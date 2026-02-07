Contrele între Ciucu și Băluță continuă / Primarul general spune că „probabil Băluţă e frustrat”. În replică, primarul Sectorului 4 spune că „Ciucu a trecut la un alt nivel al mitocăniei”
G4Media, 7 februarie 2026 19:50
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu a declarat, sâmbătă, că încearcă să ţină relaţia cu PSD în Consiliul General „pe linia de plutire" şi s-a comportat „cu mănuşi" cu edilul Sectorului 4, Daniel Băluţă, deoarece „omul vine după nişte alegeri pe care le-a pierdut, probabil este frustrat", acesta replicându-i că are „apucături de baron" şi a trecut […]
Acum 30 minute
20:00
TISZA, principalul partid de opoziție din Ungaria, şi-a prezentat programul electoral în care promite o taxă pe avere şi adoptarea monedei euro # G4Media
Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria intenţionează să introducă o taxă pe avere pentru cei bogaţi, să adopte moneda euro şi să ancoreze ferm Ungaria în Uniunea Europeană şi NATO, se arată în programul său electoral de 240 de pagini publicat sâmbătă, informează Reuters, transmite Agerpres. Partidul de centru-dreapta reprezintă cea mai mare provocare pentru […]
Acum o oră
19:50
Acum 2 ore
19:10
Lolita: Cum a ajuns un simbol al abuzului sexual și pedofiliei să fie viral pe rețele și dus în derizoriu cu ajutorul inteligenței artificiale # G4Media
"Abuzul sexual asupra copiilor este ilegal" – acesta este primul mesaj pe care îl primești de la Instagram dacă încerci să cauți numele complet al celei mai noi "senzații" a internetului românesc – Lolita Cercel, "artista" AI devenită virală în decembrie, cu milioane de vizualizări și sute de mii de urmăritori pe rețelele de socializare […]
19:00
Iulian Cârlogea, administratorul din Primăria lui Piedone, plasat sub control judiciar, împreună cu alți doi colegi, acuzați de luare de mită / Cârlogea a fost numit, în lipsă, vicepreședinte în conducerea partidului controlat de Voiculescu, la Congresul organizat vineri la Ploiești # G4Media
Administratorul public al Sectorului 5 – Cârlogea Iulian Constantin, arhitectul șef Bașca Robert-Mihai și directorul adjunct al poliției locale Chioran Florin au fost plasați sub control judiciar, printr-o decizie a Tribunalului București. În timp ce audierile procurorilor erau în toi, Partidul Umanist Soical Liberal (PUSL), controlat de Vasile Voiculescu, organiza vineri mare congres la Ploiești, […]
18:30
Trump spune că nu îşi va cere iertare pentru videoclipul rasist care îi înfăţişează pe soţii Obama drept maimuţe # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că nu îşi va cere scuze pentru postarea pe contul său oficial Truth Social a unui videoclip în care fostul preşedinte Barack Obama (2009-2017) şi fosta Primă Doamnă Michelle Obama erau portretizaţi drept maimuţe. Videoclipul a fost ulterior eliminat de pe platformă după ce a primit critici dure […]
Acum 4 ore
18:00
Magistrații din Sibiu au arestat-o pentru 30 de zile pe partenera de viață a omului de afaceri Adrian Kreiner / Ea este acuzată că a învățat o femeie cum să-și omoare propria mamă # G4Media
După ce inițial a fost reținută, magistrații din Sibiu au dispus arestarea preventivă a Adrianei Viliginschi, în cazul uciderii unei mame de către propria fiică. Viliginschi a fost concubina omului de afaceri Adrian Kreiner, care și el a fost ucis în propria casă de către trei bărbați, în timpul unui jaf. Femeia a fost reținută […]
17:50
Sorana Cîrstea, campioană la Transylvania Open 2026: Victorie impresionantă cu Emma Răducanu # G4Media
Sorana Cîrstea este noua campioană de la Transyilvania Open 2026, jucătoarea din România defilând efectiv în finala cu Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2. SE ACTUALIZEAZĂ.
17:50
Te cazezi la un hotel și te foiești toată noaptea, dar în noaptea următoare dormi mult mai bine. Oamenii de știință de la Universitatea din Nagoya au vrut să înțeleagă de ce se întâmplă acest lucru, relatează MedicalXpress. Lucrând cu șoareci, ei au identificat un grup de neuroni care devin activi atunci când un animal […]
17:40
Atacul asupra unei moschei şiite din Pakistan, revendicat de Gruparea teroristă Stat Islamic # G4Media
Organizaţia teroristă Stat Islamic a revendicat sâmbătă atacul letal comis în ajun asupra unei moschei şiite din capitala Pakistanului în care şi-au pierdut viaţa 32 de oameni, transmite dpa, transmite Agerpres. Revendicarea a fost făcută prin intermediul agenţiei media semi-oficiale a grupării, Amaq, care a publicat un comunicat pe Telegram. Amaq a distribuit şi o […]
17:20
The Guardian: Motivul pentru care Elon Musk a fuzionat compania sa de rachete cu start-up-ul său de inteligență artificială # G4Media
Achiziția xAI de către SpaceX este un acord tipic pentru Elon Musk: cifre uriașe susținute de o ambiție pe măsură. Pe lângă extinderea „luminii conștiinței către stele", așa cum a descris Musk tranzacția, aceasta creează o afacere evaluată la 1,25 trilioane de dolari (920 de miliarde de lire sterline), prin combinarea companiei sale de rachete […]
17:20
Pomipierii intervin în aceste momente pe strada Serg. Predescu Vasile, sector 2, București, unde a avut loc o explozie la o locuință, neurmată de incendiu. Două victime conștiente au fost extrase din casa în care s-a produs explozia și sunt în grija echipajelor medicale prezente la fața locului. În urma exploziei au fost desprinse elemente […]
17:00
Reacția CIO după ce vicepreședintele JD Vance a fost huiduit la festivitatea de deschidere de la Milano Cortina # G4Media
Comitetul Internațional Olimpic a avut o reacție promptă după ce vicepreședintele american JD Vance și soția sa au fost huiduiți copios pe durata ceremoniei de deschidere a JO de la Milano Cortina de pe stadionul San Siro. Concret, CIO îndeamnă la fair-play pe durata importantei competiții sportive din Italia. VIDEO Celebrul Snoop Dogg a fluturat […]
17:00
Volodimir Zelenski susține că SUA a stabilit luna iunie ca termen limită pentru acordul de pace între Ucraina și Rusia # G4Media
Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite au oferit Ucrainei și Rusiei un nou termen-limită pentru a ajunge la un acord de pace și că acum propun ca războiul să se încheie până în luna iunie. Președintele ucrainean le-a mai spus jurnaliștilor că ambele părți au fost invitate la noi discuții săptămâna viitoare, potrivit The […]
16:50
Autoturisme furate din Marea Britanie, descoperite de poliţiştii de investigaţii criminale din judeţul Vaslui # G4Media
Cinci autoturisme furate din Marea Britanie, precum şi sume de bani în lei şi valută au fost descoperite în urma unor percheziţii efectuate în Vaslui, a informat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, transmite Agerpres. Un bărbat 32 de ani din Vaslui se află sub control judiciar în acest dosar, fiind cercetat pentru tăinuire. „La data […]
16:40
„Sperietoarea” RedBull: CEO-ul McLaren, semnal de alarmă asupra forței marii rivale din F1 # G4Media
Zak Brown, CEO-ul McLaren, a discutat cu jurnaliștii despre testul de la Barcelona, iar oficialul „papaya" consideră că RedBull Racing este surpriza plăcută. Cu un motor propriu și făcut de la zero, echipa din Milton Keynes a ieșit în evidență prin consistență. Christian Horner spune că RedBull este vinovată pentru că Daniel Ricciardo nu a […]
16:40
Rețeta cu care doi români au dat lovitura în Spania: mâncare spaniolă, românească și pizza, în meniul aceluiași restaurant # G4Media
Au plecat din România cu o fetiță mică și acum au doi nepoți care cresc în Alicate. „Fata e acum mai mult de aici decât din România, s-a măritat cu un băiat, român și el, pe care îl cunoaște de când s-a născut, au fost amândoi în aceeași maternitate. Avem și două nepoțele", spune domnul […]
16:40
Scandal într-un avion WizzAir care trebuia să decoleze din Capitală spre Madrid la ora 14:30 / Pasagerii anunțați că avionul nu prezintă siguranță # G4Media
Un pasager al cursei aeriene București-Madrid operată de WizzAir a informat pentru G4Media că aeronava trebuia să decoleze la ora 14.30: „Inițial aeronava a pornit, dar nu a reușit să se ridice de la sol". Pasagerii au fost informați apoi că „avionul nu prezintă siguranță", dar nu au fost lăsați să coboare din aeronavă, fapt […]
Acum 6 ore
16:20
Povestea unei regăsiri: Cum o crimă nerezolvată din 1971 a dus la o legătură de familie surprinzătoare după mai bine de 50 de ani # G4Media
Într-o după-amiază de iulie din 1971, doi băieți care se plimbau cu un minibike printr-o zonă rurală din Maryland au dat peste o femeie pe jumătate dezbrăcată, întinsă rănită într-un câmp. Era inconștientă și respira greu. Părul și unghiile îi erau murdare, poate de la târât, iar arsurile solare sugerau că zăcuse acolo de ore […]
16:00
Presa bosniacă relatează pe larg acuzațiile de fraudare a licitației pentru proiectul Centurii Metropolitane Cluj dar și a altor licitații românești / Primarul Boc recunoaște că fără firma bosniacă, românii de la DIMEX nu puteau câștiga centura evaluată la 1,1 miliarde de Euro / Boc anunță rezilierea contractului # G4Media
Vestea că proiectul Centurii Metropolitane a Clujului ar putea fi aruncat în aer devine o realitate, după ce la început de săptămână a apărut informația șocantă că una dintre firmele din asocierea DIMEX 2000 COMPANY SRL și INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTASI nu ar fi participat deloc la licitație. Mai precis, firma Integral Inženjerin din Bosnia […]
14:50
Veste proastă pentru sectorul industrial din UE: consorțiul ACC renunță la construirea super-uzinelor de baterii în Italia și Germania din cauza cererii slabe # G4Media
Producătorul de baterii pentru vehiculele electrice Automotive Cells Company (ACC), un joint venture între constructorii auto Stellantis, Mercedes-Benz şi grupul petrolier francez TotalEnergies, a anunţat sâmbătă că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru construirea a două fabrici în Italia şi Germania, informează Agerpres. ACC avea planuri pentru trei gigafabrici europene, în Franţa, Germania şi Italia. Compania […]
14:40
Aproape 87% dintre participanții la un sondaj realizat de sindicatele din învățământ spun că resimt puternic impactul măsurilor din Educație asupra activității și siguranței profesionale # G4Media
Între 86 și 87% dintre participanții la consultarea națională lansată de FSLI pe fondul nemulțumirilor din Învățământ spun că resimt puternic impactul pe care îl au măsurile din legea 141, transmite Edupedu.ro. La chestionar au răspuns peste 35.000 de profesori și personal auxiliar, majoritatea membrii FSLI, însă o parte au spus că sunt membrii FSE […]
14:40
Vechile pericole ale Siriei rămân: Nu vă lăsați păcăliți de costumul omului de stat sirian (Opinie – Jerusalem Post) # G4Media
În Orientul Mijlociu, Israelul a trebuit adesea să învețe pe calea cea grea că aparențele sunt un lucru periculos de încredere. Milițiile devin guverne, teroriștii se reinventează ca oameni de stat. Iar diplomații occidentali aplaudă „pragmatismul" în timp ce minoritățile asediate își îngroapă morții. Siria de astăzi este un studiu de caz în această iluzie […]
14:40
Anda Zhang s-a calificat dramatic în finala World Grand Prix la snooker după un frame decisiv jucat împotriva compatriotului Yuelong Zhou, scor 6-5. Anda Zhang, în finala World Grand Prix: Duel cu Xiao Guodong sau Zhao Xintong Ocupant al locului 23 în ierarhia mondială, Anda a fost condus pe rând cu 1-0, 3-2 și 4-3, […]
14:40
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj feroviar în prima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă # G4Media
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice de alimentare a reţelei feroviare au fost deteriorate în apropiere de Bologna, în nordul Italiei, provocând întârzierea unor trenuri, a declarat sâmbătă un oficial, potrivit Agerpres. Compania feroviară de stat FS (Ferrovie dello Stato) a comunicat că problema cu cablurile, apărută în prima zi a […]
14:30
La ce se pretează Viktor Orban în campania electorală: clipurile fake realizate cu inteligența artificială pentru a-l demoniza pe opozantul Peter Magyar # G4Media
Premierul ungar Viktor Orbán a publicat pe contul său de facebook un videoclip deepfake realizat cu inteligență artificială în care Ursula von der Leyen îi cere opozantului Péter Magyar să trimită bani Ucrainei, iar figura lui Péter Magyar spune că acesta trebuie să câștige alegeri pentru a face acest lucru, arată Euronews.hu. Videoclipul deepfake este […]
Acum 8 ore
14:10
Turnul bisericii reformate din Cehu Silvaniei, monument istoric inestimabil s-a prăbușit din cauza degradării mai severe decât estimările tehnice # G4Media
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbuşit marţi seara, la capătul a patru zile de avertismente succesive şi degradări accelerate care au depăşit orice estimare tehnică iniţială, conform unui raport cronologic detaliat făcut publică, sâmbătă, de către Ministerul Culturii, în cadrul unui comunicat de presă citat de Agerpres. „La data de 30 ianuarie 2026 […]
14:00
O sănătate mintală precară crește riscul atacurilor de cord: studiu realizat pe 22 de milioane de persoane # G4Media
Tulburarea depresivă, tulburările de anxietate, tulburarea de stres posttraumatic și tulburările de somn au arătat un risc crescut al atacurilor de cord, deși dovezile pentru orice asociere au fost considerate fragile. Departamentul de Medicină al Universității din Calgary, Canada, a coordonat o analiză care a comparat mai multe tulburări psihice clinice cu riscul de sindrom […]
14:00
M-am uitat la documentarul Melaniei Trump în locul tău: Zgomot și fashion de 75 de milioane de dolari, dar nimic despre prima doamnă a Americii / Plus, regizorul filmului apare în dosarul Epstein # G4Media
Am stat două ore într-o sală de cinema din Constanța cu încă doi oameni, unde ar fi trebuit să primim „o perspectivă intimă asupra uneia dintre cele mai urmărite tranziții de putere ale vremurilor recente" – așa descrie Amazon documentarul Melaniei Trump, prima doamnă a Statelor Unite, un proiect de 75 de milioane de dolari […]
13:50
Compania turcească Gulermak a contestat licitația pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la procedură # G4Media
Proiectul magistralei de metrou M4 Gara de Nord – Gara Progresu înregistrează o evoluție juridică neașteptată. Constructorul turc Gulermak a depus o contestație vizând contractul pentru Secțiunea II (Eroii Revoluției – Gara Progresu), atribuit asocierii conduse de Construcții Erbașu, potrivit datelor din portalul CNSC, transmite Economedia.ro. Situația este una atipică pentru legislația achiziț
13:40
Scandal în licitațiile pentru infrastructura României: O firmă din Bosnia susține că nu a participat la licitația pentru Centura Clujului și acuză fals în acte repetat # G4Media
Un caz fără precedent de posibil fals în acte publice a ieșit recent la iveală și implică numele unei companii din Bosnia-Herțegovina. Astfel, Asociația Pro Infrastructură (API) și compania bosniacă Integral Inženjering reclamă o schemă de „participări fictive” la licitații strategice, inclusiv la Centura Metropolitană Cluj-Napoca, unde contractul este acum în pragul rezilierii, arată Economedia.ro. […] © G4Media.ro.
13:40
Prezent la festivitatea de pe San Siro, Djokovic spune că vrea să participe la JO Los Angeles la vârsta de 41 de ani # G4Media
Novak Djokovic a fost unul dintre oaspeții de seamă ai festivității de deschidere a JO de la Milano Cortina. După încheierea ceremoniei, fostul lider ATP a spus că nu ascunde faptul că și-ar dori să participe la Los Angeles în 2028. VIDEO Vicepreședintele JD Vance și soția sa, huiduiți copios la deschiderea Jocurilor Olimpice de […] © G4Media.ro.
13:40
O săptămână încărcată de noi evenimente, dispute politice, reglări de conturi între liderii principalelor partide de guvernământ. Am avut primele proteste sociale de anul acesta, o situație inedită de fraudă semnalată în cazul uneia dintre cele mai mari licitații de infrastructură rutieră din țară, raportul preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA care face referiri […] © G4Media.ro.
13:40
Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea intervin în mai multe zone din judeţ pentru a evacua apa acumulată în urma precipitaţiilor din ultimele zile, transmite Agerpres. „Echipaje de pompieri militari acţionează pentru evacuarea apei, în municipiul Focşani, la ieşire spre Garoafa, pe strada Someş, la un ansamblu rezidenţial de pe strada […] © G4Media.ro.
13:30
Legendara actriţă cehă Jana Brejchova, interpreta reginei din serialul TV „Arabela”, a murit la 86 de ani. VIDEO Arhivă # G4Media
Actriţa cehă de film şi televiziune Jana Brejchova a murit vineri la vârsta de 86 de ani după o boală îndelungată, transmite Agerpres. Jana Brejchova, supranumită uneori „Brigitte Bardot a Cehiei” datorită frumuseţii sale, a fost una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei cehoslovace şi cehe. Între 1958 şi 1962, a fost căsătorită cu […] © G4Media.ro.
13:20
Președintele Zelenski anunță că SUA au dat Ucrainei și Rusiei termen până în iunie pentru a ajunge la un acord de pace # G4Media
Statele Unite au acordat Ucrainei și Rusiei termenul limită de iunie pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului care durează de aproape patru ani, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Mediafax. Zelenski a făcut declarații reporterilor, în contextul în care atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au forțat centralele […] © G4Media.ro.
13:20
Avertizare de călătorie în Germania: Zboruri anulate pe Aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza furtunii # G4Media
Furtuna a anulat curse aeriene programate sâmbătă pe Aeroportul Berlin-Brandenburg, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) într-o avertizare de călătorie. MAE a avertizat cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Germania asupra faptului că mai multe curse aeriene care erau programate să aterizeze sau să decoleze de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg au […] © G4Media.ro.
13:00
VIDEO ”Suveranistul” George Simion îi imploră pe ”prietenii” din SUA și Europa să reinstaureze democrația în România: ”We need help” # G4Media
Liderul extremist George Simion, care se pretinde suveranist și respinge orice amestec extern în chestiunile interne, i-a implorat într-un clip video pe ”prietenii americani și europeni” să ”reinstaureze democrația” în România. ”We need help”, a spus așa-zisul suveranist. Apelul lui Simion pentru o intervenție din străinătate vine la la două săptămâni după ce a tăiat […] © G4Media.ro.
13:00
Este greu să raționezi limpede atunci când te confrunți cu probleme, dar există modalități prin care poți deveni mai obiectiv și mai puțin părtinitor în gândire. Pentru o gândire mai bună în situații tensionate, strategia antică a illeișmului este una dintre recomandările BBC. Illeișmul este practica de a vorbi despre sine la persoana a treia, […] © G4Media.ro.
12:50
Christian Horner spune că RedBull este „vinovată” pentru că Daniel Ricciardo nu a câștigat titlul mondial din F1 # G4Media
Plecat de la RedBull în vara anului trecut după un mandat de 20 de ani, Christian Horner spune că Daniel Ricciardo ar fi meritat un titlu de campion mondial în Formula 1 alături de echipa din Milton Keynes. RedBull, singura vinovată pentru că Ricciardo nu a câștigat titlul mondial din F1, spune Horner După luni […] © G4Media.ro.
12:40
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat sâmbătă că în cursul nopții au fost înregistrate acte grave de furt și distrugere a unor componente ale instalațiilor feroviare, care au perturbat semnificativ circulația trenurilor. Pe secția Brănești – Pasărea, în București, au fost semnalate disfuncționalități ale instalațiilor de siguranță feroviară începând cu ora 20:55, […] © G4Media.ro.
12:30
EXCLUSIV Senatorul Daniel Fenechiu retrage proiectul care elimina limita de mandate la șefia Academiei Române și susține că inițiativa a venit din Academie. Acuzații dure la adresa academicienilor: ”Evident că cineva nu a fost sincer de la început” # G4Media
Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat sâmbătă pentru G4Media că și-a retras proiectul de lege care ar fi permis un număr nelimitat de mandate pentru președintele Academiei Române. El a invocat scrisoarea semnată vineri dimineață de președintele Academiei, Ioan Aurel Pop, și alți 48 de academicieni, care s-au delimitat de proiect și au susținut că […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
12:10
PSD reia atacurile la Ilie Bolojan după câteva zile de acalmie. Gurile de tun sunt Marius Budăi și Mihai Fifor, foștii miniștri din era Dragnea # G4Media
PSD a reluat sâmbătă atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan, purtătorii de mesaj fiind Marius Budăi și Mihai Fifor, cei care lansează în mod coordonat critici constante încă din primele zile ale anului. Atacurile PSD vin după câteva zile de acalmie, care au coincis cu vizita președintelui Sorin Grindeanu în Israel. Budăi și Fifor, foști […] © G4Media.ro.
12:00
Rezidenți furioși într-un complex pentru nudiști din California după ce proprietarul le-a cerut să se îmbrace și le-a tăiat curentul electric # G4Media
Câțiva rezidenți ai unui complex nudist din California trec prin momente dificile după ce proprietarii ar fi întrerupt alimentarea cu electricitate pentru că aceștia au refuzat să se îmbrace, transmite New York Post. Această măsură drastică este cel mai recent episod dintr-un conflict între proprietari și rezidenții refugiului istoric pentru nudiști Olive Dell Ranch, situat […] © G4Media.ro.
11:40
Justiția din Iran a emis o sentință de condamnare la moarte pentru Mohammad Hossein Hosseini, un fotbalist în vârstă de 26 de ani și prizonier politic din Mashhad. Surse au declarat pentru Iran International că acesta a fost supus unor torturi severe. Iran International aflase anterior că fostul jucător al echipei Sepahan a fost transferat […] © G4Media.ro.
11:40
Consilierul prezidențial Marius Lazurca: Pregătirile pentru vizita în SUA a președintelui sunt în plină desfășurare / Obiectivul României este ca Occidentul să nu se divizeze pe linia Atlanticului # G4Media
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a declarat vineri la TVR Info că pregătirile pentru vizita în SUA a președintelui sunt ”în plină desfășurare”. El nu a furnizat o dată exactă pentru această vizită. El a explicat că obiectivul principal al României este ca Occidentul să nu se divizeze pe linia Atlanticului, adică între Europa și SUA. Vezi […] © G4Media.ro.
11:30
Snoop Dogg (54 de ani) a fluturat preț de câteva momente un steag al României pe străzile din Cortina în cadrul festivității de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Faza zilei la JO: Un voluntar a purtat steagul Monaco la festivitatea de deschidere Sportivii tricolori s-au întâlnit cu celebrul artist american […] © G4Media.ro.
11:00
Una dintre cele mai neașteptate faze din cadrul ceremoniei de deschidere de la Milano Cortina a avut loc în momentul în care a venit rândul Monaco să defileze. Steagul a fost purtat de un voluntar: singurul reprezentant se odihnea pentru că va concura sâmbătă. VIDEO Spectacol total: Cele mai importante momente ale festivității de deschidere […] © G4Media.ro.
11:00
VIDEO Anchetă în Buzău după utilizarea ilegală a îngrășămintelor pe zeci de hectare de teren. Utilizarea ureei e interzisă iarna din cauza pericolului de infestare a pânzei freatice cu substanțe cancerigene # G4Media
Poliția Buzău și Garda de Mediu au început o anchetă după ce presa locală a dezvăluit o operațiune de fertilizare chimică pe terenuri agricole din zona Boldu – Ziduri – Valea Râmnicului în plină iarnă. Imaginile difuzate în premieră de Campus TV arată suprafețe mari de teren agricol acoperite cu ceea ce pare a fi […] © G4Media.ro.
10:50
Cum a obținut o studentă praf cosmic într-un laborator și ce ne spune acesta despre originile vieții # G4Media
Recrearea unei bucăți din univers într-o sticlă poate suna a science-fiction, dar exact asta a făcut studenta Linda Losurdo. Losurdo, doctorandă în fizica materialelor și a plasmei la Universitatea din Sydney, Australia, a folosit gaze simple și electricitate pentru a recrea condițiile întâlnite de obicei în apropierea stelelor și supernovelor, obținând o cantitate infimă de […] © G4Media.ro.
10:50
EXCLUSIV TechRider: Declinul puternic al pieței auto a lovit mai dur persoanele fizice decât firmele / APIA explică ce factori influențează decizia de cumpărare # G4Media
Declinul puternic al înmatriculărilor de autoturisme noi din ianuarie 2026 a lovit ambele categorii de cumpărători, însă impactul a fost semnificativ mai dur în cazul persoanelor fizice, arată Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), într-un răspuns transmis în exclusivitate pentru TechRider.ro. Citește articolul integral pe TechRider.ro. © G4Media.ro.
