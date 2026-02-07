Vladimir Alekseiev a supraviețuit tentativei de asasinat și și-a recăpătat cunoștința

14:50

Presa pro-Kremlin îi ironizează cu cinism pe ucrainenii lăsați în frig de atacurile rusești care „dansează” și „lansează artificii”. Evident că Rusia nu are nicio vină că sistemul energetic ucrainean cedează. Portavocile regimului Putin preiau și un interviu al lui Dmitri Medvedev care, ca de obicei, amenință cu arma nucleară și îi insultă pe europeni.