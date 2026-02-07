Sorana Cîrstea a spulberat-o pe Emma Răducanu și e campioană la Transylvania Open. Românca, la al patrulea trofeu din carieră

09:00

Vicepreședintele SUA JD Vance, care a reprezentat țara în calitate de delegat prezidențial la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a fost întâmpinat cu huiduieli atunci când el și soția sa, a doua doamnă Usha Vance, au apărut pe ecranul uriaș în timpul Paradei Națiunilor.