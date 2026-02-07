FIFA a ridicat interdicţia de transferuri pentru clubul Botafogo

13:00

Primarul general, liberalul Ciprian Ciucu, susţine că avocata Adriana Georgescu, membru al filialei Sector 1, i-a cerut susţinere pentru funcţii politice, însă acesta a refuzat, pe motiv că erau lucruri care nu ţineau de puterea sa politică. De asemenea, Ciucu spune că Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de DNA când lua mită, a avut ”o tentativă” să se implice în campania sa electorală din decembrie anul trecut, a creat chiar şi grupuri de susţinere pe WhatsApp, însă, în final, nu a mai făcut parte din echipa de campanie. ”Era ca marca de scrisoare. Cum vedea un lider, pac, hai, facem o poză!”, explică Ciucu. Cât despre poza în care apare alături de Adriana Georgescu, Ciprian Ciucu spune: ”E o poză la Comisia de Transport. Eram şi eu invitat ca primar al Sectorului 6 să vorbesc spre transportul public în Bucureşti. Aia e marea poză”.