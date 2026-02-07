Elev din Predeal împușcat în cap, în liceu, cu un pistol airsoft. Incidentul, raportat anonim

21:45

Jandarmii prezenţi la meciul de fotbal dintre FC Rapid Bucureşti şi FC Petrolul Ploieşti au fost nevoiţi să intervină cu substanţe iritant-lacrimogene, vineri, după ce mai mulţi suporteri ai echipei oaspete au comis acte de violenţă în Peluza Sud, în timpul primei reprize.