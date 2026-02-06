Volumele s-au redus la BVB... ca și numărul de protagoniste
Profit.ro, 6 februarie 2026 20:50
După un început de an în care în foarte multe ședințe a fost depășit pragul unor tranzacții de 100 milioane lei, lichiditatea a fost mai slabă în ultima sesiune a acestei săptămâni.
Acum 5 minute
21:20
BYD a ratat termenul de deschidere a uzinei din Ungaria și și-a concentrat investițiile în Turcia # Profit.ro
Deși s-au făcut multe declarații pe margine planului ambițios al chinezilor de la BYD de finalizare a fabricii de automobile din Ungaria, pentru a putea produce mașini fără să mai plătească tarife vamale în UE, calendarul anunțat inițial a fost abandonat, iar termenul de final de an 2025 a fost deja depășit, fără să existe deocamdată o dată concretă pentru startul producției.
Acum o oră
20:50
20:30
Ford Puma Gen-E, cel mai vândut automobil electric din Marea Britanie, cu ajutorul subvenției maxime primită de la guvern # Profit.ro
Dacă în România sprijinul acordat de Guvernul României a fost obținut cu greu și cu un buget extrem de limitat, în Marea Britanie programul de stimulare a mașinilor electrice a dus mașina electrică produsă de Ford în România pe primul loc în vânzări.
Acum 2 ore
20:20
Începând de săptămâna viitoare, acționarii Norofert vor putea achiziționa acțiuni ale producătorului de îngrășăminte la un preț inferior celui de piață.
19:50
FOTO Marea plombare a gropilor din carosabil. Muncitorii au ieșit pe străzi din capitală și au găsit deja aproape 600 gropi # Profit.ro
Primăria Capitalei a început plombarea gropilor din carosabil.
19:50
Compania aeriană Legend Airlines, cu sediul la București, nu ar mai avea aeronave disponibile și ar fi intrat în inactivitate, potrivit ch.aviation.
19:40
Doi tineri sunt cercetați pentru furt calificat, fiind prinși în flagrant în timp ce sustrăgeau mai multe colete dintr-un easybox, în municipiul Orăștie.
19:30
Acum 4 ore
19:20
Selecția șefilor Transelectrica, anulată după chestionare-surpriză online: Contracronometru, accesare unică, fără corecturi și fără salvare, dar nu pentru toți # Profit.ro
Tribunalul București a dispus în primă instanță, acum 1 lună și jumătate, anularea procedurii de selecție demarate în vara lui 2024 în urma căreia, în septembrie anul respectiv, a fost numit un nou Directorat al companiei de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, în esență din cauza unor chestionare online introduse în procesul de selecție fără ca acest lucru să fi fost comunicat tuturor candidaților și fără ca regulile de completare a lor să fi fost aceleași pentru toți.
19:00
Electro-Alfa anunță închiderea anticipată a Ofertei Publice Inițiale de vânzare a unui număr de până la 65.990.507 acțiuni nou emise.
19:00
Cu acțiunile aflate pe un maxim istoric, Digi Communcations pregătește emiterea de noi titluri.
18:50
Statele Unite vor un nou tratat de control al armamentului nuclear, mai amplu, care să includă atât Beijingul, cât și Moscova, după ce au acuzat China că ar fi efectuat cel puțin un test nuclear secret în 2020.
18:30
Fidelis – Departe de efervescența Electroalfa. Debut slab al ofertei de titluri de stat pentru populație # Profit.ro
În contrast cu succesul ofertei Electroalfa, exercițiul primar al Ministerului Finanțelor indică o participare firavă.
18:20
Sony anunță că a vândut, în total, 92,2 milioane de console PlayStation 5, dar vânzările din sezonul sărbătorilor de iarnă din 2025 au fost sub cele din anul anterior.
18:00
La doar două luni după versiunea anterioară, Anthropic anunță deja modelul de inteligență artificială Opus 4.6, care promite o autonomie mai mare și mai mult focus.
17:40
Lidl a inaugurat recent trei magazine în Franța, în localitățile Castillon-la-Bataille (Gironde), Marsilia (Bouches-du-Rhône) și Muret (Haute-Garonne).
Acum 6 ore
17:20
România, printre potențialii cumpărători de gaze naturale lichefiate americane de la o companie din Grecia # Profit.ro
O societate mixtă, înființată de furnizorul elen de gaze DEPA și grupul de construcții Aktor - Atlantic Sea LNG Trade, este în negocieri pentru a-și asigura anual până la 15 miliarde metri cubi (bcm) de gaze naturale lichefiate (GNL) americane, timp de 20 de ani, pentru a le livra către Europa de Sud.
17:10
17:10
Bulboacă & Asociații își extinde echipa de parteneri prin promovarea Roxanei Tiutiu și a Ralucăi Ilie ( Antonescu) # Profit.ro
Societatea de avocatură Bulboacă & Asociații anunță promovarea Roxanei Tiutiu și a Ralucai Ilie (Antonescu) în poziția de Partener, începând cu 1 februarie 2026.
17:00
După șase ani în România, site-ul Europa Liberă se închide.
17:00
România nu a mai fost în această situație în ultimii 10 ani. CFA România: 5 luni la rând, consumul a fost pe minus # Profit.ro
Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, susține că măsurile de relansare economică, precum bonificațiile la plata anticipată a impozitelor, facilitățile pentru microîntreprinderi și amortizarea accelerată, pot avea un impact pozitiv asupra investițiilor, însă corecția deficitului bugetar ar trebui făcută prin reducerea cheltuielilor publice.
16:40
Frână bruscă - Cotarea pe tranșa de retail a ofertei Electroalfa a frânat brusc la trecerea perioadei “cu discount”. Interes din partea unor clienți ai companiei # Profit.ro
După ce a acumulat în primele 4 zile ale operațiunii de piață ordine aproape cât capitalizarea de piață a One United Properties, tranșa de retail stagnează, investitorii nemaiavând stimulentul reducerii de 5% aplicabil până la acest moment.
16:30
Un apropiat l-a avertizat pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, cu privire la construirea unor drumuri peste conductele de gaz aparținând Transgaz.
16:20
16:10
Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, a spus că în multe sectoare de activitate economică se simt ''mugurii unei crize'', generată de cheltuirea ''nejudicioasă'' a banului public și de birocratizarea excesivă.
16:00
Din 9 februarie, Prima TV vine cu o grilă de programe reconfigurată, menită să aducă telespectatorilor informația mai devreme, divertismentul mai mult timp și emoția unor povești care au făcut istorie în televiziune.
15:50
Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor retrage de pe piață mai multe formule de lapte praf pentru sugari, ca măsură de precauție față de posibila prezență a unei toxine (cereulidei).
15:40
Robert Negoiță a declarat că va contesta în instanță măsura dispusă de un procuror de suspendare a mandatului său de primar al Sectorului 3 și interzicere a exercitării acestei funcții.
15:40
UiPath, tranzacție surpriză - cumpără un pionier AI furnizor pentru bănci de top și instituții financiare de vârf din întreaga lume # Profit.ro
UiPath, primul unicorn fondat de antreprenori români, listat în 2021 la bursa de la New York, a achiziționat WorkFusion, furnizor de servicii AI pentru conformitatea criminalității financiare.
Acum 8 ore
15:20
Primul depozit frigorific complet automatizat din România - Olandezii de la NewCold iau un credit de peste 365 milioane lei # Profit.ro
BCR și BERD finanțează cu 365,6 milioane de lei construcția primului depozit frigorific complet automatizat din România, un proiect al firmei olandeze NewCold, ce urmează să fie amplasat în apropierea Bucureștiului. Cele două bănci vor asigura și finanțarea unei viitoare extinderi a proiectului.
15:00
VIDEO La ce și-a aliniat România mineralele critice la Washington: Un demers gigantic al SUA de a fixa prețuri minime între aliați și de a bloca importurile ieftine din China # Profit.ro
Uniunea Europeană și Statele Unite negociază în prezent o înțelegere de coordonare a politicilor lor în domeniul mineralelor critice, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al României (MAE), după participarea ministrului de resort, Oana Țoiu, la Reuniunea Ministerială privind Mineralele Rare de la Washington.
14:50
Gala Excelenței în Industria Apei, ediția a II-a, are loc pe 10 februarie 2026, la Palatul Regal din București # Profit.ro
Asociația Română a Apei (ARA) organizează, pe 10 februarie 2026, Gala Excelenței în Industria Apei – Ediția a II-a, un eveniment dedicat recunoașterii performanței, inovației și leadershipului din sectorul apei și apei uzate din România.
14:40
TikTok creează dependență, constată Comisia Europeană. Compania, amenințată cu o amendă de 6% din cifra de afaceri la nivel mondial dacă nu își schimbă algoritmul # Profit.ro
Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependență.
14:20
Amenzile nu mai sperie - ANPC a găsit nereguli la peste 200 de operatori economici consiliați anterior # Profit.ro
În urma verificării a peste 200 de operatori economici din toată țara, Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au găsit nereguli, operatorii fiind consiliați anterior.
14:00
Stellantis - cea mai mare cădere la bursă. Anunță mari pierderi din abandonarea strategiei electrice. Compania încheie 2025 pe minus și nu va plăti dividende în acest an # Profit.ro
Rezultatele preliminare financiare ale Stellantis pentru anul 2025 reflectă „decizii de corectare a direcției”, luate de noua conducere. Acestea includ oprirea unor programe costisitoare de dezvoltare de modele electrice, care generează pierderi contabile de până la 22,2 miliarde de euro.
13:50
Cum a devenit Christian Tour un reper al turismului românesc și ce urmează pentru una dintre cele mai mari agenții de travel din țară # Profit.ro
În 1997, într-un București care încă își căuta reperele antreprenoriale, turismul era mai degrabă un pariu decât o industrie.
13:50
Biletele pentru meciul dintre naționala României și selecționata Turciei, din martie, de la Istanbul, s-au epuizat în doar 20 de secunde.
13:40
Gigantul american Meta a început să testeze o aplicație dedicată unei rețele sociale în care utilizatorii pot posta numai conținut video generat cu ajutor inteligenței artificiale.
Acum 12 ore
13:20
Mark Carney, prim-ministrul Canadei, a anulat mandatul potrivit căruia toate vehiculele vândute în țară trebuie să fie electrice până în 2035.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0923 lei, de la 5,0945 lei, curs înregistrat joi.
13:10
Oficiul Federal de Statistică a anunțat că exporturile Germaniei către Statele Unite au scăzut cu 9,3% în 2025 din cauza tarifelor vamale, în timp ce excedentul comercial înregistrat de Germania pe relația cu cea mai mare economie a lumii a coborât la cel mai scăzut nivel de după 2021.
13:00
Românii din țară, dar și din diaspora, pot deschide conturi bancare noi 100% online fără videocall, prin BT Pay # Profit.ro
În doar 7 minute minute, non-clienții Băncii Transilvania pot deschide primul cont în doar câțiva pași simpli, într-un proces integral online, care nu mai necesită intrarea într-un videocall cu un funcționar bancar. Procedura este accesibilă atât românilor din țară, cât și celor din diaspora, cei din urmă având și câteva facilități suplimentare adaptate nevoilor lor speciale.
12:50
Bolojan, scrisoare în premieră către CCR - Consecințele amânării unor decizii privind pensiile magistraților # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a trimis către Curtea Constituțională o informare referitoare la consecințele amânării unor decizii privind pensiile magistraților, au declarat surse din cadrul CCR.
12:40
Mircea Lucescu, erou de film, într-un documentar produs de Cinemaraton și Prima Sport. Premiera absolută, pe 15 februarie # Profit.ro
Înainte să fie un mare antrenor, a fost un mare jucător. Un căpitan de echipă care a dus naționala României la Cupa Mondială, după 36 de ani în care tricolorii au lipsit de la cea mai mare sărbătoare a fotbalului. Mircea Lucescu este personajul principal într-un film documentar produs de Cinemaraton TV, în colaborare cu Prima Sport.
12:40
Datele financiare arată diferențe clare între cei mai mari angajatori din România.
12:30
România riscă un nou eșec strategic: Spania atrage muncitorii străini respinși de legislația românească: Ca și cum ai avea o mașină bună în curte, dar fără plăcuțe - PIFM # Profit.ro
România riscă să piardă forța de muncă străină prezentă deja în țară, în favoarea Spaniei, într-un context în care legislația internă descurajează atât muncitorii, cât și angajatorii, atenționează Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM).
12:30
OpenAI a lansat Frontier, o nouă platformă destinată mediului enterprise, parte a strategiei de extindere către clienții corporativi.
12:20
Dezamăgire OMV Petrom - Nu a găsit gaze în Marea Neagră bulgărească, lângă Neptun Deep, cu prima sondă. Urmează a doua # Profit.ro
OMV Petrom și NewMed Energy Balkan nu au găsit gaze în Marea Neagră, în Perimetrul Han Asparuh, la sud de Perimetrul Neptun Deep al României.
12:10
ANAF răspunde la întrebări prin chatbot - Cum se depune Declarația Unică privind impozitul pe venit (212) și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice # Profit.ro
Clarificări ANAF în urma întrebărilor contribuabililor adresate prin chatbot-ul A.N.A.F.
