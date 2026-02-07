Oana Țoiu, în SUA: Misiunea noastră este să ne creștem producția în următorii ani pentru a scădea prețurile acasă și a proteja regiunea împotriva utilizării prețurilor la energie ca armă de șantaj politic

12:10

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a înregistrat în 2025 8.809.009 de apeluri la 112, 36,16% dintre acestea fiind nejustificate, ceea ce reprezintă cel mai rdus nivel al apelurilor de acest tip de la lansarea numărului de urgență 112 în România în urmă cu 22 ani. Județul cu cele mai multe apeluri non-urgente este Argeș, unde din cele 301.527 de apeluri primite, 50,19% nu au reprezentat urgențe. Și în ceea ce privește apelurile abuzive, este consemnată o scădere cu 10,47% față de anul 2024. Numărul persoanelor care sună repetat sau cu rea-intenție rămâne încă semnificativ, fiind înregistrate 2.262.177 de apeluri.