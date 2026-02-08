Ministrul de Externe Oana Ţoiu, în vizită de lucru la Londra. Întâlniri cu omologul britanic, cu reprezentanţii comunităţii româneşti,vizită la Universitatea Oxford, prelegere la Chatham House
8 februarie 2026
Ministrul de Externe Oana Ţoiu începe luini o vizită de lucru de două zile la Londra, având pe agendă întâlniri cu omologul britanic, cu reprezentanţii comunităţii româneşti, o vizită la Universitatea Oxford, unde funcţionează Lectoratul de limba română, participare la participa la dezbaterea „In conversation with the Romanian Minister of Foreign Affairs”, la Colegiul Trinity din Oxford, şi o prelegere la Chatham House, informează MAE.
Managerul Spitalului Judeţean Ploieşti: “Există un număr limitat de neurologi care asigură parţial gărzile. La concurs, deşi si-au exprimat iniţial intenţia de a participa, nu s-au înscris. Doi medici au cerut 450 lei/ oră pentru a continua activitatea # News.ro
Dr. Sebastian-Constantin Toma, managerul interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Andreoiu” Ploieşti şi chirurg în cadrul unităţii sanitare a relatat pentru News.ro situaţia actuală a spitalului din punctul de vedere al necesarului de medici: sunt deficienţe pe mai multe segmente: radiologie, upu, oftalmologie, neurologie, spune medicul. Secţia de neurologie este cea mai afectată la nivelul spitalului, spune dr. Toma, explicând că există 5 medici neurologi care asigură parţial gărzile, nefiind angajaţi ai spitalului. Medicul spune că au fost recent scoase la concurs 5 posturi, 3 de medic primar şi 2 de medic specialist însă niciunul dintre medicii aflaţi în contract de gărzi cu spitalul nu s-au înscris la concurs, deşi iniţial şi-au exprimat intenţia de a participa. Medicul a explicat şi cum anume se procedează în momentul în care trebuie gestionat un caz de AVC, de exemplu. UPU este acoperită până la orele 20 şi există acorduri de colaborare încheiate cu spitalele judeţene Târgovişte şi Buzău, cu care spitalul se ajută în multe cazuri. De asemenea, spune managerul Spitalului din Ploieşti, cazurile grave sunt trimise către clinicile mari din Bucureşti cu care unitatea sanitară are contracte de asistenţă. „Medicii aleg variantele mai puţin obositoare, lucrează în privat, în cabinete, unde nu sunt atât de mult expuşi riscului de a greşi prin suprasolicitare”, mai afirmă el.
Rusia a atacat în cursul nopţii instalaţiile companiei ucrainene Naftogaz, principalul furnizor de petrol şi gaze din regiunea Poltava, din estul ţării, provocând pagube, a declarat duminică compania de stat, citată de Reuters.
Lupte: Alexandra Anghel, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Ranking Series Zagreb 2026 # News.ro
Sportiva Alexandra Anghel a câştigat, sâmbătă, medalia de aur a categoriei 76 kg, la Ranking Series Zagreb 2026.
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică că impune sancţiuni asupra unor producători străini de componente pentru drone şi rachete ruseşti pe care Rusia le foloseşte împotriva Ucrainei, relatează Reuters.
Rusia afirmă că bărbatul suspectat de împuşcarea unui general de rang înalt a fost reţinut în Dubai # News.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat duminică că bărbatul suspectat de împuşcarea ofiţerului de informaţii militare ruse Vladimir Alexeiev la Moscova a fost reţinut în Dubai şi predat Rusiei, informează Reuters.
Portughezii au început să voteze, duminică dimineaţă, pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, care îl opune pe socialistul Antonio José Seguro, mare favorit, liderului de extremă dreapta André Ventura.
Meteorologii anunţă ninsori, polei, vânt şi scăderea temperaturilor începând de dumnică până marţi seară. Regiunile afectate # News.ro
Temperaturuole vor scădea în următoarele zile, conform informării meteorologice pentru perioada 8 februarie ora 10.00 - 10 februarie ora 20.00, emisă duminică de meteorologi,. În acelaşi interval vor fi ninsori, polei şi vânt. În unele zone temperaturile minime vor coborî până la - 15 grade Celsius.
Baschet masculin: U BT Cluj – Steaua Roşie Belgrad, în primul meci din faza Top 8 a Ligii Adriatice # News.ro
Campioana U BT Cluj a încheiat pe locul 3 în grupa A din Liga Adriatică şi îşi cunoaşte deja programul din faza Top 8 a competiţiei, în care se va duela cu cele patru formaţii calificate din grupa B. Primul meci, cu Cedevita, este amânat pentru 25 martie, campioana României fiind angrenată în Top 8 Cupa României, astfel că prima adversară va fi Steaua Roşie Belgrad, în 8 martie.
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea cu uraniu nici măcar în cazul unui „război” (şeful diplomaţiei) # News.ro
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea cu uraniu, obiectul unui litigiu cu Statele Unite, „chiar dacă ni se impune un război”, a declarat duminică şeful diplomaţiei iraniene, la două zile după negocierile pe tema nucleară cu Washingtonul.
Echipa masculină de tenis a României a fost învinsă de Paraguay, scor 3-1, în întâlnirea contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupa Davis, disputată la Asuncion.
Regizorul filmului „One Battle After Another”, Paul Thomas Anderson, a câştigat premiul DGA; „The Pitt” şi „The Studio” conduc în topul televiziunilor # News.ro
Regizorul filmului „One Battle After Another”, Paul Thomas Anderson, a câştigat sâmbătă marele premiu la cea de-a 78-a ediţie a premiilor DGA. Evenimentul, care onorează cele mai remarcabile realizări regizorale ale anului în domeniul filmului şi televiziunii, a fost prezentat de comediantul Kumail Nanjiani, nominalizat la Oscar şi Emmy, şi a avut loc în Beverly Hills, conform Variety.
Încetinirea pierderii memoriei în boala Alzheimer, demonstrată într-un studiu pe modele animale # News.ro
Boala Alzheimer rămâne una dintre cele mai dificile provocări ale medicinei moderne, iar opţiunile de tratament sunt limitate. Un nou studiu realizat de cercetători din New York arată că este posibilă încetinirea pierderii memoriei şi îmbunătăţirea capacităţii de învăţare, cel puţin la animale de laborator, prin eliminarea unor acumulări toxice din creier asociate cu boala.
Donald Trump şi-a afişat sâmbătă apropierea faţă de noul preşedinte al Hondurasului, Nasry Asfura, la încheierea unei întâlniri cu liderul conservator, a cărui candidatură la conducerea uneia dintre cele mai sărace şi violente ţări din America Centrală a susţinut-o, anunţă AFP.
O persoană a murit în urma unui accident în care au fost implicate un autoturism şui un camion, produs duminică noaptea, pe Şoseaua Borşului din municipiul Oradea.
Patru sportivi români vor evolua duminică, în a doua zi de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
Once Upon a Farm, compania cofondată de Jennifer Garner, a strâns aproape 198 de milioane de dolari la listarea la bursa din SUA # News.ro
Compania de produse organice pentru copii Once Upon a Farm, cofondată de actriţa Jennifer Garner, a atras aproape 198 de milioane de dolari în oferta sa publică iniţială din Statele Unite, transmite Reuters.
Compania aerospaţială SpaceX, condusă de Elon Musk, le-a transmis investitorilor că va prioritiza o misiune pe Lună înaintea unei călătorii spre Marte, a relatat vineri The Wall Street Journal, citând surse apropiate discuţiilor.
În Siria, un agent al serviciilor de securitate suspectat că ar fi ucis patru civili sâmbătă în provincia Suwayda, cu majoritate druză, a fost arestat, a declarat un responsabil local din domeniul securităţii, citat de AFP.
Investitorii din sectorul apărării, îngrijoraţi după ce Trump impune limite noi privind salariile CEO şi dividendele # News.ro
Investitorii din industria de apărare se tem că un ordin emis de preşedintele american Donald Trump, care restricţionează remuneraţia directorilor executivi, dividendele şi răscumpărările de acţiuni, ar putea reduce randamentele acţionarilor şi capacitatea companiilor de a atrage manageri de top, relatează Reuters.
„Vom plăti” - mesajul transmis de jurnalista vedetă de la NBC News, Savannah Guthrie, pentru întoarcerea în siguranţă a mamei sale # News.ro
Prezentatoarea de ştiri americană Savannah Guthrie şi familia ei au publicat un nou videoclip în care cer întoarcerea în siguranţă a mamei lor, informează BBC.
O explozie a provocat moartea a opt persoane într-o fabrică de biotehnologie din nordul Chinei, a anunţat, duminică, agenţia publică China Nouă, într-un bilanţ actualizat.
Super Bowl, finala Ligii Naţionale de Fotbal American, are loc duminică. New England Patriots înfruntă Seattle Seahawks pentru trofeul Vince Lombardi. Bad Bunny va susţine spectacolul de la pauză # News.ro
Super Bowl, finala Ligii Naţionale de Fotbal American (NFL), considerat apogeul evenimentelor sportive din Statele Unite, are loc duminică (luni dimineaţa în România).
Acordul comercial India–SUA permite acces fără taxe pentru motocicletele Harley-Davidson, însă nu oferă concesii pentru Tesla # News.ro
India va reduce tarifele la automobilele americane de lux la 30%, de la niveluri de până la 110%, şi va elimina complet taxele vamale pentru motocicletele Harley-Davidson, potrivit unui acord comercial interimar prezentat de un oficial indian. În schimb, nu vor exista facilităţi pentru vehiculele electrice, ceea ce lasă în afara înţelegerii compania Tesla, în ciuda solicitărilor repetate ale lui Elon Musk, transmite Reuters.
Fostul ministru francez Jack Lang şi-a prezentat, sâmbătă, demisia din funcţia de preşedinte al Institutului Lumii Arabe (IMA) din Paris, după deschiderea unei anchete judiciare şi sub presiunea guvernului pentru presupusele sale legături cu Jeffrey Epstein, informează AFP.
Turcia va menţine politica monetară strictă şi disciplina fiscală, pentru reducerea inflaţiei, afirmă vicepreşedintele ţării # News.ro
Turcia va continua politica monetară restrictivă şi disciplina fiscală, pentru a reduce în continuare inflaţia, a declarat vicepreşedintele Cevdet Yılmaz, sâmbătă, la un eveniment în provincia sud-estică Siirt, transmite Reuters.
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, a murit la 47 de ani. El suferea de cancer renal # News.ro
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, nominalizată la premiile Grammy, a murit, la câteva luni după ce a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer renal în stadiul 4. Avea 47 de ani.
Alegeri legislative anticipate în Japonia. Partidul premierului Sanae Takaichi ar urma să obţină o victorie zdrobitoare # News.ro
Japonezii sunt chemaţi la urne, duminică, pentru alegerile legislative, în cadrul cărora Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia, ar trebui să obţină o victorie zdrobitoare, relatează AFP.
Washington Post, deţinut de şeful Amazon, Jeff Bezos, a anunţat, sâmbătă, plecarea directorului său editorial şi directorului general, William Lewis.
Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria promite taxă pe avere şi adoptarea euro, în programul electoral # News.ro
Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria propune introducerea unei taxe pe avere pentru cei foarte bogaţi, adoptarea monedei euro şi ancorarea fermă a ţării în Uniunea Europeană şi NATO, potrivit programului său electoral de 240 de pagini publicat sâmbătă, transmite Reuters.
Coreea de Nord: Cel de-al 9-lea Congres al Partidului Muncitorilor va avea loc la sfârşitul lunii februarie # News.ro
Partidul aflat la putere din Coreea de Nord a anunţat, duminică dimineaţă, că va organiza la sfârşitul lunii februarie primul său congres din ultimii cinci ani, ocazie cu care vor fi stabilite orientările naţionale, inclusiv pe tema extrem de sensibilă a programului nuclear.
Administraţia Trump pregăteşte o reuniune a Consiliului pentru Pace la Washington, în 19 februarie / România a fost invitată în ianuarie să devină membru al consiliului # News.ro
Administraţia Trump pregăteşte o reuniune a Consiliului pentru Pace în data de 19 februarie, la Washington, potrivit unui oficial american şi unui diplomat dintr-o ţară invitată, relatează CNN.
Italia: Trei schiori au murit în urma unor avalanşe în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice de iarnă # News.ro
Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează Reuters.
Echipa italiană AC Fiorentina a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia Torino, în etapa a 24-a din Serie A.
Echipa spaniolă Real Sociedad a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Elche, în etapa a 23-a din La Liga.
Arhitectul şef, administratorul public şi directorul adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, sub control judiciar pentru 60 de zile/ Avocat: Instanţa a constatat că nu sunt suficiente informaţii pentru luarea măsurii arestului preventiv # News.ro
Arhitectul şef şi admnistratorul public din cadrul Primăriei Sectorului 5, precum şi un director adjunct de la Poliţia Locală, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce un judecător de la Tribunalul Bucureşti a respins cererea DNA de arestare preventivă a celor trei. Potrivit procurorilor, aceştia sunt acuzaţi de ”posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepţiei unui imobil şi pentru atestarea edificării unui ansamblu rezidenţial”. Cristian Ene, avocatul unuia dintre ei, a declarat, la ieşirea de la tribunal, că instanţa a constatat că nu sunt suficiente informaţii pentru luarea măsurii arestului preventiv.
Echipa germană Bayer Leverkusen a încheiat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Borussia Monchengladbach, în etapa a 21-a din Bundesliga.
Incidente pe teren la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie cu elevii lui Daniel Pancu / Pancu: Eu n-am mai văzut antrenor străin să-mi bată jucătorii. Dacă eram eu în străinătate, eram arestat! # News.ro
Echipa CFR Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 26-a din Superligă, meci marcat de incidente la final.
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că TAROM a avut profit într-un singur an atunci când a vândut nişte aeronave: Compania trebuie să existe, dar trebuie să găsim nişte formule care să-i asigure eficienţa # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că TAROM este pe pierderi de cel puţin cinci, şase ani şi că a avut profit într-un singur an, atunci când a vândut nişte aeronave. Gheorghiu consideră că această companie trebuie să existe, dar spune că trebuie găsite nişte formule care să îi asigure eficienţa.
Daniela Toth a încheiat sâmbătă concursul feminin de sărituri cu schiurile pe trambulina normală de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 în top 30 cele mai bune săritoare din lume, după două evoluţii extraordinare.
Echipa CFR Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 26-a din Superligă.
Oana Gheorghiu: Când ai pierderi la o companie, nu-i suficient să te uiţi pe cifre. Trebuie să vezi care sunt cauzele, obiective sau subiective/ Scopul reformei nu este să fie daţi oameni afară # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că la o companie cu pierderi nu este suficient să se urmărească cifrele, ci trebuie văzut şi care sunt cauzele, care pot fi obiective sau subiective. Gheorghiu a explicat că, deşi ştie unde sunt „găurile” în companiile de stat, nu va spune, pentru că „niciun ministru şi niciun Guvern” nu se poate implica în activitatea operaţională. „Exact asta trebuie să îi învăţăm pe miniştri, că nu au voie să se implice în activitatea de zi de zi a unei companii, că au obligaţia să pună indicatori, dar mai departe zona executivă, operaţională este în sarcina administraţiei şi a managementului”, a explicat Gheorghiu. Vicepremierul mai spune că scopul reformei nu este „să fie daţi oameni afară”, ci trebuie văzut în organigramă dacă există un echilibru al posturilor.
Oana Gheorghiu: Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat / Chiar dacă statul este acţionar majoritar nu înseamnă că poate să se joace cu această companie # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că se lucrează la „nişte ghiduri” pentru miniştri ca să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie să facă în relaţia cu o companie de stat. Ea a explicat că, deşi statul deţine o companie sau este acţionar majoritar, nu înseamnă că se poate juca cu aceasta.
NSA a detectat un apel telefonic între serviciile secrete străine şi o persoană apropiată lui Trump / Tulsi Gabbard ar fi cerut NSA să nu publice raportul de informaţii şi ar fi instruit oficialii să transmită detaliile secrete direct la biroul ei # News.ro
Agenţia Naţională de Securitate (NSA) a detectat primăvara trecută dovezi ale unui apel telefonic neobişnuit între o persoană asociată cu serviciile secrete străine şi o persoană apropiată lui Donald Trump, potrivit avocatului unui denunţător informat cu privire la existenţa apelului, relatează The Guardian.
Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-3, cu echipa campioană, Napoli, în etapa a 24-a din Serie A.
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat de DNA că i-ar fi intermediat unui om de afaceri o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al RAR, a fost plasat în arest la domiciliu # News.ro
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că i-ar fi intermediat unui om de afaceri o mită de peste un milion de lei care urma să fie dată directorului general al Registrului Auto Român (RAR) în schimbul reînnoiirii unui acord-cadru, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce Tribunalul Bucureşti i-a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv. O decizie similară a fost luată şi în cazul afaceristului. Acordul-cadru de 23 de milioane de lei viza asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor.
Baschet masculin: U BT Cluj încheie grupa A din Liga Adriatică pe locul 3, cu victorie pe terenului lui KK Borac Čačak # News.ro
Campioana României, U BT Cluj, a încheiat cu o victorie meciurile din grupa A a Ligii Adriatice, scor 93-87 (52-45), în deplasare, cu KK Borac Čačak. Calificată anterior în Top 8, U BT Cluj încheie pe locul 3 în grupă.
