DNA: Cheta șpăgii la Primăria Sectorului 5, cu plata la toaletă. Cum încasa Pedro, polițistul local, și dădea mai departe
StirileProtv.ro, 7 februarie 2026 17:10
O mită de 18.000 de euro, cerută pentru urgentarea recepţiei unui ansamblu rezidenţial, a declanşat ancheta DNA care a dus la reţinerea mai multor oficiali din Primăria Sectorului 5, potrivit documentelor procurorilor.
Acum 5 minute
17:20
Primul oraș din Grecia desemnat „Oraș al Gastronomiei” de către UNESCO. Este faimos pentru iaurtul grecesc # StirileProtv.ro
Thessaloniki a devenit cu mândrie primul oraș din Grecia care se alătură Rețelei UNESCO a Gastronomiei, fiind recunoscut pentru tradițiile sale culinare bogate, comunitatea gastronomică activă și specialitățile locale apreciate.
Acum 15 minute
17:10
17:10
Milioane de cazuri de cancer ar putea fi prevenite anual. Obiceiurile care duc la apariția bolii # StirileProtv.ro
O mare parte dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite, fiind asociate cu factori modificabili, potrivit unei analize de amploare.
Acum 30 minute
17:00
„S-a trezit” generalul rus împușcat de mai multe ori în abdomen, braţ şi picior la Moscova. Cine este Vladimir Alekseiev # StirileProtv.ro
Generalul rus împuşcat vineri la Moscova, Vladimir Alekseiev, şi-a recăpătat cunoştinţa sâmbătă, după ce a fost plasat în comă indusă în urma unei intervenţii chirurgicale, iar viaţa sa nu mai este în pericol, informează EFE.
Acum o oră
16:30
Bilanțul năucitor al palestinienilor uciși în atacurile armatei israeliene. Bombardamentele continuă și după armistițiu # StirileProtv.ro
Numărul palestinienilor ucişi de atacurile armatei israeliene de când Israelul şi-a lansat ofensiva împotriva Fâşiei Gaza în octombrie 2023 a ajuns la 72.027, a informat sâmbătă Ministerul Sănătăţii din enclava palestiniană, scrie Agerpres.
Acum 2 ore
16:20
Un condamnat pentru omor a murit în pușcărie, aproape de eliberare. Ce au constatat legiștii din Timișoara # StirileProtv.ro
Aurel Oltean, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea omului de afaceri Teofil Ţir în 1999, a murit în spital cu câteva luni înainte de eliberarea la termen.
16:20
De ce nu există centură de siguranță în tren. Explicația surprinzătoare la care nimeni nu s-ar gândi # StirileProtv.ro
La prima vedere, lipsa centurii de siguranță în tren pare o chestiune gravă. Totuși, explicația nu ține de neglijență, ci de modul în care sunt construite și funcționează trenurile.
16:10
JD Vance, huiduit pe „San Siro”, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Reacția lui Trump | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a fost huiduit, vineri, de unii spectatori la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano.
15:50
O furtună puternică a lovit două state europene. Zeci de mii de persoane, evacuate din calea inundațiilor # StirileProtv.ro
Puternic afectate de furtuna Leonardo la mijlocul acestei săptămâni, Spania și Portugalia se confruntă începând de sâmbătă cu noi precipitaţii abundente şi vânturi puternice provocate de o nouă furtună, care a fost denumită Marta.
15:40
Posibil sabotaj la rețeaua feroviară de lângă Bologna. Momentul ales nu e întâmplător # StirileProtv.ro
Poliția italiană anchetează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice ale rețelei feroviare au fost deteriorate în apropiere de Bologna, provocând întârzieri de până la 90 de minute pe una dintre cele mai aglomerate rute din Peninsulă.
Acum 4 ore
15:10
Ciprian Ciucu despre avocata prinsă cu șpagă: „Era ca marca de scrisoare. Cum vedea un lider, pac, hai facem o poză!" # StirileProtv.ro
Primarul general Ciprian Ciucu susține că avocata Adriana Georgescu, membră PNL prinsă în flagrant de DNA, i-a cerut susținere pentru funcții politice, a încercat să se implice în campania sa electorală din decembrie, dar a refuzat-o constant.
15:10
Fructul-ou – alimentul exotic care are gust de gălbenuș. Cum se mănâncă și cum arată # StirileProtv.ro
Fructul-ou este un aliment exotic surprinzător, apreciat pentru textura sa cremoasă și aroma care amintește de gustul de gălbenuș. Originar din zone tropicale, acest fruct inedit atrage atenția atât prin aspectul său neobișnuit.
15:00
Gigantul spaniol care se retrage din Superliga europeană de fotbal. Mai multe cluburi au luat această decizie # StirileProtv.ro
FC Barcelona a anunţat sâmbătă că se retrage oficial din Superliga europeană de fotbal, un proiect competiţional menit să revoluţioneze fotbalul european şi susţinut public de Real Madrid şi de preşedintele său, Florentino Perez.
15:00
Termenul-limită impus de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina. Casa Albă are altă prioritate și nu mai poate aștepta # StirileProtv.ro
Statele Unite au propus încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de vară, deoarece vor avea o altă prioritate în acest an: alegerile pentru Congresul SUA.
14:40
Trei șefi din Primăria Sectorului 5, reținuți de DNA. Sumele pe care le-ar fi primit pentru a aviza construcția unui bloc # StirileProtv.ro
S-a lăsat cu rețineri vineri noapte, după ce procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 5 pentru suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel.
14:30
Reduceri mari la târgul de nunți din București. Prețul unei rochii de mireasă începe de la 1.200 de lei # StirileProtv.ro
Vara anului 2026 se anunță una plină de evenimente fericite. Mulți dintre tinerii care urmează să se căsătorească au rezervat deja restaurantul, fotograful și formația.
14:30
Târg de adopție pentru animale în București. Câini fără adăpost își caută o familie. Cum poți adopta # StirileProtv.ro
Românii iubesc animalele, dovadă că peste 2.000 de câini au fost adoptați în 2025 doar în Capitală, o creștere semnificativă față de alți ani.
14:30
Mariah Carey a strălucit la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă. A purtat diamante de 15 milioane de dolari. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Mariah Carey a oferit un moment spectaculos la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026, care a avut loc vineri pe stadionul San Siro din Milano.
14:30
Sportivii români vor evolua la sanie și schi fond, duminică 8 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie).
14:10
Vacanța de schi aduce mii de copii pe pârtii. Administratorii se așteaptă să crească numărul de turiști # StirileProtv.ro
La munte încep să se umple pârtiile de copii. Elevii din Cluj, Bistrița-Năsăud și Timiș sunt în vacanța de schi.
14:10
Trei persoane au fost rănite după ce un autobuz a intrat pe contrasens și a lovit un stâlp și mai multe mașini, în Buzău # StirileProtv.ro
Un autobuz scăpat de sub control a făcut prăpăd pe o stradă din Buzău. Vehiculul în care se aflau doi călători a rupt un stâlp de electricitate și a lovit o mașină parcată, care a fost proiectată într-un alt autoturism.
14:00
Care ar fi fost cauza incendiului din Năvodari în care un bărbat și-a pierdut viața: „L-au găsit carbonizat” # StirileProtv.ro
Zeci de oameni au fost evacuați de urgență, iar șapte dintre ei, printre care și un copil, au primit îngrijiri medicale din cauza unui incendiu violent izbucnit într-un bloc din Năvodari.
13:50
Actriţa cehă de film şi televiziune Jana Brejchova a murit vineri la vârsta de 86 de ani după o boală îndelungată, a raportat sâmbătă presa naţională din Cehia, care o citează pe fiica artistei, actriţa Tereza Brodska, informează DPA.
13:40
Guvernul Bolojan revine în Parlament. Premierul vrea adoptarea simultană a reformei administraţiei şi relansării economice # StirileProtv.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a spus că legile pentru reforma administrativă şi relansarea economică vor fi adoptate în acelaşi timp, deoarece reforma va economisi bani la buget pentru măsurile economice.
13:40
Australia, prima țară care a interzis rețelele sociale copiilor sub 16 ani. Ce se întâmplă două luni mai târziu # StirileProtv.ro
La aproape două luni de când Australia a interzis, în premieră mondială, utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani, experiențele adolescenților arată că impactul interdicției nu este, până acum, cel scontat de autorități.
13:40
Atenționare de călătorie în Germania. Curse aeriene spre și dinspre Berlin, anulate din cauza condițiilor meteo severe # StirileProtv.ro
Mai multe curse aeriene, care erau programate să aterizeze sau să decoleze de pe Aeroportul Berlin-Branden, au fost anulate din cauza condițiilor meteo, avertizează Ministerul Afacerilor Externe.
13:30
Patru români, arestați preventiv pentru spălare de bani și trafic de droguri de mare risc într-o anchetă internațională # StirileProtv.ro
Patru persoane din București și Satu Mare au fost arestate preventiv sub acuzațiile de spălare a banilor și constituirea unui grup infracțional organizat.
Acum 6 ore
13:00
Horoscop săptămâna 9 – 15 februarie 2026. O săptămână între emoție și responsabilitate. Urmează provocări și revelații # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânii 9 – 15 februarie 2026 aduce schimbări importante în plan personal și profesional pentru toate zodiile.
13:00
Cum să usuci hainele mai repede iarna. Trucul simplu care chiar funcționează în sezonul rece # StirileProtv.ro
Iarna, uscarea hainelor devine o adevărată provocare, mai ales în apartamentele care nu au uscător de rufe.
12:50
Utimele pregătiri înainte de cel mai mare spectacol din sportul american. Super Bowl, transmis LIVE pe Voyo # StirileProtv.ro
Ne mai desparte doar o zi de cel mai important eveniment sportiv al anului în Statele Unite – marea finală a campionatului de fotbal american. Finala Super Bowl va putea fi vizionată și pe platforma Voyo.
12:30
Un bărbat din SUA este urmărit penal pentru că l-a ameninţat cu moartea pe vicepreşedintele JD Vance # StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă de 33 de ani este urmărit penal în Statele Unite pentru că l-a ameninţat cu moartea pe vicepreşedintele JD Vance, în timpul unei vizite în Ohio în ianuarie, a anunţat Departamentul de Justiţie.
12:20
Ce prevede al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. „Trebuie să fim realiști” # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a prezentat, vineri, cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, extinzând restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor.
12:00
CES aduce gadgeturi spectaculoase. De la telefoane pliabile la roboți care schimbă viața de zi cu zi # StirileProtv.ro
Lumea tehnologiei are nevoie, uneori, de un brânci. Un pic de motivație. Iar acestea vin de fiecare dată la CES, cel mai important târg. Mii de companii din toată lumea aduc în Las Vegas cele mai noi inovații.
11:50
Clienții unei platforme au primit din greșeală bitcoini în valoare de 44 de miliarde de dolari. Cum s-a produs eroarea # StirileProtv.ro
Platforma de criptomonede sud-coreeană Bithumb a anunţat sâmbătă că a trimis, din greşeală, clienţilor săi bitcoini în valoare de peste 40 de miliarde de dolari, în cadrul unei campanii promoţionale, transmite Reuters.
11:50
iLikeIT. Emisiunea integrală din 7 februarie 2026
11:40
Moltbook a atras milioane de utilizatori și agenți AI. Platforma devine tot mai influentă online # StirileProtv.ro
Zilele trecute a fost mare tam-tam cu rețeaua social pentru Inteligența Artificială. Moltbook a strâns peste un milion de agenți și atenția a zeci de milioane de oameni din întreaga lume.
11:40
Explozie într-o garsonieră din Chitila. Două persoane au suferit arsuri, iar alte 40 au fost evacuate de urgență # StirileProtv.ro
Sâmbătă dimineață, în jurul orei 04:00, pompierii ISU București-Ilfov au intervenit pe Intrarea Banatului, în Chitila, județul Ilfov, unde a avut loc o explozie într-o garsonieră situată la etajul trei al unui bloc.
Acum 8 ore
11:20
Trump aruncă vina pe altcineva pentru postarea videoclipului rasist cu soţii Obama. „Nu am făcut nicio greşeală” # StirileProtv.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că a vizionat prima parte a unui videoclip care se încheia cu o reprezentare rasistă a fostului preşedinte Barack Obama şi a soţiei sale, Michelle Obama. De asemenea, el a dat vina pe altcineva pentru postare.
11:10
Mai multe pârtii din Poiana Braşov, parţial închise în weekend din cauza competiţiilor de schi # StirileProtv.ro
Mai multe pârtii din Poiana Braşov sunt parţial închise, în acest weekend, pentru desfăşurarea unor competiţii sportive. Sâmbătă, patru pârtii sunt închise sau parţial închise pentru turişti.
11:10
O nouă metodă de testare pentru HPV ar putea deveni o alternativă la screeningul cervical. Ce arată un studiu # StirileProtv.ro
Un studiu de amploare realizat în China sugerează că testarea sângelui menstrual pentru depistarea infecţiei cu virusul papiloma uman (HPV) ar putea reprezenta o alternativă practică la screeningul cervical realizat de medic.
11:00
Andra, Golden Buzz pentru un număr unic de dresaj canin. Show-ul Românii au talent a fost lider absolut de audiență # StirileProtv.ro
Scena Românii au talent a fost martora unui spectacol excepțional. Un dresor de câini a ridicat sala în picioare, iar momentul a primit Golden Buzz. Ediția de vineri seară a fost lider absolut de audiență.
10:50
Rușii au declat război și dulciurilor din Ucraina. Depozite Roshen ale fostului președinte Petro Poroșenko, lovite de drone # StirileProtv.ro
Depozitele aparținând companiei Roshen din regiunea Kiev au fost cuprinse de flăcări vineri noapte , în urma unui atac cu drone rusești.
10:20
Fără tăieri la stat, planul de relansare economică riscă să eșueze. Patronatele: Simțim mugurii unei crize # StirileProtv.ro
Fără tăieri reale și rapide ale cheltuielilor la stat, planul de relansare economică gândit de guvern la o scară de patru miliarde de euro riscă să rămână pe hârtie.
10:20
Bill și Hillary Clinton au cerut audieri publice în dosarul Epstein. Vor să evite o instrumentalizare politică # StirileProtv.ro
Bill şi Hillary Clinton, care urmează să fie interogaţi separat în legătură cu cazul Epstein la sfârşitul lunii februarie de către o comisie a Congresului american, au solicitat audieri publice.
10:20
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 au început cu o ceremonie grandioasă în Italia. România, reprezentată de 29 de sportivi # StirileProtv.ro
O grandioasă festivitate de deschidere a dat start Jocurilor Olimpice de Iarnă, organizate în Italia. Această ediție va rămâne în istorie nu doar pentru spectacolul sportiv ci și pentru amploarea sa fără precedent.
10:10
Un fermier a lăsat un sat întreg fără curent timp de 10 ore, după ce a incercat să transporte porci cu o dronă | VIDEO # StirileProtv.ro
Un incident neobișnuit a avut loc în provincia Sichuan, sud-vestul Chinei. Un fermier a folosit o dronă pentru a transporta porci spre abator, dar unul dintre ei a rămas suspendat în aer. Localitatea în care trăiește bărbatul a rămas fără curent 10 ore.
10:00
Polonia închide o parte din spaţiul aerian pentru „activităţi militare neplanificate" # StirileProtv.ro
Spaţiul aerian al aeroporturilor Lublin şi Rzeszow din sud-estul Poloniei a fost închis sâmbătă dimineaţa din cauza unor „activităţi militare neplanificate” legate de securitatea statului polonez, a comunicat Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA.
09:50
Suma uriașă cu care s-a vândut un tablou a lui Michelangelo. S-a stabilit un nou record în lumea artei # StirileProtv.ro
Desenul unui picior realizat de Michelangelo a fost adjudecat la licitație pentru 27,2 milioane de dolari.
Acum 12 ore
09:20
Doi bătrâni au fost jefuiți în plină zi în Cernavodă. Unul dintre atacatori, identificat de polițiști # StirileProtv.ro
Doi bătrâni au fost jefuiți în plină zi pe o stradă din Cernavodă. O cameră de supraveghere a surprins cum un bărbat se apropie și începe să țipe. Individul se năpustește apoi asupra bătrânei.
09:20
Biletele pentru meciul România-Turcia s-au epuizat în 20 de secunde. FRF încearcă să obțină mai multe locuri # StirileProtv.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat că încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români la meciul cu Turcia, după ce tichetele puse în vânzare vineri s-au epuizat în 20 de secunde.
