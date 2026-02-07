Vladimir Alekseiev a supraviețuit tentativei de asasinat și și-a recăpătat cunoștința
Veridica.ro, 7 februarie 2026 19:10
Polițiștii ruși au reținut doi suspecți în legătură cu atacul asupra generalului GRU.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum o oră
19:10
Polițiștii ruși au reținut doi suspecți în legătură cu atacul asupra generalului GRU.
Acum 12 ore
11:50
Premierul socialist Rama a pierdut mai mulţi colaboratori acuzaţi de corupţie în cei 13 ani de guvernare
11:30
Polonia redeschide două aeroporturi după încheierea atacului rusesc asupra unor regiuni ucrainene vecine # Veridica.ro
Ruşii au lovit reţeaua energetică în patru regiuni din vestul Ucrainei
11:10
După ce au sondat abisul interentului rusesc, Zaiafet și Geminschi au aflat că fizica e o minciună și biologia o conspirație.
10:20
Atacul are loc după o nouă rundă a negocierilor de pace, soldate cu un schimb de prizonieri, ca singur rezultat concret.
09:40
O nouă rundă de negocieri ar putea avea loc în Statele Unite
09:20
O decizie similară a fost luată și în cazul Bulgariei.
08:40
Demersul diplomatic al celor două state urmărește întărirea relațiilor politico-economice cu insula arctică.
08:30
Videoclipul publicat de preşedinte a atras critici din ambele partide
08:20
Popularitatea conducerii Statelor Unite se află la cele mai mici cote în Europa.
Acum 24 ore
21:20
Ambasadorul SUA în Polonia, Tom Rose, a luat decizia fără precedent de a rupe imediat contactele diplomatice cu președintele Sejmului polonez, Wlodzimierz Czarzasty.
21:00
Partidul de extremă dreapta Chega din Portugalia a declarat că votul din turul al doilea pentru președinte ar trebui amânat, deoarece starea de calamitate a fost declarată în 69 de zone din cauza furtunii Leonardo.
20:40
Poliția britanică percheziționează proprietăți legate de Mandelson în cadrul anchetei Epstein # Veridica.ro
Poliția Metropolitană a declarat că efectuează percheziții la proprietăți legate de Peter Mandelson în Wiltshire și nordul Londrei, ca parte a anchetei lor privind acuzațiile de abatere în funcții publice.
20:30
Jandarmeria Militară Poloneză a raportat prăbușirea unui vehicul aerian fără pilot (UAV) necunoscut în incinta unei baze militare din centrul țării.
20:20
Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei vizează petrolul, gazele, „flota din umbră”, sistemul bancar, criptomonedele și metalele.
Ieri
15:20
Ministrul rus de externe susține că regimul de la Kiev vrea să compromită negocierile de pace.
15:00
Partea iraniană acceptă să discute doar dosarul nuclear, în timp ce americanii vor să abordeze și alte teme.
14:30
Potrivit CE, platforma chineză folosește metode care le dăunează utilizatorilor.
13:50
Autoritățile franceze pun acțiunea de compromitere a președintelui pe seama unei rețele rusești de dezinformare.
13:00
Democrații critică comportamentul rușinos al președintelui american
12:50
A 56-a ediție a Forumului Mondial de la Davos a fost cel mai mediatizat eveniment al începutului acestui an. S-a vorbit despre o „Nouă ordine mondială”, despre alianța puterilor mijlocii în fața agresiunii marilor puteri și despre pericolul unei dictaturi digitale în epoca Inteligenței Artificiale. Va dispărea într-adevăr ordinea internațională așa cum știam până astăzi?
12:20
Uniunea Europeană păstrează Republica Moldova ca piață de desfacere, blocându-i exporturile spre piața comunitară și împiedicând-o să-și asigure independența energetică, potrivit unui canal de Telegram
10:50
Vladimir Alexeiev a fost spitalizat după ce un atacator necunoscut a tras mai multe focuri de armă asupra lui.
10:00
Anchetatorii vizează fapte de corupţie în domeniul imobiliar.
09:50
Primul an de mandat al lui Donald Trump a fost marcat de o distanțare a SUA de UE, dar și de scandalurile legate de campania anti-imigranți și dosarul agresorului sexual Jeffrey Epstein. Politicile administrației ar putea să îi coste pe republicani controlul Congresului, iar Donald Trump s-ar putea confrunta cu o nouă procedură de demitere.
08:00
România participă la JO Milano - Cortina cu 29 de sportivi, care vor concura la nouă discipline.
07:10
Participant la revolta de la Capitoliu pledează vinovat într-un dosar de ameninţare cu moartea # Veridica.ro
El a afirmat, în mai multe rânduri, că îl va ucide pe liderul democraţilor din Camera Reprezentanților SUA, Hakeem Jeffries.
06:40
Totodată, lui Robert Negoiţă i s-a interzis exercitarea atribuțiilor de primar.
05:50
Inițiativa generează îngrijorare în rândul jurnaliștilor argentinieni, confruntaţi deja cu o presiune în creştere din partea guvernului de la Buenos Aires.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Discuțiile trilaterale dintre negociatorii americani, ucraineni și ruși s-au încheiat joi în Emiratele Arabe Unite, Moscova și Kievul schimbând sute de prizonieri de război, iar SUA și Rusia convenind să „restabilească dialogul militar la nivel înalt”
18:10
Keir Starmer și-a cerut scuze victimelor lui Jeffrey Epstein și a spus că „ îi pare rău că a crezut minsiunile lui Peter Mandelson”.
17:50
Vizita cancelarului Friedrich Merz la Doha are loc în contextul în care Berlinul caută securitate energetică, parteneri de apărare și stabilitate, pe fondul temerilor legate de Iran.
17:50
Doi foști președinți ai fostei enclave armene din Azerbaidjan au fost, la rândul lor, condamnați la 20 de ani de închisoare.
17:40
SUA și Rusia sunt de acord să respecte noul pact nuclear START după expirarea acestuia # Veridica.ro
Trimisii președintelui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au negociat acordul cu oficiali ruși în marja discuțiilor cu Ucraina de la Abu Dhabi.
17:00
Parlamentul de la Liubliana pregătește o lege care să interzică accesul minorilor sub 15 ani pe rețelele sociale.
14:50
Presa pro-Kremlin îi ironizează cu cinism pe ucrainenii lăsați în frig de atacurile rusești care „dansează” și „lansează artificii”. Evident că Rusia nu are nicio vină că sistemul energetic ucrainean cedează. Portavocile regimului Putin preiau și un interviu al lui Dmitri Medvedev care, ca de obicei, amenință cu arma nucleară și îi insultă pe europeni.
13:10
Volodimir Zelenski este disperat că pierde puterea și vrea ca Rusia să îi recunoască legitimitatea pentru a putea rămâne președinte, potrivit unei narațiuni false promovate de pro-ruși din Occident și amplificate de presa pro-Kremlin.
13:10
Decizia a fost luată după reuniunea ministerială pe această temă, ce a avut loc la Washington, în această săptămână.
12:30
Iarna severă afectează şi estul Germaniei
12:30
Edilul social-democrat Robert Negoiță ar fi construit un drum privat pentru ansamblul imobiliar al fratelui său, din fonduri publice.
11:30
Consilierul lui Putin ironizează declaraţiile premierului polonez conform cărora Epstein ar fi fost un spion rus # Veridica.ro
Donald Tusk a cerut să fie investigată implicarea serviciilor secrete ruse în reţeaua de pedofilie a lui Epstein
10:20
Candidatul democrat pentru Senatul statului New York a câștigat alegerile cu aproape 92% din voturi.
09:50
Taiwanul crede că discuţiile americano-chineze de ieri sunt stabilizatoare, nu un motiv de îngrijorare.
09:30
Presa internațională vorbește despre „unul dintre cele mai întunecate momente din istoria publicației”.
09:10
Secretarul general al ONU cere Rusiei și SUA să reia dialogul cu privire la controlul armelor nucleare # Veridica.ro
Antonio Guterres spune că este nevoie urgentă de un nou tratat de reglementare, la expirarea vechiului acord.
08:40
Zelenski crede că Rusia nu va rezista sacrificiilor necesare pentru cucerirea regiunilor ucrainene din est # Veridica.ro
Pretenţiile teritoriale ale Moscovei sunt principalul obstacol în încheierea războiului
07:00
Până în martie 2027, românii vor plăti gazele naturale și energia termică la un preț „administrat”.
4 februarie 2026
20:00
Premierul Pedro Sanchez a anunțat că Spania Spania va interzice accesul” „pe rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani.
19:40
Premierul laburist, Keir Starmer, a anunțat miercuri în Camera comunelor că guvernul a dispus deschiderea unei anchete penale a lui Peter Mandelson.
19:40
Administrația Trump va retrage din Minnesota 700 de agenți de imigrare care au luat parte la „Operațiunea Metro Surge”, represiunea din Minneapolis care a dus la moartea a doi cetățeni americani și a stârnit proteste la nivel național.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.