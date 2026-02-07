Ministerul Culturii: Turnul bisericii reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit din cauza degradărilor accelerate care au depășit estimările tehnice

15:10

Germania cere Comisiei Europene mai mult timp pentru ca industria sa să se adapteze la noile reguli privind costurile de poluare, ceea ce a fost interpretat de experți ca un semnal important pentru negocieri la Bruxelles. Această poziție ar putea fi fructificată de decidenții români pentru a susține nevoia de flexibilitate și pentru energie în […] Articolul Oportunitate politică la Bruxelles pentru Oltenia: ce solicită Germania și ce poate obține România apare prima dată în PRESShub.