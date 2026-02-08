Marea Britanie trimite avioane de vânătoare în Cipru, pregătire pentru Iran

20:30

România a fost invitată de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington, programată pe 19 februarie. Președintele Nicușor Dan a confirmat participarea. Alături de Ungaria, România aspiră să adere la consiliu, dar se confruntă cu provocări de drept internațional. Un proiect controversat care ar putea rivaliza ONU.