Accident mortal pe un șantier din Constanța: Un muncitor a murit după ce a căzut de la etaj

17:30

Procurorii DNA au demarat ancheta de corupţie de la Primăria Sectorului 5 după ce un poliţist local, cu porecla „Pedro”, a primit de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar o mită de 18.000 de euro, pentru ca angajaţii Primăriei să urgenteze recepţia unui ansamblu rezidenţial. Potrivit referatului întocmit de procurori, o parte din banii primiţi de poliţistul local au fost „distribuiţi” ulterior către şefi din primărie, iar tranzacțiile se făceau la toaletă.