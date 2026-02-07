Germania. Partidul CDU, din care face parte cancelarul Friedrich Merz, analizează interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Social-democrații, de asemenea parte a coaliției de guvernare, se opun unei astfel de măsuri.

17:10

Antonio Tajani, ministrul de Externe al Italiei, a declarat că autoritățile au dejucat o serie de atacuri cibernetice care vizau site-uri ce aparțin Ministerului italian de Externe, inclusiv paginile ambasadei de la Washington. De asemenea, atacurile cibernetice au vizat și site-uri web legate de Jocurile Olimpice de Iarnă, inclusiv ale organizatorilor și ale hotelurilor din […]