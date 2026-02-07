Viktor Orban, declarație dură la un miting: Ucraina este „dușman” al Ungariei

11:00

Arhitectul șef al Primăriei Sectorului 5 este acuzat de DNA că a primit 15.000 de euro de la un om de afaceri pentru documentele necesare finalizării unui imobil. De asemenea, administratorul public al Primăriei Sectorului 5 ar fi știut despre promisiunea sumelor de bani către arhitect și ar fi intervenit pe lângă directorul adjunct de la Poliția Locală pentru urgentarea recepției lucrărilor.