Metz - Gloria Bistrița 29-26 Al patrulea eșec consecutiv pentru în Liga Campionilor. Cum arată clasamentul

Presa germană a scris că unii săritori cu schiurile ar apela la o metodă cel puțin controversată pentru a obține un avantaj înainte de startul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina 2026. Ar fi vorba despre injectarea penisului cu acid hialuronic, pentru a părea mai mari la măsurătorile oficiale ale costumelor.