Metz - Gloria Bistrița 29-26 Al patrulea eșec consecutiv pentru în Liga Campionilor. Cum arată clasamentul
Golazo.ro, 8 februarie 2026 00:30
Metz - Gloria Bistrița 29-26. Eșec în fața liderului grupei pentru formația noastră.
• • •
Acum 10 minute
01:00
Bergodi, demis!? Cere ca U Cluj să-l dea afară pe italian după ieșirea scandaloasă: „Asta face un club serios” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, a comentat scenele reprobabile de la finalul meciului.
Acum o oră
00:30
Acum 2 ore
23:50
„Are fitilul cam scurt” Iuliu Mureșan, reacție fermă la adresa lui Bergodi: „O ieșire urâtă care îl descalifică! Merită o pedeapsă exemplară” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele formației gazdă, a vorbit despre scenele șocante de la finalul meciului.
23:30
„Eu eram arestat acum” Daniel Pancu a urlat la cameră și a plecat de la interviu: „Vine un străin să-mi bată jucătorii în țara mea!?” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Daniel Pancu (48 de ani) a avut o criză de nervi la finalul partidei din Gruia, după reacția total necontrolată a lui Cristiano Bergodi.
23:20
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul gazdelor, a vorbit despre scandalul cu Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, de la finalul partidei.
23:10
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Alexandru Chipciu (36 de ani) a oferit o reacție fermă la finalul derby-ului ardelean.
Acum 4 ore
23:00
„O să vedeți la TV” Dan Nistor îl acuză pe Cordea: „Nu pot să reproduc ce semne a făcut către Mister” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Dan Nistor (37 de ani), jucătorul oaspeților, a vorbit despre eșecul formației sale, dar și despre scandalul imens de la finalul partidei.
22:50
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Scandal incredibil după derby! Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii” a intrat pe teren după fluierul final și i-a luat de gât pe jucătorii „feroviarilor”.
22:10
Ilie Năstase, spectator de lux FOTO. Cum a fost surprins fostul mare tenisment la derby-ul CFR - U Cluj # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj. Ilie Năstase (79 de ani) a fost prezent la derby-ul etapei #26 din Liga 1.
22:00
Eroare imensă la derby-ul Clujului FOTO. Macalou, cadou incredibil pentru Camora! Căpitanul CFR-ului a marcat spectaculos # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj. Issouf Macalou (27 de ani) a fost autorul unei gafe colosale în finalul primei reprize a derby-ului local.
22:00
Golul „dinozaurilor” VIDEO. Chipciu și Nistor, acțiune irezistibilă în CFR - U Cluj! Au făcut șah-mat apărarea „feroviarilor” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj. Alexandru Chipciu (36 de ani) și Dan Nistor (37 de ani) au fost autori unei superfaze, încheiată cu gol în derby-ul ardelean.
21:30
„E clar că nu dorește să semneze” Dinamo, pe cale să rateze un mare obiectiv: „Am făcut eforturi inimaginabile” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a vorbit despre stadiul negocierilor cu Kennedy Boateng (29 de ani) și Eddy Gnahore (32 de ani), jucători aflați în ultimele 6 luni de contract.
21:10
CFR CLUJ - U CLUJ. Fanii celor două echipe au creat o atmosferă electrizantă înainte de startul partidei din Gruia.
Acum 6 ore
21:00
Galcă s-a săturat Jucătorul care a costat-o pe Rapid 900.000 de euro ar fi pe lista neagră » Ce l-ar fi enervat pe tehnician # Golazo.ro
Drilon Hazrollaj (21 de ani) are zilele numărate la Rapid.
20:30
„A fost ultimul meci” Adrian Mihalcea i-a anunțat plecarea după eșecul neașteptat cu Csikszereda: „Îmi pare rău pentru el” # Golazo.ro
Csikszereda - UTA Arad 2-0. Adrian Mihalcea a tras mai multe concluzii dure după eșecul de la Miercurea-Ciuc.
20:10
„Face ce îmi place mie” Cum i-a impresionat Matei Popa i-a impresionat pe șefii FCSB: „E stâncă!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, s-a declarat mulțumit de prestațiile lui Matei Popa (18 ani), tânărul portar al campioanei.
20:00
Cu ce se alege Sorana Cîrstea Premii consistente după trofeul câștigat la Transylvania Open + salt important în clasamentul mondial # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a câștigat, sâmbătă, turneul Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.
19:50
„Lasă-l pe Hagi!” L-a sunat pe Lucescu să-i spună să renunțe la națională: „Vorbesc eu cu Gică să accepte!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a avut o convorbire telefonică cu Mircea Lucescu (80 de ani) înainte ca starea selecționerului să se înrăutățească.
19:30
„Nu regret nimic” Vedeta FCSB a vorbit în Italia despre viața din România: „A fost aproape ca un vis” # Golazo.ro
Juri Cisotti (32 de ani), vedeta FCSB, a oferit un interviu amplu în țara natală, pentru publicația presa din Italia.
Acum 8 ore
18:40
Claudiu Niculescu s-a întors Victorie surprinzătoare la debut: „Nu știu de când nu m-am mai bucurat așa” # Golazo.ro
UNIREA SLOBOZIA - FARUL 2-1. Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenorul gazdelor, s-a declarat euforic după victoria dramatică obținută de echipa sa.
17:50
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei cu numărul 28 din sezonul regulat al Ligii 1.
17:40
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări” # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a semnat prelungirea contractului cu formația antrenată de Zeljko Kopic până în vara anului 2029.
17:10
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol # Golazo.ro
Manchester United – Tottenham 2-0. Radu Drăgușin (24 de ani) a bifat al patrulea meci în acest sezon de Premier League. Deși nu era planificat, fundașul român a fost introdus rapid pe teren, după eliminarea lui Cristian Romero (27 de ani).
Acum 12 ore
17:00
„Aparține trecutului” Prima reacție a lui Ioan Varga, după ce GOLAZO.ro a dezvăluit că CFR Cluj și-a ipotecat jucătorii # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a oferit o primă reacție cu privire la împrumuturile contractate de formația din Gruia în 2025, garantate prin drepturile economice ale jucătorilor.
16:50
O nouă lovitură pentru FCSB După Cisotti și Graovac, campioana a pierdut încă un titular înainte de meciul cu Oțelul » Cum ar putea arăta primul „11” # Golazo.ro
După ce Juri Cisotti și Daniel Graovac au suferit niște leziuni musculare în meciul cu FC Botoșani, de joi, acum FCSB a pierdut încă un titular înainte de meciul cu Oțelul.
16:30
Barcelona abandonează Super Liga Europei Anunțul catalanilor cu privire la proiectul care a zguduit fotbalul: „Vrem pace” » Real Madrid, singura echipă rămasă # Golazo.ro
FC Barcelona a anunțat că se retrage definitiv din proiectul Super Ligii Europei.
16:20
Rațiu și colegii s-au săturat Jucătorii și antrenorii lui Rayo s-au răzvrătit împotriva conducerii. N-au apă caldă la dușuri! » La Liga a reacționat # Golazo.ro
Lotul și stafful tehnic al lui Rayo Vallecano, echipă la care evoluează românul Andrei Rațiu (27 de ani), au emis un comunicat prin care se răzvrătesc împotriva conducerii clubului. Jucătorii și stafful reclamă condițiile de lucru precare, lipsa unor servicii medicale adecvate și probleme grave la nivelul infrastructurii clubului.
15:40
„Orice lege făcută poate fi și desfăcută” Ministrul Apărării, despre promovarea CSA Steaua în Liga 1: „Nu poți să pui o barieră!” # Golazo.ro
Radu Miruță , Ministrul Apărării, a venit cu noi declarații pe tema promovării Stelei București în Liga 1.
15:10
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri # Golazo.ro
Presa germană a scris că unii săritori cu schiurile ar apela la o metodă cel puțin controversată pentru a obține un avantaj înainte de startul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina 2026. Ar fi vorba despre injectarea penisului cu acid hialuronic, pentru a părea mai mari la măsurătorile oficiale ale costumelor.
15:00
A trecut o veșnicie de la epoca de vis a înotului românesc. A început la jumătatea anilor ‘90, cu Camelia Potec plonjând direct în lumea bună cu performanțe care i-au făcut pe specialiști să o numească o nouă Franziska Van Almsick, fantastica medaliată olimpică la doar 14 ani.
14:40
Transylvania Open LIVE de la 16:30, Emma Răducanu și Sorana Cîrstea joacă finala turneului de la Cluj-Napoca # Golazo.ro
Emma Răducanu și Sorana Cîrstea se vor întâlni în finala turneului Transylvania Open.
14:10
Cele mai scumpe medalii Motivul neașteptat pentru care aurul și argintul olimpic de la JO 2026 valorează mai mult decât la orice altă medalie din istorie # Golazo.ro
Medalia de aur de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina 2026 este cea mai valoroasă din istorie. Care este prețul ei și cum arată, mai jos.
13:50
„Nu mai vorbim de o greșeală” Elias Charalambous, atac furios la adresa arbitrajului înainte de Oțelul - FCSB: „E prima dată când spun asta, dar e limpede!” # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, și-a exprimat nemulțumirea față de arbitrajele din ultimele partide. Tehnicianul s-a referit în special la faza controversată din victoria cu 2-1 împotriva lui FC Botoșani.
13:30
„James, tu reprezinți speranța” Destinație surprinzătoare aleasă de fostul star de la Real și Bayern » A ajuns în mijlocul protestelor # Golazo.ro
James Rodriguez (34 de ani) va juca pentru Minnesota United, echipă din MLS. Transferul starului columbian a fost realizat într-un moment sensibil pentru statul democrat.
13:00
„Nu vă mai lăsați manipulați” U Craiova, atac la adresa lui Adrian Mititelu: „Elucubrații ale cetățeanului cu peste 500 de procese pierdute” # Golazo.ro
CS Universitatea Craiova a reacționat după ce Curtea de Apel Timișoara a decis, joi, ca palmaresul istoric al „Craiovei Maxima” să se întoarcă la forma recunoscută în 2017.
13:00
Interes crescut pentru derby Câte bilete s-au vândut până acum pentru Dinamo - U Craiova » Miza meciului e uriașă # Golazo.ro
Fanii „câinilor” au cumpărat aproximativ un sfert din capacitatea Arenei Naționale pentru partida de luni. Meciul Dinamo - U Craiova este programat pe 9 februarie, de la ora 20:00, în etapa #26 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:30
Snoop Dogg a fluturat steagul României! FOTO. Moment viral la Jocurile Olimpice de din Italia » Interacțiune memorabilă cu delegația „tricoloră” # Golazo.ro
Snoop Dogg (54 de ani), legendarul rapper american, a oferit un moment neașteptat la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina 2026. Americanul a fluturat steagul României în fața delegației „tricolore” de la Cortina d’Ampezzo.
12:20
„Au zis că am luat milioane la pariuri” Becali răspunde acuzațiilor de blat apărute după FCSB - FC Botoșani » Ironie la adresa lui Iftime: „B-ul scrie pe tine!” # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul clubului FCSB, a venit cu un răspuns după acuzațiile de blat ce au fost aduse după meciul cu FC Botoșani din etapa trecută, scor 2-1.
Acum 24 ore
11:50
„Mi-e frică de tine!” Dezvăluirile făcute înaintea Jocurilor Olimpice de la Milano au șocat patinajul: „Pot declanșa al Treilea Război Mondial” # Golazo.ro
Gabriella Papadakis și Guillaume Cizeron au oferit Franței 11 medalii de aur la patinaj artistic. Au fost 20 de ani parteneri la proba de dans
11:30
Huiduit la JO de iarnă! VIDEO. Vicepreședintele SUA, ținta publicului la ceremonia de deschidere de la Milano » Reacția uluită a lui Trump # Golazo.ro
JD Vance (41 de ani), vicepreședintele Statelor Unite, a fost întâmpinat cu huiduieli de o parte a publicului de pe stadionul San Siro, în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026.
11:20
Băluță, în liga secundă! Cu cine a semnat fostul jucător de la FCSB, după eșecul din Statele Unite # Golazo.ro
Alexandru Băluță a semnat cu Boluspor, formație din liga a doua din Turcia, după experiența nereușită din SUA.
11:10
„Mulți cred că există un secret” Simona Halep, la un an de la retragere: „Nu mi-e dor de asta” » Ce greutăți a întâmpinat de-a lungul carierei # Golazo.ro
Simona Halep, fostul număr 1 mondial în tenis, a vorbit despre cariera ei, la un an de la retragere.
10:40
Paraguay - România 1-1 Echilibru în prima parte a confruntării din Cupa Davis » Condiții dificile de joc + programul zilei de sâmbătă # Golazo.ro
Paraguay - România 1-1. După primele partide ale întâlnirii din cadrul play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis, cele două selecționate se află la egalitate.
10:30
Când se dezlănțuie Moruțan și Paraschiv? Victor Angelescu, despre noile transferuri de la Rapid: „Atunci ar trebui să atingă nivelul optim” # Golazo.ro
Rapid - Petrolul 1-1. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, a vorbit despre evoluțiile nu foarte convingătoare ale lui Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan.
10:20
Amenzi uriașe după Rapid - Petrolul Clubul din Giulești, penalizat sever pentru scandalul provocat de suporteri în peluze # Golazo.ro
Rapid – Petrolul 1–1. Jandarmeria a anunțat sancțiunile după meciul disputat vineri seară pe Giulești, care a necesitat intervenția forțelor de ordine cu substanțe iritant-lacrimogene.
10:00
„Desființați CSA Steaua!” Un cunoscut jurnalist din România, realizator de emisiuni TV, apel public către ministrul Apărării # Golazo.ro
Silviu Tudor Samuilă, editorialist GOLAZO.ro și moderator la postul TV Prima Sport, a sugerat desființarea secției de fotbal a CSA Steaua drept „soluție de eficientizare”.
09:50
„Suporterii să fie prudenți!” Anunțul făcut de FRF, după ce biletele pentru Turcia - România s-au epuizat instantaneu # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a transmis un mesaj de mulțumire fanilor pentru susținerea de care au dat dovadă față de naționala României.
09:00
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat” # Golazo.ro
Agenția Națională pentru Sport (ANS) a decis că atât Camelia Voinea (55 de ani), cât și Clubul Sportiv Farul Constanța trebuie să răspundă pentru o serie de nereguli descoperite și să returneze o sumă semnificativă de bani. Thomas Moldovan, vicepreședinte ANS, a explicat pentru GOLAZO.ro care sunt opțiunile fostei gimnaste.
Ieri
00:00
Marian Huja (26 de ani), fostul fotbalist al Petrolului, revine în Liga 1.
6 februarie 2026
23:20
„Nu am fost cu nimic mai prejos” Neagoe regretă că a scăpat printre degete victoria cu Rapid: „Dacă eram mai atenți, puteam lua cele 3 puncte” # Golazo.ro
Rapid - Petrolul 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani) consideră că rezultatul obținut în echipa sa în etapa #26 a Superligii este unul echitabil. Neagoe a reușit să o încurce pe Rapid, după ce, în etapa #24, a remizat cu Dinamo, scor 1-1.
