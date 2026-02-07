Elev din Predeal împușcat în cap, în liceu, cu un pistol airsoft. Incidentul, raportat anonim
Adevarul.ro, 7 februarie 2026 12:30
Un incident extrem de grav petrecut într-un liceu din Predeal a ieşit la iveală după ce un elev de 17 ani a postat un mesaj anonim pe platforma „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală”.
12:30
12:15
De ce dorea Epstein să se întâlnească cu Putin. Emailuri arată o serie de tentative ale miliardarului pedofil de a ajunge la președintele rus # Adevarul.ro
Ultima tranșa de documente din dosarul Epstein publicate de Departamentul de Justiție al SUA a dezvăluit că mai multe personalități de rang înalt din Rusia s-au întâlnit și au corespondat cu finanțatorul căzut în grație și acuzat de infracțiuni sexuale.
12:00
Momentul în care un șofer turc a zburat cu mașina peste sensul giratoriu și a aterizat pe acoperişul unui magazin # Adevarul.ro
Accident spectaculos în Ilfov, unde un șofer a pierdut controlul mașinii și a zburat peste un sens giratoriu, oprindu-se pe acoperișul unui magazin. Victima a fost transportată de urgență la spital.
11:45
FRF a acționat rapid, după ce toate biletele pentru barajul cu Turcia s-au vândut în 20 de secunde. Vești bune pentru fanii care încă nu și-au asigurat prezența la meci # Adevarul.ro
România trebuie să treacă de Turcia pentru a păstra șansele de calificare la Cupa Mondială.
11:45
Fiul rapperului Lil Jon, găsit mort într-un iaz la nord de Atlanta. Era dat dispărut de câteva zile # Adevarul.ro
Nathan Smith, 27 de ani, cunoscut profesional ca DJ Young Slade și fiul rapperului Lil Jon, a fost găsit mort într-un iaz la nord de Atlanta, Georgia.
11:30
Ambasadorul SUA, „trimis la plimbare” de oficiali polonezi. De ce reprezentanții noștri tac când România este pusă la zid # Adevarul.ro
Mai mulți oficiali polonezi, printre care președintele Camerei Deputaților și premierul, l-au contrat dur pe ambasadorul SUA la Varșovia, în urma acuzațiilor „scandaloase” ale acestuia. Profesoara Gabriela Ciot explică de ce atunci când România este pusă la zid, oficialii români tac.
11:15
Cum funcționa rețeaua șpăgilor imobiliare din Sectorul 5: nepotul lui Piedone și alți doi funcționari din Primărie, reținuți # Adevarul.ro
Procurorii DNA au reținut vineri, 6 februarie, trei angajați ai Primăriei Sectorului 5 în dosarul de corupție din domeniul imobiliar. Sâmbătă, aceștia vor fi prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
11:15
SUA au propus un calendar accelerat pentru încheierea unui acord de pace între Rusia și Ucraina la ultima rundă de negocieri trilaterale de la Abu Dhabi, relatează Reuters, citând surse familiarizate cu discuțiile.
11:15
„Carnea e injectată cu hormoni, se folosesc pesticide periculoase”. Ministrul Agriculturii critică Mercosur, dar recunoaşte că PSD nu s-a opus acordului # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii avertizează că, prin acordul UE-Mercosur, piaţa europeană riscă să fie invadată de produse de slabă calitate, cu hormoni și pesticide interzise în UE şi recunoaşte că PSD nu s-a opus acordului, dar a cerut garanţii.
11:15
Incidente grave pe calea ferată: instalații de siguranță distruse și cabluri tăiate. Circulația CFR, perturbată # Adevarul.ro
CFR S.A. a transmis că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 6-7 februarie, au fost înregistrate fapte grave de sustragere și distrugere a unor componente ale instalațiilor de semnalizare, interblocare și bloc de linie automat, care au condus la perturbarea circulației feroviare.
11:00
Meteorologii au anunțat că sâmbătă, 7 februarie, vremea va fi în general mai caldă decât media perioadei, cu cer noros și precipitații slabe.
10:45
Cum s-a văzut România în Europa în ultimele două săptămâni: evenimentele prezentate în presa internațională # Adevarul.ro
În ultimele două săptămâni, presa europeană a scris mai mult despre România și români în contexte negative, crime, securitate, muncă și energie, iar subiectele pozitive despre sport, mașini și turism au fost mai rare.
10:45
Lucrări suspendate la Centura Clujului, după ce o firmă a fost declarată câștigătoare fără să fi participat la licitație. Ce spune Emil Boc # Adevarul.ro
Contractul pentru Centura Metropolitană a Clujului este în centrul unui scandal de proporţii, după ce una dintre firmele declarate câștigătoare susține că nu a participat la licitație și că a fost inclusă în asociere pe baza unor documente false.
10:30
O campioană a României s-a îmbogățit cu banii de pe OnlyFans. Cândva nu-și permitea să investească în echipament și recuperare # Adevarul.ro
Alexandra Ianculescu și-a transformat cariera și viața, trecând de la dificultăți financiare la succes în sport și în mediul online.
10:00
Gabi Tamaș, trădat de un prieten aproapiat. L-a lăsat falit pe fostul internațional, după ce i-a furat toți banii de pe card # Adevarul.ro
Fostul internațional a povestit că, în perioada în care juca în Anglia, un prieten i-a scos bani de pe card fără permisiunea lui.
10:00
Momentul în care doi pensionari sunt jefuiți pe stradă, de cei 13.000 de lei împrumutați # Adevarul.ro
Un bărbat de 72 de ani și soția sa au fost victimele unei tâlhării pe strada Unirii din Cernavodă, la scurt timp după ce au ieşit de la Casa de Ajutor Reciproc.
09:30
Bill și Hillary Clinton cer audieri publice în cazul Epstein: „Să încetăm să ne mai jucăm şi să facem lucrurile cum trebuie” # Adevarul.ro
Soții Clinton, care urmează să fie interogaţi separat în legătură cu cazul Epstein de către o comisie a Congresului american, au solicitat audieri publice, afirmând că doresc să evite o instrumentalizare din partea republicanilor.
09:30
Deși eliminată, FCSB a marcat cel mai frumos gol al fazei grupelor în Europa League. UEFA a făcut marele anunț # Adevarul.ro
Deși FCSB a fost eliminată din Europa League, Darius Olaru a oferit un moment de mândrie pentru echipă.
09:00
Vești proaste pentru turiști. Motivul paradoxal pentru care Japonia anulează Festivalul florilor de cireș # Adevarul.ro
Festivalul florilor de cireș din Fujiyoshida, eveniment tradiţional organizat anual în apropierea Muntelui Fuji, nu va mai avea loc în 2026, în urma unei decizii neaşteptate a autorităţilor locale.
09:00
JD Vance, huiduit la Jocurile Olimpice de iarnă, în timpul Paradei Națiunilor. Reacția lui Trump # Adevarul.ro
Vicepreședintele SUA JD Vance, care a reprezentat țara în calitate de delegat prezidențial la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a fost întâmpinat cu huiduieli atunci când el și soția sa, a doua doamnă Usha Vance, au apărut pe ecranul uriaș în timpul Paradei Națiunilor.
08:45
O explozie s-a produs sâmbătă dimineață, 7 februarie, într-o garsonieră situată la etajul 3 al unui bloc de patru etaje din Chitila, judeţul Ilfov. Două persoane au fost rănite și 40 au fost evacuate.
08:15
Infanteriștii de elită din armata britanică au adoptat o strategie-cheie a Ucrainei în războiul cu drone # Adevarul.ro
O unitate militară din Marea Britanie a adoptat o tehnologie care s-a dovedit promițătoare pe câmpul de luptă din Ucraina: folosirea imprimantelor 3D pentru a produce rapid ieftin drone, componente de drone și bombe, în cadrul unei strategii de luptă ce are în centru vehicule fără pilot ieftine.
07:15
Limitele puterii Rusiei. De ce Putin nu poate prospera în lumea plină de convulsii a lui Trump # Adevarul.ro
Invazia în Ucraina arată limitele puterii Rusiei în lume, în timp ce mandatul lui Donald Trump a dat peste cap alianțele și ordinea globală. Vladimir Putin a mizat pe războiul în Ucraina pentru a-și afirma voința, dar lumea se schimbă în jurul său sub acțiunile lui Trump.
07:15
De teamă să nu-l piardă, Inter i-a pus pe masă un nou contract lui Cristi Chivu. Salariu impresionant pentru antrenorul român # Adevarul.ro
Milanezii, extrem mulțumiți de tânărul tehnician.
06:15
Cheile Jiețului, paradisul de gheață din Parâng. Locul ascuns din România, înconjurat de frumuseți ale naturii # Adevarul.ro
Aflate la polalele Munților Parâng și traversate de șoseaua care leagă orașele Văii Jiului de Transalpina, Chielie Jiețului se transformă timp de mai multe luni pe an într-un ținut al gheții, rar luminat de razele soarelui, dar căutat de amatorii de aventură.
05:15
Acțiunile continuă să înregistreze pierderi pentru a treia sesiune consecutivă, din cauza lichidării excesive a expunerilor în domeniul AI, al criptomonedelor și metalelor, ceea ce a redus apetitul pentru risc al investitorilor.
04:15
Ce locuri de muncă au cei mai bine plătiți români: „Sunt la serviciu de luni până vineri și muncesc 13–15 ore pe zi” # Adevarul.ro
Numeroși români susțin că au ajuns la venituri lunare considerabile, după ani de muncă, însă meseriile lor îi privează de timpul liber și le oferă un nivel de stres ridicat și continuu. Cele mai mari salarii sunt obținute adesea în IT, medicină și inginerie.
03:15
Atacurile sinucigașe care au salvat onoarea Armatei Române. Până și inamicii au fost profund impresionați # Adevarul.ro
Românii au fost protagoniștii a două atacuri kamikaze în timpul Primului Război Mondial. Două regimente de cavalerie s-au sacrificat pentru a oferi o șansă de scăpare Armatei Române grav presată de cea germană. Prin curajul lor nebunesc au câștigat până și respectul inamicului.
02:15
Care este peștele care a ajuns în farfuriile vedetelor pentru că promite o piele mai luminoasă # Adevarul.ro
Sardinele au devenit, în ultimele luni, unul dintre cele mai discutate alimente din zona de nutriție și îngrijire a pielii, iar motivul este simplu și măsurabil: acest pește mic concentrează vitamina D, vitamina B12 și acizi grași omega-3 într-o formă ușor de absorbit de organism.
01:15
România, dependentă de împrumuturi. Analist: „Nu e rău, însă depinde pentru ce o facem” # Adevarul.ro
România este în continuare dependentă de împrumuturi, doar în acest an având nevoie de circa 52 de miliarde de euro, însă faptul că luăm bani cu împrumut nu este rău, atât timp cât sunt folosiți „cu cap”, după cum au explicat analiștii consultați de „Adevărul”.
00:45
Povestea incredibilă a copilului de țăran român ajuns unul dintre geniile lumii. A devenit cel mai bun neurochirurg din Europa # Adevarul.ro
Leon Dănăilă este unul dintre cei mai galonați medici din istoria României. Născut într-un târg de la capătul României, a reușit, printr-o dedicare totală, să salveze viața a zeci de mii de pacienți. În plus, a ajuns renumit pentru modestia sa, deși a operat inclusiv prim-miniștri.
00:15
La 7 februarie 1992, statele Comunităților Europene au semnat Tratatul de la Maastricht, documentul care a pus bazele Uniunii Europene, extinzând cooperarea economică și politică și introducând conceptul de cetățenie europeană.
00:00
Numeroase plângeri privind activitatea unor case de pensii, inclusiv din străinătate, au fost trimise anul trecut Avocatului Poporului, în general fiind semnalate greșeli de calcul sau neefectuarea recalculării pensiilor în baza noii legi, dar și întârzieri majore de aplicare a acesteia.
23:45
Zelenski cere măsuri rapide în ceea ce privește apărarea aeriană și repararea rețelei electrice # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a solicitat vineri luarea de măsuri mai rapide pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și repararea daunelor provocate rețelelor electrice și sistemelor de încălzire în urma atacurilor aeriene masive ale Rusiei.
23:45
Lapoviță și polei masiv în Republica Moldova. Premierul a cerut armatei să intervină în capitală # Adevarul.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a cerut armatei să intervină sâmbătă dimineață în Chișinău din cauza poleiului masiv care a făcut trotuarele și drumurile impracticabile pentru pietoni și automobile.
23:30
Fostul ministru adjunct rus al Justiției, Serghei Tropin, găsit înecat în cada de baie în apartamentul său din Moscova.
23:30
Obiceiurile simple care ne pot îmbunătăți sănătatea. Medic: „Lumina de dimineață ajută la stabilizarea ceasului biologic” # Adevarul.ro
Anumite practici zilnice pot avea un impact real asupra stării de sănătate și pot reduce riscul unor afecțiuni comune, însă nu pot ține loc de tratament. Alegerile făcute în timp influențează calitatea vieții, fără a oferi însă protecție absolută, potrivit Women’s Health.
23:00
Rapid s-a împiedicat în lupta pentru titlu, în fața Petrolului. „Primvs Derby” s-a încheiat nedecis # Adevarul.ro
Giuleștenii au o singură victorie în ultimele patru meciuri de acasă.
23:00
Imaginea Reginei Elisabeta a II-a de pe monedele comemorative australiene, asemănată cu Shrek # Adevarul.ro
Două monede care o celebrează Regina Elisabeta a II-a, criticate pentru că nu seamănă cu regretatul monarh.
22:45
Comerțul global s-ar putea dovedi mai rezilient decât se așteptau mulți, în pofida naționalismului economic și a creșterii tarifelor, un scenariu tot mai plauzibil fiind o creștere anuală a comerțului mondial cu bunuri de 2,5% în următorul deceniu, ușor peste ritmul de creștere al PIB-ului global.
22:45
Expresia „când o zbura porcul” s-a adeverit în China. Aventura animalului în aer a lăsat un sat întreg fără curent # Adevarul.ro
Un fermier din sud-vestul Chinei a provocat o pană de curent de aproape zece ore după ce a încercat să transporte porci cu ajutorul unei drone. Aparatul s-a încurcat într-o linie de înaltă tensiune, avariind rețeaua locală.
22:30
Tone de dolari trimise în Iran de către Rusia. Moscova a transferat banii cu trenul și vaporul # Adevarul.ro
Rusia este acuzată că a expediat, în secret, miliarde de dolari, în numerar, către Iran. În 2018, Moscova a transferat cel puțin 2,5 miliarde de dolari către Teheran, pentru a sprijini regimul ayatollah după impunerea de sancțiuni americane.
22:30
„Mamă, sunt viu!”. Povestea soldatului ucrainean, considerat mort de familie, care s-a întors acasă după trei ani de captivitate # Adevarul.ro
Familia militarului ucrainean Nazar Daletsky, în vârstă de 46 de ani, l-a considerat mort și i-a organizat funeralii, însă, în timpul schimbului de prizonieri din 5 februarie, el s-a întors acasă în viață.
22:00
Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, finală de vis la Transylvania Open. Românca, evoluție magistrală în semifinale # Adevarul.ro
Principalele favorite și-au respectat blazonul.
22:00
Patru români, parte a unui grup care se ocupa cu spălarea banilor, arestați. Prin conturile infractorilor au trecut peste 300 milioane de euro # Adevarul.ro
Autorităţile române şi franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală.
22:00
Un criminolog specializat la Oxford spune de ce nu e o soluție interzicerea rețelelor sociale pentru adolescenți: „Ne ascundem în spatele acestei interdicții” # Adevarul.ro
Criminologul român Vlad Zaha, specializat la Oxford, atrage atenția asupra mai multor pericole care ar putea deriva dintr-o astfel de măsură.
22:00
Decizia incredibilă a unei familii care a cumpărat o casă știind că va fi inundată: „Vom intra în casă cu barca” # Adevarul.ro
Doi soți din Franța au ales să își cumpere o locuință pe malul unui râu, deși știau încă de la început că vor avea de-a face cu inundații.
21:45
Jandarmii au folosit substanțe iritant-lacrimogene la meciul FC Rapid – FC Petrolul, după acte de violență în Peluza Sud # Adevarul.ro
Jandarmii prezenţi la meciul de fotbal dintre FC Rapid Bucureşti şi FC Petrolul Ploieşti au fost nevoiţi să intervină cu substanţe iritant-lacrimogene, vineri, după ce mai mulţi suporteri ai echipei oaspete au comis acte de violenţă în Peluza Sud, în timpul primei reprize.
21:30
Râul din SUA care sfidează legile naturii. Explicația surprinzătoare a unui fenomen geologic rar # Adevarul.ro
Râul Green, care izvorăște din Wyoming și se varsă în râul Colorado, traversează Munții Uinta din Utah într-un mod ce a intrigat geologii timp de decenii.
21:30
Ministrul Energiei: „În cea mai geroasă iarnă din ultimii 5 ani, România a consumat cu 25% mai mult gaz” # Adevarul.ro
România a înregistrat în această iarnă un consum de gaze naturale cu aproximativ 25% mai mare față de perioadele similare din ultimii cinci ani, din cauza temperaturilor extrem de scăzute, a explicat vineri seară ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
