang Dongshuo, avocatul celui vizat, care a precizat că clientul său va fi rejudecat. Agenţia apreciază că decizia este un nou indiciu […] © G4Media.ro.
08:40
Jocurile Olimpice de la Milano Cortina au început oficial după ce vineri seara a avut loc festivitatea de deschidere pe legendarul stadion San Siro. Delia Reit este primul sportiv din România care va concura la cea de-a 25-a ediție a JO de iarnă. VIDEO Vicepreședintele JD Vance și soția sa, huiduiți copios la deschiderea Jocurilor […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
08:20
Trump nu își cere scuze pentru clipul rasist în care familia Obama apărea cu corpuri de maimuțe # G4Media
Președintele Donald Trump a declarat vineri noaptea că nu a văzut întregul videoclip înainte ca acesta să fie distribuit pe platforma sa de socializare joi noaptea. Clipul includea o animație rasistă cu fostul președinte Barack Obama și fosta primă doamnă Michelle Obama înfățișați cu corpuri de maimuțe. Donald Trump a spus că nu își va […] © G4Media.ro.
08:20
O companie din Coreea de Sud a trimis accidental utilizatorilor bitcoini în valoare de 44 de miliarde de dolari # G4Media
Bursa sud-coreeană de criptomonede Bithumb a anunțat sâmbătă că a distribuit accidental clienților bitcoini în valoare de peste 40 de miliarde de dolari ca recompense promoționale, ceea ce a declanșat o vânzare masivă pe bursă, potrivit Agerpres. Bithumb și-a cerut scuze pentru greșeala, care a avut loc vineri, și a declarat că a recuperat 99,7% […] © G4Media.ro.
08:10
Maia Sandu despre despre nominalizarea la Premiul Nobel: ”Merită premiul ucrainenii care luptă pentru țara lor, care își sacrifică viața pentru pace” # G4Media
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a fost propusă de un deputat din Parlamentul Norvegiei pentru Premiul Nobel pentru Pace, a spus că premiul al trebui să meargă la ucrainenii care se luptă cu Rusia pentru țara lor. Invitată la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, șefa statului a declarat că adevărații oameni care merită […] © G4Media.ro.
08:00
EXCLUSIV Un fost colonel SIE este acuzat de CNSAS de poliție politică în regimul comunist. După 1990, a ocupat posturi în mai multe ambasade, iar presa de investigație a susținut că, deși spion, lucra sub acoperire pentru un mare dezvoltator imobiliar # G4Media
La finalul anului 2025, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a depus la Curtea de Apel București o acțiune în care a solicitat constatarea calității de lucrător al fostei poliții politice comuniste pentru colonelul în rezervă Teodor Dorobanțu, pensionat din cadrul Serviciului de Informații Externe (SIE) după 1990. Contactat de G4Media.ro, Dorobanțu a transmis […] © G4Media.ro.
08:00
Inteligența artificială, reglementarea accesului minorilor la social media, controversele de la premiile Grammy și un tigru siberian ținut într-o curte din România sunt doar câteva dintre subiectele care au atras atenția pe rețelele sociale în ultima săptămână. O rețea socială pentru inteligențe artificiale Unul dintre cele mai discutate subiecte de pe online este apariția Moltbook, […] © G4Media.ro.
07:50
Ceața afectează, sâmbătă dimineața, circulația rutieră pe mai multe artere din țară și determină scăderea vizibilității în trafic, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Centrul Infotrafic informează că ceața reduce vizibilitatea pe artere rutiere din județele Argeș, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea […] © G4Media.ro.
07:50
Trump schimbă regula pentru vânzarea de arme: au prioritate țările cu cheltuieli militare mari # G4Media
Președintele american Donald Trump a semnat un decret prezidențial care va reordona lista clienților pentru armele americane în favoarea țărilor cu cheltuieli mai mari pentru apărare și importanță strategică în regiunea lor, a anunțat Casa Albă, citată de Mediafax. Ordinul executiv care instituie strategia „America First Arms Transfer” marchează o schimbare semnificativă în politica de […] © G4Media.ro.
07:50
A treia rundă de negocieri Ucraina – Rusia – SUA va avea loc „curând”, anunță un oficial de la Kremlin # G4Media
Al treilea ciclu de negocieri pentru a găsi o soluţie diplomatică în Ucraina va avea loc „curând”, a anunţat vineri seara Kremlinul, după negocieri între Moscova şi Kiev la Abu Dhabi în prezenţa americanilor, informează Agerpres. Delegaţiile rusă şi ucraineană s-au reunit la Abu Dhabi miercuri şi joi în prezenţa americanilor pentru a negocia o […] © G4Media.ro.
07:30
VIDEO Vicepreședintele JD Vance și soția sa, huiduiți copios la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia # G4Media
Vicepreședintele american JD Vance și soția sa Usha, dar și sportivii americani au fost fluierați și huiduți minute în șir de suporterii care au asistat pe stadionul San Siro din Milano la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, transmit Wall Street Journal și La Stampa. Într-un semn clar al degradării rapide a […] © G4Media.ro.
07:20
Administrația Trump va închide site-urile de presă Europa Liberă din România și Bulgaria și va concedia ziariștii din cele două redacții. Europa Liberă România a publicat în ultimii ani anchete despre parlamentarii care încasează ilegal diurne, despre partidul extremist AUR și despre modul în care partidele cheltuiesc banii publici. ”Astăzi, conducerea RFE/RL a anunțat intern […] © G4Media.ro.
