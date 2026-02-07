Maraton de Ligue 1 pe VOYO! Nantes - Lyon, de la 22:05: programul zilei

Sport.ro, 7 februarie 2026 14:50

Partidele de sâmbătă din Ligue 1 se văd LIVE pe VOYO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 10 minute
15:20
Radu Drăgușin, introdus de urgență în Manchester United - Tottenham, exclusiv pe VOYO. Ce s-a întâmplat Sport.ro
Radu Drăgușin primește o nouă șansă de a se impune la Tottenham în partida cu Tottenham, transmisă exclusiv pe VOYO.
Acum 30 minute
15:10
Konyaspor s-a răzgândit în privința lui Marius Ștefănescu! Anunțul turcilor Sport.ro
Marius Ștefănescu (27 de ani) primește o nouă șansă în Turcia, deși la un moment dat părea scos din planurile celor de la Konyaspor.
15:00
„Palmă” pentru Real Madrid de la Barcelona! Madrilenii, abandonați de marii rivali într-un proiect revoluționar Sport.ro
Decizia a fost confirmată oficial de către catalani.
Acum o oră
14:50
Maraton de Ligue 1 pe VOYO! Nantes - Lyon, de la 22:05: programul zilei Sport.ro
Partidele de sâmbătă din Ligue 1 se văd LIVE pe VOYO.
Acum 2 ore
14:20
Gigi Becali i-a dat mesaj lui Valeriu Iftime după FCSB - FC Botoșani 2-1: „Băi, B-ul scrie pe tine, retrogradarea!” Sport.ro
Gigi Becali a dezvăluit ce mesaj i-a trimis lui Valeriu Iftime după FCSB - FC Botoșani.
14:10
„Presiunea ne-o dăm noi”. Sorana Cîrstea, lucidă înainte de finala Transylvania Open: cui i-a luat primul autograf, la doar 7 ani Sport.ro
La Transylvania Open, turneu transmis de Pro Arena și VOYO, Sorana Cîrstea a vorbit despre modul în care gestionează presiunea.
14:10
Denis Alibec a înscris din nou pentru Farul! Statistică și bornă impresionate după plecarea de la FCSB Sport.ro
Denis Alibec și-a regăsit forma care l-a consacrat la Farul imediat după despărțirea de FCSB. 
14:00
Newcastle - Brentford, LIVE pe VOYO de la 19:30. "Coțofenele" încearcă să oprească seria neagră Sport.ro
Newcastle - Brentford, ultimul meci de sâmbătă al etapei #25 din Premier League, începe la 19:30 și va fi transmis în direct de VOYO.
13:40
Donald Trump, iritat după ce JD Vance a fost huiduit la ceremonia de deschidere a JO de iarnă: „Oamenii îl apreciază” Sport.ro
Ce a spus Donald Trump de huiduielile la adresa lui JD Vance.
Acum 4 ore
13:10
La Liga, decizie radicală de ultimă oră cu privire la Andrei Rațiu și Rayo Vallecano! Sport.ro
La Liga a luat o hotărâre urgentă ce are legătură cu Andrei Rațiu și Rayo Vallecano. 
13:10
Charalambous, acuzații fără precedent în mandatul de la FCSB: "Nu a fost o greșeală umană" Sport.ro
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a avut un discurs dur la adresa arbitrajului, la câteva zile după partida cu FC Botoșani (2-1).
13:00
CFR Cluj - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:00 | Luptă clujeană pentru play-off! Primul derby cu „Șepcile Roșii” al lui Pancu Sport.ro
CFR Cluj - ”U” Cluj se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:00.
12:30
Cristiano Ronaldo continuă „războiul” cu Al Nassr! Asta o să îi înfurie la culme pe arabi Sport.ro
Cristiano Ronaldo a fost din nou marele absent de la Al Nassr în duelul cu Al-Ittihad.
12:20
Arsenal - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00. "Tunarii" pot face un nou pas spre titlu Sport.ro
Arsenal - Sunderland se joacă azi, de la 17:00, în runda a 25-a din Premier League. Partida de pe Emirates se vede în direct pe VOYO.
12:20
Revoltă la Rayo Vallecano! Rațiu și coechipierii săi aduc acuzații teribile: „Integritatea noastră fizică este în pericol” Sport.ro
Andrei Rațiu și coechipierii săi s-au revoltat pentru situația de la Rayo Vallecano. 
12:20
Gigi Becali a făcut-o praf pe FC Hermannstadt: „Ăla, un dobitoc” | Ce a spus despre Dennis Politic Sport.ro
Gigi Becali a vorbit despre meciul câștigat de FC Argeș, una dintre rivalele la play-off ale FCSB-ului.
11:50
Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus Mircea Lucescu: "Se retrage imediat de la națională pentru el" Sport.ro
Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a purtat o discuție cu selecționerul Mircea Lucescu, care traversează o perioadă complicată din cauza problemelor de sănătate.
11:40
Emma Răducanu, dezvăluire surprinzătoare, înainte de finala Transylvania Open. Situația se schimbă pentru Sorana Cîrstea Sport.ro
Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) atrage atenția asupra unui aspect crucial, înainte de finala Transylvania Open 2026, live la Pro Arena și pe VOYO.
11:40
Revenire de senzație pentru Sergio Ramos?! Gruparea de top, aproape să dea lovitura Sport.ro
Sergio Ramos ar putea să revină într-un campionat de top. Dezvăluirea făcută în presa spaniolă.
11:30
Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu" Sport.ro
Matei Popa (18 ani), noul titular din poarta lui FCSB, a ajuns la două meciuri în poarta campioanei României.
Acum 6 ore
11:10
România, debut cu dreptul în Cupa Davis! Radu Țurcanu a adus primul punct din duelul cu Paraguay Sport.ro
Tenismanul Radu David Ţurcanu l-a învins greu pe Alex Santino Nunez Vera, cu 6-1, 3-6, 7-6 (7/2), vineri, în prima partidă de simplu a întâlnirii care opune echipele României şi Paraguayului, la Club Internacional de Tenis din Asuncion, în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis.
11:00
Cristi Chivu, elogiat de Adriano! Declarația emoționantă a „Împăratului” despre antrenorul român Sport.ro
Adriano, la superlativ despre antrenorul și omul Cristi Chivu. 
11:00
Dorin Rotariu a semnat în ultima zi de mercato! Revenire în prima ligă Sport.ro
Dorin Rotariu (30 de ani) a schimbat din nou echipa, dar va continua în fotbalul din Turcia.
10:20
"Vrei să te întorci în Italia?" Juri Cisotti și-a anunțat planul după un an la FCSB Sport.ro
Juri Cisotti (32 de ani), motorul celor de la FCSB din ultimul an, a acordat un interviu în Italia în care a vorbit despre planurile pentru ultimii ani din carieră.
10:20
Sorana Cîrstea a oferit „poza turneului” în semifinala de 56 de minute de la Transylvania Open. Punctele jucate cu o inspirație de campioană Sport.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA), elegantă și puternică, la Transylvania Open 2026 (VOYO), turneu în care nu a pierdut set, în drumul spre finală.
10:10
Laurențiu Reghecampf, înfrânt în Liga Campionilor din Africa. Situația echipei antrenorului român Sport.ro
MC Alger a învins cu 2-1 pe teren propriu formația Al-Hilal Omdurman din Sudan, pregătită de Laurențiu Reghecampf. 
10:00
Victor Angelescu, verdict despre Paraschiv și Moruțan! Ce a spus după evoluțiile lor șterse din Rapid - Petrolul 1-1 Sport.ro
Victor Angelescu a fost întrebat despre evoluțiile sub așteptări ale lui Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv din Rapid - Petrolul.
09:50
România, la Jocurile Olimpice de iarnă. Programul de sâmbătă al tricolorilor Sport.ro
Delia Reit este primul sportiv român care va concura la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, conform programului de astăzi, anunţat de COSR.
09:50
Emma Răducanu le-a mulțumit românilor: de ce a strigat „haide”, și nu „come on” în timpul semifinalei de trei ore de la Transylvania Open Sport.ro
Emma Răducanu a depășit-o pe Oleksandra Oliynykova, într-o semifinală cu tenis atipic, jucată în trei ore, la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO).
09:40
Csikszereda - UTA se joacă astăzi de la 15:00. Partidă cu miză ridicată pentru ambele formații Sport.ro
Toate informațiile despre joc sunt pe Sport.ro. 
09:30
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 14:30. O nouă șansă pentru Radu Drăgușin în Premier League? Sport.ro
Manchester United primește vizita lui Tottenham, astăzi, de la ora 14:30, în runda cu numărul 25 din Premier League. Partida de pe Old Trafford va fi transmisă în direct de VOYO.
09:30
Pentru Sorana Cîrstea, doar o cireașă în vârful unui tort cu 20 de etaje: ce premiu va primi dacă va câștiga finala Transylvania Open 2026 Sport.ro
În finala Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) caută cel de-al patru titlu WTA al carierei, în proba individuală.
09:30
Vestea proastă primită de Marius Marin după Verona - Pisa 0-0 Sport.ro
Echipele Verona şi Pisa au încheiat cu o remiză albă, 0-0, partida de vineri seara, din prologul etapei a 24-a din Serie A, rezultat care nu ajută pe niciuna dintre ele, ambele formaţii aflându-se în lupta pentru evitarea retrogradării.
Acum 8 ore
09:10
250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul Sport.ro
FCSB ar putea încasa o sumă importantă de bani pentru un jucător care este în prezent împrumutat.
09:10
Remarcații lui Daniel Pancu de la „U” Cluj. Antrenorul celor de la CFR a spus unde a progresat Andrei Coubiș Sport.ro
Daniel Pancu a susținut conferința de presă premergătoare meciului CFR Cluj - Universitatea Cluj.
09:00
Trofeul Malvensky, o bijuterie pe care Simona Halep o va înmâna campioanei Transylvania Open. Personalitățile care vor asista la finala Cîrstea - Răducanu Sport.ro
Sorana Cîrstea și Emma Răducanu vor lupta pentru trofeul Malvensky, în finala Transylvania Open 2026, sâmbătă, 7 februarie, de la ora 16:30, în direct la Pro Arena și pe VOYO.
09:00
Costel Gâlcă, acoperit! Motivul din spatele deciziilor surprinzătoare din Rapid - Petrolul 1-1 Sport.ro
Costel Gâlcă a folosit o parte din rezerve pentru meciul cu Petrolul, iar Victor Angelescu a venit cu explicația.
08:50
Ionuț Radu, deloc în apele lui: ce notă a primit portarul român după Celta Vigo - Osasuna 1-2 Sport.ro
Ionuț Radu nu a impresionat în partida pierdut de Celta Vigo în La Liga.
08:50
Unirea Slobozia - Farul Constanța se joacă astăzi de la 13:00. Claudiu Niculescu debutează + Planul lui Ianis Zicu Sport.ro
Tot ce trebuie să știți despre Unirea Slobozia - Farul Constanța se găsește pe Sport.ro.  
08:40
Contractul lui Chivu, pe prima pagină în Italia: "Decizie naturală și meritată" Sport.ro
Cristi Chivu a reușit să impresioneze în primele sale luni ca antrenor la Inter Milano, iar formația italiană se pregătește să îl răsplătească pentru rezultatele excelente.
08:20
Amenzi uriașe dictate de Jandarmerie la Rapid - Petrolul Sport.ro
Jandarmeria din București a aplicat sancțiuni severe la partida Rapid - Petrolul. 
08:10
FCSB, două pierderi importante la partida cu Oțelul: "Nu vor face deplasarea" Sport.ro
FCSB a pierdut doi jucători la meciul cu FC Botoșani, din ultima rundă, câștigat cu 2-1.
07:30
A renăscut "fabrica de talente" din Serie A. Clubul care a revoluționat transferurile propune alte nume interesante Sport.ro
Clubul unde evoluează românul Răzvan Sava a reapărut pe harta din mercato a marilor cluburi europene.
07:30
Fosta campioană a Angliei din 2016 are emoții cu retrogradarea în liga a treia! Sport.ro
Leicester City se află într-un declin accentuat, după decesul patronului Vichai Srivaddhanaprabha, într-un accident de elicopter, în octombrie 2018, chiar lângă stadionul echipei. 
Acum 24 ore
00:10
„Îmi pare rău că se termină!” Sorana Cîrstea vrea primul titlu WTA în România, chiar în anul retragerii. Ce a spus înainte de finala Transylvania Open Sport.ro
Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, finala Transylvania Open, va fi transmisă exclusiv de Pro Arena și VOYO, sâmbătă, de la ora 16:30.
00:00
MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România” Sport.ro
FCSB a anunțat joi seară despărțirea de un jucător imediat după meciul cu FC Botoșani de pe Arena Națională, din etapa #25, încheiat 2-1 pentru echipa campioană.
00:00
Raul Bălbărău, savuros după Rapid - Petrolul 1-1: „Bag capul în gheată pentru ei! Am făcut o cruce cu limba” Sport.ro
Raul Bălbărău a avut declarația serii după prestația excelentă din Rapid Petrolul.
6 februarie 2026
23:40
Alexandru Pașcanu a spus ce s-a întâmplat în careul Petrolului: „Bine că mai am toți dinții în gură” Sport.ro
Alexandru Pașcanu a vorbit despre o fază controversată din meciul Rapid - Petrolul 1-1.
23:30
Avantaj, Sorana! Trei motive majore pentru care Cîrstea, și nu Răducanu, va fi favorita finalei Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO) Sport.ro
Conform clasamentului WTA, Emma Răducanu pornește cu prima șansă în finala Transylvania Open 2026, însă realitatea momentului arată altceva.
23:30
Starul cumpărat cu 77 de milioane de euro lasă Al Nassr pentru campionatul Rusiei! Sport.ro
Fostul coleg al lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită va juca la al treilea club în decurs de un an.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.