Judecători în conflict: opinie diferită asupra unei decizii legale

Generalul rus Vladimir Alekseev, numărul doi în spionajul militar, s-a trezit din comă după o tentativă de asasinat în Moscova. Împușcat de mai multe ori, el și-a recăpătat cunoștința, iar viața sa nu mai este în pericol. Tentativa este suspectată a fi legată de Ucraina, generând reacții în rândul oficialităților ruse. Generalul rus Vladimir Alekseev … Articolul Generalul rus rănit în atentat s-a trezit din comă: detalii despre starea sa apare prima dată în Main News.