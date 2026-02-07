SUA doreşte ca un acord de pace între Ucraina şi Rusia să fie încheiat până în iunie, a spus Volodimir Zelenski
Rador, 7 februarie 2026 21:40
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus că SUA doreşte ca un acord de pace între ţara sa şi Rusia să fie încheiat până în iunie, ca urmare a negocierilor de pace desfăşurate săptămâna aceasta în Abu Dhabi. Cu toate acestea, în alocuţiunea sa video de noapte, dl Zelenski a condamnat cele mai recente bombardamente ruseşti […]
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a fost invitată la evenimentul public „Davos to the Arctic: Forging Transatlantic Unity-A Romanian View”, găzduit de think-tank-ul american Hudson Institute și transmis în direct în SUA de rețeaua C-SPAN, vineri 6 februarie. Este a doua prezență a ministrului Oana Țoiu pe platforma Hudson Institute, după evenimentul din 9 octombrie […]
Consiliul pentru Pace, promovat de președintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor membri ai săi pe 19 februarie, a confirmat sâmbătă un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare. Ştirea despre întâlnirea planificată a fost relatată inițial de Axios, care a precizat că reuniunea va reprezenta şi o conferință de […]
Benjamin Netanyahu se va întâlni miercuri, în SUA, cu Donald Trump, pentru a discuta despre Iran # Rador
Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să se întâlnească miercuri, la Washington, cu președintele Donald Trump, unde vor discuta despre negocierile cu Iranul, a anunțat sâmbătă cabinetul dlui Netanyahu. Oficiali iranieni și americani au avut vineri discuții indirecte despre programul nuclear iranian în capitala Omanului, Muscat. Ambele părți au declarat că se așteaptă ca în curând […]
Au început Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano – Cortina, iar România este prezentă pe cea mai mare scenă a sportului mondial. „Mai Sus, România” nu este doar un slogan, ci o promisiune construită prin oameni și prin visul care începe cu mult înainte de competiție. Este povestea anilor de muncă, a dimineților care […]
Președintele american Donald Trump a susținut public sâmbătă o propunere de fuziune între operatorul local de posturi de televiziune Nexstar Media și rivalul său mai mic, Tegna. „Avem nevoie de mai multă concurență împotriva INAMICULUI, rețelele naționale de televiziune Fake News”, a scris preşedintele Trump într-o postare pe rețeaua sa de socializare. „ÎNCHEIAȚI ACEA AFACERE”! […]
Viktor Orbán se va întâlni din nou cu președintele american Donald Trump, la Washington, peste două săptămâni, când va avea loc şedinţa de constituire a Consiliului pentru Pace, în capitala SUA. Întâlnirea din nou cu preşedintele Trump a fost anunţată chiar de premierul ungar sâmbătă, la adunarea anti-război al Cercurilor Civice Digitale (DPK) de la […]
Keir Starmer are o problemă serioasă cu scandalul Peter Mandelson, crede fostul premier britanic Gordon Brown # Rador
Fostul premier britanic Gordon Brown a spus că actualul deţinător al funcţiei, Keir Starmer, se confruntă cu o problemă serioasă din cauza scandalului în care este implicat fostul ambasador în SUA. E-mail-uri publicate de Departamentul Justiţiei din SUA sugerează că Peter Mandelson i-a transmis informaţii economice secrete defunctului infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein când era […]
China a desfăşurat patrule navale și aeriene în jurul Mării Chinei de Sud, disputate cu Filipine # Rador
China a desfășurat patrule navale și aeriene în Marea Chinei de Sud de luni până vineri – a transmis Comandamentul Teatrului Sudic al armatei chineze într-un comunicat publicat sâmbătă. „Într-o încercare de a provoca tensiuni în Marea Chinei de Sud, partea filipineză a atras țări din afara regiunii și a desfășurat așa-numite «patrule aeriene bilaterale», […]
Mai multe curse aeriene care erau programate să aterizeze sau să decoleze de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg au fost anulate din cauza condiţiilor meteo extreme. Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti le recomandă cetăţenilor români care au programate zboruri spre Germania să verifice starea curselor înainte de a efectua deplasarea către aeroport şi să consulte informaţiile […]
Căderea necontrolată a deșeurilor spațiale, un pericol din ce în ce mai serios pentru industria aviatică – arată un studiu # Rador
Căderea necontrolată a deșeurilor spațiale reprezintă un pericol din ce în ce mai serios pentru industria aviatică, arată un studiu publicat recent. Potrivit datelor, există o probabilitate de 26% în fiecare an ca reintrarea necontrolată a unei rachete în atmosferă să aibă loc deasupra unor regiuni intens circulate. precum în nordul Europei, nord-estul Statelor Unite […]
Ministerul rus al Apărării a declarat sâmbătă că trupele sale au capturat satul Ciuhunivka din regiunea estică Harkiv a Ucrainei, potrivit agenției de presă de stat RIA Novosti. (REUTERS – 7 februarie)/aionita/atataru
A fost pus în consultare publică proiectul calendarului pentru înscrierile în învățământul primar pentru viitorul an școlar # Rador
Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin legat de calendarul înscrierii în învățământul primar pentru viitorul an școlar. Proiectul prevede că perioada în care se vor completa și depune cererile de înscriere și documentele necesare este 31 martie-6 mai, ca două săptămâni mai târziu școlile să afişeze lista copiilor înmatriculați și numărul […]
Jocurile Olimpice de Iarnă au început oficial în Italia, odată cu aprinderea torțelor la Milano și Cortina. O ceremonie de deschidere colorată, atent coregrafiată, a fost împărțită în patru locații. Evenimentul principal a avut loc pe stadionul San Siro din Milano. A 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă a fost deschisă printr-o celebrare potrivită […]
O platformă sud-coreeană de criptomonede şi-a cerut scuze după ce a distribuit din greşeală Bitcoin # Rador
O platformă sud-coreeană de criptomonede și-a cerut scuze după ce a distribuit din greșeală Bitcoin în valoare de peste 40 de miliarde de dolari. Platforma Bitthumb a spus că și-a dat rapid seama de eroare și a reușit să recupereze aproape toate tokenurile lipsă. Ar fi trebuit să ofere clienților aproximativ 2.000 de woni sud-coreeni […]
Un diplomat american de rang înalt a afirmat că Statele Unite vor relua plățile către Organizația Națiunilor Unite. Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat pentru agenția Reuters că Washingtonul va plăti o tranșă suplimentară de bani în câteva săptămâni. El nu a oferit o sumă exactă, dar a afirmat că va fi un […]
România are înmagazinate gaze naturale cu 10% mai mult decât media Uniunii Europene, potrivit ultimelor date publicate de platforma europeană. Țara noastră are depozitele pline în proporție de 47%, mult peste țări precum Croația, Franța sau Germania. Potrivite specialiştilor, rezervele existente ar trebui să fie suficiente până la încăzirea vremii. Între timp, guvernul a decis […]
Rusia a iniţiat un nou atac masiv asupra Ucrainei, iar Polonia şi-a închis spaţiul aerian în zonele de frontieră # Rador
Ucraina a transmis că Rusia a lansat un nou atac masiv asupra infrastructurii sale energetice. Operatorul rețelei electrice de stat a comunicat că atacul a provocat pene de curent în majoritatea regiunilor. Polonia vecină și-a închis spațiul aerian în unele zone de frontieră pentru a permite activități militare despre care s-a relatat că implică aeronave […]
A început o nouă ediție Fidelis. Persoanele peste 18 ani pot cumpăra până pe 13 februarie titluri de stat denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere. Dobândile neimpozabile pornesc de la 6% pentru emisiunile în euro și ajung la 7,25% pentru cele în lei. Donatorii de sânge beneficiază de o dobândă de […]
Un nou test de sânge ar putea schimba radical diagnosticul cancerului pancreatic, unul dintre cele mai agresive și dificil de detectat timpuriu. Conform unui studiu publicat în revista științifică Clinical Cancer Research, o echipă de cercetători americani susținuți de Institutele Naționale de Sănătate (NIH) a dezvoltat un test capabil să detecteze boala în stadiile sale […]
Cuba – Guvernul comunist a prezentat un plan privind raționalizarea combustibilului și protejarea serviciilor esențiale # Rador
Guvernul comunist al Cubei a detaliat vineri un plan amplu de protejare a serviciilor esențiale și raționalizare a combustibilului, sfidând demersul SUA de a întrerupe aprovizionarea cu petrol a insulei caraibiene. O serie de măsuri promit să garanteze aprovizionarea cu combustibil pentru producția agricolă, educație, asistență medicală și apărare, potrivit declarațiilor mai multor oficiali de […]
Primăria Capitalei anunță că a început acțiunea de plombare a gropilor din carosabil. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, instituția informează că Administrația Străzilor a inventariat 585 de gropi de pe 76 artere din București. Problemele au apărut ca urmare a vremii de iarnă destul de rece, cu două episoade serioase de zăpadă, explică […]
India şi SUA au oferit mai multe detalii despre acordul comercial anunţat de preşedintele Trump, luni # Rador
India și Statele Unite au oferit mai multe detalii despre acordul comercial interimar pe care președintele Trump l-a anunțat luni. Tarifele vamale americane pentru majoritatea bunurilor indiene vor fi reduse de la 50 la 18 la sută, în schimbul renunțării Indiei la achizițiile de petrol rusesc. La rândul său, India va elimina sau va reduce […]
Reţineri ale procurorilor DNA într-o anchetă privind infracțiuni de corupție săvârșite în ultimii doi ani # Rador
Administratorul public al sectorului 5 al capitalei, arhitectul șef și directorul adjunct al poliției locale a sectorului au fost reținuți aseară pentru 24 de ore și vor fi prezentați astăzi Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Procurorii DNA au făcut ieri mai multe percheziți în București și Ilfov, dintre care patru la sediile unor […]
68 de piese urmează să intre în etapa de audiție ale semifinaliștilor care vor concura pentru un loc în finala selecției naționale Eurovision 2026, etapă care se va desfășura între 9 și 11 februarie. Potrivit unui comunicat al TVR, pe 12 februarie vor fi anunțați finaliștii selecției naționale. Sub sloganul ”United by Music”, Eurovision Song […]
Gruparea Statul Islamic a transmis că a comis atentatul sinucigaș care a ucis peste 30 de persoane la o moschee șiită din capitala Pakistanului, Islamabad, vineri. Declarația a inclus un nume și o fotografie ale presupusului atacator. Mai mult de 170 de persoane au fost rănite în explozie, cel mai grav atac din Islamabad, de […]
2026 va fi un an important pentru sustenabilitate și economia verde și asta pentru că, în timp ce Uniunea Europeană face noi pași către o circularitate sporită, prin Legea Economiei Circulare și alte măsuri viitoare, la nivel global tendințele se vor maturiza, ceea ce va influența cursul tranziției. Potrivit analiștilor, anul 2026 va fi modelat […]
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat că informarea transmisă CCR de premierul Ilie Bolojan, referitoare la amânarea deciziei privind pensiile magistraților, nu este o ingerință în actul de justiție # Rador
Premierul Ilie Bolojan scrie într-o informare transmisă Curții Constituționale că amânarea deciziei privind pensiile magistraților ar putea duce la pierderea a 230 de milioane de euro din fondurile PNRR. El spune că jalonul asumat prin acest program este considerat neîndeplinit de Comisia Europeană, care nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluării […]
Peste 80% dintre cei aproximativ 23.000 de contribuabili care au interacționat în prima săptămână cu chatbotul ANA, un instrument digital creat în spațiul privat virtual, au solicitat informații privind modul de depunere a declarației unice, a anuntat astăzi Agenția Națională de Administrare Fiscală. Termenul de depunere a declarației unice este de până la 25 mai […]
Peste 700 de lucrători fără forme legale au fost descoperiți la Constanța într-un singur control al inspectorilor de muncă # Rador
Peste 700 de lucrători fără forme legale au fost descoperiți săptămâna trecută la Constanța într-un singur control al inspectorilor de muncă. Toți activau în domeniul ridesharing. Ministrul Muncii, Florin Manole, consideră că acesta este un semnal de alarmă major și că statul trebuie să intervină rapid și ferm pentru reglementarea acestui sector. Oficialul atrage atenția […]
Guvernul intenționează să introducă unele excepții de la noua regulă, valabilă de la începutul acestei luni, care stabilește că prima zi de concediu medical nu este plătită. Conform unui proiect de ordonanță de urgență, publicat astăzi de Ministerul Sănătății, măsura nu se aplică în cazul concediului pentru maternitate sau de risc maternal, dar și pentru […]
Pakistan – Poliția anunță că autorul atentatului de la o moschee șiită din Islamabad a călătorit de mai multe ori în Afganistan # Rador
Poliția pakistaneză anunță că un atacator sinucigaș a ucis peste 30 de oameni după ce a deschis focul la o moschee șiită din Islamabad, apoi s-a aruncat în aer. Alte peste 170 de persoane au fost rănite în atentat. Ministerul pakistanez de Interne a anunțat că au constatat că autorul atentatului călătorise de mai multe […]
India respinge orice acuzație de implicare în atentatul cu bombă de vineri la o moschee din Islamabad # Rador
India a transmis că respinge „orice” acuzație de implicare în atentatul cu bombă de vineri la o moschee din Islamabad, atentat soldat cu cel puțin 31 de morți, spunând că astfel de afirmații sunt nefondate și fără sens. „Atentatul cu bombă de astăzi, care a avut loc la o moschee din Islamabad, este condamnabil, iar […]
Organizația Salvați Copiii recomandă interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani # Rador
Organizația Salvați Copiii recomandă interzicerea totală a accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani și permiterea accesului pentru cei între 13 și 15 ani, doar cu acordul explicit al părinților. De asemenea, organizația solicită sancțiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori, fără verificarea vârstei. ONG-ul invocă un […]
Donald Trump a distribuit un videoclip rasist în care soţii Obama sunt înfăţişaţi ca maimuțe # Rador
Președintele american Donald Trump a distribuit pe rețeaua sa de socializare un videoclip care îi prezintă pe fostul președinte democrat Barack Obama și pe fosta primă doamnă Michelle Obama ca pe nişte maimuțe, imagini rasiste folosite de mult timp pentru a dezumaniza persoanele de origine africană. Joi seară, preşedintele Trump a postat un videoclip de […]
Majoritatea populației Republicii Moldova susține integrarea cu Rusia, nu cu România, a opinat pentru agenția rusă de presă TASS șeful Centrului ruso-moldovenesc pentru prietenie și cooperare, Dmitri Sorokin, comentând declarațiile președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, despre un posibil referendum privind unirea cu România. „În condițiile în care 50% din populația țării sunt cetățeni vorbitori de […]
Oficiali ucraineni și americani au discutat despre importurile de gaze naturale lichefiate din SUA # Rador
Ministrul ucrainean al energiei a declarat vineri că a discutat despre importurile de gaze naturale lichefiate – GNL – din SUA în timpul unei întâlniri online cu omologul său american. Ministrul energiei, Denis Şmihal, a scris pe aplicația Telegram că aprovizionarea cu GNL ar putea fi crucială pentru asigurarea securității energetice a Ucrainei, în contextul […]
Autorităţile atrag atenţia cu privire la riscul de avalanşe, care a crescut la altitudini de peste 1800 m # Rador
Autorităţile atrag atenţia cu privire la riscul de avalanşe, care a crescut la altitudini de peste 1800 m, pe fondul creşterii temperaturilor în ultimele zile. Şi cei care se vor afla în trafic la acest sfârşit de săptămână sunt sfătuiţi să circule cu prudenţă, întrucât vor exista condiţii de polei. În şedinţa Comitetului Ministerial pentru […]
UE propune interzicerea tuturor serviciilor pentru exporturile navale de petrol rusesc în cadrul unui nou pachet de sancțiuni # Rador
Comisia Europeană a propus un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv o interzicere totală a serviciilor maritime pentru exporturile de petrol rusesc, a declarat vineri președinta Comisiei, Ursula von der Leyen. Rusia exportă peste o treime din petrolul său cu petrolierele occidentale – în principal către India și China – utilizând servicii de transport […]
Von der Leyen a prezentat ce va conține al X-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Federației Ruse # Rador
Comisia Europeană a prezentat noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al X-lea, al cărui principal element va fi interzicerea completă a transportului de petrol rusesc, pe care CE intenționează să îl pună în aplicare „în cooperare cu partenerii din G7, se arată în declarația președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dată publicității de serviciul […]
Oficiali de la Casa Albă au respins „indignarea falsă” provocată de un videoclip postat de Donald Trump pe Truth Social # Rador
Oficiali de la Casa Albă au respins „indignarea falsă” provocată de un videoclip postat de Donald Trump pe platforma sa socială, Truth Social. Descris ca „rasist” şi „dezgustător”, în videoclipul generat de Inteligenţa Artificială, fostul preşedinte Barack Obama şi soţia sa, Michelle, sunt înfăţişaţi ca maimuţe. De asemenea, în videoclip se reiau acuzaţiile false conform […]
Mii de urmăritori au apreciat un videoclip de un minut postat de Donald Trump pe platforma sa socială, Truth Social, în care fostul preşedinte Barack Obama şi soţia acestuia, Michelle, sunt înfăţişaţi ca maimuţe. Criticii au denunţat videoclipul ca fiind „rasist şi dezgustător”./opopescu/lalexandrescu BBC SERVICIUL MONDIAL – 6 februarie
Potrivit unor stenograme apărute în spațiul public, mai mulți angajați cu funcții de conducere din cadrul Primăriei Sectorului 3 din București discutau între ei despre pericolul reprezentat de construirea uunor străzi peste conducte de gaz. Stenogramele sunt cuprinse în dosarul în care primarul Robert Negoiță este anchetat de DNA pentru abuz în serviciu. Reporter: Diana […]
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că Europa este pregătită să negocieze cu Rusia în ce privește soluționarea conflictul din Ucraina, însă nu se va deschide „canale paralele de comunicare”. „Faptul că consilierul de politică externă al președintelui Franței, Emmanuel Macron, a vizitat Moscova, a fost coordonat strâns cu noi. Am discutat acest lucru deja […]
Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a fost recent primit la Prefectura din Milano de către prim-ministrul Giorgia Meloni, cu care are o întâlnire bilaterală. Înainte de Vance, prim-ministrul s-a întâlnit cu emirul Qatarului, sultanul Al Thani. „Îi urez bun venit vicepreședintelui J.D. Vance și secretarului de stat Marco Rubio. Se află aici pentru ceremonia de deschidere […]
Ministrul rus de externe a reiterat faptul că OSCE funcţionează conform principiului potrivit căruia nimeni nu are dreptul să-și consolideze propria securitate în detrimentul securității altora. NATO încalcă principiile fundamentale ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) prin încercarea de a ‘anexa Ucraina’, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în urma […]
Comandantul-şef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a declarat că, în ultimele șase luni, numărul ocupanţilor ruşi implicaţi în război a rămas la același nivel, adică 711-712 mii de persoane, iar pierderile zilnice ale ruşilor sunt, în medie, de 1.000-1.100 de persoane. „Inamicul continuă acțiuni ofensive pe întreaga lungime a liniei de contact, cu […]
68 de piese concurează pentru un loc în finala Selecției Naționale 9-11 februarie: jurizarea semifinaliștilor, în direct pe tvrplus.ro Joi, 12 februarie, în cadrul Telejurnalului de la ora 20.00, aflăm finaliștii Selecției Naționale, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro 68 de piese intră în Atelierul deschis Eurovision 2026 pentru a concura […]
Administraţia SUA a cerut elaborarea unui nou acord privind controlul armelor nucleare, care să includă şi China # Rador
Administraţia SUA a cerut elaborarea unui nou acord privind controlul armelor nucleare, care să includă şi China, după ce joi a expirat ultima astfel de înţelegere care implica Rusia şi SUA. Încheiat în 2010, acordul Noul START a limitat numărul de ogive nucleare desfăşurate de ambele părţi. Preşedintele Donald Trump a spus că fostul acord […]
Cel mai așteptat eveniment sportiv al iernii începe oficial azi. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă este programată începând cu ora 20:00, ora locală. Ediția Milano – Cortina 2026 marchează o premieră: vor fi organizate patru ceremonii de deschidere – cea de la Milano, transmisă în direct la nivel global, și încă trei […]
