Oana Gheorghiu: Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat / Chiar dacă statul este acţionar majoritar nu înseamnă că poate să se joace cu această companie

14:10

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că actualul Consiliu General este pulverizat, iar rolul PSD în acest consiliu este foarte important. Ciucu a precizat că dacă este nevoie să facă o majoritate cu partidul lui Cristian Popescu Piedone, fostul primar de la Sectorul 5, o va face, dar a adăugat că este greu de crezut că acest lucru se va întâmpla având în vedere istoria comună pe care o are cu PSD. Ciucu a menţionat că ar dori să aibă o discuţie cu consilierii AUR şi că se află într-o dilemă morală dacă să încerce să vorbească cu aceştia pentru votarea anumitor proiecte sau să nu îi valideze şi atunci să pice proiectele.