Călugărița româncă care a jucat fotbal pentru naționala Italiei
MainNews.ro, 7 februarie 2026 19:20
Emilia Jitaru, o călugăriță româncă, a impresionat dirijând traficul din Roma. Fostă jucătoare de fotbal în echipa națională a Italiei, a renunțat la sport pentru a-și urma chemarea spirituală. Activă în comunitate, învață copii fotbal și promovează simțul civic. Inspirație prin modestie și dedicare. Călugărița Emilia Jitaru, originară din România, a impresionat romanii dirijând traficul
Acum o oră
19:30
Trilionarul Dan Peña a stârnit controverse, afirmând că identitatea adevărată din spatele Bitcoin ar provoca panică globală și o prăbușire rapidă a valorii criptomonedei. Speculațiile asupra legăturilor cu Jeffrey Epstein intensifică și mai mult misterul originilor Bitcoin și impactul său economic. Dan Peña susține că dacă s-ar cunoaște identitatea celui din spatele Bitcoin, moneda ar
19:30
România își asumă o responsabilitate strategică ca cel mai mare producător de gaze naturale din UE, anunță ministrul Oana Țoiu. În cadrul unui parteneriat de 120 de ani cu SUA, se vizează creșterea producției pentru a reduce prețurile și a asigura o alternativă viabilă la resursele rusești, promovând în același timp tehnologiile de vârf. Ministrul
19:30
Emma Răducanu își exprimă gândurile după finala cu Sorana Cîrstea la Transylvania Open # MainNews.ro
Emma Răducanu a pierdut finala Transylvania Open 2026 în fața Soranei Cîrstea, scor 6-0, 6-2. În timpul festivității de premiere, Răducanu a adresat mulțumiri publicului și a felicitat-o pe Sorana pentru victoria ei. Această finală a marcat un moment important pentru Răducanu după succesul de la US Open 2021. Emma Răducanu a pierdut finala Transylvania
19:20
19:20
Partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, propune măsuri radicale pentru a-l înlătura pe Viktor Orban, inclusiv o taxă pe avere, trecerea la moneda euro și reducerea dependenței de energia rusească. Programul electoral de 240 de pagini vizează reforma sistemelor publice și stimularea economiei prin fonduri europene. Tisza, partid de opoziție condus de Peter
Acum 2 ore
18:30
Rușii dezvoltă motor cu plasmă pentru misiuni rapide spre Marte și dincolo de Sistemul Solar # MainNews.ro
Rușii testează un motor cu plasmă inovator, capabil să reducă timpul de călătorie spre Marte la doar o lună. Această tehnologie revoluționară, bazată pe un accelerator magnetic de plasmă, promite misiuni interplanetare rapide și sigure, esențiale pentru viitorul explorării spațiale. Descoperiți detalii despre testele efectuate. Rosatom testează un motor cu plasmă care ar putea reduce
18:30
Deputatul PSD Mihai Fifor critică măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan, susținând că acestea afectează grav pensionarii, familiile cu venituri mici și educația. Fifor avertizează că un stat care neglijează coeziunea socială devine vulnerabil în fața provocărilor externe, pledând pentru un pachet de solidaritate esențial. Deputatul PSD Mihai Fifor critică măsurile de austeritate ale premierului
18:30
Sorana Cîrstea a câștigat primul său trofeu pe teren românesc la Transylvania Open 2026, învingând-o pe Emma Răducanu fără emoții. Cu această victorie, românca își adaugă al patrulea titlu în carieră și urcă pe locul 31 WTA. Performanța ei remarcabilă, cu nicio set pierdut, demonstrează forma sa excelentă. Sorana Cîrstea a câștigat Transylvania Open 2026,
18:20
Generalul rus Vladimir Alekseev, numărul doi în spionajul militar, s-a trezit din comă după o tentativă de asasinat în Moscova. Împușcat de mai multe ori, el și-a recăpătat cunoștința, iar viața sa nu mai este în pericol. Tentativa este suspectată a fi legată de Ucraina, generând reacții în rândul oficialităților ruse. Generalul rus Vladimir Alekseev
18:10
Ministrul italian al afacerilor externe, Antonio Tajani, a respins invitația lui Donald Trump de a adera la „Consiliul Păcii", invocând restricții constituționale. Această decizie subliniază poziția Italiei în raport cu inițiativele externe și complexitatea angajamentelor internaționale în contextul actual. Ministrul italian al afacerilor externe, Antonio Tajani, a refuzat invitația lui Donald Trump de a se
Acum 4 ore
17:30
Cercetătorii de la Universitatea Yale și Universitatea din Missouri au dezvoltat un catalizator inovator care transformă dioxidul de carbon în combustibil curat. Utilizând mangan, acest catalizator oferă o soluție eficientă și sustenabilă pentru reducerea emisiilor de CO2 și susține viitoarele tehnologii bazate pe hidrogen. Cercetătorii de la Yale și Missouri au creat un catalizator pe
17:30
Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată preventiv pentru complicitate la omor. Aceasta este acuzată că a sfătuit o femeie să utilizeze sedative pentru a-și omorî mama. Ancheta Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu dezvăluie o complicitate periculoasă în acest caz. Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian
17:30
Ilie Bolojan discută cu primarii despre finanțarea spitalelor și reforma administrativă # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu primarii municipiilor despre finanțarea spitalelor de urgență, reforma administrativă și investițiile prin PNRR. Întâlnirea a avut loc în contextul evaluării criteriilor de clasificare a spitalelor, fiind esențială pentru asigurarea fondurilor publice necesare. Premierul Ilie Bolojan a discutat cu primarii despre finanțarea spitalelor municipale și reforma administrativă Reforma administrativă vizează
17:30
Estrela Amadora întâlnește Santa Clara sâmbătă, de la 17:30, în direct pe AntenaPLAY și în format LIVE VIDEO pe AS.ro. Ianis Stoica, rezervă, contribuie la echipa aflată pe locul 12 în Liga Portugal, cu 20 de puncte. Meciul e crucial pentru obținerea punctelor necesare în clasament. Meciul Estrela Amadora – Santa Clara se joacă sâmbătă
17:10
Aproape 84% dintre români aleg vacanțele de iarnă în țară, preferând stațiunile locale pentru schi și snowboarding în detrimentul destinațiilor externe, cum ar fi Austria și Elveția. Studiul Visa subliniază tranziția către plăți digitale și opțiuni inovatoare în planificarea călătoriilor. 84% dintre români preferă vacanțele de iarnă în țară Opt din zece români utilizează metode
17:10
Premierul ungar Viktor Orban va călători la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii, inițiat de președintele Donald Trump. Această inițiativă se concentrează pe pacea în Fâșia Gaza și va aborda și alte conflicte globale. România este de asemenea implicată în procesul de analiză al acestei inițiative. Viktor Orban va călători la Washington pentru prima
16:30
Daniel Băluță acuză primarul general Ciprian Ciucu de mitocănie și bullying, răspunzând criticilor acestuia cu acuzații dure. Băluță denunță lipsa de caracter a lui Ciucu și compară comportamentul său cu cel al baronului Münchhausen, promițând că va continua să susțină proiectele pentru bucureșteni. Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de mitocănie și bullying Conflictul
16:30
Mircea Lucescu, internațional la Spitalul Universitar din București din cauza unor probleme cardiace, ar putea să se retragă din postul de selecționer al naționalei. Gigi Becali a declarat că l-a sfătuit pe Lucescu să-și prioritizeze sănătatea, oferindu-se să-l susțină în cazul în care Gică Hagi ar dori să preia echipa. Mircea Lucescu este internat la
16:20
Calea ferată Cluj-Oradea, un proiect de 1,5 miliarde euro, întârzie, pierzând fonduri europene. Lucrările, inițiate în 2024, vor fi gata cel mai devreme în decembrie 2027. Viteze medii vor fi de 75 km/h, iar trenurile rapide vor reduce timpul de călătorie la 118 minute. Risc de întârzieri suplimentare în 2026. Calea ferată Cluj-Oradea, închisă timp
16:10
Comitetul Internațional Olimpic a făcut apel la fairplay după huiduielile primite de vicepreședintele JD Vance la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. CIO a laudat implicarea administrației Trump și a subliniat importanța relației cu SUA pentru mișcarea olimpică, în contextul protestelor împotriva ICE. JD Vance a fost huiduit la ceremonia de deschidere a
16:10
Iranul avertizează că va ataca bazele militare americane din Orientul Mijlociu dacă va fi agresat de SUA. Ministrul de Externe, Abbas Araqchi, subliniază că acest răspuns nu vizează statele gazdă ale acestor baze. Totodată, se discută reluarea negocierilor asupra programului nuclear iranian. Iranul va ataca bazele militare americane din Orientul Mijlociu în cazul unui atac
Acum 6 ore
15:30
În articolul „Hai să ne câștigăm încrederea unul în altul", se discută despre reținerile administratorului și arhitectului-șef al Primăriei Sector 5 pentru mită. Detalii despre sumele primite și modul de operare al funcționarilor publici subliniază nevoia de transparență și responsabilitate în administrația locală. Descoperă mai multe despre acest scandal. Administratorul public și alți funcționari din
15:30
Ciprian Ciucu acuză PSD de jocuri duble în Consiliul General, generând reacția lui Daniel Băluță, care îl consideră lipsit de caracter. Discuțiile aprinse dintre liderii PNL și PSD subliniază tensiunile politice din București. Băluță atrage atenția asupra frustrării lui Ciucu și îndeamnă la acțiuni concrete. Ciprian Ciucu acuză PSD de comportament duplicitar în Consiliul General
15:30
Echipa masculină de tenis a României este la egalitate cu Paraguay, scor 1-1, în play-off-ul Grupei Mondiale I la Cupa Davis, după primele meciuri de simplu. Radu David Ţurcanu a obținut un punct pentru România, iar Gabriel Ghețu a fost învins de Daniel Vallejo. Meciurile de dublu sunt programate pentru sâmbătă. Echipa masculină de tenis
15:10
Ai un câine dintr-o rasă periculoasă? Află care sunt obligațiile legale pentru proprietari, cum să eviți amenzi mari și ce documente sunt necesare la poliție. Descoperă clasificarea câinilor periculoși și agresivi, precum și măsurile de prevenire a atacurilor. Protejează-te și animalul tău! Câinii sunt clasificați în periculoși și agresivi conform legislației Proprietarii câinilor periculoși trebuie
15:10
Toyota își schimbă CEO-ul, Kenta Kon, după o prăbușire de 43% a profitului trimestrial. Koji Sato pleacă după trei ani, iar schimbarea are loc în contextul unei instabilități în sectorul auto. Așteptările sunt de îmbunătățire financiară, în ciuda provocărilor recente cu taxele și costurile materialelor. Toyota își schimbă CEO-ul după o scădere de 43% a
14:30
Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu primarii municipiilor, discutând despre noua clasificare a spitalelor. Edilii și-au exprimat îngrijorările legate de statutul de „spital strategic", cerând criterii de performanță, nu doar administrative. Bolojan a ascultat fără să facă promisiuni, preluând subiectul pentru Ministerul Sănătății. Premierul Ilie Bolojan a întâlnit o delegație de șase primari
14:30
FCSB s-a retras din Europa League, adunând 7 puncte în 8 meciuri. Deși echipa a suferit dezamăgiri, Darius Olaru a marcat cel mai frumos gol al fazei grupelor, conform UEFA. Golul spectaculos a fost înscris împotriva lui Basel, având o preluare pe piept și șut direct la vinclu, fiind apreciat pe plan european. FCSB a
14:10
Snoop Dogg a făcuto senzație la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 fluturând steagul României alături de delegația tricoloră. Artistul, numit antrenor onorific al echipei SUA, s-a distrat cu sportivii români, amint
14:10
O eroare tehnică a platformei Bithumb a transformat sute de utilizatori în multimilionari pentru 40 de minute, trimițând din greșeală 44 de miliarde de dolari. Aproximativ 620.000 de bitcoini au fost transferați în loc de 2.000 de woni. Compania a recuperat majoritatea fondurilor și a asigurat securitatea sistemului. O eroare tehnică a platformei Bithumb a … Articolul 44 de miliarde de dolari trimise din greșeală clienților unei platforme crypto apare prima dată în Main News.
14:10
Donald Trump a propus redenumirea aeroportului Dulles din Washington și a gării Penn Station din New York în schimbul deblocării a 16 miliarde de dolari pentru un tunel între New York și New Jersey. Refuzul liderului democrat Chuck Schumer a generat controverse și acuzații de șantaj. Donald Trump a propus deblocarea a peste 16 miliarde … Articolul Trump propune numele său pentru aeroportul din Washington și o gară din NY apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
13:20
Comisia Europeană plănuiește să amendeze TikTok pentru încurajarea utilizării compulsive prin funcții adictive precum derularea infinită și redarea automată a videoclipurilor. Ancheta a relevat riscuri pentru sănătatea mentală a utilizatorilor, în special minorilor. Platforma contestă concluziile autorităților. Comisia Europeană investighează TikTok pentru încurajarea utilizării compulsive prin funcții designere de dependență Amenda posibilă poate depăși un … Articolul Comisia Europeană vizează TikTok pentru promovarea consumului compulsiv apare prima dată în Main News.
13:20
Kelemen Hunor solicită premierului Ilie Bolojan reducerea taxelor locale cu până la 50%, în special pentru persoanele vulnerabile. El critică majorările recente, considerând că acestea afectează nivelul de trai al populației și cere o soluție urgentă pentru corectarea acestor decizii de către Guvern. Kelemen Hunor, liderul UDMR, va solicita premierului Ilie Bolojan reducerea taxelor și … Articolul Kelemen Hunor cere reduceri de taxe locale pentru a sprijini cetățenii apare prima dată în Main News.
13:10
Europa Liberă România se va închide pe 31 martie 2026, după șase ani de activitate. De asemenea, serviciul din Bulgaria va fi desființat. Publicația, relansată în 2018, a avut ca misiune sprijinirea presei independente și a valorilor democratice. Reprezentanții nu au comentat încă decizia. Europa Liberă România își va încheia activitatea pe 31 martie 2026 … Articolul Europa Liberă România și Bulgaria se închid în primăvara acestui an apare prima dată în Main News.
13:10
Washingtonul propune o soluție rapidă pentru încheierea războiului din Ucraina, cu negocieri planificate la Miami. Președintele Zelenski a anunțat presiuni pentru finalizarea conflictului înainte de vară. Cu toate acestea, problemele teritoriale, în special regiunile Donbas și Crimeea, rămân principalele obstacole. Washingtonul solicită un acord de pace rapid între Moscova și Kiev, cu termen limită înainte … Articolul Zelenski dezvăluie planul american pentru finalizarea războiului din Ucraina apare prima dată în Main News.
12:20
Propagandiștii ruși sunt nervoși după tentativa de asasinat asupra generalului Vladimir Alekseev, numărul 2 în spionajul militar rus. Incidentul a ridicat întrebări despre securitatea comandanților militari și despre eficiența Kremlinului în gestionarea amenințărilor externe, generând nemulțumiri pe canalele pro-război. Propagandiștii ruși sunt îngrijorați după tentativa de asasinat asupra generalului Vladimir Alekseev, numărul 2 în GRU … Articolul Propaganda rusă sub presiune după atacul asupra spionajului militar apare prima dată în Main News.
12:20
Condamnări în cazurile de instrucție pentru dezordini în Moldova: până la 5 ani de închisoare # MainNews.ro
Trei persoane au fost condamnate în Republica Moldova la pedepse între patru și cinci ani de închisoare pentru participarea la instruiri în Bosnia, destinate provocării dezordinilor în masă. Autoritățile investighează legăturile externe și colaboratorii implicați în aceste activități ilegale. Un bărbat și două femei au fost condamnați la pedepse de 4-5 ani de închisoare pentru … Articolul Condamnări în cazurile de instrucție pentru dezordini în Moldova: până la 5 ani de închisoare apare prima dată în Main News.
12:20
Adrian Cocoș, viceprimarul Sectorului 3, răspunde criticilor legate de nota 2,70 la BAC, calificându-le drept un episod din adolescență. Cocoș subliniază că presa ar trebui să se concentreze pe activitățile sale curente, în loc de eșecurile din trecut, și își afirmă realizările profesionale din ultimul an. Viceprimarul Sectorului 3, Adrian Cocoș, a preluat atribuțiile primarului … Articolul Nota 2,70 la BAC: Adrian Cocoș, înlocuitorul lui Robert Negoiță, comentează apare prima dată în Main News.
12:20
Biletele pentru barajul România vs. Turcia la Campionatul Mondial 2026 s-au vândut în 20 de secunde, lăsând mulți fani nemulțumiți. FRF anunță că va încerca să mărească numărul biletelor disponibile și avertizează asupra riscurilor achiziționării din surse neoficiale. Meciul va avea loc pe 26 martie 2026. Biletele pentru semifinala barajului România – Turcia s-au vândut … Articolul FRF reacționează rapid: biletele la barajul cu Turcia s-au vândut în 20 de secunde apare prima dată în Main News.
12:10
Descoperiri recente în Munții Apuseni evidențiază potențialul resurselor de metale rare, cum ar fi nichelul și cobaltul. Activitățile de explorare de către LEM Resources începând din 2022 au identificat zăcăminte de uraniu, aur, zinc și plumb, extinzând istoria miningului în județele Bihor și Alba. În Munții Apuseni, zona Avram Iancu a fost istoric un furnizor … Articolul Descoperiri recente de metale rare în Munții Apuseni, fosta exploatare a URSS apare prima dată în Main News.
12:10
Elon Musk anunță construirea unui „soare conștient” în spațiu, prin fuziunea SpaceX cu xAI. Proiectul vizează transferul infrastructurii AI în orbită, ridicând întrebări despre costuri și fezabilitate. Cu sateliți Starlink, Musk își propune să revoluționeze calculul AI și să deschidă noi posibilități pentru civilizație. Elon Musk a anunțat un proiect de construire a unui „soare … Articolul Elon Musk propune crearea unui „soare conștient” în spațiu ca soluție pe termen lung apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
11:20
Mită la Primăria Sectorului 5: arhitectul șef a primit 15.000 de euro pentru documente, iar directorul adjunct al Poliției Locale a încasat 70.000 de lei. Procurorii DNA au reținut trei persoane pentru trafic de influență și luare de mită, în urma unui dosar de corupție ce implică nereguli în recepția construcțiilor. Procurorii DNA au reținut … Articolul Corupție la Primăria Sector 5: Mită de 15.000 euro și 70.000 lei în Poliția Locală apare prima dată în Main News.
11:20
Nepotul lui Piedone și șefi din Primăria Sectorului 5, acuzați într-o schemă criminală # MainNews.ro
Oficiali din Primăria Sectorului 5, inclusiv nepotul lui Piedone, Iulian Cârlogea, au fost reținuți pentru corupție. Acuzațiile includ trafic de influență și luare de mită legate de recepția ilegală a unui imobil. Anchetatorii DNA investighează presiuni exercitate asupra Poliției Locale pentru finalizarea lucrărilor, în ciuda neregulilor. Iulian Cârlogea, administrator public al Sectorului 5, și alți … Articolul Nepotul lui Piedone și șefi din Primăria Sectorului 5, acuzați într-o schemă criminală apare prima dată în Main News.
11:20
Alexandra Ianculescu, campioană olimpică, a trecut de la sportivă la creator de conținut de succes pe OnlyFans, obținând venituri considerabile. După dificultăți financiare în cariera de sportivă, platforma online i-a permis să investească în echipament și să participe activ în competiții. Descoperă povestea ei inspirațională! Alexandra Ianculescu, fostă sportivă olimpică, a devenit creator de conținut … Articolul O campioană română a prosperat cu OnlyFans, investind în cariera sa apare prima dată în Main News.
11:10
Fiul rapperului Lil Jon, Nathan Smith, cunoscut sub numele de DJ Young Slade, a fost găsit mort într-un iaz din Milton, Georgia, după ce fusese dat dispărut. În vârstă de 27 de ani, artista câștigătoare de Grammy este devastată de pierderea sa. Autoritățile nu au suspiciuni de crimă și continuă investigațiile. Tânărul Nathan Smith, fiul … Articolul Fiul lui Lil Jon, găsit mort în iaz după dispariție, artistul este devastat apare prima dată în Main News.
11:10
Franța și Canada își deschid consulate în Nuuk, Groenlanda, pe fondul interesului SUA de a cumpăra insula. Această expansiune diplomatică reflectă angajamentul ambelor țări față de regiunea Arctică și îngrijorările privind suveranitatea. Constantin și securitatea Arcticii sunt acum subiecte importante de discuție internațională. Franța și Canada deschid consulate în Nuuk, Groenlanda, ca reacție la tensiunile … Articolul Superputeri economice își deschid consulate în Groenlanda apare prima dată în Main News.
10:20
SUA promovează un acord de pace între Rusia și Ucraina în martie, urmat de alegeri și un referendum în mai. Negocierile se confruntă cu obstacole legate de teritoriu și garanții de securitate, în contextul unei situații tensionate și a cerințelor de organizare a votului în timpul stării de urgență. SUA discută un acord de pace … Articolul SUA propune pace între Rusia și Ucraina și alegeri la Kiev în mai apare prima dată în Main News.
10:20
Google a lansat un nou update de algoritm care vizează fluxul Discover, afectând vizibilitatea conținutului. Schimbările se concentrează pe promovarea conținutului relevant local, reducerea senzaționalismului și a titlurilor clickbait. Publisherii trebuie să se conformeze acestor noi standarde pentru a-și maximiza traficul. Google a lansat un nou update care vizează traficul din Discover Actualizarea promovează conținut … Articolul Google lansează update de algoritm ce afectează traficul din Discover apare prima dată în Main News.
10:20
În articolul discutăm despre comunicarea nonverbală și mesajele transmise de politicieni în contexte tensionate. Huiduielile la Ziua Unirii, reacțiile nervoase ale liderilor și gesturile simbolice evidențiază tensiunea politică din România. Accesoriile, cum ar fi ceasurile, devin semnale de statut și influențează percepția publicului. Huiduielile la adresa președintelui în timpul ceremoniei de Ziua Unirii reflectă tensiuni … Articolul Comunicarea nonverbală: Cum nervii transmit mesaje esențiale apare prima dată în Main News.
10:20
Gabi Tamaș a fost trădat de un prieten apropiat care i-a furat banii de pe card. Momentul a marcat o ruptură în relația lor, iar fostul internațional vorbește despre importanța prieteniei și lecțiile învățate. Descoperă detalii despre această experiență dureroasă și cum a reușit să depășească incidentul. Gabi Tamaș a fost trădat de un prieten … Articolul Gabi Tamaș, trădat de un prieten: fostul internațional a rămas fără bani apare prima dată în Main News.
