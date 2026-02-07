Ciucu acuză presiuni politice: Da, am primit telefoane de la partide să nu mă ating de angajați din primărie

07:10

Germania a cheltuit anul trecut pe înarmare mai mult decât orice altă țară europeană și este de așteptat să ajungă la un buget pentru apărare de 189 de miliarde de dolari până în 2029 – de trei ori mai mult decât în 2022. Dacă va continua în acest ritm, țara va deveni din nou o mare putere militară, ceea ce prezintă multe avantaje în vederea apărării Europei, dar și unele riscuri, precum declanșarea unei noi ere a competiției și instabilității pe continent, în special dacă puterea federală ajunge în mâinile unui partid extremist ca Alternativa pentru Germania (AfD), se arată într-o analiză Foreign Affairs.