Acordul comercial India–SUA permite acces fără taxe pentru motocicletele Harley-Davidson, însă nu oferă concesii pentru Tesla

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că la o companie cu pierderi nu este suficient să se urmărească cifrele, ci trebuie văzut şi care sunt cauzele, care pot fi obiective sau subiective. Gheorghiu a explicat că, deşi ştie unde sunt „găurile” în companiile de stat, nu va spune, pentru că „niciun ministru şi niciun Guvern” nu se poate implica în activitatea operaţională. „Exact asta trebuie să îi învăţăm pe miniştri, că nu au voie să se implice în activitatea de zi de zi a unei companii, că au obligaţia să pună indicatori, dar mai departe zona executivă, operaţională este în sarcina administraţiei şi a managementului”, a explicat Gheorghiu. Vicepremierul mai spune că scopul reformei nu este „să fie daţi oameni afară”, ci trebuie văzut în organigramă dacă există un echilibru al posturilor.