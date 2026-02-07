SUA doreşte ca un acord de pace între Ucraina şi Rusia să fie încheiat până în iunie, a spus Volodimir Zelenski

22:30

Guvernul intenționează să introducă unele excepții de la noua regulă, valabilă de la începutul acestei luni, care stabilește că prima zi de concediu medical nu este plătită. Conform unui proiect de ordonanță de urgență, publicat astăzi de Ministerul Sănătății, măsura nu se aplică în cazul concediului pentru maternitate sau de risc maternal, dar și pentru […]