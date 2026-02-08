Snoop Dogg a fluturat steagul României și a spus „Acum sunt român”, după huiduielile la adresa lui J.D. Vance de la Milano Cortina, anunță Ambasada din SUA

14:20

Măsura arestului preventiv pentru primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, a fost prelungită, vineri, cu încă 30 de zile de Tribunalul Constanța, urmând ca aceasta să fie verificată până cel târziu la data de 7 martie. Decizia nu este definitivă și se poate contesta la Curtea de Apel Constanţa. Tribunalul Constanţa a analizat dacă se impune sau nu […]