Arsenal, victorie fără mari emoții și un nou pas către titlul în Premier League
Gazeta Sporturilor, 7 februarie 2026 19:50
Arsenal a mai făcut un pas important spre titlu în Premier League după ce a învins-o fără mari emoții pe Sunderland, scor 3-0, în etapa 25. Acum, „tunarii” speră la un pas greșit din partea lui Manchester City, care va juca duminică pe Anfield, cu campioana en-titre Liverpool.De asemenea, echipa antrenată de Mikel Arteta a primit o altă veste bună, după ce Aston Villa, formația de pe locul 3, a obținut doar o remiză în deplasarea cu Bournemouth, scor 1-1. ...
Acum o oră
19:50
Andrei Nicolescu, anunț-„bombă” pentru Dinamo: „Am făcut eforturi inimaginabile” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că fundașul central Kennedy Boateng (29 de ani) nu vrea să-și prelungească înțelegerea scadentă în vară.Inițial, cele două părți ajunseseră la un acord de principiu în cantonamentul din Turcia, după cum declara în ianuarie Cosmin Mihalescu, directorul sportiv de la Dinamo.Între timp, lucrurile s-au schimbat, iar Boateng ar urma să plece de la Dinamo la vară. ...
19:50
Arsenal, victorie fără mari emoții și un nou pas către titlul în Premier League # Gazeta Sporturilor
Arsenal a mai făcut un pas important spre titlu în Premier League după ce a învins-o fără mari emoții pe Sunderland, scor 3-0, în etapa 25. Acum, „tunarii” speră la un pas greșit din partea lui Manchester City, care va juca duminică pe Anfield, cu campioana en-titre Liverpool.De asemenea, echipa antrenată de Mikel Arteta a primit o altă veste bună, după ce Aston Villa, formația de pe locul 3, a obținut doar o remiză în deplasarea cu Bournemouth, scor 1-1. ...
19:50
Weekendul din La Liga a fost marcat de situații neprevăzute, iar până acum s-au jucat doar două meciuri. După ce partida dintre Rayo Vallecano și Real Oviedo a fost amânată din cauza stării precare a gazonului de pe stadionul Vallecas, un alt duel a fost suspendat din cauza condițiilor meteo.Sevilla trebuia să o întâlnească pe Girona sâmbătă, de la ora 19:30, pe stadionul Ramon Sanchez-Pizjuan, însă meciul nu s-a mai disputat conform programului inițial. ...
19:40
Suedia, două medalii dintr-un foc în prima zi cu finale a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina: aur și argint la schi fond # Gazeta Sporturilor
Suedeza Frida Karlsson (26 de ani) a cucerit prima medalie în întrecerile de schi fond la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, impunându-se în proba de 10 km + 10 km. Ea a fost urmată de o compatrioată, Ebba Anderson, și de norvegianca Heidi Weng. ...
Acum 2 ore
19:10
Emma Răducanu, laude pentru Sorana Cîrstea și Simona Halep după finala Transylvania Open: „A fost idolul meu de când eram copil” # Gazeta Sporturilor
Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) a fost învinsă în ultimul act al Transylvania Open de Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA), scor 0-6, 2-6. La scurt timp după încheierea ceremoniei de decernare a trofeului, britanica a venit la conferința de presă și a încercat să tragă concluziile în legătură cu parcursul ei de la Cluj-Napoca. ...
19:10
Jackpot! Cecul pe care l-a încasat Sorana Cîrstea după triumful de la Transylvania Open # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) e noua campioană de la Transylvania Open 2026! Sportiva din România a învins-o pe Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA), scor 6-0, 6-2. Românca și-a asigurat un cec consistent în urma acestui succes.Partida a durat o oră și 4 minute și n-a avut istoric. Primul set a fost adjudecat de Sorana la 0, iar în cel de-al doilea a cedat doar două game-uri. ...
19:00
FCSB va juca la Galați, cu Oțelul, fără Siyabonga Ngezana, care a suferit o accidentare la genunchi. Și fără Daniel Graovac, centrul apărării roș-albastre va fi format din Andre Duarte și unul dintre Mihai Lixandru și Joyskim Dawa.FCSB are probleme de lot înaintea partidei de duminică, de la ora 20:30. Astfel, va juca la Galați fără 3 oameni importanți. Cei doi stoperi, Graovac și Ngezana, dar și Juri Cisotti sunt loviți. ...
18:50
Sorana Cîrstea a primit trofeul Transylvania Open de la Simona Halep: „Cea mai frumoasă săptămână din viața mea!” # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, #36 WTA) a fost plină de emoții când a primit trofeul Transylvania Open de la Simona Halep. A învins-o în finală pe Emma Răducanu (23 de ani, #30 WTA), scor 6-0, 6-2.Aflată la ultimul an din carieră, Sorana s-a declarat „cea mai fericită” pentru performanța reușită la Cluj-Napoca, unde a cucerit al patrulea trofeu la simplu. ...
18:40
Sorana Cîrstea a primit trofeul Transylvania Open de la Simona Halep: „Cea mai frumoasă săptămână din viața mea” # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, #36 WTA) a fost plină de emoții când a primit trofeul Transylvania Open de la Simona Halep, imediat după ce a cucerit primul ei trofeu în România, trecând în finală de Emma Răducanu (23 de ani, #30 WTA), scor 6-0, 6-2.Aflată la ultimul an din carieră, Sorana s-a declarat „cea mai fericită” pentru performanța reușită la Cluj-Napoca, unde a cucerit al patrulea trofeu la simplu. ...
18:40
„E incredibil!” » Robert Ilyeș, șocat după duelul cu UTA: „De foarte mult timp nu am mai văzut” # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - UTA Arad 2-0. Robert Ilyeș (52 de ani), antrenorul gazdelor, a reacționat după al doilea succes consecutiv. „Dubla” brazilianului Anderson Ceara (26 de ani) din prima repriză a decis duelul de la Miercurea Ciuc.În ciuda victoriei, antrenorul gazdelor a ținut să-i felicite pe arădeni pentru jocul prestat. UTA a avut posesia balonului 64% din timp și a expediat 22 de șuturi spre poarta apărată de Pap, dintre care 6 cadrate. ...
18:30
Echipele feminine de la Real Madrid și Barcelona s-au întâlnit în sferturile de finală în Cupa Reginei. Formația catalană s-a impus, în deplasare, cu scorul de 4-0 și s-a calificat în semifinală.Partida a fost loc pe stadionul Alfredo Di Stefano, din Madrid, iar golurile au fost marcate de Ewa Pajor (min. 67 și 81), Alexia Putellas (min. 21) și Salma Paralluelo (min. 73). ...
18:30
Nu s-a văzut la TV! Ce au făcut Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, imediat după finala de la Transylvania Open # Gazeta Sporturilor
Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) a avut un discurs plin de emoție, după finala pierdută în fața Soranei Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) la Transylvania Open, scor 0-6, 2-6. Imediat după meci, cele două au stat de vorbă aproape două minute, cu zâmbete largi pe față.Emma a revenit după 5 ani la Transylvania Open și s-a calificat în a doua finală a carierei, după cea de la US Open (2021). ...
Acum 4 ore
18:20
Thomas Frank (52 de ani), antrenorul lui Tottenham, a analizat eșecul cu Manchester United, scor 0-2, din etapa #25 de Premier League.Tottenham a jucat în 10 oameni din minutul 29, când Cristian Romero a văzut cartonașul roșu pentru o intrare dură la Casemiro. Thomas Frank l-a introdus pe Radu Drăgușin în locul lui Odobert, pentru a acoperi gaura din defensivă. ...
18:20
Farul Constanța a pierdut sâmbătă după-amiază în deplasare cu Unirea Slobozia, scor 1-2, chiar dacă Denis Alibec a deschis scorul în prima repriză. Până la final, noua echipă a lui Claudiu Niculescu a întors scorul în prelungiri și a adus 3 puncte importante în lupta pentru salvarea de la retrogradare.Revenit la Farul Constanța în această iarnă, Denis Alibec și-a pus rapid amprenta asupra jocului echipei antrenate de Ianis Zicu. ...
18:10
Rapid a început cu Petrolul, scor 1-1, cu o echipă experimentală, abia la pauză Costel Gâlcă începând să recalculeze traseul formației. Antrenorul n-a fost mulțumit de Timotej Jambor, înlocuit în partea secundă cu Alex Dobre, fiindcă slovacul n-a creat superioritate și nu l-a ajutat pe colegul din atac, Daniel ParaschivUn singur punct în Giulești pentru Rapid în ultimele două meciuri de acasă. Puțin, foarte puțin, pentru o pretendentă la titlu. ...
18:00
Adrian Mihalcea i-a anunțat plecarea de la UTA, după eșecul-surpriză de la Miercurea Ciuc # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - UTA Arad 2-0. Adrian Mihalcea (49 de ani), tehnicianul oaspeților, a reacționat după frâna pe care i-a pus-o echipa din Miercurea Ciuc în perspectiva calificării în play-off. Tehnicianul a plecat din conferință după mai puțin de două minute. A explicat că atacantul David Barbu (19 ani) va pleca de la echipă și va reveni la Universitatea Craiova, clubul de care aparține. ...
18:00
Constantin Gâlcă (53 de ani) a trimis în teren, în partida cu Petrolul, încheiată la egalitate, 1-1, jucători mai puțin utilizați de-a lungul sezonului. Antrenorul Rapidului, care a luat această decizie ca urmare a programului încărcat din următoarea perioadă, nu l-a folosit niciun minut pe Drilon Hazrollaj, poate cea mai mare dezamăgire a Giuleștiului, în actuala stagiune. ...
17:50
Presa din Anglia, la unison despre Radu Drăgușin » Nota după Manchester United - Tottenham # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin, fundașul central al lui Tottenham, a jucat o oră în partida cu Manchester United, scor 0-2, din etapa #25 din Premier League. Stoperul român a avut o prestație apreciată de către jurnaliștii englezi.Drăgușin a început pe bancă meciul de pe Old Trafford, împotriva celei mai în formă echipe din Premier League. Internaționalul român a intrat în minutul 32, în locul lui Odobert. ...
16:50
Incredibil, dar adevărat » O echipă din Premier League, menționată în dosarele Epstein # Gazeta Sporturilor
Incredibil, dar adevărat: o echipă din Premier League este menționată în dosarele cazului Jeffrey Epstein.Potrivit New York Times, Fulham este menționată de cel puțin 1.068 de ori în dosarele controversatului caz care a șocat întreaga lume. ...
16:40
Claudiu Niculescu a revenit în forță în Superliga: „Nu știu de când nu m-am mai bucurat așa” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Niculescu (45 de ani) a revenit cu victorie în Superliga, în succesul obținut de Unirea Slobozia în fața celor de la Farul Constanța, apoi a oferit declarații la flash-interviu.Claudiu Niculescu nu mai antrenase în Superliga din 2018, când avea o aventură nefericită pe banca lui Dinamo. Tehnicianul a vorbit despre emoțiile care l-au încercat la revenirea în primul eșalon și a spus de ce a acceptat să semneze cu Slobozia. ...
16:40
E gata: Cătălin Cîrjan a semnat noul contract: „Există lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan (23 de ani), mijlocașul ofensiv și căpitanul celor de la Dinamo, a semnat noul contract cu bucureștenii.
16:30
Farul Constanța traversează o perioadă dificilă. După ce miercuri a suferit o înfrângere în fața lui Dinamo pe teren propriu, 2-3, duminică a pierdut și pe terenul formației Unirea Slobozia, scor 1-2.Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul constănțenilor, este resemnat în vederea prezenței Farului în play-off-ul Superligii.Ianis Zicu: „E frustrant și dureros”„Acum nu mai avem șanse. Dacă luam un punct azi, poate cu patru victorii mai speram. ...
16:30
Gafa lui Romero, șansa lui Radu Drăgușin! » Eliminat cu United, căpitanul lui Tottenham va reveni peste o lună # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin poate profita de eliminarea lui Cristian Romero din meciul de astăzi cu Manchester United. Cartonașul roșu primit de stoperul argentinian pe Old Trafford îl va trimite pe tușă cel puțin patru etape. Astfel că va fi disponibil la Tottenham peste mai bine de o lună, iar, în absența căpitanului, fundașul central român ar avea mai multe șanse să joace. ...
Acum 6 ore
16:10
După eșecul cu Unirea Slobozia, scor 1-2, Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la Farul, a dat un verdict trist pentru echipa lui: nu mai are nicio șansa la play-off. Denis Alibec a deschis scorul pentru echipa lui în minutul 24, însă Farul nu a reușit să țină de scor și a cedat la ultima fază, când Papeau a înscris cu o lovitură de cap. Atacantul care în prima parte a sezonului a fost legitimat la FCSB a dat vina pentru marile ratări din această partidă. ...
16:10
Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre zvonurile conform cărora echipa din Ardeal și-ar fi „amanetat” propriii jucători. Acesta a declarat că informațiile apărute în spațiul public țin de domeniul trecutului, iar în acest moment toate datoriile sunt plătite. ...
16:10
16:10
Kamilla Rakhimova și Sara Sorribes Tormo, campioanele Transylvania Open la dublu! Revenire impresionantă a câștigătoarelor în setul secund # Gazeta Sporturilor
Kamilla Rakhimova (24 de ani, 93 WTA, Uzbekistan) și Sara Sorribes Tormo (29 de ani, Spania) au câștigat competiția de dublu de la Transylvania Open în fața chinezoaicelor Xinyu Wang (24 de ani, 33 WTA) și Saisai Zheng (32 de ani), scor 7-6 (7), 6-3.Ziua de sâmbătă de la Transylvania Open a început cu finala de dublu dintre Xinyu Wang/Saisai Zheng și Sara Sorribes Tormo/Kamilla Rakhimova. ...
15:50
Omul de bază de la FCSB a vorbit despre prelungirea contractului: „Putem discuta” # Gazeta Sporturilor
Juri Cisotti (32 de ani), mijlocașul ofensiv de la FCSB, a oferit un interviu pentru presa din Italia, în care a vorbit despre aventura sa în tricoul campioanei României. Juri Cisotti a declarat că este fericit la FCSB, chiar dacă actualul sezon nu este la fel de bun precum precedentul. Mai are contract cu bucureștenii până în vara lui 2027 și este dispus să discute despre prelungire. ...
15:50
Răsturnare de situație: Flick îl ține pe Lewandowski! » Condiția pentru a-și prelungi contractul cu Barcelona # Gazeta Sporturilor
Roberto Lewandowski (37 de ani) a intrat în ultimele șase luni ale contractului cu Barcelona, dar plecarea sa în vară nu mai este atât de sigură. Pentru că antrenorul Hansi Flick este mulțumit și vrea să-l păstreze în lot pe atacantul polonez. Acesta trebuie să accepte însă o diminuare considerabilă a salariului pentru prelungirea acordului. ...
15:40
Arbeloa, săgeți către Barcelona: „Cel mai mare scandal din fotbalul spaniol nu a fost încă rezolvat” # Gazeta Sporturilor
Real Madrid a depășit dificultățile din La Liga și a înregistrat deja șase victorii consecutive în campionat, punând presiune pe liderul Barcelona. Următoarea provocare pentru „galactici” este Valencia, meciul urmând să se dispute pe Mestalla, duminică seară, de la ora 22:00. ...
15:30
Cutremur la naționala Marocului! Selecționerul și-a anunțat demisia după eșecul de la Cupa Africii # Gazeta Sporturilor
La aproximativ trei săptămâni distanță de la înfrângerea suferită în finala Cupei Africii pe Națiuni, 0-1 după prelungiri în fața Senegalului, Walid Regragui (50 de ani) și-a depus demisia din funcția de selecționer al naționalei Marocului.Fotbalul marocan a primit o veste șocantă vineri, 6 februarie 2026. ...
14:50
Dezvăluiri TARI din Giulești: Gâlcă nu e mulțumit de transferurile lui Moruțan și Paraschiv » Când poate debuta Talisson # Gazeta Sporturilor
La Rapid nu e liniște! Antrenorul Costel Gâlcă nu e mulțumit de transferurile recente - Moruțan și Paraschiv. Antrenorul a primit totuși și o veste bună: în curând poate conta pe brazilianul Talisson!Rapid se află „în obiectiv” atât în campionat, cât și în Cupa României, dar la giuleșteni sunt tensiuni, din cauza exprimării sincopatice a echipei. ...
14:50
Continuă războiul: ultimatum dat de Kylian Mbappe » Avocații francezului vor să o reclame pe PSG la UEFA! # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe (27 de ani) nu a închis conflictul de muncă avut cu fostul său club. Atacantul lui Real Madrid n-a primit decât 55 de milioane de euro de la PSG, astfel că internaționalul francez a dat termen de 8 zile campioanei din Ligue 1 pentru plata restanței de 5,9 milioane.Pare fără sfârșit povestea banilor pe care Mbappe îi așteaptă de la PSG, după despărțirea cu scandal în vara lui 2024. ...
14:40
Un elvețian a câștigat primul titlu olimpic la Milano-Cortina » Franjo Von Allmen s-a impus la coborâre # Gazeta Sporturilor
Elvețianul Franjo Von Allmen (24 de ani) este primul campion olimpic al ediției de la Milano-Cortina, el impunându-se în proba de coborâre a schiului alpin, desfășurată la Bormio.„Este un amestec între Wolverine și Batman”, așa a descris schiorul Leo Ducros pentru The Athletic pârtia de coborâre de la Jocurile Olimpice 2026, amenințătoarea și formidabila Stelvio, situată în inima Alpilor italieni. ...
14:40
Omul care a răsturnat procesul palmaresului Științei pune o întrebare-cheie, după comunicatul liderului: „Întrebați-i asta pe soții Maxim” # Gazeta Sporturilor
Astăzi, la 48 de ore de la aflarea deciziei Curții de Apel Timișoara, prin care s-a constatat că palmaresul istoric al Științei nu se află la Clubul Sportiv Universitatea Craiova de drept public condus de Pavel Badea, echipa lui Mihai Rotaru a emis un comunicat prin care atrage atenția că decizia ar fi fost interpretată eronat. ...
14:30
Raphinha a dat din vestiarul Barcelonei: „Astea sunt obsesiile lui Lamine Yamal” # Gazeta Sporturilor
Lamine Yamal (18 ani), aripa dreaptă de la Barcelona, atrage o mare atenție chiar și în afara gazonului, iar colegul său de echipă, Raphinha, a încercat să schițeze portretul tânărului „decar” al catalanilor. Din momentul în care, la sfârșitul lunii aprilie 2023, a devenit cel mai tânăr debutant din istoria clubului catalan, la vârsta de 15 ani, nouă luni și 16 zile, Lamine Yamal nu încetează să atragă atenția fanilor fotbalului. ...
14:30
Poli Iași, zdrobită de o echipă care a jucat în cupele europene » Jucătorul transferat în toamnă e liber să plece din Copou # Gazeta Sporturilor
Poli Iași a disputat astăzi, la Tiraspol, un meci amical cu vicecampioana Republicii Moldova, Sheriff Tiraspol, scor 0-3.Gazdele, care au jucat vara trecută în Europa League și Conference League, ocupă locul 3 în prima ligă moldovenească, în timp ce Poli este pe poziția a 10-a în ierahia Ligii a 2-a. ...
Acum 8 ore
14:20
Lovitură pentru Real Madrid: se retrage! » Ce veste a primit astăzi Florentino Perez + Comunicatul clubului # Gazeta Sporturilor
Barcelona a ieșit oficial din European Super League. Campioana Spaniei s-a dezis de proiectul lansat împreună cu Real Madrid al unei competiții care să concureze actuala UEFA Champions League.Joan Laporta i-a dat o grea lovitură lui Florentino Perez, președintele clubului blaugrana anunțând azi decizia separării printr-un comunicat oficial. ...
14:20
„Respectați-l mai mult pe Charalambous!” » Un antrenor din vechea gardă o ia la puricat pe FCSB: „Face asta și intră în play-off” # Gazeta Sporturilor
Marin Barbu, 67 de ani, unul dintre antrenorii cu ștate vechi în fotbalul românesc, fost mijlocaș la Steaua la începutul anilor '80, n-o vede pe FCSB capitulând în lupta pentru titlu, chiar dacă obiectivul pare inaccesibil în acest moment. „Magiun” s-a pronunțat în privința șanselor campioanei de a mai prinde play-off-ul, într-un sezon de o impredictibilitate fără precedent. ...
14:20
Vlad Mihalcea (27 de ani), fostul tânăr promițător de la FCSB, s-a despărțit de Câmpulung Muscel, echipă din eșalonul secund al fotbalului românesc.Mijlocașul ofensiv a semnat cu KSE Târgu Secuiesc, echipă din liga a 3-a.Vlad Mihalcea a semnat cu KSE Târgu SecuiescAjuns în vara lui 2015 la FCSB, Vlad Mihalcea era considerat la vremea respectivă unul dintre cei mai promițători jucători din prima ligă a României. ...
13:40
Gigi Becali i-a făcut o reverență în direct: „Cel mai inteligent analist! Ești tu, apoi restul!” # Gazeta Sporturilor
Într-o intervenție telefonică în această dimineață, Gigi Becali (67 de ani) a ținut să-l laude pe unul dintre analiștii din studio, Gabriel Torje (36), a cărui carieră se identifică cu Dinamo. ...
13:30
AS Roma își poate pierde cei mai importanți fotbaliști » Vor să le taie jumătate din salariu # Gazeta Sporturilor
AS Roma se pregătește să impună un plafon de reducere a salariilor în contractele mijlocașilor Paulo Dybala și Lorenzo Pellegrini, în vederea reînnoirii acestora.Într-o încercare de a-și raționaliza finanțele, AS Roma impune un plafon salarial strict pentru noul sezon. Reînnoirea contractelor lui Paulo Dybala și Lorenzo Pellegrini depinde de acceptarea unor reduceri semnificative. În caz contrar, plecarea lor este considerată certă, conform sportal.gr. ...
13:20
13:20
Decizie neașteptată în LaLiga: duelul Rațiu - Moldovan, interzis! » „Se pune în pericol integritatea” # Gazeta Sporturilor
Partida Rayo Vallecano - Real Oviedo, din cadrul etapei a 23-a a primei divizii spaniole, nu se mai disputa sâmbătă, de la ora 15:00. Liga a anunțat azi că terenul echipei lui Andrei Rațiu nu întrunește condițiile pentru siguranța jucătorilor.Din cauza vremii nefavorabile care a influențat și procesul de înlocuire a gazonului, dar și a prognozei meteo potrivnice, trupa lui Horațiu Moldovan nu mai face deplasarea la Madrid. ...
13:20
Noul antrenor de la Pisa l-a scos din primul 11 pe Marius Marin » Internaționalul român a intrat pe final în meciul cu Verona # Gazeta Sporturilor
Hellas Verona și Pisa, două echipe care și-au schimbat antrenorii după ultima etapă, au terminat la egalitate, scor 0-0, în duelul care a deschis runda cu numărul #24 în Serie A. Marius Marin a început partida doar pe banca de rezerve, dar a fost introdus pe teren în minutul 75.Pe banca de rezerve a gazdelor s-a regăsit Ioan Vermeșan, tânărul atacant român în vârstă de 19 ani, care evoluează de regulă pentru formația U20 a Veronei. ...
13:00
Elias Charalambous acuză arbitraje contra FCSB: „Astea nu mai sunt greșeli umane!” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul principal de la FCSB, a profitat de apariția în fața presei, înainte de meciul cu Oțelul Galați, pentru a se plânge de arbitraj, îndeosebi de o fază din cea mai recentă partidă, 2-1 cu FC Botoșani.Victoriile din precedentele două etape au ajutat-o pe FCSB să se apropie la numai două puncte de play-off, dar între campioana en-titre și locul 6 rămân alte 3 echipe. Pe una dintre ele, Oțelul, o va înfrunta duminică, la ora 20:00. ...
13:00
13:00
