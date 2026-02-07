Oana Gheorghiu: Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat / Chiar dacă statul este acţionar majoritar nu înseamnă că poate să se joace cu această companie
7 februarie 2026
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că se lucrează la „nişte ghiduri” pentru miniştri ca să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie să facă în relaţia cu o companie de stat. Ea a explicat că, deşi statul deţine o companie sau este acţionar majoritar, nu înseamnă că se poate juca cu aceasta.
NSA a detectat un apel telefonic între serviciile secrete străine şi o persoană apropiată lui Trump / Tulsi Gabbard ar fi cerut NSA să nu publice raportul de informaţii şi ar fi instruit oficialii să transmită detaliile secrete direct la biroul ei # News.ro
Agenţia Naţională de Securitate (NSA) a detectat primăvara trecută dovezi ale unui apel telefonic neobişnuit între o persoană asociată cu serviciile secrete străine şi o persoană apropiată lui Donald Trump, potrivit avocatului unui denunţător informat cu privire la existenţa apelului, relatează The Guardian.
Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-3, cu echipa campioană, Napoli, în etapa a 24-a din Serie A.
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat de DNA că i-ar fi intermediat unui om de afaceri o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al RAR, a fost plasat în arest la domiciliu # News.ro
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că i-ar fi intermediat unui om de afaceri o mită de peste un milion de lei care urma să fie dată directorului general al Registrului Auto Român (RAR) în schimbul reînnoiirii unui acord-cadru, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce Tribunalul Bucureşti i-a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv. O decizie similară a fost luată şi în cazul afaceristului. Acordul-cadru de 23 de milioane de lei viza asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor.
Baschet masculin: U BT Cluj încheie grupa A din Liga Adriatică pe locul 3, cu victorie pe terenului lui KK Borac Čačak # News.ro
Campioana României, U BT Cluj, a încheiat cu o victorie meciurile din grupa A a Ligii Adriatice, scor 93-87 (52-45), în deplasare, cu KK Borac Čačak. Calificată anterior în Top 8, U BT Cluj încheie pe locul 3 în grupă.
Mii de persoane au mărşăluit sâmbătă la Milano pentru a protesta faţă de Jocurile Olimpice de iarnă. La o zi după ceremonia de deschidere au avut ciocniri între un grup mic de manifestanţi şi poliţişti. Spre sfârşitul manifestaţiei, un mic grup de câteva zeci de persoane cu capetele acoperite cu cagule a început să arunce cu pietre şi să tragă cu petarde spre poliţie, care a ripostat cu tunuri de apă şi gaze lacrimogene, înainte de a aresta mai mulţi dintre ei, relatează AFP.
Bogdan Ivan, la frontiera cu Ucraina: Indiferent de graniţe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie, fără excepţii. România ajută responsabil, cu infrastructură care funcţionează şi cu atenţie permanentă la propria securitate energetică # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care s-a întâlnit, sâmbătă, la frontiera cu Ucraina, cu omologul său ucrainean Denys Shmyhal, afirmă că, „indiferent de graniţe, conflicte sau vremuri”, oamenii trebuie să aibă energie, fără excepţii. „România ajută responsabil, cu infrastructură care funcţionează şi cu atenţie permanentă la propria securitate energetică”, mai spune Ivan.
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, duminică, în etapa a 26-a a Superligii:
Un studiu recent sugerează că o bacterie comună, cunoscută pentru rolul său în infecţiile respiratorii, ar putea fi asociată cu declinul cognitiv şi cu boala Alzheimer atunci când este prezentă în structuri ale ochiului implicate în procesarea vederii. Descoperirea deschide noi direcţii de cercetare asupra modului în care modificările observabile la nivel ocular pot reflecta procese patologice din creier.
Handbal feminin: Gloria Bistriţa, fără victorie în 2026 şi după meciul cu Metz Handball, în Liga Campionilor # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de formaţia Metz Handball, scor 29-26 (16-14), în etapa a XII-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al patrulea eşec consecutiv în 2026 pentru Gloria Bistriţa.
Ministrul de externe al Groenlandei afirmă că discuţiile cu SUA sunt pozitive. "Este însă prea devreme să spunem unde vom ajunge în final" # News.ro
Ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a declarat sâmbătă că, deşi este pozitiv faptul că sunt în curs discuţii cu SUA, acestea nu au ajuns încă la nivelul dorit de Groenlanda, relatează Reuters.
Echipa engleză Arsenal Londra a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Sunderland, în etapa a 25-a din Premier League.
Clubul de fotbal Botafogo din Rio de Janeiro a anunţat, vineri, că FIFA a ridicat interdicţia de recrutare pe care i-o impusese la sfârşitul anului 2025 din cauza unei datorii legate de transferul argentinianului Thiago Almada.
Dogioiu respinge acuzaţiile Liei Savonea la adresa lui Bolojan în cazul scrisorii trimise CCR: Adevărul nu poate constitui nici o formă de presiune, nici o ingerinţă/ Zegrean: Nu cred că judecătorii vor ţine seama sau vor fi înspăimântaţi de scrisoare # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, respinge acuzaţiile Liei Savonea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la adresa premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora scrisoarea adresată de acesta Curţii Constituţionale în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor ar reprezenta „o ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat”. „Adevărul nu poate constitui nici o formă de presiune, nici o ingerinţă”, afirmă Dogioiu. Fostul preşedinte al CCR, Augustin Zegrean, afirmă, întrebat dacă scrisoarea respectivă este o formă de presiune, că el crede că judecătorii nu vor ţine seama de ea. „Eu cred că aşa se doreşte, dar nu cred că este aşa. Nu cred că judecătorii vor ţine seama sau vor fi înspăimântaţi de această scrisoare”, precizează Zegrean.
Incendiu la o hală din Tulcea unde erau depozitate cabluri electrice / Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea focului # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seara, la o hală din Tulcea, unde erau depozitate cabluri electrice şi exista pericol de propagare către blocurile din apropiere. Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat în zona respectivă, reuşind să stingă focul.
Echipa spaniolă FC Barcelona a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-0, de formaţia Mallorca, în etapa a 23-a din La Liga.
Un dresor de câini din Franţa a primit Golden Buzz la "Românii au talent" cu un număr care a ridicat sala în picioare: "Câini actori eu n-am văzut în viaţa mea!"/ VIDEO # News.ro
Mikhail Ermakov, în vârstă de 37 de ani, din Franţa, jongler şi dresor de câini, a primit Golden Buzz din partea Andrei, la ediţia de vineri a emisiunii "Românii au talent" de la Pro TV. Momentul lui Mikhail a ridicat sala în picioare, juriul aplaudând îndelung performanţa sa impresionantă.
Mii de oameni au protestat sâmbătă la Berlin în semn de sprijin pentru revolta naţională a iranienilor, care a coincis cu aniversarea revoluţiei anti-monarhice din Iran din 1979, relatează Reuters.
Echipa germană Borussia Dortmund a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Wolfsburg, în etapa a 21-a din Bundesliga.
Handbal feminin: Minaur Baia Mare, victorie cu Thuringer HC, deţinătoarea trofeului European League # News.ro
Echipa Minaur Baia Mare rămâne liderul grupei A din European League, după ce a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Thuringer HC, deţinătoarea trofeului, scor 28-24 (12-12).
Intervenţie la limită a doi poliţişti pentru salvarea unui bărbat cunoscut cu afecţiuni psihice care s-a aruncat într-o fântână, sub privirile îngrozite ale unor trecători/ Bărbatul nu a fost rănit, fiind dus la spital pentru examen de specialitate # News.ro
Doi poliţişti din Ialomiţa au reuşit să-i salveze viaţa unui bărbat cunoscut cu afecţiuni psihice care s-a aruncat într-o fântână, sub privirile îngrozite ale unor trecători. Poliţiştii au intervenit la limită reuşind să-l salveze pe bărbat înaintea sosirii pompierilor, care fuseseră alertaţi. Bărbatul nu a fost rănit, fiind transportat la spital pentru un examen de specialitate.
UPDATE - Sorana Cîrstea a învins-o pe Emma Răducanu şi a câştigat Transylvania Open. Este al patrulea său trofeu / "Mă voi retrage un om fericit" # News.ro
Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 3, a câştigat, sâmbătă, turneul de categorie WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.
Oana Ţoiu, în SUA: România îşi asumă o responsabilitate strategică în domeniul gazelor naturale. Să crească producţia în următorii ani pentru a scădea preţurile acasă şi a proteja regiunea împotriva utilizării preţurilor ca armă de şantaj politic # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, aflată la un eveniment public găzduit de think-tank-ul american Hudson Institute, a declarat că România şi SUA au o relaţie de peste 120 de ani, „începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc”, iar astăzi este pregătită să ducă acest parteneriat la „următorul nivel” colaborând în domenii „esenţiale” de înaltă tehnologie şi minerale critice. Potrivit ministrului, România îşi asumă „o responsabilitate strategică”, fiind cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. „Misiunea noastră este să ne creştem producţia în următorii ani pentru a scădea preţurile acasă şi a proteja regiunea împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic şi pentru o alternativă viabilă şi sigură la resursele ruseşti”, a spus Ţoiu.
Constanţa: Un muncitor a murit după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcţie # News.ro
Un muncitor şi-a pierdut viaţa, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcţie din municipiul Constanţa.
FC Barcelona a anunţat, sâmbătă, că se retrage oficial din Superliga, un proiect competiţional menit să revoluţioneze fotbalul european şi susţinut public de Real Madrid şi de preşedintele său, Florentino Pérez.
Echipa ciucană Csikszereda FK a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia arădeană UTA, în etapa a 26-a din Superligă.
Sibiu: Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată preventiv în dosarul femeii suspectate că şi-a omorât mama cu ajutorul unei asistente medicale # News.ro
Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, în dosarul femeii suspectate că şi-a ucis mama, cu sprijinul unei asistente medicale din Cisnădie. Ea fusese reţinută pentru complicitate intelectuală după ce ar fi sfătuit-o pe fiica victimei ce combinaţie de sedative să folosească, dar şi să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor de pe camerele de luat vederi.
Suspiciuni de trişare prin mărirea penisului la Jocurile Olimpice: „Absurd”, spun săritorii francezi cu schiurile # News.ro
Un fapt „absurd”, o „aberaţie”: sâmbătă, la Jocurile Olimpice din 2026 din Italia, săritorii cu schiurile francezi şi antrenorii lor şi-au exprimat scepticismul cu privire la faptul că sportivii ar putea recurge la o mărire a penisului pentru a-şi îmbunătăţi performanţele în acest sport.
Majoritatea cancerelor care pot fi prevenite sunt asociate cu două obiceiuri legate de stilul de viaţă # News.ro
O mare parte dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite, fiind asociate cu factori modificabili, potrivit unei analize de amploare, care arată că schimbările de comportament, intervenţiile medicale şi reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an, la nivel mondial.
Ministrul italian al Transporturilor, Matteo Salvini, şi-a exprimat sâmbătă îngrijorarea cu privire la „actele grave de sabotaj” care au întârziat trenurile în centrul Italiei, sugerând că acestea ar putea avea legătură cu deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă.
„Consiliul de pace” pentru Gaza - Prim-ministrul ungar Viktor Orban anunţă o invitaţie la Washington # News.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că se va deplasa la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului de pace” al preşedintelui american Donald Trump, informează AFP.
La evenimentele sportive ne place să vedem fair-play, spun oficiali ai CIO, după ce JD Vance a fost huiduit la ceremonia de deschidere a JO # News.ro
Comitetul Olimpic Internaţional (COI) a făcut apel la respectarea „fair-play-ului” sâmbătă, a doua zi după huiduielile care l-au vizat pe vicepreşedintele american JD Vance în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano.
Alba: Intervenţie a Salvamont şi a Jandarmeriei montane pentru recuperarea unor turişti străini speriaţi de apariţia unui urs # News.ro
Salvamontişti şi jandarmi montani din judeţul Alba au intervenit sâmbătă în sprijinul a doi turişti străini care au ajuns într-o zonă greu accesibilă, după ce s-au retras de pe poteca montană, unde au văzut un urs.
Vicepremierul Tánczos Barna a vizitat Satul Olimpic de la Milano. El s-a întâlnit cu patinoarea Julia Sauter şi cu antrenoarea Roxana Luca Hartmann # News.ro
Tánczos Barna, vicepremier al României, a vizitat Satul Olimpic alături de Mihai Covaliu, preşedintele Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, şi de George Boroi, secretar general al COSR.
Un deţinut condamnat la 30 de ani de închisoare după ce în anii 90 a împuşcat un om de afaceri a murit la spital, cu câteva luni înainte de eliberare # News.ro
Un deţinut condamnat la 30 de ani de închisoare după ce în anii 90 a împuşcat un om de afaceri din Alba Iulia, a murit în spital. El ceruse de 19 ori liberarea condiţionată şi executase peste 26 de ani din sentinţă.
Austin Butler va interpreta rolul lui Lance Armstrong într-un film biografic pentru marele ecran # News.ro
Actorul Austin Butler, nominalizat la Oscar, va interpreta rolul ciclistului Lance Armstrong într-un nou film biografic. Potrivit Deadline, filmul va fi regizat de realizatorul "Conclave", Edward Berger, iar Zach Baylin va scrie scenariul.
Superliga; Unirea Slobozia a învins Farul, scor 2-1. Golul victoriei a fost marcat în minutul 90+3 # News.ro
Formaţia Unirea Slobozia a învins, cu scorul de 2-1, echipa Farul Constanţa, sâmbătă, în etapa a XXVI-a a Superligii, la debutul pe banca tehnică a antrenorului Claudiu Niculescu.
Ilfov: Un şofer în vârstă de 54 de ani a ajuns cu maşina pe acoperişul unei clădiri după ce a sărit cu autoturismul peste un sens giratoriu - FOTO, VIDEO # News.ro
Un şofer în vârstă de 54 de ani a fost rănit după ce a sărit cu maşina pe care o conducea peste un sens giratoriu din localitatea 1 Decembrie, judeţul Ilfov, şi a ajuns pe acoperişul unei clădiri. Anterior acestui eveniment şoferul lovise un alt autoturism.
Prahova: Trei tinere rănite după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă pe marginea DN1A - FOTO # News.ro
Trei tinere cu vârste de 21 şi 22 de ani au fost rănite sâmbătă după amiază, după ce autoturismul în care se aflau a derapat şi s-a răsturnat la o diferenţă de nivel de 20 de metri pe marginea DN1A.
Iranul va ataca bazele americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat de forţele americane care s-au adunat în regiune, a declarat sâmbătă ministrul de Externe al acestei ţări, insistând că acest lucru nu trebuie considerat un atac asupra ţărilor care le găzduiesc, scrie Reuters.
Daniel Băluţă, replică pentru Ciprian Ciucu, pe care îl acuză de mitocănie şi de bullying: Sunteţi un om fără caracter / Aveţi apucături de baron! Baronul Münchhausen # News.ro
Liderul PSD Bucureşti, primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă, reacţionează dur la afirmaţiile făcute de adresa sa de primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu într-un interviu difuzat sâmbătă de Prima News. Băluţă îl acuză pe Ciucu de mitocănie şi de bullying: şi îi spune că este un om fără caracter. El îi recomandă lui Ciucu să se apuce de treabă. ”Aveţi apucături de baron, domnule Ciucu! Şi nu orice baron. Baronul Münchhausen! Închei prin a vă ura succes şi minte limpede”, mai spune Băluţă, urându-i lui Ciucu ”succes şi minte limpede”.
Al optulea schior care a luat startul, elveţianul Franjo Von Allmen şi-a confirmat statutul de campion mondial, impunându-se în proba de coborâre a Jocurilor Olimpice 2026, sâmbătă, la Bormio.
JO 2026: Superstarul chinez Eileen Gu s-a calificat în finala de slopestyle, în ciuda unei căzături # News.ro
Superstarul schiului acrobatic, chinezoaica Eileen Gu, s-a calificat, sâmbătă, pentru finala de slopestyle ale Jocurilor Olimpice de la Livigno, în ciuda unei căzături premature în prima sa încercare.
Ciucu: Este un Consiliu General pulverizat, iar PSD-ul este foarte important / Dacă e nevoie să fac o majoritate cu partidul lui Piedone, o fac cu partidul lui Piedone / Măcar o discuţie cu AUR trebuie să deschid/ Mesajul pentru Băluţă # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că actualul Consiliu General este pulverizat, iar rolul PSD în acest consiliu este foarte important. Ciucu a precizat că dacă este nevoie să facă o majoritate cu partidul lui Cristian Popescu Piedone, fostul primar de la Sectorul 5, o va face, dar a adăugat că este greu de crezut că acest lucru se va întâmpla având în vedere istoria comună pe care o are cu PSD. Ciucu a menţionat că ar dori să aibă o discuţie cu consilierii AUR şi că se află într-o dilemă morală dacă să încerce să vorbească cu aceştia pentru votarea anumitor proiecte sau să nu îi valideze şi atunci să pice proiectele.
Grupul MOL vrea să îşi extindă reţeaua de restaurante Fresh Corner în regiune, în afara benzinăriilor, şi vizează deschiderea a 50 de unităţi în 2026. ”Piaţa românească rămâne esenţială pentru noi” # News.ro
Grupul MOL intenţionează să îşi extindă reţeaua de restaurante Fresh Corner în regiune, în afara benzinăriilor, şi vizează deschiderea a 50 de unităţi în 2026, 25 în Ungaria şi 25 în celelalte ţări, a declarat pentru News.ro Péter Ratatics, vicepreşedinte executiv consumer services MOL Group. Acesta afirmă că piaţa românească rămâne esenţială pentru grup, România fiind unul dintre motoarele principale de creştere pentru Fresh Corner în cadrul MOL Group.
„Mă simt ca acasă aici”- Carrick sugerează că vrea să rămână la Manchester United şi după finalul mandatului temporar # News.ro
Michael Carrick a dat primul indiciu că doreşte să rămână antrenorul principal al Manchester United şi după finalul sezonului, relatează BBC.
