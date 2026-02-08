Once Upon a Farm, compania cofondată de Jennifer Garner, a strâns aproape 198 de milioane de dolari la listarea la bursa din SUA
News.ro, 8 februarie 2026 08:20
Compania de produse organice pentru copii Once Upon a Farm, cofondată de actriţa Jennifer Garner, a atras aproape 198 de milioane de dolari în oferta sa publică iniţială din Statele Unite, transmite Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
08:40
O persoană a murit în urma unui accident în care au fost implicate un autoturism şui un camion, produs duminică noaptea, pe Şoseaua Borşului din municipiul Oradea.
Acum 30 minute
08:20
Patru sportivi români vor evolua duminică, în a doua zi de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
08:20
Once Upon a Farm, compania cofondată de Jennifer Garner, a strâns aproape 198 de milioane de dolari la listarea la bursa din SUA # News.ro
Compania de produse organice pentru copii Once Upon a Farm, cofondată de actriţa Jennifer Garner, a atras aproape 198 de milioane de dolari în oferta sa publică iniţială din Statele Unite, transmite Reuters.
Acum o oră
08:10
Compania aerospaţială SpaceX, condusă de Elon Musk, le-a transmis investitorilor că va prioritiza o misiune pe Lună înaintea unei călătorii spre Marte, a relatat vineri The Wall Street Journal, citând surse apropiate discuţiilor.
Acum 2 ore
07:40
În Siria, un agent al serviciilor de securitate suspectat că ar fi ucis patru civili sâmbătă în provincia Suwayda, cu majoritate druză, a fost arestat, a declarat un responsabil local din domeniul securităţii, citat de AFP.
07:30
Investitorii din sectorul apărării, îngrijoraţi după ce Trump impune limite noi privind salariile CEO şi dividendele # News.ro
Investitorii din industria de apărare se tem că un ordin emis de preşedintele american Donald Trump, care restricţionează remuneraţia directorilor executivi, dividendele şi răscumpărările de acţiuni, ar putea reduce randamentele acţionarilor şi capacitatea companiilor de a atrage manageri de top, relatează Reuters.
07:20
„Vom plăti” - mesajul transmis de jurnalista vedetă de la NBC News, Savannah Guthrie, pentru întoarcerea în siguranţă a mamei sale # News.ro
Prezentatoarea de ştiri americană Savannah Guthrie şi familia ei au publicat un nou videoclip în care cer întoarcerea în siguranţă a mamei lor, informează BBC.
07:20
Compania aerospaţială SpaceX, condusă de Elon Musk, le-a transmis investitorilor că va prioritiza o misiune pe Lună înaintea unei călătorii spre Marte, a relatat vineri The Wall Street Journal, citând surse apropiate discuţiilor.
07:00
O explozie a provocat moartea a opt persoane într-o fabrică de biotehnologie din nordul Chinei, a anunţat, duminică, agenţia publică China Nouă, într-un bilanţ actualizat.
07:00
Super Bowl, finala Ligii Naţionale de Fotbal American, are loc duminică. New England Patriots înfruntă Seattle Seahawks pentru trofeul Vince Lombardi. Bad Bunny va susţine spectacolul de la pauză # News.ro
Super Bowl, finala Ligii Naţionale de Fotbal American (NFL), considerat apogeul evenimentelor sportive din Statele Unite, are loc duminică (luni dimineaţa în România).
06:50
Acordul comercial India–SUA permite acces fără taxe pentru motocicletele Harley-Davidson, însă nu oferă concesii pentru Tesla # News.ro
India va reduce tarifele la automobilele americane de lux la 30%, de la niveluri de până la 110%, şi va elimina complet taxele vamale pentru motocicletele Harley-Davidson, potrivit unui acord comercial interimar prezentat de un oficial indian. În schimb, nu vor exista facilităţi pentru vehiculele electrice, ceea ce lasă în afara înţelegerii compania Tesla, în ciuda solicitărilor repetate ale lui Elon Musk, transmite Reuters.
Acum 4 ore
06:40
Fostul ministru francez Jack Lang şi-a prezentat, sâmbătă, demisia din funcţia de preşedinte al Institutului Lumii Arabe (IMA) din Paris, după deschiderea unei anchete judiciare şi sub presiunea guvernului pentru presupusele sale legături cu Jeffrey Epstein, informează AFP.
06:20
Turcia va menţine politica monetară strictă şi disciplina fiscală, pentru reducerea inflaţiei, afirmă vicepreşedintele ţării # News.ro
Turcia va continua politica monetară restrictivă şi disciplina fiscală, pentru a reduce în continuare inflaţia, a declarat vicepreşedintele Cevdet Yılmaz, sâmbătă, la un eveniment în provincia sud-estică Siirt, transmite Reuters.
06:20
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, a murit la 47 de ani. El suferea de cancer renal # News.ro
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, nominalizată la premiile Grammy, a murit, la câteva luni după ce a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer renal în stadiul 4. Avea 47 de ani.
06:10
Alegeri legislative anticipate în Japonia. Partidul premierului Sanae Takaichi ar urma să obţină o victorie zdrobitoare # News.ro
Japonezii sunt chemaţi la urne, duminică, pentru alegerile legislative, în cadrul cărora Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia, ar trebui să obţină o victorie zdrobitoare, relatează AFP.
05:40
Washington Post, deţinut de şeful Amazon, Jeff Bezos, a anunţat, sâmbătă, plecarea directorului său editorial şi directorului general, William Lewis.
05:30
Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria promite taxă pe avere şi adoptarea euro, în programul electoral # News.ro
Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria propune introducerea unei taxe pe avere pentru cei foarte bogaţi, adoptarea monedei euro şi ancorarea fermă a ţării în Uniunea Europeană şi NATO, potrivit programului său electoral de 240 de pagini publicat sâmbătă, transmite Reuters.
05:20
Coreea de Nord: Cel de-al 9-lea Congres al Partidului Muncitorilor va avea loc la sfârşitul lunii februarie # News.ro
Partidul aflat la putere din Coreea de Nord a anunţat, duminică dimineaţă, că va organiza la sfârşitul lunii februarie primul său congres din ultimii cinci ani, ocazie cu care vor fi stabilite orientările naţionale, inclusiv pe tema extrem de sensibilă a programului nuclear.
Acum 6 ore
04:10
Administraţia Trump pregăteşte o reuniune a Consiliului pentru Pace la Washington, în 19 februarie / România a fost invitată în ianuarie să devină membru al consiliului # News.ro
Administraţia Trump pregăteşte o reuniune a Consiliului pentru Pace în data de 19 februarie, la Washington, potrivit unui oficial american şi unui diplomat dintr-o ţară invitată, relatează CNN.
Acum 12 ore
00:00
Italia: Trei schiori au murit în urma unor avalanşe în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice de iarnă # News.ro
Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează Reuters.
00:00
Echipa italiană AC Fiorentina a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia Torino, în etapa a 24-a din Serie A.
00:00
Echipa spaniolă Real Sociedad a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Elche, în etapa a 23-a din La Liga.
7 februarie 2026
23:50
Arhitectul şef, administratorul public şi directorul adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, sub control judiciar pentru 60 de zile/ Avocat: Instanţa a constatat că nu sunt suficiente informaţii pentru luarea măsurii arestului preventiv # News.ro
Arhitectul şef şi admnistratorul public din cadrul Primăriei Sectorului 5, precum şi un director adjunct de la Poliţia Locală, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce un judecător de la Tribunalul Bucureşti a respins cererea DNA de arestare preventivă a celor trei. Potrivit procurorilor, aceştia sunt acuzaţi de ”posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepţiei unui imobil şi pentru atestarea edificării unui ansamblu rezidenţial”. Cristian Ene, avocatul unuia dintre ei, a declarat, la ieşirea de la tribunal, că instanţa a constatat că nu sunt suficiente informaţii pentru luarea măsurii arestului preventiv.
23:40
Echipa germană Bayer Leverkusen a încheiat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Borussia Monchengladbach, în etapa a 21-a din Bundesliga.
23:30
Incidente pe teren la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie cu elevii lui Daniel Pancu / Pancu: Eu n-am mai văzut antrenor străin să-mi bată jucătorii. Dacă eram eu în străinătate, eram arestat! # News.ro
Echipa CFR Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 26-a din Superligă, meci marcat de incidente la final.
22:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că TAROM a avut profit într-un singur an atunci când a vândut nişte aeronave: Compania trebuie să existe, dar trebuie să găsim nişte formule care să-i asigure eficienţa # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că TAROM este pe pierderi de cel puţin cinci, şase ani şi că a avut profit într-un singur an, atunci când a vândut nişte aeronave. Gheorghiu consideră că această companie trebuie să existe, dar spune că trebuie găsite nişte formule care să îi asigure eficienţa.
22:50
Daniela Toth a încheiat sâmbătă concursul feminin de sărituri cu schiurile pe trambulina normală de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 în top 30 cele mai bune săritoare din lume, după două evoluţii extraordinare.
22:10
Echipa CFR Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 26-a din Superligă.
22:10
Oana Gheorghiu: Când ai pierderi la o companie, nu-i suficient să te uiţi pe cifre. Trebuie să vezi care sunt cauzele, obiective sau subiective/ Scopul reformei nu este să fie daţi oameni afară # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că la o companie cu pierderi nu este suficient să se urmărească cifrele, ci trebuie văzut şi care sunt cauzele, care pot fi obiective sau subiective. Gheorghiu a explicat că, deşi ştie unde sunt „găurile” în companiile de stat, nu va spune, pentru că „niciun ministru şi niciun Guvern” nu se poate implica în activitatea operaţională. „Exact asta trebuie să îi învăţăm pe miniştri, că nu au voie să se implice în activitatea de zi de zi a unei companii, că au obligaţia să pună indicatori, dar mai departe zona executivă, operaţională este în sarcina administraţiei şi a managementului”, a explicat Gheorghiu. Vicepremierul mai spune că scopul reformei nu este „să fie daţi oameni afară”, ci trebuie văzut în organigramă dacă există un echilibru al posturilor.
22:10
Administraţia Trump pregăteşte o reuniune a Consiliului pentru Pace la Washington, în 19 februarie / România a fost invitată în ianuarie să devină membru al consiliului # News.ro
Administraţia Trump pregăteşte o reuniune a Consiliului pentru Pace în data de 19 februarie, la Washington, potrivit unui oficial american şi unui diplomat dintr-o ţară invitată, relatează CNN.
21:40
Oana Gheorghiu: Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat / Chiar dacă statul este acţionar majoritar nu înseamnă că poate să se joace cu această companie # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că se lucrează la „nişte ghiduri” pentru miniştri ca să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie să facă în relaţia cu o companie de stat. Ea a explicat că, deşi statul deţine o companie sau este acţionar majoritar, nu înseamnă că se poate juca cu aceasta.
21:40
NSA a detectat un apel telefonic între serviciile secrete străine şi o persoană apropiată lui Trump / Tulsi Gabbard ar fi cerut NSA să nu publice raportul de informaţii şi ar fi instruit oficialii să transmită detaliile secrete direct la biroul ei # News.ro
Agenţia Naţională de Securitate (NSA) a detectat primăvara trecută dovezi ale unui apel telefonic neobişnuit între o persoană asociată cu serviciile secrete străine şi o persoană apropiată lui Donald Trump, potrivit avocatului unui denunţător informat cu privire la existenţa apelului, relatează The Guardian.
21:20
Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-3, cu echipa campioană, Napoli, în etapa a 24-a din Serie A.
21:20
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat de DNA că i-ar fi intermediat unui om de afaceri o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al RAR, a fost plasat în arest la domiciliu # News.ro
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că i-ar fi intermediat unui om de afaceri o mită de peste un milion de lei care urma să fie dată directorului general al Registrului Auto Român (RAR) în schimbul reînnoiirii unui acord-cadru, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce Tribunalul Bucureşti i-a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv. O decizie similară a fost luată şi în cazul afaceristului. Acordul-cadru de 23 de milioane de lei viza asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor.
21:10
Baschet masculin: U BT Cluj încheie grupa A din Liga Adriatică pe locul 3, cu victorie pe terenului lui KK Borac Čačak # News.ro
Campioana României, U BT Cluj, a încheiat cu o victorie meciurile din grupa A a Ligii Adriatice, scor 93-87 (52-45), în deplasare, cu KK Borac Čačak. Calificată anterior în Top 8, U BT Cluj încheie pe locul 3 în grupă.
21:00
Mii de persoane au mărşăluit sâmbătă la Milano pentru a protesta faţă de Jocurile Olimpice de iarnă. La o zi după ceremonia de deschidere au avut ciocniri între un grup mic de manifestanţi şi poliţişti. Spre sfârşitul manifestaţiei, un mic grup de câteva zeci de persoane cu capetele acoperite cu cagule a început să arunce cu pietre şi să tragă cu petarde spre poliţie, care a ripostat cu tunuri de apă şi gaze lacrimogene, înainte de a aresta mai mulţi dintre ei, relatează AFP.
20:50
Bogdan Ivan, la frontiera cu Ucraina: Indiferent de graniţe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie, fără excepţii. România ajută responsabil, cu infrastructură care funcţionează şi cu atenţie permanentă la propria securitate energetică # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care s-a întâlnit, sâmbătă, la frontiera cu Ucraina, cu omologul său ucrainean Denys Shmyhal, afirmă că, „indiferent de graniţe, conflicte sau vremuri”, oamenii trebuie să aibă energie, fără excepţii. „România ajută responsabil, cu infrastructură care funcţionează şi cu atenţie permanentă la propria securitate energetică”, mai spune Ivan.
20:30
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, duminică, în etapa a 26-a a Superligii:
20:30
Un studiu recent sugerează că o bacterie comună, cunoscută pentru rolul său în infecţiile respiratorii, ar putea fi asociată cu declinul cognitiv şi cu boala Alzheimer atunci când este prezentă în structuri ale ochiului implicate în procesarea vederii. Descoperirea deschide noi direcţii de cercetare asupra modului în care modificările observabile la nivel ocular pot reflecta procese patologice din creier.
20:30
Handbal feminin: Gloria Bistriţa, fără victorie în 2026 şi după meciul cu Metz Handball, în Liga Campionilor # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de formaţia Metz Handball, scor 29-26 (16-14), în etapa a XII-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al patrulea eşec consecutiv în 2026 pentru Gloria Bistriţa.
20:00
Ministrul de externe al Groenlandei afirmă că discuţiile cu SUA sunt pozitive. "Este însă prea devreme să spunem unde vom ajunge în final" # News.ro
Ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a declarat sâmbătă că, deşi este pozitiv faptul că sunt în curs discuţii cu SUA, acestea nu au ajuns încă la nivelul dorit de Groenlanda, relatează Reuters.
20:00
Echipa engleză Arsenal Londra a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Sunderland, în etapa a 25-a din Premier League.
19:50
Clubul de fotbal Botafogo din Rio de Janeiro a anunţat, vineri, că FIFA a ridicat interdicţia de recrutare pe care i-o impusese la sfârşitul anului 2025 din cauza unei datorii legate de transferul argentinianului Thiago Almada.
Acum 24 ore
19:40
Dogioiu respinge acuzaţiile Liei Savonea la adresa lui Bolojan în cazul scrisorii trimise CCR: Adevărul nu poate constitui nici o formă de presiune, nici o ingerinţă/ Zegrean: Nu cred că judecătorii vor ţine seama sau vor fi înspăimântaţi de scrisoare # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, respinge acuzaţiile Liei Savonea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la adresa premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora scrisoarea adresată de acesta Curţii Constituţionale în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor ar reprezenta „o ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat”. „Adevărul nu poate constitui nici o formă de presiune, nici o ingerinţă”, afirmă Dogioiu. Fostul preşedinte al CCR, Augustin Zegrean, afirmă, întrebat dacă scrisoarea respectivă este o formă de presiune, că el crede că judecătorii nu vor ţine seama de ea. „Eu cred că aşa se doreşte, dar nu cred că este aşa. Nu cred că judecătorii vor ţine seama sau vor fi înspăimântaţi de această scrisoare”, precizează Zegrean.
19:40
Incendiu la o hală din Tulcea unde erau depozitate cabluri electrice / Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea focului # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seara, la o hală din Tulcea, unde erau depozitate cabluri electrice şi exista pericol de propagare către blocurile din apropiere. Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat în zona respectivă, reuşind să stingă focul.
19:40
Echipa spaniolă FC Barcelona a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-0, de formaţia Mallorca, în etapa a 23-a din La Liga.
19:10
Un dresor de câini din Franţa a primit Golden Buzz la "Românii au talent" cu un număr care a ridicat sala în picioare: "Câini actori eu n-am văzut în viaţa mea!"/ VIDEO # News.ro
Mikhail Ermakov, în vârstă de 37 de ani, din Franţa, jongler şi dresor de câini, a primit Golden Buzz din partea Andrei, la ediţia de vineri a emisiunii "Românii au talent" de la Pro TV. Momentul lui Mikhail a ridicat sala în picioare, juriul aplaudând îndelung performanţa sa impresionantă.
18:50
Mii de oameni au protestat sâmbătă la Berlin în semn de sprijin pentru revolta naţională a iranienilor, care a coincis cu aniversarea revoluţiei anti-monarhice din Iran din 1979, relatează Reuters.
18:50
Echipa germană Borussia Dortmund a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Wolfsburg, în etapa a 21-a din Bundesliga.
18:40
Handbal feminin: Minaur Baia Mare, victorie cu Thuringer HC, deţinătoarea trofeului European League # News.ro
Echipa Minaur Baia Mare rămâne liderul grupei A din European League, după ce a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Thuringer HC, deţinătoarea trofeului, scor 28-24 (12-12).
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.