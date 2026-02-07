Un nou test de sânge promite o detectare precoce a cancerului pancreatic

11:50

La doar un an de la începerea producției modelului, Dacia sărbătorește atingerea pragului de 100.000 de exemplare Bigster construite la uzina de la Mioveni din România. Afirmându-se rapid ca una dintre poveștile de succes de top ale pieței, Bigster a devenit până în a doua jumătate a anului 2025 cel mai bine vândut C-SUV din […]