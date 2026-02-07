Accident mortal pe un șantier din Constanța: Un muncitor a murit după ce a căzut de la etaj
Digi24.ro, 7 februarie 2026 18:20
Un muncitor și-a pierdut viața, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcție din municipiul Constanța.
Acum 30 minute
18:40
O navă germană pleacă spre Antarctica pentru a investiga un fenomen îngrijorător din Marea Weddell # Digi24.ro
O navă de cercetare operată de Institutul Alfred Wegener din Germania va pleca în acest weekend din Punta Arenas, Chile, într-o nouă expediție în Antarctica, pentru a studia schimbările accelerate ale gheții marine din Marea Weddell, potrivit agenției DPA. La bord se află o echipă internațională de cercetători.
18:40
Avertismentul unui ministru german la o propunere venită dinspre Comisia Europeană: „Răspunsul nu poate fi izolarea” # Digi24.ro
Ministrul economiei din Germania, Katherina Reiche, a respins propunerea unui comisar al Uniunii Europene de a condiţiona alocarea fondurilor publice ale UE pentru companii de criteriul „Fabricat în Europa”, care, în opinia ei, ar duce la izolare.
Acum o oră
18:20
Accident mortal pe un șantier din Constanța: Un muncitor a murit după ce a căzut de la etaj # Digi24.ro
Un muncitor și-a pierdut viața, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcție din municipiul Constanța.
18:20
Oana Țoiu, mesaj în SUA: „România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic” # Digi24.ro
România îşi asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană şi are misiunea de a creşte producţia pentru a scădea preţurile acasă şi a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
18:10
UE, în fața unei noi etape de reînarmare: ce urmează după mecanismul de împrumut de 150 de miliarde de euro # Digi24.ro
Uniunea Europeană explorează posibilități de finanțare nouă pentru apărare, după ce un program inițial de împrumuturi în valoare de 150 de miliarde de euro a fost suprasubscris (n.r. cererea a fost mai mare decât oferta), potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Bloomberg. Discuțiile se află într-un stadiu incipient - Comisia Europeană, ramura executivă a UE, încă distribuind fonduri din programul actual de împrumuturi, au adăugat sursele. Oficialii se așteaptă, de asemenea, să rămână câteva miliarde din fond, din cauza discrepanțelor dintre cererile țărilor și contractele finale.
18:00
JO Milano-Cortina 2026: Tanczos Barna a vizitat Satul Olimpic. Mesajul vicepremierului pentru sportivii români # Digi24.ro
Vicepremierul României, Tánczos Barna, a vizitat Satul Olimpic de la Milano, unde s-a întâlnit cu sportivii români și cu membrii delegației, alături de Mihai Covaliu, președintele Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Oficialul a transmis un mesaj de susținere înaintea competițiilor.
18:00
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a câştigat turneul Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca, după ce a învins-o în finală pe britanica Emma Răducanu cu 6-0, 6-2.
Acum 2 ore
17:40
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026: Tanczos Barna a vizitat Satul Olimpic și a transmis un mesaj sportivilor # Digi24.ro
Vicepremierul României, Tánczos Barna, a vizitat Satul Olimpic de la Milano, unde s-a întâlnit cu sportivii români și cu membrii delegației, alături de Mihai Covaliu, președintele Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Oficialul a transmis un mesaj de susținere înaintea competițiilor.
17:40
Explozie la o locuință din sectorul 2 al Capitalei: două persoane rănite. Mașini parcate, avariate de suflul puternic al deflagrației # Digi24.ro
O explozie s-a produs, sâmbătă, în cursul după-amiezii, în Capitală, la o locuinţă din sectorul 2, după cea înregistrată dimineaţă într-un bloc din Chitila. În urma deflagraţiei, două persoane au fost rănite, fiind scoase din casă şi date în grija echipajelor medicale ajunse la faţa locului. Două maşini parcate au fost avariate de elemente de tâmplărie ale locuinţei, aruncate în stradă de suflul exploziei.
17:30
Disputa Crimeii revine în prim-plan: Zelenski acuză Rusia că face presiuni asupra SUA pentru recunoașterea anexării # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Moscova dorește recunoașterea Crimeii ca teritoriu rus de către SUA, o cerere pe care Kievul nu o va accepta niciodată, deoarece contravine Constituției Ucrainei. Potrivit Kyiv Post, Zelenski le-a spus jurnaliștilor că Moscova înțelege faptul că Ucraina nu va recunoaște pretențiile Rusiei asupra peninsulei, dar încearcă totuși să promoveze această chestiune la nivel internațional: „Cred că Rusia trimite cel mai probabil un semnal Americii să recunoască Crimeea”.
17:30
Șpagă în toaletă la Primăria Sectorului 5. Poliţistul local „Pedro” strângea banii și îi împărțea cu şefii (referat DNA) # Digi24.ro
Procurorii DNA au demarat ancheta de corupţie de la Primăria Sectorului 5 după ce un poliţist local, cu porecla „Pedro”, a primit de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar o mită de 18.000 de euro, pentru ca angajaţii Primăriei să urgenteze recepţia unui ansamblu rezidenţial. Potrivit referatului întocmit de procurori, o parte din banii primiţi de poliţistul local au fost „distribuiţi” ulterior către şefi din primărie, iar tranzacțiile se făceau la toaletă.
17:00
Primele informații despre starea de sănătate a lui Vladimir Alekseiev, generalul rus împușcat la Moscova # Digi24.ro
Generalul rus Vladimir Alekseiev, împușcat vineri la Moscova, se află sub supraveghere medicală, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență, informează EFE. Autoritățile continuă ancheta privind circumstanțele atacului.
Acum 4 ore
16:40
Cercetătorii au descoperit principalele două obiceiuri care sunt asociate cu majoritatea cancerelor ce pot fi prevenite # Digi24.ro
O mare parte dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite, fiind asociate cu factori modificabili, potrivit unei analize de amploare, care arată că schimbările de comportament, intervenţiile medicale şi reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an, la nivel mondial.
16:30
„Am primit o invitaţie”. Viktor Orban anunţă când va fi inaugurat „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump # Digi24.ro
Premierul maghiar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că va merge la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump.
16:10
„Ușa vecinului era la mine, crăpată și ruptă în două”. Mărturiile locatarilor după explozia din Chitila # Digi24.ro
O explozie violentă a zguduit un bloc din Chitila, județul Ilfov, sâmbătă, în jurul orei 4.00 dimineața. Două persoane au fost rănite și transportate de urgență la spital, iar zeci de locatari au fost evacuați. Martorii descriu scene de coșmar, cu uși și geamuri smulse, miros de gaz și panică în întregul imobil.
16:00
Prima reacție a Ucrainei după tentativa de asasinare a adjunctului spionajului militar rus # Digi24.ro
Ucraina neagă orice implicare în tentativa de asasinat asupra adjunctului șefului serviciului de informații militare al Rusiei (GRU), generalul Vladimir Alekseiev. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat că Ucraina nu are nicio legătură cu atentatul.
15:40
Un bărbat din Alba Iulia care a stat 26 de ani în închisoare a murit cu câteva luni înainte să fie eliberat. De ce a fost închis # Digi24.ro
Un deţinut condamnat la 30 de ani de închisoare a murit în spital. El ceruse de 19 ori liberarea condiţionată şi executase peste 26 de ani din sentinţă.
15:30
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată în dosarul femeii acuzate că și-a ucis mama # Digi24.ro
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată în dosarul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama, informează Digi24. Ea fusese reținută vineri sub acuzația de complicitate la omor calificat.
15:10
Accident în Prahova, pe DN1A: trei tinere rănite după ce mașina lor s-a răsturnat într-o prăpastie # Digi24.ro
Trei tinere cu vârste de 21 și 22 de ani au fost rănite sâmbătă după amiază, după ce autoturismul în care se aflau a derapat și s-a răsturnat la o diferență de nivel de aproximativ 20 de metri pe marginea DN1A.
15:00
Posibil sabotaj feroviar în Italia: cabluri deteriorate la Bologna. Sunt afectate trenurile din nordul țării # Digi24.ro
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice de alimentare a reţelei feroviare au fost deteriorate în apropiere de Bologna, în nordul Italiei, provocând întârzierea unor trenuri, a declarat sâmbătă un oficial, scrie Agerpres care preia Reuters.
Acum 6 ore
14:50
Ciucu acuză presiuni politice: Da, am primit telefoane de la partide să nu mă ating de angajați din primărie # Digi24.ro
Edilul general al Capitalei Ciprian Ciucu a afirmat că a primit telefoane de la politicieni pentru a interveni în favoarea unor angajați din primărie, însă a avertizat că situația financiară a instituției este critică. Liberalul a susținut că Bucureștiul riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu va avea un buget de cel puțin 5,5 miliarde de lei.
14:30
Scandal pe bugetul Capitalei. Ciucu îl acuză de„parșivenie” pe edilul Sectorului 4. Băluță: „Apucături de baron. Baronul Munchhausen” # Digi24.ro
Primarul Capitale Ciprian Ciucu a avertizat că cea mai mare parte din bugetul Capitalei este consumată de subvenții și susține că situația financiară a STB este „aproape disperată”. Declarațiile vin pe fondul unui conflict public cu liderul PSD București Daniel Băluță, care l-a atacat dur după respingerea majorării tarifelor și i-a transmis că are „apucături de baron” și l-a comparat cu „Baronul Münchhausen”.
14:20
Regina din „Arabela” a murit. Actrița Jana Brejchova avea 86 de ani. A fost numită „Brigitte Bardot” a Cehiei # Digi24.ro
Actriţa cehă de film şi televiziune Jana Brejchova a murit vineri la vârsta de 86 de ani după o boală îndelungată, a transmis sâmbătă presa naţională din Cehia, care o citează pe fiica artistei, actriţa Tereza Brodska, scrie Agerpres.
13:40
SpaceX reia zborurile pe orbită. Când va fi lansată misiunea Crew-12 către Stația Spațială # Digi24.ro
Lansarea următoarei misiuni spre Staţia Spaţială Internaţională (ISS), la care va participa şi astronauta franceză Sophie Adenot, va avea loc pe 11 februarie, a confirmat vineri NASA, după ce racheta dezvoltată de SpaceX care îi va transporta pe astronauţi pe orbita Pământului a fost autorizată din nou să zboare în spaţiu.
13:40
Autenticitatea picturilor lui Van Eyck, puse la îndoială de o analiză AI. Ce spun criticii de artă # Digi24.ro
O analiză făcută cu Inteligența Artificială a două tablouri din muzeele din SUA şi Italia, realizate de artistul flamand din secolul al XV-lea Jan van Eyck, pune la îndoială faptul că acestea ar fi autentice. În ambele cazuri, AI-ul susține că rezultatul este „negativ” în proporție de peste 85%.
13:20
Prietenia dintre Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, suspendată de la alegeri. „Nevastă-mea spune că iar sunt prost, că iert repede” # Digi24.ro
Prietenia dintre Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă s-a slăbit după alegerile pentru București. primarul Capitalei a afirmat că nu au mai vorbit de atunci și că l-a deranjat „enorm ce-a făcut Cătălin în campanie”. Amiciția lor a început să se deterioreze în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale.
Acum 8 ore
12:50
Ciucu, despre PSD: „Una agreezi cu ei la masă, alta vezi la televizor”. Ce spune edilul despre susținerea în PNL a premierului Bolojan # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a declarat, sâmbătă, că PSD acționează diferit în coaliție față de ce arată în public, dar că încearcă să mențină relația cu social-democrații „pe linia de plutire” pentru binele bucureștenilor. În același timp, primarul general al Capitalei a subliniat că îl respectă și îl susține pe Ilie Bolojan, chiar dacă există o fracțiune minoră în PNL care se opune acestuia.
12:50
O dronă a fost depistată în raionul Drochia, din Republica Moldova, verificările indicând că aparatul de zbor este model Gerbera şi nu conţine încărcătură explozivă. Incidentul are loc la două săptămâni după ce o dronă rusească având 50 kg de explozibil a fost găsită în curtea unei case nelocuite din raionul Ştefan Vodă, relatează NewsMaker.md.
12:20
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano # Digi24.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a declarat surprins de huiduielile adresate vicepreşedintelui său JD Vance, prezent, vineri, la Milano pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.
11:50
Accident ca în filme în Capitală după ce o mașină a „zburat” peste un sens giratoriu. Explicațiile lui Titi Aur # Digi24.ro
Accident ca în filme în Capitală după ce o mașină a „zburat” peste un sens giratoriu. Explicațiile lui Titi Aur
11:40
Românii au sunat mai puțin la 112 din motive nejustificate, în 2025. Care sunt județele cu cele mai multe apeluri abuzive # Digi24.ro
Anul 2025 a marcat un reper important în utilizarea numărului unic de urgență 112, anunță Serviciul de Telecomunicații Speciale, care arată, într-un comunicat transmis sâmbătă, că anul trecut s-a înregistrat cea mai mică rată de apeluri nejustificate la 112 - doar 36,16% din totalul convorbirilor. Operatorii STS, care asigură legătura directă dintre cetățenii aflați în situații critice și structurile de intervenție, prin intermediul 112, au gestionat 8.809.009 apeluri, dintre care 63,84% au necesitat intervenția agențiilor specializate – Ambulanță, Poliție, ISU-SMURD, Jandarmerie sau Salvamont. Județul Argeș conduce în topul privind cele mai multe apeluri abuzive.
11:30
Mihai Fifor: România riscă să intre în recesiune din cauza măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan # Digi24.ro
Majorarea TVA, accizele la carburanți și politica de austeritate adoptată de premierul Ilie Bolojan pun economia României în pericol real de recesiune, a avertizat Mihai Fifor. „Cinci luni consecutive de scădere a consumului arată clar că economia suferă, iar românii simt direct efectele acestor măsuri”, a adăugat lider PSD Arad.
11:00
Noi date despre vreme de la ANM: răcire bruscă pentru câteva zile, apoi din nou un val de aer cald în toată țara # Digi24.ro
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță, în acest weekend, ploi în mai multe regiuni și temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, iar de duminică noapte vremea se va răci brusc și sunt așteptate din nou temperaturi sub pragul înghețului. De la mijlocul săptămânii viitoare însă vremea se va încălzi din nou, cu temperaturi peste cele obișnuite.
11:00
Arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit 15.000 euro de la un om de afaceri # Digi24.ro
Arhitectul șef al Primăriei Sectorului 5 este acuzat de DNA că a primit 15.000 de euro de la un om de afaceri pentru documentele necesare finalizării unui imobil. De asemenea, administratorul public al Primăriei Sectorului 5 ar fi știut despre promisiunea sumelor de bani către arhitect și ar fi intervenit pe lângă directorul adjunct de la Poliția Locală pentru urgentarea recepției lucrărilor.
Acum 12 ore
10:40
JD Vance, huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă. În paralel au avut loc proteste uriașe la Milano împotriva ICE # Digi24.ro
Vicepreședintele JD Vance, care a reprezentat Statele Unite în calitate de delegat prezidențial la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano, a fost întâmpinat cu huiduieli când el și soția sa au apărut pe ecranele uriașe în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice, relatează The Daily Beast.
10:20
Biletele pentru meciul Turcia - România s-au vândut în 20 de secunde. Anunțul FRF pentru microbiștii români # Digi24.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat că încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români la meciul cu Turcia, după ce tichetele puse în vânzare vineri s-au epuizat în 20 de secunde.
10:00
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei. Întreruperi de curent în întreaga țară # Digi24.ro
Rusia a lansat, vineri noaptea, un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei, lovind sistemele de producere şi distribuţie a curentului electric, a anunţat sâmbătă ministrul ucrainean al energiei, Denis Şmihal.
09:50
Pentagonul a anunţat, vineri, că va rupe toate legăturile academice cu Universitatea Harvard, un pas înainte în ofensiva condusă de administraţia Trump împotriva marilor instituţii universitare acuzate de „wokism”.
09:50
O „meduză fantomă gigantică” a fost descoperită în apele din largul Argentinei. Creatura a fost observată la 250 de metri sub suprafață # Digi24.ro
O meduză rară, care poate atinge dimensiunea un autobuz școlar, a fost filmată în timpul unei expediții în apele din largul Argentinei. Cunoscută sub numele de „meduza fantomă gigantică”, aceasta a fost filmată la 250 de metri adâncime în Atlanticul de Sud.
09:40
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai # Digi24.ro
Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre un obiectiv ambiţios, cu termenul stabilit pentru luna martie, pentru ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace, deşi acest termen este probabil să fie depăşit, având în vedere lipsa de convergenţă în ceea ce priveşte problema-cheie a teritoriului, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu acest subiect.
09:30
Preşedintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au avut „discuţii foarte bune” privind Iranul şi că iranienii vor „foarte mult” să încheie un acord.
09:30
China anulează condamnarea la moarte a unui canadian, pe fondul apropierii diplomatice de Ottawa # Digi24.ro
China a anulat condamnarea la moarte a canadianului Robert Lloyd Schellenberg, a declarat vineri un oficial canadian, într-un posibil semn de relaxare a relațiilor diplomatice, în contextul în care premierul Mark Carney încearcă să consolideze legăturile comerciale cu Beijingul, scrie The Guardian.
09:20
Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins # Digi24.ro
Doi soţi au fost tâlhăriţi pe o stradă din Cernavodă. Hoții au furat 13.000 lei, bani pe care bărbatul de 72 de ani îi împrumutase de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.
09:00
Bill și Hillary Clinton cer audieri publice în cazul Epstein: „Să încetăm să ne mai jucăm și să facem lucrurile cum trebuie” # Digi24.ro
Bill şi Hillary Clinton, care urmează să fie interogaţi separat în legătură cu cazul Epstein la sfârşitul lunii februarie de către o comisie a Congresului american, au solicitat audieri publice, afirmând că doresc să evite o instrumentalizare din partea republicanilor.
08:40
Explozie într-un bloc din Chitila: doi răniți și 40 de locatari evacuați în toiul nopții # Digi24.ro
Două persoane au fost rănite, iar 40 de locatari au fost evacuați în urma unei explozii care a avut loc sâmbătă dimineață într-o garsonieră aflată la etajul al treilea al unui bloc cu patru etaje din Chitila, județul Ilfov.
08:40
Dosarele Epstein: Secretarul Marinei SUA, John Phelan, pe lista pasagerilor unui zbor cu avionul privat al miliardarului, în 2006 # Digi24.ro
Secretarul Marinei, John Phelan, este menţionat într-un document de zbor găsit printre milioane de documente legate de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, documente care au fost făcute publice în ultimele luni. Documentul arată că Phelan a zburat în 2006 de la Londra la New York cu avionul privat al lui Epstein, conform CNN, scrie News.ro.
08:30
Circulaţie rutieră este afectată de ceaţă în 16 judeţe, iar vizibilitatea pe numeroase artere rutiere este redusă din această cauză. În anumite zone, în funcție de condițiile locale, fenomenul poate favoriza formarea ghețușului sau a poleiului, crescând riscul de accidente.
08:30
Donald Trump refuză să prezinte scuze pentru videoclipul cu soții Obama reprezentați drept maimuțe: „Nu am făcut nicio greșeală” # Digi24.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că a vizionat prima parte a unui videoclip care se încheia cu o reprezentare rasistă a fostului preşedinte Barack Obama şi a soţiei sale, Michelle Obama, însă a spus că nu a văzut cadrele finale care conţineau conţinutul ofensator.
08:10
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Vrea UDMR să reducă taxele mărite tot de coaliția din care face parte? # Digi24.ro
Florin Negruțiu observă: „UDMR se comportă ca un PSD al maghiarilor: când oamenii protestează, schimbă placa. Nu-și asumă măsuri nepopulare. Au mărit taxele și acum le cer înjumătățite." Claudiu Pândaru adaugă: „Ilie Bolojan nu ar trebui să ducă singur tot greul, mai ales când unele măsuri, cum e neplata primei zile de concediu medical, lovesc și în oameni care nu trișează, ci chiar suferă."
08:00
Serghei Tropin, fost ministru adjunct al justiției în Rusia, a fost găsit înecat în baie # Digi24.ro
Fostul ministru-adjunct al justiţiei din Rusia, Serghei Tropin, a fost găsit mort în propriul apartament din centrul Moscovei, au anunţat agenţiile de stat TASS şi RIA, citând autorităţile, care precizează că nu consideră suspect decesul fostului oficial a cărui vârstă nu este precizată. Potrivit The Moscow Times, postul de televiziune REN TV precizează că trupul său a fost găsit în baie, iar versiunea preliminară a cauzei morţii sale este înecarea.
