Germania. Partidul CDU, din care face parte cancelarul Friedrich Merz, analizează interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Social-democrații, de asemenea parte a coaliției de guvernare, se opun unei astfel de măsuri.
Biziday.ro, 7 februarie 2026 17:50
Din coaliția de guvernare din Germania fac parte partidul cancelarului Merz, CDU, partidul CSU aliat cu CDU și Partidul Social-Democrat, SPD. Dennis Radtke, membru în partidul CDU a declarat că “evoluțiile de pe rețelele sociale depășesc alfabetizarea media”. “În multe locuri, rețelele de socializare sunt o colecție de ură și știri false. Prin urmare, salut […]
• • •
Acum o oră
17:50
Acum 4 ore
16:10
Italia. Posibil act de sabotaj asupra liniei ferate din apropiere de orașul Bologna, chiar în prima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă. Pe mai multe porțiuni, au fost identificate incendii și cabluri electrice tăiate, dar și ceea ce pare a fi o bombă artizanală montată pe un macaz. Circulația trenurilor este grav perturbată. # Biziday.ro
Autoritățile italiene investighează un posibil act de sabotaj asupra infrastructurii feroviare din zona orașului Bologna, incident care a provocat sâmbătă întârzieri majore în traficul feroviar, chiar în prima zi completă a Jocurilor Olimpice de iarnă din zona Milano–Cortina. Potrivit poliției, un incendiu izbucnit în cursul dimineții a afectat un macaz și a distrus cabluri electrice […]
15:30
WSJ: SpaceX își amână planurile de a trimite o misiune pe Marte în acest an, iar în schimb își va concentra eforturile pe revenirea pe Lună, cu o primă aselenizare fără echipaj uman programată pentru martie 2027. Schimbarea, într-un moment în care SUA și China se întrec ca, până la finalul deceniului, să trimită fiecare astronauți pe Lună. # Biziday.ro
Compania lui Elon Musk le-a transmis investitorilor că prioritatea pe termen scurt nu mai este Marte, deși Musk spunea anul trecut că vrea să trimită o misiune fără echipaj pe această planetă până la finalul lui 2026. În schimb, SpaceX va încerca mai întâi să ducă pe Lună nava Starship, în cadrul angajamentelor asumate față […]
Acum 6 ore
14:20
Ministrul german al Economiei respinge propunerea ca UE să aloce fonduri cu prioritate companiilor ce produc o parte semnificativă a bunurilor lor pe teritoriul Uniunii, lansată de un comisar european: “Nu ar trebui să răspundem acestei competiții globale prin izolare economică. Avem nevoie de fapt doar de reguli mai simple și de reducerea democrației”. # Biziday.ro
Ministrul Economiei din Germania, Katherina Reiche, a respins public o propunere venită din partea unui comisar european, care ar lega alocarea fondurilor publice europene de respectarea unor criterii stricte de tip “Made in Europe”, avertizând că Europa nu ar trebui să răspundă competiției globale prin izolare economică. Într-un interviu acordat agenției germane DPA, Reiche a […]
Acum 8 ore
11:10
Polonia a închis preventiv două aeroporturi aflate în apropierea graniței cu Ucraina, din cauza atacurilor rusești. Azi-noapte, armata rusă a vizat infrastructura energetică ucraineană din vestul țării. Au fost impuse întreruperi de urgență ale electricității în Kiev și în alte regiuni. # Biziday.ro
Cele două aeroporturi care au fost închise sunt cel din Rzeszow și cel din Lublin, ambele aflate în sud-estul țării, aproape de granița cu Ucraina. Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană a transmis că închiderea acestora a fost necesară pentru a permite aeronavelor militare să acționeze: “În legătură cu necesitatea de a asigura posibilitatea […]
Acum 12 ore
09:50
FRF anunță că va încerca să suplimenteze numărul biletelor alocate fanilor români la meciul Echipei Naționale cu Turcia, după ce, cele 2.130 de bilete puse în vânzare s-au epuizat în 20 de secunde. # Biziday.ro
Federația Română de Fotbal a făcut o serie de precizări referitoare la situația biletelor pentru fanii români la meciul Turcia – România, programat la Istanbul, pe 26 martie. Reprezentanții FRF au explicat că, inițial, “Federația Turcă de Fotbal a alocat un număr de 1.900 de bilete pentru suporterii români, reținând diferența până la 2.130 din […]
08:50
Război în Ucraina. ISW avertizează că principala confruntare pentru controlul regiunii Donețk încă nu a avut loc, iar punctul decisiv al războiului din estul Ucrainei se mută treptat spre orașele Sloviansk și Kramatorsk, unde rușii par a pregăti o ofensivă de amploare pentru vara acestui an. Analiștii anticipează că, în actualul ritm și în lipsa unei păci, luptele în zonă vor mai dura încă doi ani. # Biziday.ro
DeepState, un proiect ucrainean de monitorizare a războiului, și Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) au analizat ritmul înaintării Armatei Ruse și capacitatea acesteia de a lansa o ofensivă majoră în viitorul apropiat. Potrivit DeepState, aproximativ 78% din regiunea Donețk se află în prezent sub ocupație rusă. Înainte de invazia pe scară largă din 2022, Rusia […]
07:50
Analiză Reuters. Administrația Trump vrea să extindă masiv producția de energie nucleară pentru a face față exploziei de consum generată de centrele de date AI și de electrificarea transportului, dar nu are soluții pentru depozitarea deșeurilor radioactive. Le promite investiții de zeci de miliarde de dolari și mii de locuri de muncă statelor americane care găzduiesc voluntar, dar permanent, astfel de gropi de deșeuri. # Biziday.ro
Potrivit unui plan publicat recent de Departamentul Energiei al SUA (DOE), ținta guvernului american este de a crește de patru ori capacitatea nucleară a SUA până în 2050, la aproximativ 400 de gigawați. Reuters arată că problema acestei strategii o reprezintă “un bagaj vechi și nerezolvat”, și anume deșeurile nucleare extrem de radioactive, care rămân […]
Acum 24 ore
23:50
Bursele americane au încheiat săptămâna în creștere puternică, susținută de aprecierea acțiunilor Nvidia și ale altor producători de cipuri. Indicele Dow Jones a atins, în premieră, pragul de 50 de mii de puncte. # Biziday.ro
Piețele bursiere au fost impulsionate de evaluările pozitive ale companiilor de tehnologie, de profiturile raportate și de așteptările că banca centrală va reduce dobânda de referință. Ross Mayfield, analist de strategie de investiții la Baird, companie din statul Kentucky, a declarat: “Acest sector a fost volatil și au existat perioade de vânzări masive, dar cred […]
22:50
Noua Zeelandă. Poluare cu apă uzată netratată în capitala Wellington. Ploile din ultimele zile au provocat avarii la o stație de epurare, iar zeci de milioane de litri de apă netratată s-au scurs în mare. # Biziday.ro
Problema a apărut miercuri, după ce ploile puternice din ultima perioadă au provocat inundarea stației de epurare Moa Point. Acest lucru a provocat un reflux al apelor uzate în conducta de evacuare de 1,8 kilometri, care în mod normal deversează apele treptat în strâmtoarea Cook. Pe fondul avariei, apele netratate au început să curgă printr-o […]
21:00
Casa Albă a șters, după aproape 12 ore, o postare rasistă de pe contul președintelui Trump – un clip în care fețele lui Barack și Michelle Obama erau editate pe trupuri de maimuțe. Susține că ar fi fost publicată “de un membru al personalului, din greșeală”. # Biziday.ro
Casa Albă a eliminat, vineri seară, o postare distribuită de Donald Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, care conținea un videoclip cu conotație rasistă la adresa fostului cuplu prezidențial Barack Obama (primul președinte de culoare) și Michelle Obama, după un val de reacții negative venite din partea ambelor partide politice. Videoclipul de un […]
Ieri
17:00
SUA acuză China că, în 2020, a efectuat teste nucleare secrete și că a încercat să mascheze activitatea seismică produsă de acele explozii. Presați de americani să încheie un nou tratat internațional de control al armelor nucleare, care să includă SUA, China și Rusia, oficialii chinezi resping momentan o asemenea idee. # Biziday.ro
Thomas DiNanno, subsecretar american de stat pentru Controlul armelor și Securitate internațională, a declarat în timpul Conferinței privind Dezarmarea, de la Geneva, că “guvernul american este conștient de faptul că China a efectuat teste explozive nucleare, inclusiv pregătirea pentru teste cu randamente prestabilite de ordinul sutelor de tone”. Potrivit oficialului, armata chineză a încercat să […]
16:10
Acțiunile Stellantis (Jeep, Fiat, Opel) s-au prăbușit cu peste 24%, vineri, după ce grupul a recunoscut că a supraestimat vânzările de mașini electrice, iar astfel s-ar putea să nu-și recupereze investițiile pe acest segment. Va consemna, astfel, cheltuieli excepționale de 22 de miliarde de euro pe 2025. # Biziday.ro
Acțiunile Stellantis au înregistrat cea mai mare scădere zilnică din istoria companiei, după ce producătorul auto a anunțat că va contabiliza cheltuieli excepționale de aproximativ 22,2 miliarde de euro în a doua parte a anului 2025, ca urmare a reducerii ambițiilor sale în domeniul vehiculelor electrice. Acțiunile au scăzut cu peste 24%, ajungând la circa […]
15:00
BFMTV: Franța a deconspirat o operațiune de manipulare rusească (Storm-1516), care încerca să sugereze în mod fals o legătură strânsă între președintele Macron și prădătorul sexual Jeffrey Epstein. Un articol generat cu AI, care imita identitatea unei cunoscute publicații franceze, susținea că Macron ar fi fost invitat frecvent la reședința lui Epstein din Paris. # Biziday.ro
Încercările de manipulare sunt atribuite rețelei rusești “Storm-1516” – cunoscută pentru astfel de acțiuni și investigată încă de la sfârșitul anului 2023 de către serviciul francez de vigilență și protecție împotriva ingerințelor digitale străine (VIGINUM). Aceasta a încercat să se folosească de faptul că numele președintelui Emmanuel Macron apare de peste două sute de ori […]
14:00
Comisia Europeană transmite un avertisment ultimativ TikTok. După o investigație de un an, executivul european a constatat că aplicația chinezească încalcă legislația UE, prin funcțiile care creează dependență, în special copiilor, dar și adulților considerați vulnerabili. Cere schimbarea fundamentală a modului în care funcționează algoritmii, dar și aplicația TikTok, sub sancțiunea unor amenzi de peste un miliard de dolari. # Biziday.ro
Comisia Europeană a constatat, preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependență, potrivit unui comunicat emis vineri. Comisia, care acționează în calitate de autoritate de aplicare a legii în domeniul tehnologiei în toate țările UE, a dat ca exemplu “«recompensarea» constantă a utilizatorilor cu conținut nou, anumite caracteristici de […]
13:10
Premierul Bolojan a informat oficial CCR că România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, ca urmare a amânării unei decizii pe reforma pensiilor magistraților. Comisia Europeană nu va comunica decizia finală înainte de 11 februarie, când este programată următoarea ședință CCR. # Biziday.ro
În cadrul scrisorii trimise de către premierul Bolojan, acesta a adus la cunoștință următoarele aspecte: “La data de 30 ianuarie 2026, în cadrul unei reuniuni formale a reprezentanţilor Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a reprezentanților Reform and Investment Task Force (SG REFORM) din cadrul Comisiei Europene, a fost adus la cunoștința domnului Ministru Dragoș […]
12:30
Danone retrage de la comercializare mai multe loturi de lapte praf pentru sugari, comercializate sub brandurile Aptamil și Milupa, ca măsură de precauție față de posibila prezență a unei toxine. # Biziday.ro
Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informează publicul cu privire la retragerea de pe piață a unor formule de lapte praf pentru sugari, ca măsură de precauție față de posibila prezență a unei toxine (cereulidei). ANSVSA recomandă returnarea produselor la punctul de vânzare de unde au fost achiziționate, iar în cazul apariției unor […]
11:00
Moscova. Tentativă de asasinat asupra directorului adjunct al spionajului militar rus (GRU), generalul Vladimir Alexeiev. Presa de stat scrie că acesta a fost împușcat de mai multe ori, aparent în blocul în care locuiește, iar în prezent se află la spital. # Biziday.ro
General-locotentul Vladimir Alexeiev, prim-adjunctul șefului direcției de spionaj a Statului Major General al Federației Ruse (GRU), a fost împușcat în spate de mai multe ori, de către un atacator neidentificat. Alexeiev a fost transportat de urgență la spital, iar starea sa de sănătate este momentan necunoscută. Incidentul a avut loc într-o clădire rezidențială din nord-vestul […]
10:00
Buzău. Cod Roșu de inundații pe râul Nișcov, valabil până vineri după-amiază. Populația din Vernești și Tisău a fost avertizată prin Ro-Alert. În urma ploilor din ultimele 24 de ore, mai multe drumuri și locuințe din comuna Tisău au fost inundate. # Biziday.ro
Institutul Național de Hidrologie informează că avertizarea Cod Roșu este valabilă vineri, în intervalul 08:50 – 15:00. “În urma precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, dar și a celor prognozate pentru următoarele ore, se pot produce creşteri de debite şi niveluri cu depășiri ale cotelor de pericol pe râul Nişcov – afluent al râului Buzău, județele Prahova şi […]
08:10
Dosarele Epstein sugerează o amplă implicare a fostului consilier al lui Donald Trump, Steve Bannon, în finanțarea partidelor extremiste și eurosceptice din Germania, Italia, Franța, Ungaria, Polonia, Suedia și Austria, în 2018 și 2019. O parte din acestea au beneficiat și de finanțare din Rusia. Nu este clar dacă Epstein însuși a acceptat să dea bani pentru formațiunile eurosceptice. # Biziday.ro
Sunt zeci de mesaje între Jeffrey Epstein și Steve Bannon care arată că acesta din urmă strângea bani pentru consolidarea partidelor europene de extremă dreaptă. Corespondența celor doi datează din 2018 și 2019. La scurtă vreme după ce Bannon a demisionat de la Casa Albă (dar a rămas apropiat de Donald Trump), în august 2017, […]
5 februarie 2026
23:40
Raport. Importurile Europei de gaze naturale lichefiate rusești, prin principalul terminal Iamal, au crescut cu 8% în ianuarie, față de prima lună a anului trecut. UE s-a angajat să renunțe complet la gazele rusești din 2028, cu o interdicție pentru GNL din 2027. # Biziday.ro
Iamal LNG, principalul terminal de export de gaze naturale lichefiate al Rusiei către Europa, a exportat în ianuarie aproape 1,7 milioane de tone către piețele europene, ceea ce reprezintă o majorare cu 8% față de prima lună a anului trecut, potrivit unui raport al ONG-ului german de mediu Urgewald. Organizația detaliază că din 25 de […]
21:40
SUA și Rusia vor relua dialogul între forțele armate, la cel mai înalt nivel. Decizia a fost luată după întâlnirea unor generali de top din cele două țări, la Abu Dhabi. # Biziday.ro
Comandamentul European al SUA a informat că va avea loc “un contact militar constant, pe măsură ce părțile lucrează pentru o pace durabilă. Scopul este de a evita calculele greșite și de a oferi un mijloc pentru a evita escaladarea neintenționată de către oricare dintre părți”. Acordul a fost încheiat în timpul discuției dintre Alexus […]
20:40
Craiova. Pompierii intervin pe bulevardul Nicolae Romanescu, unde o conductă de gaze subterană a fost avariată. Alimentarea a fost oprită și 30 de persoane, din 6 locuințe, au fost evacuate. Nu sunt victime. # Biziday.ro
ISU Dolj informează că Detașamentul 1 de Pompieri Craiova intervine pe Bulevardul Nicolae Romanescu, din Craiova, unde s-a produs o avarie la conducta subterană de gaze ce alimentează zonele din apropiere. Distribuitorul de gaze a fost anunțat și a fost trimis un echipaj la fața locului, pentru a opri robinetul central. A fost realizat un […]
20:30
Raport. Sectorul energiei verzi din China a susținut peste 90% din creșterea investițiilor din țară, anul trecut. Cu toate acestea, industria cărbunelui rămâne un pilon important al economiei țării. # Biziday.ro
Un raport realizat de Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat și publicat în Carbon Brief, arată că, pentru a doua oară în trei ani, producția, montarea și exportul de baterii, mașini electrice, tehnologii solare, eoliene și conexe au reprezentat peste o treime din creșterea economică a Chinei. Acest lucru a fost posibil în […]
19:30
Inspecția Judiciară susține că nu a găsit nicio neregulă în urma controlului la Curtea de Apel București, demarat după documentarul Recorder. Despre schimbările de complet spune că ar fi “necesare funcționării instanței” și despre prescrierea dosarelor că este “o coincidenţă temporală”. # Biziday.ro
Într-un comunicat citat de Agerpres, Inspecția Judiciară transmite că nu a identificat nicio neregulă la Curtea de Apel București, în urma controalelor, și că noțiunea de independență a justiției ar fi interpretată greșit în dezbaterea publică: “Din perspectiva activității Inspecției Judiciare, atât în materia răspunderii disciplinare, cât și în cea a controalelor tematice, au fost […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Ministrul Apărării anunță nereguli grave la Batalionul 52 din Satu Mare, precum concursuri trucate, misiuni fictive pentru obținerea de pensii mai mari, dar și situații în care militarii erau forțați să presteze diverse munci la locuințele superiorilor. Comandantul unității a fost destituit. În paralel, sunt verificate și cheltuielile de la Spitalul Militar Central şi de la Clubul Sportiv al Armatei (inclusiv de la echipa de fotbal Steaua). # Biziday.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, în cadrul conferinţei de presă de joi, că la Batalionul 52 Geniu “Tisa” din Satu Mare au fost descoperite multiple nereguli grave, care vizează în principal angajările de personal, umflarea artificială a salariilor şi a pensiilor cadrelor militare, dar şi utilizarea ilegală a resurselor umane și tehnice. Concret, ministrul […]
16:40
Război Rusia-Ucraina. Armata Ucraineană susține că a atacat, luna trecută, complexul militar rusesc Kapustin Yar, de unde rușii au lansat racheta Oreșnik asupra Liovului. Atacul, care a implicat drone și rachete de croazieră Flamingo (de producție internă), a avariat mai multe construcții și infrastructura din baza respectivă. # Biziday.ro
Statul Major General al Armatei Ucrainene informează că, în ianuarie, a atacat poligonul de antrenament Kapustin Yar din regiunea rusă Astrahan, care este punctul de lansare pentru rachetele Oreșnik. Tot în ianuarie, rușii au atacat cu o astfel de rachetă Liovul. Ucrainenii precizează că în timpul atacurilor a utilizat inclusiv rachetele de croazieră Flamingo, fabricate […]
16:30
Accident grav la ieșirea din municipiul Arad spre Oradea (DN 79). Două autoturisme și un tir au fost implicate și o persoană este rănită și încarcerată dar, conștientă și cooperantă. # Biziday.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este întrerupt pe ambele sensuri ale DN 79 Arad-Oradea, la ieșire din municipiul Arad, județul Arad, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și un autotren. Coliziunea s-a soldat cu rănirea unei persoane, ce este încarcerată, dar conștientă […]
16:20
Guvernul britanic va dezvolta împreună cu Microsoft, cu mediul academic și cu experți independenți un sistem capabil să detecteze deepfake-urile din mediul online. Acesta va putea ajuta platformele sociale să identifice și să șteargă mai rapid astfel de conținut, iar victimele l-ar putea folosi pentru eventuale acțiuni în justiție. # Biziday.ro
Oficialii din guvernul britanic au explicat că inițiativa vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de răspândirea rapidă a conținutului fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale, care poate fi folosit pentru înșelăciuni, abuzuri și manipulare. Deepfake-urile sunt materiale audio, video sau imagini modificate sau create artificial astfel încât să pară reale. Deși astfel de […]
14:30
Analiză WSJ. Țările europene sunt acum de acord că o criză NATO-Rusia ar putea veni mult mai curând decât se anticipase anterior, pentru că Putin va încerca să profite de neînțelegerile dintre UE și Donald Trump pentru a arăta că Articolul 5 nu funcționează. Simulările de război indică faptul că, fără SUA, europenii ar eșua, nu pentru că nu vor avea forța militară, ci pentru că, la nivel politic, vor ezita să răspundă militar. # Biziday.ro
Analiza Wall Street Journal pornește de la o simulare de atac rusesc asupra Lituaniei, mascat într-o intervenție sub pretext umanitar în exclava Kaliningrad. Organizată în decembrie anul trecut de Die Welt cu Centrul German pentru Simulări de Război al Universității Helmut Schmidt (academia Forțelor Armate Germane), simularea a pornit de la ideea că Rusia ar […]
14:20
Ministrul Finanțelor a prezentat planul de relansare economică, care “va muta focusul de pe consum pe investiții”. Prevede creșterea plafonului de TVA la încasare la 5 milioane de lei, pentru IMM-uri, și noi scheme și instrumente de finanțare, inclusiv în domeniul mineralelor critice. Impactul bugetar, în acest an, este de 2,1 miliarde de lei. # Biziday.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat astăzi planul de relansare economică. “În decembrie, am instituit o cotă unică de 1% pentru IMM-uri, ea face parte din planul pe care-l prezentăm azi. Pentru marile companii, taxa pe cifra de afaceri a fost scăzută de la 1% la 0,5%, pentru a le permite să facă investiții mai […]
13:10
Analiză. Modelele actuale de previziune economică, utilizate de guverne, nu iau în calcul impactul fenomenelor climatice extreme, care pot provoca șocuri financiare majore, ci urmăresc doar o predicție liniară, bazată pe date învechite. Acest lucru poate provoca un colaps economic global, mai grav și mult mai greu de remediat decât cel din 2008. # Biziday.ro
Analiza a fost realizată de cercetători de la Universitatea britanică Exeter, alături de experți financiari ai think tank-ului londonez Carbon Tracker Initiative (care analizează impactul schimbărilor climatice asupra piețelor financiare), și se bazează pe date de la cel puțin 68 de oameni de știință de la instituții de cercetare din UK, SUA, China și alte […]
11:10
Ministrul Proiectelor Europene confirmă că România va pierde cei 231 de milioane din PNRR pentru că nu a implementat la timp reforma pensiilor magistraților, din cauza amânărilor repetate ale CCR: “Chiar și după depășirea termenului de 28 noiembrie, n-am putut demonstra că vom implementa această reformă. Credibilitatea la nivel european ne-a fost afectată”. # Biziday.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi dimineață, la Digi 24, că România va pierde mai mult ca sigur cei 231 de milioane de euro din PNRR, pentru că nu a implementat la timp reforma pensiilor magistraților. România trebuia să adopte acest proiect pe 28 noiembrie 2025 pentru a fi sigură că […]
09:30
Corecție semnificativă a vânzărilor, în special de alimente, anul trecut. Vânzările magazinelor din România au scăzut chiar și de Crăciun. În ciuda unei majorări a prețurilor de circa 10%, încasările marketurilor, dar și cele ale mall-urilor, au scăzut pe total cu 2-3%, semnalând o foarte probabilă intrare a economiei în recesiune. # Biziday.ro
Statistica oficială (INSSE) semnalează o scădere semnificativă a vânzărilor în comerțul cu amănuntul, care în luna decembrie au încasat mai puțin decât de Crăciunul anterior, în ciuda unei creșteri medii a prețurilor de circa 10%. Astfel, cel mai afectat pare a fi fost comerțul cu alimente, magazinele de profil înregistrând o scădere netă a încasărilor […]
07:40
Ucrainenii și rușii continuă discuțiile directe de la Abu Dhabi, după o primă zi “productivă” a negocierilor de pace mediate de SUA. Totuși, azi-noapte, Rusia a atacat cu drone Kievul. # Biziday.ro
Șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a spus despre prima zi a negocierilor, de miercuri, că a fost “substanțială și productivă, fiind axată pe pași concreți și soluții practice”, fără însă a oferii detalii suplimentare. Un oficial american, citat de Reuters, a făcut o descriere asemănătoare a discuțiilor de pace. Volodimir Zelenski a subliniat că negocierile […]
06:50
Secretarul general al ONU, António Guterres, îndeamnă SUA și Rusia să semneze rapid un nou tratat de control al armelor nucleare. Ultimul acord existent a expirat, un moment pe care Guterres l-a numit ”grav pentru pacea și securitatea internațională”. # Biziday.ro
Ultimul tratat nuclear dintre cele două puteri, acordul New Start, care a impus limite exacte legate de numărul de focoase nucleare strategice, dar și de rachete balistice și bombardiere ce pot fi desfășurate de SUA și Rusia, a expirat joi dimineața. În lipsa vreunui acord, cele două puteri nucleare nu mai au nicio limitată privind […]
00:10
Volodimir Zelenski prezintă un nou bilanț al militarilor ucraineni morți în aproape patru ani de război, 55 de mii. Spune, totuși, că “un număr mare de soldați sunt dați dispăruți”. # Biziday.ro
Bilanțul a fost comunicat de președintele ucrainean în timpul unui interviu pentru postul France 2. Numărul civililor care și-au pierdut viața, de când Rusia și-a lansat invazia, pe 24 februarie 2022, rămâne necunoscut, pentru că autoritățile ucrainene nu au acces în teritoriile ocupate de Armata Rusă. Tot la France 2, Zelenski a declarat că omologul […]
4 februarie 2026
22:00
Reuters: Cel mai înalt reprezentant al diplomației franceze a purtat, marți, discuții cu oficialii ruși, la Kremlin. Ucraina și țările aliate au fost informate dinainte. # Biziday.ro
Emmanuel Bonne, care conduce celula diplomatică a președinției din 2019, s-a întâlnit, marți, la Kremlin cu Iuri Ușakov, unul dintre cei mai importanți consilieri ai lui Vladimir Putin, au dezvăluit pentru Reuters o persoană cu informații despre întâlnire și doi diplomați. Prima sursă a spus doar că scopul vizitei a fost dialogarea pe teme-cheie, cea […]
21:10
Statele membre ale UE au aprobat detaliile împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei în perioada 2026–2027, inclusiv finanțării armatei. Împrumutul poate fi rambursat doar după ce Rusia va plăti despăgubiri de război. # Biziday.ro
Împrumutul de 90 de miliarde de euro, pentru perioada 2026-2027, este destinat sprijinirii Ucrainei, pentru a ajuta țara să răspundă nevoilor sale urgente de finanțare în condițiile în care Rusia își continuă războiul de agresiune, potrivit unui comunicat al Consiliului European. Astfel, va urmări în mod expres să sprijine bugetul general și nevoile de apărare […]
20:50
SUA. Ryan Routh, bărbatul care în septembrie 2024 a încercat să îl asasineze pe Donald Trump, în timp ce se afla pe un teren de golf din apropiere de Mar-a-Lago, a fost condamnat la închisoare pe viață. # Biziday.ro
Ryan Routh a fost condamnat, în septembrie, pentru cinci capete de acuzare, inclusiv tentativă de asasinat a lui Donald Trump, după un proces în care Routh a ales să se reprezinte singur. Miercuri, judecătorul a emis sentința și la condamnat pe aceasta la închisoare pe viață. ”A luat măsuri de-a lungul mai multor luni pentru […]
20:00
Premierul Ilie Bolojan anunță că sistemul de plafonare a preţului gazelor naturale va fi modificat. Prețul pentru consumatorii casnici va fi administrat până în 2027, an în care România va ”avea noi resurse de gaze ceea ce ar trebui să ducă la o scădere a prețului gazelor”. # Biziday.ro
Ilie Bolojan a declarat că executivul lucrează la o schemă pentru eliminarea plafonării prețului gazelor, dar, prin care, prețul pentru consumatorii administrat pentru consumatorii casnici. Conform premierului, între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027 va exista o perioadă cu un preț administrat pentru consumatorii casnici, pentru a proteja cetățenii de posibilul puseu de inflație, […]
19:40
Premierul Bolojan spune că bugetul pentru anul 2026 va fi gata săptămâna viitoare: Ținta de deficit este de 6,2%. Ne propunem ca inflația la finalul anului să fie 4%. Suntem la finalul unor măsuri de ajustare bugetară, care au însemnat o perioadă dificilă, o contracție economică. Începem să lucrăm la măsuri de relansare economică. Guvernul își va asuma răspunderea pe pachetul pentru reforma administrației. # Biziday.ro
Premierul Bolojan a anunțat că discuțiile despre buget vor fi finalizate săptămâna viitoare, iar în jurul datei de 20 februarie acesta va fi trimis în parlament. ”Țintele stabilite de Ministerul de Finanțe și Comisia Europeană sunt de 6,2% ținta de deficit. Ne propunem ca inflația să fie la 4%, la finalul anului. Principalele provocări: încadrarea […]
18:40
New Start, tratatul de control al armelor nucleare dintre SUA și Rusia, este pe cale să expire. Dacă nu va fi încheiată o înțelegere de ultim moment, va fi pentru prima dată în peste 50 de ani când cele două mari puteri vor rămâne fără restricții și mecanisme de verificare în ceea ce privește arsenalul nuclear. # Biziday.ro
Nu este foarte clar care va fi ora exactă la care tratatul va expira, însă specialiștii estimează că tratatul New Start, care a impus limite exacte legate de numărul de focoase nucleare strategice, dar și de rachete balistice și bombardiere ce pot fi desfășurate de SUA și Rusia, urmează să expire joi dimineață, la 01:00 […]
17:50
Rusia cheltuie jumătate din bugetul său de stat pentru armată, mult mai mult decât cifrele declarate oficial, conform spionajului german. Acesta avertizează că fondurile nu sunt folosite doar pentru a susține războiul din Ucraina, ci și pentru extinderea capacităților militare în zonele de graniță cu țările baltice: “Cifrele reflectă amenințarea tot mai mare pe care Rusia o reprezintă pentru Europa”. # Biziday.ro
Raportul realizat de Bundesnachrichtendienst (BND), serviciul de informații externe al Germaniei, arată că Rusia ar fi cheltuit în 2025 circa 250 de miliarde de euro pentru armată, o sumă care reprezintă aproape 10% din produsul intern brut și aproximativ jumătate din totalul cheltuielilor statului. La începutul războiului, cheltuielile militare reprezentau aproximativ 6% din PIB, ceea […]
17:10
Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice atribuite Rusiei, care urmăreau să afecteze desfășurarea Jocurilor Olimpice de Iarnă. Între ținte, site-uri ce aparțin Ministerului de Externe, dar și ale organizatorilor și ale hotelurilor din Cortina d’Ampezzo, stațiunea unde se desfășoară competiția. # Biziday.ro
Antonio Tajani, ministrul de Externe al Italiei, a declarat că autoritățile au dejucat o serie de atacuri cibernetice care vizau site-uri ce aparțin Ministerului italian de Externe, inclusiv paginile ambasadei de la Washington. De asemenea, atacurile cibernetice au vizat și site-uri web legate de Jocurile Olimpice de Iarnă, inclusiv ale organizatorilor și ale hotelurilor din […]
15:40
Președintele Nicușor Dan răspunde raportului american care neagă interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024: “Imixtiunea malignă a Federației Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media. (…) Raportul reflectă doar parțial răspunsul TikTok. Ingerințele Federației Ruse în procesele electorale din țările europene, inclusiv din România, au fost evidențiate și de rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene și Guvernului Marii Britanii”. # Biziday.ro
Nicușor Dan a avut o primă reacție în urma raportului elaborat de membri ai Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților a SUA (dominată de republicanii lui Donald Trump), în care aceștia au atacat dur Comisia Europeană, vorbind inclusiv despre situația alegerilor din România, din 2024. Președintele contestă afirmațiile din raport, conform cărora nu ar exista dovezi […]
13:50
Inflația în Zona Euro a scăzut de la 2% la 1,7%, din decembrie în ianuarie, sub ținta BCE. Au contribuit aprecierea monedei europene, în raport cu dolarul, și ieftinirea energiei. # Biziday.ro
Estimarea comunicată de institutul european de statistică este în linie cu evaluările analiștilor chestionați de Reuters și sub ținta de 2% a Băncii Centrale Europene (BCE). Inflația de bază, care exclude prețurile la alimente proaspete și energie – mai volatile, a scăzut cu 0,1 puncte procentuale, la 2,2% – cel mai mic nivel din ultimii […]
13:10
Președinta Comitetului Internațional Olimpic sugerează că sportivii ruși ar trebui să revină la Jocurile Olimpice, din 2028. Fără a menționa direct Rusia, spune că tuturor sportivilor ar trebui să li se permită participarea, indiferent de acțiunile guvernelor țărilor lor. # Biziday.ro
La o zi după ce Gianni Infantino, președintele FIFA, a declarat că vrea ca Rusia să fie primită din nou în fotbalul internațional, Kirsty Coventry, președinta Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), a făcut o declarație în aceeași direcție la deschiderea celui de-al 145-lea congres al CIO, de la Milano. “Suntem o organizaţie sportivă. Înţelegem politica şi […]
13:00
Polițiștii fac percheziții în București și în județele Ilfov, Prahova, Constanța și Gorj, într-un dosar de înşelăciune. Ancheta vizează reprezentanți ai unor firme care ar fi efectuat peste 1.300 de transporturi agabaritice, declarând date false pentru a plăti tarife mai mici. Prejudiciul este estimat la circa 1,6 milioane de euro. # Biziday.ro
Astăzi (4 februarie), polițiști au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Prahova, Constanța și Gorj, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În perioada 2020-2023, mai multe persoane, în calitate de reprezentanți ai unor […]
12:00
Nestle retrage de la comercializare încă două loturi de lapte praf pentru sugari, ca măsură de precauție față de posibila prezență a unei toxine, deși precizează că “nu au fost semnalate cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate”. Este vorba despre loturi de NAN 1 Optipro 800 g și NAN 1 Comfortis 800 g de la magazinele Kaufland. # Biziday.ro
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că Nestle România a decis, ca măsură de precauție, să retragă de la comercializare încă două loturi de formulă de lapte NAN 1 Optipro 800g (lot nr. 53410346AE) și NAN 1 Comfortis 800g (lot nr. 53430346AF), ambele cu data limită de consum la 31.12.2027. “Ca […]
