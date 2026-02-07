Nicușor Dan, invitat de Trump la prima reuniune a Consiliului pentru Pace

12:20

Trei persoane au fost condamnate în Republica Moldova la pedepse între patru și cinci ani de închisoare pentru participarea la instruiri în Bosnia, destinate provocării dezordinilor în masă. Autoritățile investighează legăturile externe și colaboratorii implicați în aceste activități ilegale. Un bărbat și două femei au fost condamnați la pedepse de 4-5 ani de închisoare pentru …