China a efectuat teste nucleare secrete, acuză SUA

Tribunalul București a dispus în primă instanță, acum 1 lună și jumătate, anularea procedurii de selecție demarate în vara lui 2024 în urma căreia, în septembrie anul respectiv, a fost numit un nou Directorat al companiei de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, în esență din cauza unor chestionare online introduse în procesul de selecție fără ca acest lucru să fi fost comunicat tuturor candidaților și fără ca regulile de completare a lor să fi fost aceleași pentru toți.