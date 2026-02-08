Portughezii au început să voteze în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale
DigiFM.ro, 8 februarie 2026 11:30
Portughezii au început să voteze duminică dimineaţa în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în care socialistul Antonio Jose Seguro, dat drept marele favorit, se confruntă cu liderul extremei drepte Andre Ventura, informează AFP.
Acum 30 minute
11:30
Acum o oră
11:10
Once Upon a Farm, compania lui Jennifer Garner, a strâns aproape 198 de milioane de dolari la listarea la bursa din SUA # DigiFM.ro
Compania de produse organice pentru copii Once Upon a Farm, cofondată de actriţa Jennifer Garner, a atras aproape 198 de milioane de dolari în oferta sa publică iniţială din Statele Unite, transmite Reuters.
10:50
Cuba începe să închidă hoteluri pe fondul lipsei de combustibil. Turiștii, relocați în alte unităţi de cazare # DigiFM.ro
Guvernul cubanez a început să închidă unele hoteluri de pe insulă şi să relocheze turiştii în alte unităţi, ca parte a unui pachet de măsuri adoptate ca răspuns la embargoul american asupra petrolului, au confirmat sâmbătă pentru EFE surse din sector.
Acum 2 ore
10:30
Temperaturile scad în următoarele zile. Meteorologii anunţă ninsori, polei și vânt. Regiunile vizate # DigiFM.ro
Temperaturile vor scădea în următoarele zile, conform informării meteorologice pentru perioada 8 februarie ora 10.00 - 10 februarie ora 20.00, emisă duminică de meteorologi. În acelaşi interval vor fi ninsori, polei şi vânt. În unele zone, minimele vor coborî până la - 15 grade Celsius.
Acum 4 ore
09:30
„Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Prima reuniune a liderilor, pe 19 februarie, la Washington. Italia reiterează că nu se poate alătura # DigiFM.ro
Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a exclus definitiv participarea la "Consiliul pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump din cauza unor probleme constituţionale "insurmontabile", informează AFP.
09:00
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, nominalizată la premiile Grammy, a murit la câteva luni după ce a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer renal în stadiul 4. Avea 47 de ani.
08:10
Bad Bunny, pe numele său real Benito Antonio Martínez Ocasio, este unul dintre cei mai influenți artiști latino ai ultimului deceniu, creditat cu popularizarea la scară globală a rapului și a muzicii urbane în limba spaniolă. Născut la 10 martie 1994 în Puerto Rico, el a devenit un superstar internațional. A pornit din mediul online și a ajuns să domine clasamentele de streaming, să câștige premii importante și să fie ales cap de afiș pentru spectacolul de la pauza Super Bowl, programat pe 8 februarie 2026, la Levi’s Stadium, în Santa Clara, California.
Acum 24 ore
18:40
Sorana Cîrstea a învins-o pe Emma Răducanu și a câştigat turneul Transylvania Open. „Cea mai frumoasă săptămână!” # DigiFM.ro
Sorana Cîrstea a câştigat turneul Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca, după ce a învins-o pe britanica Emma Răducanu cu 6-0, 6-2, în finala desfăşurată sâmbătă.
17:30
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată preventiv în dosarul femeii suspectate că şi-a omorât mama cu sprijinul unei asistente medicale # DigiFM.ro
Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, în dosarul femeii suspectate că şi-a ucis mama, cu sprijinul unei asistente medicale din Cisnădie. Ea fusese reţinută pentru complicitate intelectuală, după ce ar fi sfătuit-o pe fiica victimei ce combinaţie de sedative să folosească, dar şi să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor de pe camerele de luat vederi.
15:50
Ciucu: Cea mai mare parte din bugetul Capitalei merge la subvenţii. STB are buget cât al Braşovului # DigiFM.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că cea mai mare parte din bugetul Bucureștiului merge la subvenţii şi a precizat că Societatea de Transport Bucureşti are bugetul cât cel al municipiului Braşov.
15:50
Austin Butler va interpreta rolul ciclistului Lance Armstrong, într-un film biografic pentru marele ecran. Se dorește o combinaţie între „F1” şi „The Wolf of Wall Street” # DigiFM.ro
Actorul Austin Butler, nominalizat la Oscar, va interpreta rolul ciclistului Lance Armstrong într-un film biografic. Potrivit Deadline, pelicula va fi regizată de Edward Berger ( "Conclave"), iar Zach Baylin se va ocupa de scenariu.
15:10
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj feroviar. Cablurile electrice, deteriorate în apropiere de Bologna # DigiFM.ro
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice de alimentare a reţelei feroviare au fost deteriorate în apropiere de Bologna, în nordul Italiei, provocând întârzierea unor trenuri, a declarat sâmbătă un oficial, conform agenţiei Reuters.
15:00
Mariah Carey, după ce a cântat la ceremonia de deschidere a JO de iarnă 2026: Un vis devenit realitate # DigiFM.ro
Mariah Carey a cântat în cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, vineri seara.
13:40
Sportivii români vor evolua la sanie şi schi fond, duminică 8 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
13:40
A murit Jana Brejchova, interpreta reginei din serialul „Arabela”. Legendara actriţă cehă avea 86 de ani # DigiFM.ro
Jana Brejchova, cunoscuta actriţă cehă de film şi televiziune, a murit vineri la vârsta de 86 de ani după o boală îndelungată, a raportat sâmbătă presa naţională din Cehia, care o citează pe fiica artistei, Tereza Brodska, informează DPA.
13:10
Rapperul Lil Jon confirmă că fiul său a murit: „Suntem devastați”. Tânărul, găsit mort într-un iaz lângă Atlanta # DigiFM.ro
Rapperul american Lil Jon a declarat că fiul său, Nathan Smith, a murit. Confirmarea a venit după ce poliţia a găsit un cadavru într-un iaz la nord de Atlanta, Georgia.
13:00
JD Vance, huiduit la ceremonia de deschidere a JO de iarnă 2026. Trump: „Este surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază” # DigiFM.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a declarat surprins de huiduielile adresate vicepreşedintelui american JD Vance, prezent vineri la Milano pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.
12:20
Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO de iarnă 2026. A transmis un mesaj de pace prin cuvintele lui Nelson Mandela # DigiFM.ro
Charlize Theron, ambasador al ONU pentru pace, a transmis un mesaj special la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, prin cuvintele lui Nelson Mandela.
Ieri
11:20
Administratorul public al Primăriei Sectorului 5, arhitectul şef de la Primăria Sectorului 5 şi directorul adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, reţinuţi de DNA # DigiFM.ro
Iulian Cârlogea, administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Robert Mihai Başca, arhitectul-şef, şi Florin Chioran, director adjunct al Poliţiei Locale a Sectorului 5, au fost reţinuţi vineri seara de procurorii DNA, pentru 24 de ore, într-un dosar legat de acte de corupţie în domeniul imobiliar.
10:30
Timothy Busfiled, cunoscut pentru rolul din „The West Wing”, pus sub acuzare într-un caz de abuzuri sexuale asupra unor minori # DigiFM.ro
Timothy Busfield, actorul şi regizorul american cunoscut pentru rolul din serialul "The West Wing", a fost pus sub acuzare de un juriu din New Mexico într-un caz de abuzuri sexuale comise asupra unor copii, conform unui anunţ făcut vineri de biroul procurorului din Albuquerque, transmite Reuters.
10:30
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu patru dormitoare # DigiFM.ro
După ani de încercări, Ricky Martin (54 de ani) a reușit să-și vândă apartamentul din Manhattan. Artistul portorican a cumpărat locuința din Upper East Side în 2012, pentru 5,9 milioane de dolari.
10:00
Rusia a lansat vineri noaptea un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei, lovind sistemele de producere şi distribuţie a curentului electric, a anunţat sâmbătă ministrul ucrainean al energiei, Denis Şmihal, citat de Reuters.
09:40
Preşedintele Italiei a declarat deschise Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026. România, reprezentată de 29 de sportivi # DigiFM.ro
09:10
Explozie într-un bloc din Chitila. Două persoane au fost rănite. 40 de locatari, evacuaţi # DigiFM.ro
Două persoane au fost rănite în urma unei explozii care s-a produs sâmbătă într-o garsonieră situată într-un bloc din localitatea Chitila, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.
6 februarie 2026
15:50
CCR a primit de la Bolojan o informare privind consecințele amânării unor decizii în legătură cu pensiile magistraților (surse) # DigiFM.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a primit de la premierul Ilie Bolojan o informare referitoare la consecințele amânării unor decizii privind pensiile magistraților, au declarat, pentru AGERPRES, surse din cadrul CCR.
15:40
Burleanu, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Va fi externat, dar vrea și o a doua opinie. În momentul de faţă suntem pregătiţi pentru orice scenariu” # DigiFM.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, vineri, că starea medicală a selecţionerului Mircea Lucescu, internat de luni la Spitalul Universitar din Capitală, s-a îmbunătăţit şi că în zilele următoare tehnicianul va fi externat. Antrenorul îşi doreşte însă “încă o opinie medicală în ceea ce priveşte situaţia lui”, astfel că va face un control în afara ţării.
15:40
Bad Bunny promite să pună Puerto Rico în lumina reflectoarelor la Super Bowl 2026. Spectatorii „nu trebuie să-şi facă griji de nimic, ci doar să danseze” # DigiFM.ro
Artistul portorican Bad Bunny a declarat că va omagia cultura insulei sale natale în timpul concertului pe care îl va susţine în pauza de la Super Bowl, un spectacol aşteptat cu nerăbdare de milioane de fani, dar care a stârnit furia susţinătorilor preşedintelui american Donald Trump.
15:40
Angajații Primăriei Sectorului 3 discutau de pericolul construirii de străzi peste conducte de gaze: „Se întâmplă nenorocire ca la Rahova ” # DigiFM.ro
Mai mulți angajați cu funcții de conducere din cadrul Primăriei Sectorului 3 discutau între ei despre pericolul reprezentat de construirea unor străzi peste conducte de gaz, potrivit stenogramelor aflate la dosarul în care primarul Robert Negoiță este anchetat de DNA pentru abuz în serviciu.
12:00
DNA: Negoiţă ar fi dispus lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără avize. El ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranţa locuitorilor # DigiFM.ro
Procurorii DNA susţin că primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, ar fi provoat un prejudiciu de peste 900.000 de lei Primăriei după ce ar fi dispus construirea şi asfaltarea unei străzi de legătură. Totodată, el ar fi dispus să fie făcute lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize, inclusiv cele care trebuie emise de Transgaz. Astfel, el ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranţa locuitorilor din zonă, determinat de posibilitatea afectării conductelor de gaze.
11:50
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. România, reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă. Patinatoarea Julia Sauter, portdrapelul nostru # DigiFM.ro
România este reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă, care vor locui în şase sate olimpice, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Portdrapelul României la ceremonia principală va fi patinatoarea Julia Sauter.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Soțul lui Elton John, indignat de practicile tabloidului Daily Mail, pe care îl acuză de furtul unui certificat de naștere și al unor acte medicale: "Am fost stupefiați. E o abominație" # DigiFM.ro
David Furnish, soţul cântăreţului Elton John, a declarat joi, în faţa unui tribunal britanic, că el şi partenerul său de viaţă au fost "indignaţi" de practicile utilizate de tabloidul Daily Mail, pe care îl acuză de "furtul" unor documente personale, printre care şi certificatul de naştere al unuia dintre fiii lor, informează AFP.
11:20
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care mai are doar 2% din piele fără tatuaje # DigiFM.ro
Încercați să vă imaginați pe ce ați cheltui 195.000 de lire sterline. Pe o mașină nouă de lux? Pe un apartament? Nici vorbă. Australianca Amber Luke (30), supranumită „Fata Dragon”, a investit acești bani într-o tatuare completă a corpului. Inclusiv a globilor oculari. Însă corpul ei i-a dat curând de înțeles că așa nu mai merge.
11:10
Lavrov: Ucraina trebuie să fie „un stat neutru şi benign” pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung # DigiFM.ro
Ucraina trebuie să fie "un stat neutru şi benign" pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat joi publicaţiei Russia Today şi preluat vineri de Xinhua.
11:10
Donald Trump organizează un miting de rugăciune: "Vom dedica din nou America lui Dumnezeu" # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat organizarea, în 17 mai, la Washington, a unui miting de rugăciune pentru a ”dedica din nou America lui Dumnezeu”, relatează AFP.
11:10
Antonia și Liviu Teodorescu, nebunie în studioul Digi FM: "A la long" - colaborarea pe care nimeni nu o aștepta # DigiFM.ro
Antonia și Liviu Teodorescu au fost invitații speciali ai emisiunii matinale de la Digi FM, unde au vorbit despre noua lor piesă,planuri de viitor și... pensie!
11:00
Percheziţii la Primăria Sectorului 5. Procurorii DNA cercetează fapte de corupție în domeniul imobiliar # DigiFM.ro
Procurorii DNA fac vineri, 6 februarie, percheziţii la Primăria Sectorului 5.
11:00
Cel mai bogat om din lume spune că "banii nu aduc fericirea". Elon Musk, sfătuit să se orienteze către religie sau filantropie # DigiFM.ro
Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a afirmat, într-un mesaj laconic distribuit pe reţeaua de socializare X, al cărei proprietar este, că "banii nu aduc fericirea", informează AFP și Agerpres.
11:00
Venezuela ar putea organiza alegeri democratice în circa zece luni, estimează lidera opoziţiei. „Dar, bineînţeles, asta depinde de momentul în care se începe” # DigiFM.ro
Lidera opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, a estimat că ţara sa ar putea organiza noi alegeri democratice în termen de nouă până la zece luni, relatează vineri dpa.
10:50
Elevii vor avea o săptămână de vacanţă în intervalul 9 februarie - 1 martie. Perioada exactă, stabilită de fiecare inspectorat şcolar # DigiFM.ro
Copiii vor avea o săptămână de vacanţă în intervalul 9 februarie - 1 martie, perioada fiind stabilită prin decizia fiecărui Inspectorat şcolar.
10:50
Emmanuel Macron a făcut apel joi la Uniunea Europeană să-şi accelereze agenda de "independenţă europeană" cu prilejul unei întâlniri cu şefii Comisiei şi Consiliului, anturajul său afirmând că este hotărât "să facă valuri" la viitoarea reuniune a Celor 27, relatează AFP.
10:40
Cristian Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut purtând flacăra olimpică pe străzile din Milano. Natalia, Anastasia și Adelina, fericite și mândre # DigiFM.ro
10:20
Cristiano Ronaldo nu e doar zeu al fotbalului, ci și în afaceri îi merge din plin. Are cinci hoteluri de lux și planuri pentru unele noi # DigiFM.ro
„Când eram tânăr, visam să am propriul hotel”, le-a spus jurnaliștilor regele fotbalului portughez, Cristiano Ronaldo (41), iar visul său a devenit realitate. Probabil că nici nu este nevoie să menționăm că unul dintre cei mai faimoși sportivi ai lumii are mai mulți bani decât ar putea cheltui într-o viață. Nu toată lumea știe însă că, pe lângă faptul că este un fotbalist de succes, Ronaldo este și proprietarul unor hoteluri de lux.
09:50
Radu Miruţă, despre veniturile militarilor: „S-ar putea întâmpla să reuşesc să le mărim beneficiile, nu să le scădem” # DigiFM.ro
09:50
Jocurile Olimpice de iarnă promit un recital al lui Mariah Carey în italiană şi un omagiu adus lui Giorgio Armani, dar tensiunile geopolitice planează: „Este esenţial să luptăm pentru pace” # DigiFM.ro
Mariah Carey va cânta în italiană la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026. Andrea Bocelli va interpreta arii în italiană, engleză, franceză şi spaniolă, în duet cu Chris Stapleton şi columbianca Karol G. Dar, în ciuda eforturilor organizatorilor de a crea o atmosferă de sat global, războiul politic şi ideologic din America, care se extinde, ar putea arunca o umbră asupra Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, care încep vineri.
5 februarie 2026
16:50
SUA şi Rusia, pe punctul de a încheia un acord pentru prelungirea acordului nuclear New START # DigiFM.ro
SUA şi Rusia sunt pe punctul de a încheia un acord în vederea unei prelungiri a Tratatului New START de control al armamentului nuclear, după expirarea acestuia, dezvăluie Axios, care citează trei surse apropiate negocierilor, relatează AFP.
16:40
Judecătoarea Ionela Tudor se pensionează. A devenit cunoscută după ce a spus "M-a sunat Lia" în conferința de presă de la CAB # DigiFM.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a admis, joi, 5 februarie, cererea judecătoarei Ionela Tudor de a ieşi la pensie. Ionela Tudor a devenit celebră pentru propoziţia "m-a sunat Lia", spusă în timpul conferinței de presă de la Curtea de Apel București.
16:20
Ucraina şi Rusia încheie un acord, la Abu Dhabi, în vederea unui schimb de prizonieri, fără alte progrese, anunță Steve Witkoff # DigiFM.ro
Ucraina şi Rusia au ajuns la un acord în vederea unui nou schimb de prizonieri joi, în a doua zi a unor negocieri la Abu Dhabi, a anunţat emisarul american Steve Witkoff, însă celelalte dosare în vederea opririi Războiului din Ucraina, după aproape patru ani de confruntări armate, par blocate, relatează AFP.
15:20
Flacăra olimpică a sosit joi la Milano, după o călătorie de 60 de zile prin Italia, iar acum luminează oraşul în care se va da oficial startul celei de-a XXV-a ediţii a Jocurilor Olimpice de iarnă, pe stadionul Giuseppe Meazza (San Siro).
15:00
Gripa a provocat moartea a 11 persoane într-o singură săptămână, în România. Bilanțul sezonului a ajuns la 68 # DigiFM.ro
Un număr de 11 persoane au murit săptămâna trecută în țară din cauza gripei, a informat, joi, Institutul Național de Sănătate Publică.
13:30
Activista iraniană Narges Mohammadi, laureata premiului Nobel pentru Pace în 2023, în greva foamei în închisoare # DigiFM.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023, Narges Mohammadi, încarcerată în Iran din decembrie, se află în greva foamei de patru zile, potrivit avocatei familiei, iar activista drepturilor omului în vârstă de 53 de ani cere drepturile de a da un telefon, de a avea ”acces la avocaţii săi din Iran” şi de a primi vizite, precizează avocata sa de la Paris, Chirinne Ardakani, conform AFP, agenție de știri citată de News.ro.
