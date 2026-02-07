Viktor Orban, declarație dură la un miting: Ucraina este „dușman” al Ungariei
Digi24.ro, 7 februarie 2026 21:20
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat Ucraina „dușman” al Ungariei în timpul unui discurs ținut la un miting pe 7 februarie, anunță Kyiv Independent. Orban, considerat pe scară largă cel mai apropiat aliat al Kremlinului în Uniunea Europeană, a criticat în repetate rânduri Kievul și Bruxelles-ul pe parcursul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei.
• • •
Acum 30 minute
21:20
O bacterie prezentă în ochi, asociată cu boala Alzheimer și declinul cognitiv, arată un nou studiu # Digi24.ro
Prezența bacteriei Chlamydia pneumoniae în retină este asociată cu declinul cognitiv și cu boala Alzheimer, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Cedars-Sinai Medical Center. Analiza arată că modificările observate la nivelul ochiului ar putea reflecta procese patologice care au loc în creier.
21:20
Acum o oră
21:00
Dogioiu, replică pentru Savonea, care l-a acuzat pe Bolojan de „ingerință” și „presiuni” asupra CCR. „Lucrurile astea trebuie știute” # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu, a respins declarațiile Liei Savonea, preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care l-a acuzat pe Ilie Bolojan de „ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat”, după ce premierul a trimis o scrisoare către Curtea Constituțiomală în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor. La rândul său, fostul preşedinte al CCR, Augustin Zegrean, a declarat, întrebat dacă scrisoarea respectivă este o formă de presiune, că el crede că judecătorii nu vor ţine seama de ea.
20:50
Jeffrey Epstein și-a testat ADN-ul pentru prelungirea vieții, arată documentele publicate de administrația Trump # Digi24.ro
Infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein și-a făcut teste genetice într-o aparentă încercare de a-și utiliza propriul material genetic în medicina regenerativă, care urmărește repararea organismului prin creșterea de noi țesuturi și organe.
20:50
După negocierile SUA-Iran, premierul israelian Benjamin Netanyahu anunță că merge la Casa Albă. Ce vrea să-i transmită lui Donald Trump # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu va avea o întâlnire cu preşedintele american Donald Trump miercuri, la Washington, unde vor discuta despre negocierile cu Iranul, a anunţat sâmbătă biroul şefului executivului israelian, conform Reuters.
Acum 2 ore
20:20
O puternică țară europeană îl refuză categoric pe Donald Trump: „Nu participăm la Consiliul pentru Pace”. Ce motive invocă # Digi24.ro
Ministrul de Externe italian, Antonio Tajani, a exclus definitiv participarea la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump din cauza unor probleme constituţionale „insurmontabile”, informează sâmbătă AFP.
20:10
Ce i-a spus Emma Răducanu Soranei Cîrstea după finala de la Transylvania Open. Trofeul, înmânat de Simona Halep # Digi24.ro
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a declarat, sâmbătă seară, după ce a câştigat turneul Transylvania Open, că este un vis împlinit să primească trofeul de la Simona Halep, ambasadoarea competiţiei de la Cluj-Napoca. La rândul ei, Emma Răducanu a lăudat-o pe Sorana pentru nivelul tenisului jucat.
20:00
Furie în stradă, la Milano, în prima zi a Jocurilor Olimpice: protest cu mii de oameni. Ce îi nemulțumește pe localnici # Digi24.ro
Mii de oameni au ieșit la protest, sâmbătă seară, pe străzile din Milano, în prima zi a Jocurilor Olimpice de Iarnă, nemulțumiți de costurile ridicate ale locuințelor. Marșul, organizat de sindicate și mai multe grupuri de activiști, are ca scop evidențierea a ceea ce activiștii numesc un model urban nesustenabil, marcat de chirii tot mai mari. Manifestanții se plâng inclusiv de impactul organizării evenimentului sportiv de anvergură asupra mediului înconjurător, anunță Reuters.
20:00
Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria intenţionează să introducă o taxă pe avere pentru cei bogaţi, să adopte moneda euro şi să ancoreze ferm Ungaria în Uniunea Europeană şi NATO, se arată în programul său electoral de 240 de pagini publicat sâmbătă, informează Reuters.
19:40
Miniştrii de Externe danez şi groenlandez, rezervați în privința discuțiilor cu SUA: „Rezultatele rămân incerte” # Digi24.ro
Miniştrii de Externe danez, Lars Lokke Rasmussen, şi groenlandez, Vivian Motzfeldt, au apreciat sâmbătă drept un aspect pozitiv faptul că au loc discuţii cu SUA privind Groenlanda, însă rezultatele rămân incerte, transmit Reuters şi AFP.
Acum 4 ore
19:30
Nicușor Dan a primit invitația de la Donald Trump să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace (surse Digi24) # Digi24.ro
România se află pe lista țărilor invitate de Donald Trump la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington, programată pentru data de 19 februarie. Surse din administrația prezidențială au confirmat pentru Digi24 că invitația a fost transmisă președintelui Nicușor Dan.
19:10
Tribunalul a respins cererea de arestare a administratorului public, arhitectului şef şi adjunctului Poliţiei Locale Sector 5 # Digi24.ro
Tribunalul Bucureşti a respins sâmbătă, ca neîntemeiată, cererea DNA de arestare preventivă a trei şefi din Primăria Sectorului 5, acuzaţi de fapte de corupţie. Cei trei au fost plasați sub control judiciar.
19:00
Cum au devenit milionari în bitcoin clienții unei platforme cripto din Coreea de Sud. Norocul lor nu a durat mult # Digi24.ro
Zeci de clienți ai platformei sud-coreene de criptomonede Bithumb s-au trezit, pentru scurt timp, cu sume uriașe în conturi, după o eroare tehnică rară, care a transformat o recompensă simbolică într-un transfer de bitcoin de ordinul miliardelor de dolari. Incidentul a fost rapid blocat de companie, iar autoritățile au demarat verificări.
18:40
O navă germană pleacă spre Antarctica pentru a investiga un fenomen îngrijorător din Marea Weddell # Digi24.ro
O navă de cercetare operată de Institutul Alfred Wegener din Germania va pleca în acest weekend din Punta Arenas, Chile, într-o nouă expediție în Antarctica, pentru a studia schimbările accelerate ale gheții marine din Marea Weddell, potrivit agenției DPA. La bord se află o echipă internațională de cercetători.
18:40
Avertismentul unui ministru german la o propunere venită dinspre Comisia Europeană: „Răspunsul nu poate fi izolarea” # Digi24.ro
Ministrul economiei din Germania, Katherina Reiche, a respins propunerea unui comisar al Uniunii Europene de a condiţiona alocarea fondurilor publice ale UE pentru companii de criteriul „Fabricat în Europa”, care, în opinia ei, ar duce la izolare.
18:20
Accident mortal pe un șantier din Constanța: Un muncitor a murit după ce a căzut de la etaj # Digi24.ro
Un muncitor și-a pierdut viața, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcție din municipiul Constanța.
18:20
Oana Țoiu, mesaj în SUA: „România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic” # Digi24.ro
România îşi asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană şi are misiunea de a creşte producţia pentru a scădea preţurile acasă şi a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
18:10
UE, în fața unei noi etape de reînarmare: ce urmează după mecanismul de împrumut de 150 de miliarde de euro # Digi24.ro
Uniunea Europeană explorează posibilități de finanțare nouă pentru apărare, după ce un program inițial de împrumuturi în valoare de 150 de miliarde de euro a fost suprasubscris (n.r. cererea a fost mai mare decât oferta), potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Bloomberg. Discuțiile se află într-un stadiu incipient - Comisia Europeană, ramura executivă a UE, încă distribuind fonduri din programul actual de împrumuturi, au adăugat sursele. Oficialii se așteaptă, de asemenea, să rămână câteva miliarde din fond, din cauza discrepanțelor dintre cererile țărilor și contractele finale.
18:00
JO Milano-Cortina 2026: Tanczos Barna a vizitat Satul Olimpic. Mesajul vicepremierului pentru sportivii români # Digi24.ro
Vicepremierul României, Tánczos Barna, a vizitat Satul Olimpic de la Milano, unde s-a întâlnit cu sportivii români și cu membrii delegației, alături de Mihai Covaliu, președintele Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Oficialul a transmis un mesaj de susținere înaintea competițiilor.
18:00
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a câştigat turneul Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca, după ce a învins-o în finală pe britanica Emma Răducanu cu 6-0, 6-2.
17:40
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026: Tanczos Barna a vizitat Satul Olimpic și a transmis un mesaj sportivilor # Digi24.ro
17:40
Explozie la o locuință din sectorul 2 al Capitalei: două persoane rănite. Mașini parcate, avariate de suflul puternic al deflagrației # Digi24.ro
O explozie s-a produs, sâmbătă, în cursul după-amiezii, în Capitală, la o locuinţă din sectorul 2, după cea înregistrată dimineaţă într-un bloc din Chitila. În urma deflagraţiei, două persoane au fost rănite, fiind scoase din casă şi date în grija echipajelor medicale ajunse la faţa locului. Două maşini parcate au fost avariate de elemente de tâmplărie ale locuinţei, aruncate în stradă de suflul exploziei.
Acum 6 ore
17:30
Disputa Crimeii revine în prim-plan: Zelenski acuză Rusia că face presiuni asupra SUA pentru recunoașterea anexării # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Moscova dorește recunoașterea Crimeii ca teritoriu rus de către SUA, o cerere pe care Kievul nu o va accepta niciodată, deoarece contravine Constituției Ucrainei. Potrivit Kyiv Post, Zelenski le-a spus jurnaliștilor că Moscova înțelege faptul că Ucraina nu va recunoaște pretențiile Rusiei asupra peninsulei, dar încearcă totuși să promoveze această chestiune la nivel internațional: „Cred că Rusia trimite cel mai probabil un semnal Americii să recunoască Crimeea”.
17:30
Șpagă în toaletă la Primăria Sectorului 5. Poliţistul local „Pedro” strângea banii și îi împărțea cu şefii (referat DNA) # Digi24.ro
Procurorii DNA au demarat ancheta de corupţie de la Primăria Sectorului 5 după ce un poliţist local, cu porecla „Pedro”, a primit de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar o mită de 18.000 de euro, pentru ca angajaţii Primăriei să urgenteze recepţia unui ansamblu rezidenţial. Potrivit referatului întocmit de procurori, o parte din banii primiţi de poliţistul local au fost „distribuiţi” ulterior către şefi din primărie, iar tranzacțiile se făceau la toaletă.
17:00
Primele informații despre starea de sănătate a lui Vladimir Alekseiev, generalul rus împușcat la Moscova # Digi24.ro
Generalul rus Vladimir Alekseiev, împușcat vineri la Moscova, se află sub supraveghere medicală, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență, informează EFE. Autoritățile continuă ancheta privind circumstanțele atacului.
16:40
Cercetătorii au descoperit principalele două obiceiuri care sunt asociate cu majoritatea cancerelor ce pot fi prevenite # Digi24.ro
O mare parte dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite, fiind asociate cu factori modificabili, potrivit unei analize de amploare, care arată că schimbările de comportament, intervenţiile medicale şi reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an, la nivel mondial.
16:30
„Am primit o invitaţie”. Viktor Orban anunţă când va fi inaugurat „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump # Digi24.ro
Premierul maghiar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că va merge la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump.
16:10
„Ușa vecinului era la mine, crăpată și ruptă în două”. Mărturiile locatarilor după explozia din Chitila # Digi24.ro
O explozie violentă a zguduit un bloc din Chitila, județul Ilfov, sâmbătă, în jurul orei 4.00 dimineața. Două persoane au fost rănite și transportate de urgență la spital, iar zeci de locatari au fost evacuați. Martorii descriu scene de coșmar, cu uși și geamuri smulse, miros de gaz și panică în întregul imobil.
16:00
Prima reacție a Ucrainei după tentativa de asasinare a adjunctului spionajului militar rus # Digi24.ro
Ucraina neagă orice implicare în tentativa de asasinat asupra adjunctului șefului serviciului de informații militare al Rusiei (GRU), generalul Vladimir Alekseiev. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat că Ucraina nu are nicio legătură cu atentatul.
15:40
Un bărbat din Alba Iulia care a stat 26 de ani în închisoare a murit cu câteva luni înainte să fie eliberat. De ce a fost închis # Digi24.ro
Un deţinut condamnat la 30 de ani de închisoare a murit în spital. El ceruse de 19 ori liberarea condiţionată şi executase peste 26 de ani din sentinţă.
Acum 8 ore
15:30
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată în dosarul femeii acuzate că și-a ucis mama # Digi24.ro
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată în dosarul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama, informează Digi24. Ea fusese reținută vineri sub acuzația de complicitate la omor calificat.
15:10
Accident în Prahova, pe DN1A: trei tinere rănite după ce mașina lor s-a răsturnat într-o prăpastie # Digi24.ro
Trei tinere cu vârste de 21 și 22 de ani au fost rănite sâmbătă după amiază, după ce autoturismul în care se aflau a derapat și s-a răsturnat la o diferență de nivel de aproximativ 20 de metri pe marginea DN1A.
15:00
Posibil sabotaj feroviar în Italia: cabluri deteriorate la Bologna. Sunt afectate trenurile din nordul țării # Digi24.ro
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice de alimentare a reţelei feroviare au fost deteriorate în apropiere de Bologna, în nordul Italiei, provocând întârzierea unor trenuri, a declarat sâmbătă un oficial, scrie Agerpres care preia Reuters.
14:50
Ciucu acuză presiuni politice: Da, am primit telefoane de la partide să nu mă ating de angajați din primărie # Digi24.ro
Edilul general al Capitalei Ciprian Ciucu a afirmat că a primit telefoane de la politicieni pentru a interveni în favoarea unor angajați din primărie, însă a avertizat că situația financiară a instituției este critică. Liberalul a susținut că Bucureștiul riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu va avea un buget de cel puțin 5,5 miliarde de lei.
14:30
Scandal pe bugetul Capitalei. Ciucu îl acuză de„parșivenie” pe edilul Sectorului 4. Băluță: „Apucături de baron. Baronul Munchhausen” # Digi24.ro
Primarul Capitale Ciprian Ciucu a avertizat că cea mai mare parte din bugetul Capitalei este consumată de subvenții și susține că situația financiară a STB este „aproape disperată”. Declarațiile vin pe fondul unui conflict public cu liderul PSD București Daniel Băluță, care l-a atacat dur după respingerea majorării tarifelor și i-a transmis că are „apucături de baron” și l-a comparat cu „Baronul Münchhausen”.
14:20
Regina din „Arabela” a murit. Actrița Jana Brejchova avea 86 de ani. A fost numită „Brigitte Bardot” a Cehiei # Digi24.ro
Actriţa cehă de film şi televiziune Jana Brejchova a murit vineri la vârsta de 86 de ani după o boală îndelungată, a transmis sâmbătă presa naţională din Cehia, care o citează pe fiica artistei, actriţa Tereza Brodska, scrie Agerpres.
13:40
SpaceX reia zborurile pe orbită. Când va fi lansată misiunea Crew-12 către Stația Spațială # Digi24.ro
Lansarea următoarei misiuni spre Staţia Spaţială Internaţională (ISS), la care va participa şi astronauta franceză Sophie Adenot, va avea loc pe 11 februarie, a confirmat vineri NASA, după ce racheta dezvoltată de SpaceX care îi va transporta pe astronauţi pe orbita Pământului a fost autorizată din nou să zboare în spaţiu.
13:40
Autenticitatea picturilor lui Van Eyck, puse la îndoială de o analiză AI. Ce spun criticii de artă # Digi24.ro
O analiză făcută cu Inteligența Artificială a două tablouri din muzeele din SUA şi Italia, realizate de artistul flamand din secolul al XV-lea Jan van Eyck, pune la îndoială faptul că acestea ar fi autentice. În ambele cazuri, AI-ul susține că rezultatul este „negativ” în proporție de peste 85%.
Acum 12 ore
13:20
Prietenia dintre Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, suspendată de la alegeri. „Nevastă-mea spune că iar sunt prost, că iert repede” # Digi24.ro
Prietenia dintre Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă s-a slăbit după alegerile pentru București. primarul Capitalei a afirmat că nu au mai vorbit de atunci și că l-a deranjat „enorm ce-a făcut Cătălin în campanie”. Amiciția lor a început să se deterioreze în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale.
12:50
Ciucu, despre PSD: „Una agreezi cu ei la masă, alta vezi la televizor”. Ce spune edilul despre susținerea în PNL a premierului Bolojan # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a declarat, sâmbătă, că PSD acționează diferit în coaliție față de ce arată în public, dar că încearcă să mențină relația cu social-democrații „pe linia de plutire” pentru binele bucureștenilor. În același timp, primarul general al Capitalei a subliniat că îl respectă și îl susține pe Ilie Bolojan, chiar dacă există o fracțiune minoră în PNL care se opune acestuia.
12:50
O dronă a fost depistată în raionul Drochia, din Republica Moldova, verificările indicând că aparatul de zbor este model Gerbera şi nu conţine încărcătură explozivă. Incidentul are loc la două săptămâni după ce o dronă rusească având 50 kg de explozibil a fost găsită în curtea unei case nelocuite din raionul Ştefan Vodă, relatează NewsMaker.md.
12:20
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano # Digi24.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a declarat surprins de huiduielile adresate vicepreşedintelui său JD Vance, prezent, vineri, la Milano pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.
11:50
Accident ca în filme în Capitală după ce o mașină a „zburat” peste un sens giratoriu. Explicațiile lui Titi Aur # Digi24.ro
11:40
Românii au sunat mai puțin la 112 din motive nejustificate, în 2025. Care sunt județele cu cele mai multe apeluri abuzive # Digi24.ro
Anul 2025 a marcat un reper important în utilizarea numărului unic de urgență 112, anunță Serviciul de Telecomunicații Speciale, care arată, într-un comunicat transmis sâmbătă, că anul trecut s-a înregistrat cea mai mică rată de apeluri nejustificate la 112 - doar 36,16% din totalul convorbirilor. Operatorii STS, care asigură legătura directă dintre cetățenii aflați în situații critice și structurile de intervenție, prin intermediul 112, au gestionat 8.809.009 apeluri, dintre care 63,84% au necesitat intervenția agențiilor specializate – Ambulanță, Poliție, ISU-SMURD, Jandarmerie sau Salvamont. Județul Argeș conduce în topul privind cele mai multe apeluri abuzive.
11:30
Mihai Fifor: România riscă să intre în recesiune din cauza măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan # Digi24.ro
Majorarea TVA, accizele la carburanți și politica de austeritate adoptată de premierul Ilie Bolojan pun economia României în pericol real de recesiune, a avertizat Mihai Fifor. „Cinci luni consecutive de scădere a consumului arată clar că economia suferă, iar românii simt direct efectele acestor măsuri”, a adăugat lider PSD Arad.
11:00
Noi date despre vreme de la ANM: răcire bruscă pentru câteva zile, apoi din nou un val de aer cald în toată țara # Digi24.ro
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță, în acest weekend, ploi în mai multe regiuni și temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, iar de duminică noapte vremea se va răci brusc și sunt așteptate din nou temperaturi sub pragul înghețului. De la mijlocul săptămânii viitoare însă vremea se va încălzi din nou, cu temperaturi peste cele obișnuite.
11:00
Arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit 15.000 euro de la un om de afaceri # Digi24.ro
Arhitectul șef al Primăriei Sectorului 5 este acuzat de DNA că a primit 15.000 de euro de la un om de afaceri pentru documentele necesare finalizării unui imobil. De asemenea, administratorul public al Primăriei Sectorului 5 ar fi știut despre promisiunea sumelor de bani către arhitect și ar fi intervenit pe lângă directorul adjunct de la Poliția Locală pentru urgentarea recepției lucrărilor.
10:40
JD Vance, huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă. În paralel au avut loc proteste uriașe la Milano împotriva ICE # Digi24.ro
Vicepreședintele JD Vance, care a reprezentat Statele Unite în calitate de delegat prezidențial la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano, a fost întâmpinat cu huiduieli când el și soția sa au apărut pe ecranele uriașe în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice, relatează The Daily Beast.
10:20
Biletele pentru meciul Turcia - România s-au vândut în 20 de secunde. Anunțul FRF pentru microbiștii români # Digi24.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat că încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români la meciul cu Turcia, după ce tichetele puse în vânzare vineri s-au epuizat în 20 de secunde.
10:00
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei. Întreruperi de curent în întreaga țară # Digi24.ro
Rusia a lansat, vineri noaptea, un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei, lovind sistemele de producere şi distribuţie a curentului electric, a anunţat sâmbătă ministrul ucrainean al energiei, Denis Şmihal.
