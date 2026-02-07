Presa din Anglia, la unison despre Radu Drăgușin » Nota după Manchester United - Tottenham

12:00

Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, l-a ironizat pe Valeriu Iftime (65), finanțatorul de la FC Botoșani, după ce echipa lui i-a învins pe moldoveni cu scorul de 2-1. Înainte de meciul de pe Arena Națională, Valeriu Iftime declara că echipa lui va învinge la București. Gigi Becali nu a uitat și a profitat de moment pentru a-l ironiza pe Iftime, spunându-i, în glumă, că echipa lui va ajunge în Liga 2. ...