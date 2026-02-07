Veste proastă pentru sectorul industrial din UE: consorțiul ACC renunță la construirea super-uzinelor de baterii în Italia și Germania din cauza cererii slabe

08:10

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a fost propusă de un deputat din Parlamentul Norvegiei pentru Premiul Nobel pentru Pace, a spus că premiul al trebui să meargă la ucrainenii care se luptă cu Rusia pentru țara lor. Invitată la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, șefa statului a declarat că adevărații oameni care merită […] © G4Media.ro.