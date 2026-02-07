Toni Neacșu revine în controversa Bolojan – CCR – pensii speciale. „O comunicare oficială a Guvernului este contrazisă chiar de unul dintre miniștrii de resort și de purtătorul de cuvânt al Guvernului”
Gândul, 7 februarie 2026 18:20
Toni Neacșu, fostul membru al CSM, a susținut, într-o postare pe Facebook, că „o comunicare oficială a Guvernului României este contrazisă chiar de unul dintre miniștrii de resort și de purtătorul de cuvânt al Guvernului”. A adus în discuție situația legată de Jalonul 2015 și a menționat că în condițiile în care CCR se va […]
• • •
Acum 10 minute
18:50
Macron anunță investiții masive în AI printr-un atac subtil la Trump: AI este făcut să educe, să construiască, nu să jignească # Gândul
Sâmbătă, 7 februarie, Emmanuel Macron a anunțat printr-o postarepe X că Franța va face investiții masive în domeniul inteligenței artificiale. La finalul postării, l-a dojenit pe Donald Trump pentru „insulta” adusă soților Obama. „Clovnii ăștia vor să facă din Franța un lider în AI cu doar 30 de milioane de euro”, a scris Dr. Eli […]
18:50
Oana Țoiu, la Hudson Institute: „Relația noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani. România își asumă o responsabilitate strategică” # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat vineri la un eveniment public găzduit de think-tank-ul american Hudson Institute, la Whasington. Aceasta a subliniat rolul strategic al României în industriile viitorului, energie și parteneriatul transatlantic. Oana Țoiu se află la a doua intervenție pe platforma Hudson Institute, după evenimentul din 9 octombrie 2025. În deschiderea evenimentului, […]
18:50
Ciprian Ciucu a recunoscut că a fost apelat de politicieni ca să nu se atingă de angajaţi din primărie. „Finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau?” # Gândul
Ciprian Ciucu, Primarul General al Muncipiului București, a recunoscut, în cadrul unui interviu, că a fost apelat de mai mulți politicieni din partea anumitor partide cu scopul de a nu se „atinge” de diverși angajați din primărie. El a menționat că instituția publică se află la un pas să intre în incapacitate de plată. Ciprian […]
Acum 30 minute
18:40
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Indemnizațiile în asociațiile de proprietar reprezintă un adevărat „măr al discordiei” între administrație și proprietari. Reguli noi pentru proprietarii de la bloc Cine stabilește sumele, cine le primește și cine răspunde, de fapt, legal? Un avocat a explicat cum stau lucrurile, într-o intervenție pe Facebook. În cadrul asociațiilor […]
18:30
Viktor Orban a fost invitat la Casa Albă pentru a doua oară. După aproape un an de mandat, Nicușor Dan nu a fost primit încă de Donald Trump # Gândul
Viktor Orban a anunțat că va merge în vizită la Washington DC după ce a fost invitat de Donald Trump. Premierul maghiar va efectua cea de-a doua întâlnire cu președintele american peste 2 săptămâni. Orban a mai fost în vizită la Casa Albă și anul trecut, pe 7 noiembrie 2025. Anunțul a fost făcută pe […]
Acum o oră
18:20
18:10
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 a dat sâmbătă dimineață un drept la replică în urma declaraţiilor pe care le-a făcut primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, despre relaţia pe care o are cu şeful PSD Bucureşti. Acesta i-a transmis lui Ciucu că „este un om fără caracter”. „Astăzi, domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, […]
18:00
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner a fost arestată 30 de zile. Este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul crimei din Sibiu # Gândul
Adriana Viliginschi, fosta iubită a lui Adrian Kreiner, a fost arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Aceasta este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul crimei din Sibiu. Decizia a fost luată sâmbătă, 7 februarie 2026. Adriana Viliginschi este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul crimei din Sibiu în […]
Acum 2 ore
17:50
Elev din Predeal împușcat în cap cu o armă airsoft, în liceu. Incidentul a fost raportat anonim # Gândul
Un incident deosebit de grav petrecut într-un liceu din Predeal a ieșit la iveală după ce un elev de 17 ani a transmis un mesaj anonim pe platforma „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală”. Incidentul a avut loc la Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” din Predeal, scrie adevărul.ro. Potrivit mesajului anonim, lăsat […]
17:50
Regimul clerical de la Teheran a amenințat din nou Statele Unite cu atacarea bazelor americane din Orientul Mijlociu în cazul în care președintele Donald Trump decide să atace Iranul, a declarat ministrul iranian de Externe Abbas Araqchi într-o conferință de presă desfășurată la Istanbul, alături de ministrul turc de Externe, Hakan Fidan. Araqchi a precizat […]
17:30
Jana Brejchova, legendara actriță cehă, a murit la 86 de ani. Era surpranumită „Brigitte Bardot” a Cehiei # Gândul
Actrița cehă de film și televiziune Jana Brejchova a murit vineri la 86 de ani, după o suferință îndelungată, a anunțat sâmbătă presa din Cehia. Jana Brejchova, supranumită „Brigitte Bardot a Cehiei”, datorită frumuseții sale, a fost una dintre marile vedete ale cinematografiei cehoslovace și cehe, scrie Agerpres. Între 1958 și 1962, Jana a fost […]
17:20
A murit Aurel Oltean, autorul crimei care a îngrozit Alba Iulia în anii ’90. Ar putea fi înmormântat pe banii primăriei # Gândul
Aurel Oltean, autorul crimei care a șocat Alba Iulia în anii ’90, a murit la 62 de ani, cu puțin timp înainte de ispășirea completă a pedepsei. Criminalul ar putea fi îngropat pe banii primăriei. Aurel Oltean, criminalul care l-a împușcat mortal pe omul de afaceri Teofil Țîr din Alba Iulia, în scopul jafului, a […]
17:20
O explozie a avut loc în București, în sectorul 2, sâmbătă după-amiază, 7 februarie 2026. Potrivit datelor furnizate până în acest moment de ISU BIF, două persoane au fost extrase din casă. Intervenția se află în dinamică. Este al doilea incident de acest fel care a avut loc astăzi. Potrivit datelor, două persoane au fost […]
17:20
Cristina Spătar, de la muzică la pâine pe vatră. Celebra cântăreaţă este imaginea firmei soţului-politician # Gândul
Avantajul când ai nevastă celebră şi frumoasă este că poţi oricând să o rogi să fie chiar şi imaginea unei pâini pe vatră, mai ales dacă aceasta este produsă de către soţul- om de afaceri în Râmnicu Vâlcea şi preşedinte al organizaţiei de partid AUR din judeţ. Aceasta pare să fie, pe scurt, povestea consilierului […]
17:10
Acte multiple de sabotaj pe rețeaua feroviară italiană: cabluri tăiate, incendii și explozii, raportate pe șine # Gândul
Rețeaua feroviară itaiană a fost sabotată în weekendul de deschidere al Jocurilor Olimpice, relatează Corriere della Sera. Potrivit sursei citate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, au avut loc trei incidente suspecte pe liniile feroviare: cabluri tăiate pe linia Bologna-Veneția, lângă Castel Maggiore, un dispozitiv exploziv rudimentar a fost găsit pe linia Bologna-Padova și un […]
17:10
Viktor Orban a fost invitat la Casa Albă pentru a doua oară. Când se va întâlni cu Donald Trump # Gândul
Viktor Orban a anunțat că va merge în vizită la Washington DC după ce a fost invitat de Donald Trump. Premierul maghiar va efectua cea de-a doua întâlnire cu președintele american peste 2 săptămâni. Orban a mai fost în vizită la Casa Albă și anul trecut, pe 7 noiembrie 2025. La mitingul antirăzboi de la […]
17:00
Fostul dinamovist Claudiu Niculescu, victorie la primul meci în Superliga! „I-am găsit crispaţi” # Gândul
Unirea Slobozia a învins, cu scorul de 2-1, echipa Farul Constanţa, sâmbătă, în etapa a 26-a a Superligii, la debutul pe banca tehnică a antrenorului Claudiu Niculescu. Pentru Unirea a marcat Papeau (44) şi (90+3), iar pentru Farul a înscris Alibec, în minutul 23. Fostul dinamovist Claudiu Niculescu, victorie la primul meci în Superliga! „I-am […]
17:00
Grila Pro TV de weekend se transformă, după închiderea emisiunii lui Cătălin Măruță. Ce va rula în fiecare sâmbătă și duminică, la prânz # Gândul
În ultima perioadă, grila Pro TV a întâmpinat o serie de modificări. În primul rând, pe 6 februarie 2026, emisiune „La Măruță”, prezentată de Cătălin Măruță, și-a tras cortina după 18 ani. În ultima ediție a show-ului, au fost anunțate și ultimele schimbări ale programului. Iată ce va rula în fiecare sâmbătă și duminică, la […]
Acum 4 ore
16:40
Nathan Smith, în vârstă de 27 de ani, cunoscut drept DJ Young Slade și fiul celebrului rapper Lil Jon, a fost găsit fără suflare într-un iaz la nord de Atlanta, Georgia. Rapperul Lil Jon a confirmat, vineri, că fiul său, Nathan Smith, a murit, într-un comunicat comun cu mama lui Smith, scrie The Guardian. Lil […]
16:40
Înlocuitorul lui Robert Negoiță la Primăria Sectorului 3 a reacționat după ce au apărut discuții despre nota lui de la bacalaureat: „Nu sunt perfect” # Gândul
Viceprimarul PSD al Sectorului 3, Adrian Cocoș, a reacționat pe rețelele de socializare, deranjat de faptul că presa se concentrează mai mult pe trecutul său decât pe activitatea sa la Primărie. Adrian Cocoș a preluat atribuțiile lui Robert Negoiță, care nu-și poate exercita mandatul pentru că se află sub control judiciar. Adrian Cocoș a vorbit […]
16:30
Beijingul avertizează: vânzările de arme ale SUA către Taiwan ar putea compromite vizita lui Trump din aprilie. Ce ar conține noul pachet al americanilor # Gândul
Noul pachet de arme pe care Statele Unite se pregătesc să-l vândă Taiwanului ar putea pune în pericol vizita lui Trump din China, din luna aprilie a acestui an. Avertismentul ar fi venit chiar din partea Beijingului, scrie Financial Times, care precizează că SUA pregătesc o vânzare importantă de sisteme Patriot și alte arme către […]
16:20
Există câteva povești legate de Nicoale Ceaușescu pe care nu toată lumea le cunoaște. Una dintre ele este consemnată chiar în cartea „Dictators’ Dinners: A Bad Taste Guide to Entertaining Tyrants”, făcând referire la motivul principal pentru care fostul lider comunist prefera să consume sucul doar cu paiul. Vezi mai jos, în articol, povestea. În […]
16:10
Mircea Badea, criză de râs în direct după ce a aflat că Radu Miruță vrea să cumpere un satelit # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, i-a stârnit un acces de râs, în direct realizatorului emisiunii „În gura presei”, Mircea Badea. Afirmaţia care l-a făcut pe Badea să izbucnească în hohote a fost aceea prin care ministrul şi-a exprimat intenţia să cumpere un satelit din considerentul că „e foarte sus”. „Răspuns de inginer în telecomunicații: satelitul e […]
16:10
Managerul Spitalului Universitar, prima reacție despre starea lui Mircea Lucescu: „Cred că ați înțeles suficient de bine ce am vrut să spun” # Gândul
Managerul spitalului Universitar din București, Cătătlin Cîrstoiu, a oferit, pentru ProSport, o primă reacție despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul României se află internat de luni la Spitalul Universitar din cauza unor complicații survenite în urma unei răceli. În contextul problemelor de sănătate cu care se confruntă de ceva vreme Mircea Lucescu, […]
16:00
15:40
Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate # Gândul
Experții în meteorologie au venit cu noi date referitoare la vremea din SUA, Canada și Europa. Potrivit noilor prognoze, va avea loc un episod de încălzire stratosferică ce va influența vortexul polar. În următoarea perioadă, va fi propagat un val de aer rece deasupra Statelor Unite ale Americii, apoi se va îndrepta către alte zone […]
15:40
Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania # Gândul
Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania. Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22 Celebra Urania prezintă horoscopul săptămânal pentru toate zodiile. Surprizele se țin lanț în perioada 7-13 februarie 2026. Zodia care trebuie să aibă […]
15:40
Schimb de replici acide între polițistul Godină și fostul politician Boureanu, într-un show de televiziune: O să dormi bine lângă mine că ești obișnuit să adormi repede lângă polițiști # Gândul
Celebrul polițist brașovean Marian Godină a fost în mijlocul unui nou moment tensionat în ultima ediție a competiției Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1. Marian Godină și fostul politician, Cristian Boureanu, au avut un schimb de replici cu subînțeles. Toată tensiunea a început după ce Boureanu a lăsat de înțeles că nu știe […]
15:30
Ciprian Ciucu spune că un celebru serial politic este „Pepsi cu pufuleţi” pe lângă intrigile din Consiliul General Bucureşti # Gândul
După ce şi-a stricat relaţia de prietenie cu Cătălin Drulă, în campania electorală de la Primăria Municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu spune că nici aceea cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, nu este prea bună. Nici de aceea cu PSD nu poate să spună lucruri prea bune. Ciucu îi acuză de „parşivenie” pe social-democraţi, şi implicit […]
15:20
Franța și Canada îi țin piept lui Trump. Ambele state au deschis consulatele la Nuuk, un gest de sprijin pentru Groenlanda. „Facem ca această problemă să fie europeană” # Gândul
Canada și Franța, care se opun amândouă pretențiilor președintelui american Donald Trump asupra Groenlandei, au deschis, vineri, consulate în capitala teritoriului autonom danez, într-un gest de sprijin pentru guvernul local, relatează France 24. „Aceasta este o zi foarte importantă pentru noi ca țară, pentru că deschidem consulatul nostru aici, în Nuuk, Groenlanda”, a declarat ministrul […]
15:10
Surprize în clasamentul mărcilor românești, în 2026. Orașul Iași are încă un brand vizibil, al doilea, în Top 50 # Gândul
Două branduri ieșene sunt incluse în ediția 2026 a topului celor mai cunoscute 50 de mărci românești, un clasament bazat pe notorietatea neasistată măsura care arată ce branduri le vin spontan în minte oamenilor realizat de Frappe Digital și Daedalus New Media Research, scrie ziaruldeiasi.ro. Primele poziții rămân stabile față de 2023, însă în partea […]
15:10
Compania turcească Gulermak a contestat proiectul de extindere pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la licitație. Care sunt acuzațiile # Gândul
Proiectul de extindere al magistralei M4 de metrou se confruntă cu o evoluție juridică neașteptată. Turcii de la Gulermak au depus o contestație care vizează contractul pentru Secțiunea II (Eroii Revoluției – Gara Progrescu), atribuit asocierii conduse de Construcții Erabașu, arată datele din portalul CNSC, transmite economedia. Situația este una atipică pentru legislația achizițiilor publice […]
Acum 6 ore
14:50
Singurii crenvurști recomandați de medicul Mihaela Bilic. Pot fi cumpărați din orice supermarket din România # Gândul
Singurii crenvurști recomandați de celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic sunt cei care respectă o regulă strictă de compoziție: conținut de carne de peste 90% și o listă de ingrediente cât mai scurtă, adică fără nitriți, gumă guar sau polifosfați. Doar aceștia primesc „undă verde” din partea sa, mai ales că pot fi cumpărați din orice supermarket […]
14:50
Ciprian Ciucu nu e deloc mulţumit de relaţia cu social-democraţii: „Încerc să ţin relaţia pe linia de plutire. PSD poate să blocheze acest mandat” # Gândul
”Una agreezi cu ei la masă şi alta vezi seara la televizor. Într-un fel se comportă în coaliţie, la masă, şi altfel se comportă în spaţiul public”, spune Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, atunci când este întrebat de relaţia pe care o are cu PSD. Întrebat la Insider Politic, de la PrimaTv, dacă face opoziţie PSD […]
14:40
Care sunt cele mai mari riscuri ale mașinilor second-hand provenite din import. În România cele mai multe vehicule au kilometrajul modificat # Gândul
Mașinile din import reprezintă o parte semnificativă din piața de vehciule second-hand din Europa, dar pot veni cu riscuri la pachet. În România, aproximativ 7,5% dintre mașini aveau kilometrajul modificat în perioada septembrie 2024 – august 2025, arată o analiză Profit.ro. Cumpărătorii de mașini rulate din România trebuie să fie extrem de atenți atunci când […]
14:20
Elias Charalambous, atac la adresa arbitrajului. „Este prima dată când vorbesc atât de vehement”. Ce l-a deranjat # Gândul
Elias Charalambous a susținut o conferință de presă înaintea meciului cu Oțelul Galați, dar l-a criticat și pe arbitrul partidei recente cu FC Botoșani, 2-1. L-a atacat pe Iulian Călin, cel care a condus meciul cu echipa moldavă. Antrenorul FCSB spune că echipa sa merita un penalty, când Bordeianu l-a tras de tricou pe Olaru […]
14:20
USR acuză Academia Română că vrea să-și acopere abuzurile descoperite de Curtea de Conturi chiar cu ajutorul legii. Reacția surprinzătoare a Academiei # Gândul
Un grup de senatori şi deputaţi de la diverse partide au depus un proiect prin care vor să modifice legea Academiei Române, Legea 752/2001. Proiectul ar da posibilitatea conducerii entităţii să beneficieze de nişte prevederi „absolut abuzive” aşa cum au fost catalogate de către senatorul USR Ştefan Pălărie. Modificările sunt cu atât mai controversate cu […]
14:20
S-a rupt lanţul de iubire dintre Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă. Ciucu: „Eu sunt genul ăla mai fraier. Deşi, nevastă-mea spune că iar sunt prost” # Gândul
Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă au fost odată prieteni buni, însă campania electorală precedentă pare să fi slăbit balamalele relaţiei strânse pe care au avut-o cândva. Ciucu a declarat în emisiunea Insider Politic, de sâmbătă, la Prima TV, că n-a mai vorbit cu Drulă de la alegerile pentru Capitală, chiar dacă susţine că el este […]
14:20
„Cascadorie” în Ilfov. O mașină a zburat „ghiulea” peste sensul giratoriu și a „aterizat” pe acoperișul unei clădiri # Gândul
Accident ca în filme în Ilfov. O mașină a zburat pur și simplu peste sensul giratoriu și s-a oprit pe acoperișul unui imobil. Accidentul rutier spectaculos a avut loc vineri noapte, în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov, unde o mașină a fost proiectată în aer după ce a lovit un sens giratoriu, oprindu-se pe acoperișul […]
14:20
Băncile, față în față cu statul: de unde obții cea mai bună dobândă, dacă pui 10.000 lei deoparte. Ce spun calculele # Gândul
Pentru cei care au reușit să strângă 10.000 de lei și caută cea mai bună variantă de plasare a banilor, dilema este tot mai des întâlnită: depozit bancar sau titluri de stat? Care e răspunsul corect? Ziarul de Iași a pus față în față cele mai bune oferte de depozite la termen ale băncilor din România […]
14:10
Adrian Năstase vrea să schimbe numele oraşului Braşov în… Donald Trump. Şi nu e singura propunere a fostului premier pentru a depăşi impasul relaţiilor cu SUA # Gândul
Într-o postare ironică pe blog, în trei puncte, fostul premier Adrian Năstase propune o serie de măsuri pentru îmbunătațirea relațiilor cu SUA și, implicit, cu președintele Donald Trump. Schimbarea numelui oraşului Brașov cu cel al preşedintelui Donald Trump este doar una dintre ele. Năstase a plecat de la ideea că ” e nevoie de soluții […]
14:00
Trump pune un termen limită pentru încheierea razboiului din Ucraina. Zelenski: „Vor să rezolve totul până în iunie”. Ce condiții au rușii # Gândul
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Statele Unite doresc o soluționare pașnică a războiului până la începutul verii, în ciuda faptului că rundele repetate de negocieri din Miami sau Abu Dhabai nu au reușit să ajungă la un acord privind problemele teritoriale și garanțiile de securitate, relatează CNN. „Ei spun că vor să rezolve […]
13:40
CTP reacționează după scandalul clipului cu soții Obama înfățișați ca maimuțe. „Trump disprețuiește și își bate joc cu cruzime de ființa umană” # Gândul
Gazetarul Cristian Tudor Popescu reacționează după scandalul clipului cu soții Obama înfățișați ca maimuțe. CTP spune răspicat că Donald Trump „își bate joc cu cruzime de ființa umană”. „Oranjgutan Căpitan Trump zice că n-a văzut clipul până la sfârșit, unde erau imaginile cu Michelle și Barack Obama în chip de maimuțe. Ceea ce nu l-a […]
13:30
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză modul în care sunt făcute listările la Bursa de Valori București # Gândul
Petrișor Peiu, de la AUR, spune că „românii sunt blocați la investiții, iar bursa livrează România fondurilor străine”. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, denunță modul în care sunt făcute listările la Bursa de Valori București, după cazul Electro-Alfa Internațional SA. Peiu arată că tranșa rezervată investitorilor români, de doar 10%, a fost supra-subscrisă de aproximativ […]
13:30
JD Vance și soția sa au fost huiduiți la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano. Reacția vicepreședintelui SUA # Gândul
Când echipa Statelor Unite a pășit, seara trecută, pe scena Jocurilor Olimpice de la Milano, la Parada Națiunilor, coruri de urale au răsunat pe stadionul San Siro. Asta până când vicepreședintele JD Vance și soția sa, Usha Vance, au apărut pe ecranul gigant al stadionului. La vederea lui Vance, care flutura steaguri americane din tribuna […]
13:30
Ion Cristoiu: Premieră postdecembristă la Cotroceni: Prin Marius Lazurca a apărut consilierul temenea # Gândul
În cea mai recentă pastilă video a sa, scriitorul și publicistul Ion CristoiU vorbește despre o „Premieră postdecembristă la Cotroceni: Prin Marius Lazurca a apărut consilierul temenea”. Știre în curs de actualizare…
13:20
Zarzavaturi între blocuri în cartierul Rogerius. Oradea ar putea avea prima grădină comunitară publică. Locuitorii din Rogerius ar putea să-și crească propriile zarzavaturi și flori în grădina de la bloc, scrie ebihoreanul.ro. Primăria Oradea vrea să lanseze, în premieră, o grădină comunitară publică. Asta înseamnă un loc în care oamenii să grădinărească împreună! Adina Popa, […]
13:20
Cum l-a umilit Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii pe Vladimir Putin. Imagini cu cei doi lideri devin virale după mai bine de 20 de ani # Gândul
Un videoclip vechi de mai bine de 20 de ani a făcut înconjurul internetului în ultimele zile. Uimiți, internauții din generațiile mai tinere au distribuit, au comentat și au discutat ore întregi despre înregistrarea care îi avea în prim-plan pe președintele rus Vladimir Putin și pe regratata Regină Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Imaginile, […]
13:20
13:20
