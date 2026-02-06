Radu Miruţă, despre veniturile militarilor: „S-ar putea întâmpla să reuşesc să le mărim beneficiile, nu să le scădem”
DigiFM.ro, 6 februarie 2026 09:50
• • •
Acum 30 minute
09:50
09:50
Jocurile Olimpice de iarnă promit un recital al lui Mariah Carey în italiană şi un omagiu adus lui Giorgio Armani, dar tensiunile geopolitice planează: „Este esenţial să luptăm pentru pace” # DigiFM.ro
Mariah Carey va cânta în italiană la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026. Andrea Bocelli va interpreta arii în italiană, engleză, franceză şi spaniolă, în duet cu Chris Stapleton şi columbianca Karol G. Dar, în ciuda eforturilor organizatorilor de a crea o atmosferă de sat global, războiul politic şi ideologic din America, care se extinde, ar putea arunca o umbră asupra Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, care încep vineri.
Acum 24 ore
16:50
SUA şi Rusia, pe punctul de a încheia un acord pentru prelungirea acordului nuclear New START # DigiFM.ro
SUA şi Rusia sunt pe punctul de a încheia un acord în vederea unei prelungiri a Tratatului New START de control al armamentului nuclear, după expirarea acestuia, dezvăluie Axios, care citează trei surse apropiate negocierilor, relatează AFP.
16:40
Judecătoarea Ionela Tudor se pensionează. A devenit cunoscută după ce a spus "M-a sunat Lia" în conferința de presă de la CAB # DigiFM.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a admis, joi, 5 februarie, cererea judecătoarei Ionela Tudor de a ieşi la pensie. Ionela Tudor a devenit celebră pentru propoziţia "m-a sunat Lia", spusă în timpul conferinței de presă de la Curtea de Apel București.
16:20
Ucraina şi Rusia încheie un acord, la Abu Dhabi, în vederea unui schimb de prizonieri, fără alte progrese, anunță Steve Witkoff # DigiFM.ro
Ucraina şi Rusia au ajuns la un acord în vederea unui nou schimb de prizonieri joi, în a doua zi a unor negocieri la Abu Dhabi, a anunţat emisarul american Steve Witkoff, însă celelalte dosare în vederea opririi Războiului din Ucraina, după aproape patru ani de confruntări armate, par blocate, relatează AFP.
15:20
Flacăra olimpică a sosit joi la Milano, după o călătorie de 60 de zile prin Italia, iar acum luminează oraşul în care se va da oficial startul celei de-a XXV-a ediţii a Jocurilor Olimpice de iarnă, pe stadionul Giuseppe Meazza (San Siro).
15:00
Gripa a provocat moartea a 11 persoane într-o singură săptămână, în România. Bilanțul sezonului a ajuns la 68 # DigiFM.ro
Un număr de 11 persoane au murit săptămâna trecută în țară din cauza gripei, a informat, joi, Institutul Național de Sănătate Publică.
13:30
Activista iraniană Narges Mohammadi, laureata premiului Nobel pentru Pace în 2023, în greva foamei în închisoare # DigiFM.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023, Narges Mohammadi, încarcerată în Iran din decembrie, se află în greva foamei de patru zile, potrivit avocatei familiei, iar activista drepturilor omului în vârstă de 53 de ani cere drepturile de a da un telefon, de a avea ”acces la avocaţii săi din Iran” şi de a primi vizite, precizează avocata sa de la Paris, Chirinne Ardakani, conform AFP, agenție de știri citată de News.ro.
13:20
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe pilot automat” # DigiFM.ro
Ilie Rădeanu și soția sa, doi creatori de conținut români stabiliți la Moscova de două decenii, au vorbit, în mai multe clipuri postate pe YouTube, despre viața de zi cu zi în capitala Rusiei, dincolo de imaginile perfecte de pe rețelele sociale.
13:10
Robert Negoiţă, anchetat de DNA pentru fapte de corupţie: "Nu i-am construit fratelui meu niciun drum public. Am construit drumuri publice pentru Sectorul 3" # DigiFM.ro
Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă, anchetat de DNA pentru fapte de corupţie, afirmă că nu i-a construit fratelui său niciun drum, ci a construit drumuri publice pentru Sectorul 3.
13:00
Mesajul primarului Capitalei pentru şoferii, vatmanii şi muncitorii STB: „Nu veţi fi concediaţi, nu vi se reduc salariile. Pentru voi vreau să salvez STB!” # DigiFM.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă, într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook, în contextul unor „zvonuri pe holurile STB” că ar vrea reducerea salariilor angajaţilor companiei, că acest lucru „nu este adevărat”.
12:30
Florin Negruțiu: "Austeritatea lui Bolojan nu a atins niciodată privilegiile. Clientela politică hibernează ca marmota" # DigiFM.ro
Florin Negruțiu a analizat în emisiunea matinală de la Digi FM politica de austeritate implementată de premierul Ilie Bolojan și a avertizat asupra efectelor toxice ale rețelelor sociale asupra societății românești.
11:40
Săptămâna Iadului: Jurnalistul Digi 24 Valentin Stan a stat 3 zile cu forțele speciale române # DigiFM.ro
Valentin Stan, jurnalist Digi 24, a trăit o experiență extremă alături de candidații la Forțele pentru Operații Speciale din România. Povestea sa completă poate fi urmărită astăzi la Digi 24, în reportajul difuzat în a doua parte a zilei.
11:00
Îndemnat de fosta lui soţie să ofere explicaţii, Bill Gates spune că „regretă fiecare minut” petrecut cu Epstein: „Îmi cer scuze pentru asta” # DigiFM.ro
Miliardarul american Bill Gates a declarat într-un interviu acordat miercuri că "regretă fiecare minut" petrecut alături de infractorul sexual Jeffrey Epstein, dar că nu are nimic să îşi reproşeze, după ce fosta lui soţie, Melinda French Gates, a spus că magnatul trebuie să ofere explicaţii despre acea relaţie, informează AFP.
10:50
Noel Gallagher va fi desemnat Compozitorul Anului la Brit Awards 2026. „A compus cântece care au devenit parte a poveştii noastre colective” # DigiFM.ro
Rockerul britanic Noel Gallagher va fi desemnat Compozitorul Anului la ediţia din acest an a galei Brit Awards, programată să se desfăşoare pe 28 februarie, informează DPA.
10:30
Zece medalii, dintre care patru de aur, pentru sportivii români, la Campionatele Europene de înot în ape îngheţate de la Molveno # DigiFM.ro
Sportivii români au cucerit miercuri încă şapte medalii la Campionatele Europene de înot în ape îngheţate de la Molveno (Italia), dintre care trei de aur, una de argint şi trei de bronz.
10:20
Pugilista Imane Khelif îi răspunde lui Donald Trump: "Nu sunt trans, sunt fată, am crescut ca o fată" # DigiFM.ro
Pugilista algeriană Imane Khelif, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris, a răspuns criticilor adresate de preşedintele american Donald Trump la adresa sa, într-un interviu acordat publicaţiei L'Équipe.
Ieri
10:00
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii DNA. Ce spune prefectul Capitalei # DigiFM.ro
Primarul Sectorului 3, social-democratul, Robert Negoiţă este vizat de o anchetă DNA, joi, având loc percheziţii atât la locuinţa sa, cât şi la Primăria pe care o conduce. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, afirmă că s-a construit „pe repede-înainte”, peste o magistrală de gaz, „fără niciun fel de autorizaţii”.
09:10
Epstein a ajutat-o pe fiica lui Woody Allen să intre la facultate, arată e-mailuri publicate de Departamentul de Justiţie # DigiFM.ro
Jeffrey Epstein i-a ajutat pe Woody Allen şi Soon-Yi Previn atunci când una dintre fiicele lor a depus dosarul de admitere la facultate, punând familia în legătură cu preşedintele Bard College, o cunoştinţă veche a lui Epstein, potrivit unor e-mailuri făcute publice de Departamentul de Justiţie, scrie The New York Times.
09:10
Fostul căpitan şi selecţioner al echipei naţionale a României, Gheorghe Hagi, considerat "Regele" fotbalului românesc, împlineşte, joi, 61 de ani.
09:00
Ministrul Energiei dă asigurări că preţurile la gaz nu vor creşte de la 1 aprilie: ”O liberalizare treptată a pieţei protejează românii de creşteri necontrolate” # DigiFM.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că preţul la gaz nu va creşte de la 1 aprilie 2026. Potrivit ministrului, o liberalizare treptată a pieţei de gaz va proteja românii de creşterile necontrolate de preţuri şi în paralel ajută mediul privat să rămână competitiv.
09:00
Bolojan: „Măsura privind neplata primei zile de concediu medical ţine cont de realităţile pe care le avem” # DigiFM.ro
Măsura privind neplata primei zile de concediu medical este una tranzitorie şi ţine cont de realităţile actuale, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.
08:50
Ucraina şi Rusia continuă joi discuţiile la Abu Dhabi, după o primă zi „productivă” a negocierilor de pace mediate de SUA # DigiFM.ro
Oficialii ucraineni şi ruşi au încheiat miercuri o primă zi „productivă” a noilor negocieri mediate de SUA la Abu Dhabi, a declarat negociatorul principal al Kievului, discuţiile urmând să continue joi, în timp ce luptele din cel mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial continuă să facă ravagii, relatează Reuters.
08:10
Programul JO de iarnă 2026 și când intră în concurs sportivii români. Detalii despre probele așteptate, disciplinele României și ceremonia de închidere Milano–Cortina.
4 februarie 2026
16:40
Nicușor Dan, reacție după raportul Congresului SUA care pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor din România: „Referirile sunt strict contextuale” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa ţării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare.
15:20
Papa Leon, apel public cu o zi înainte de expirarea acordului nuclear între SUA și Rusia: "Situaţia actuală cere să facem tot ceea ce putem pentru a preveni o nouă cursă a înarmării" # DigiFM.ro
Papa Leon al XIV-lea cere miercuri, 4 februarie, ”să se prevină o nouă cursă a înarmării”, cu o zi înaintea expirării Tratatului de dezarmare nucleară New START, ultimul acord de control al armamentului nuclear între Moscova şi Washington, relatează AFP.
15:00
Mihai Covaliu se declară optimist după decizia Tribunalului Federal Elveţian: Eu cred că medalia va rămâne a Anei Bărbosu # DigiFM.ro
Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, s-a arătat optimist în ceea ce priveşte medalia de bronz obţinută de Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce Tribunalul Federal Elveţian a trimis cazul la TAS pentru reexaminare după apelul formulat de gimnasta americană Jordan Chiles.
15:00
Simona Halep, mesaj la un an de la retragerea din tenis: "Simt aceeaşi linişte în privinţa deciziei mele, mândră de tot ce am realizat" # DigiFM.ro
Simona Halep a postat un mesaj în social media, la un an de când şi-a încheiat cariera de jucătoare de tenis. Ea se declară mândră de tot ce a reuşit şi hotărâtă să rămână aproape de tenis.
13:50
"Trump este la fel de nebun ca Putin". O sportivă din Groenlanda îl atacă pe preşedintele american înaintea Jocurilor Olimpice # DigiFM.ro
Ukaleq Slettemark nu se fereşte să spună ce gândeşte. Cu câteva zile înainte de începerea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, biatlonista din Groenlanda l-a atacat verbal pe Donald Trump, într-un context geopolitic tensionat între Groenlanda şi Statele Unite, relatează Le Figaro.
13:40
Tudor de la Fly Project dezvăluie cum a creat noul hit 'Lonely' și de ce singurătatea îl inspiră # DigiFM.ro
Tudor Ionescu, liderul trupei Fly Project, a fost invitatul special al emisiunii matinale de la Digi FM, alături de Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Artistul a dezvăluit secretele din spatele noului single "Lonely" și a oferit o lecție neașteptată despre... cum se face cafeaua turcească perfectă.
13:20
Jimmy Kimmel, ironic după ce o prezentatoare de la Fox News a spus că documentarul „Melania” ar trebui „nominalizat la Oscar”: „Eu voi prezenta acea gală. Indiferent dacă mă vor invita sau nu” # DigiFM.ro
Jimmy Kimmel le-a spus telespectatorilor în timpul monologului său din 2 februarie că va cere să prezinte Oscarurile în 2027 dacă producția „Melania” va fi nominalizată la categoria „Cel mai bun documentar”.
12:50
Dosarele Epstein și elita care se crede „deasupra legii”: Analiza lui Florin Negruțiu la Digi FM # DigiFM.ro
În această ediție a matinalului Digi FM, Florin Negruțiu analizează impactul devastator al „dosarelor Epstein” – o bază de date masivă, de peste 3 milioane de pagini, care expune degradarea unei elite globale supranaționale .De la politicieni de rang înalt la miliardari tech, documentele publicate de Departamentul de Justiție din SUA scot la iveală o lume în care regulile statului de drept par să nu se aplice pentru cei foarte bogați .
12:40
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor # DigiFM.ro
Un zbor de rutină spre Bangkok s-a transformat într-un episod șocant, după ce un pasager aflat, potrivit martorilor, sub influența alcoolului și-a dat hainele jos în timpul cursei și ar fi vrut să sară din avion.
12:30
Primăria Capitalei informează că preţul agentului termic este stabilit în funcţie de parametrii de livrare. Cum se calculează întreţinerea afişată la bloc # DigiFM.ro
Primăria Capitalei a informat miercuri că agentul termic este tarifat la nivel maxim doar atunci când apa caldă şi căldura sunt livrate la parametrii normali.
12:30
Scandalul Epstein. Fostul prinţ Andrew a părăsit reşedinţa sa regală din Windsor. Unde va locui fratele regelui Charles # DigiFM.ro
În contextul noilor dezvăluiri din scandalul Epstein, fostul prinţ britanic Andrew, căzut între timp în dizgraţie, a părăsit reşedinţa sa luxoasă din Windsor şi s-a mutat pe domeniul regal Sandringham, în estul Angliei, a raportat marţi seară BBC.
12:10
James Cameron, episod incredibil la începutul carierei. I s-a cerut să distribuie cocaină echipei de pe platoul de filmare: "Aveam senzația că devenisem dealer" # DigiFM.ro
James Cameron a povestit recent un episod incredibil de la debutul carierei sale la Hollywood. La primul său job important pe un platou de filmare, acesta a fost rugat să distribuie cocaină echipei.
11:20
Moș Crăciun revine în România în luna februarie | Unguru' Bulan sărbătorește Crăciunul pe rit foarte vechi # DigiFM.ro
Moș Crăciun i-a sunat dimineață pe Oana Zamfir și Vlad Craioveanu și le-a spus că va mai face o vizită în România, în februarie. Dacă tot a nins... Așa că Moșul s-a hotărât să aducă niște cadouri mai modeste, pe care să le lase sub preș. El vine cu cauciucuri de iarnă, dar doar două, pentru Vlad, iar pentru Oana - gel de duș din țări membre NATO.
10:40
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat jos 70 kg # DigiFM.ro
Kristy McCammon, în vârstă de 53 de ani, din statul american Texas, își începea ziua cu o pungă de chipsuri, un pachet de biscuiți sau dulciuri. Nu reușea să-și controleze poftele, mai ales pe cele pentru zahăr, și recunoaște că acestea s-au transformat rapid într-o dependență.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Fostul soț al lui Jill Biden, acuzat de uciderea soţiei sale. Joe Biden și fosta Primă Doamnă a SUA nu au făcut niciun comentariu până acum # DigiFM.ro
William Stevenson, fostul soţ al lui Jill Biden, soţia fostului preşedinte Joe Biden, a fost acuzat de uciderea soţiei sale, Linda Stevenson, la sfârşitul lunii decembrie, în Wilmington, Statele Unite, relatează Le Figaro.
09:40
Averea lui Elon Musk depăşeşte 800 de miliarde de dolari după anunţul de fuziune SpaceX–xAI, devenind primul om din istorie care atinge acest prag # DigiFM.ro
Averea lui Elon Musk a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 800 de miliarde de dolari, după anunţul privind fuziunea spectaculoasă dintre compania sa spaţială SpaceX şi startupul său de inteligenţă artificială xAI, relatează Forbes.
09:40
Trump consideră că Putin „şi-a ţinut cuvântul” în ceea ce priveşte pauza temporară şi nu este surprins de reluarea bombardamentelor asupra Kievului # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că omologul său rus Vladimir Putin şi-a ţinut cuvântul, neatacând oraşele ucrainene timp de o săptămână, chiar şi după ce Moscova a lansat cel mai mare atac cu rachete şi drone din acest an asupra Kievului, în cursul nopţii de luni spre marţi, relatează CNN.
3 februarie 2026
20:00
Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline # DigiFM.ro
Creatorul de modă Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra, săptămâna trecută, rămânând fără un ceas extrem de rar, a cărui valoare se ridică la 2 milioane de lire sterline, potrivit The Daily Mail, care informează că poliţia a arestat un suspect, dat tabloidul nu precizează dacă valoroasa bijuterie a fost recuperată.
16:40
Un înger de pe o frescă recent restaurată dintr-o biserică din Roma are chipul Giorgiei Meloni. Pictura a devenit magnet pentru vizitatori # DigiFM.ro
Un înger de pe o frescă recent restaurată dintr-o biserică din Roma şi care pare să aibă chipul prim-ministrului italian Giorgia Meloni ar putea fi restaurat pentru a fi readus la aspectul său iniţial, după ce a dobândit brusc notorietate internaţională, informează DPA, agenție de știri citată de Agerpres.
16:30
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă marţi că o reluare a dialogului cu omologul său rus Vladimir Putin este ”pe cale să fie pregătită” şi acuză totodată Moscova de faptul că nu dă semne de o ”voinţă adevărată” de a negocia o pace în Ucraina, relatează AFP.
16:00
Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, se află în aceste zile internat în spital pentru un tratament cu antibiotic în urma unei infecţii subcutanate, anunţă Federaţia Română de Fotbal într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial.
15:30
Digi FM lansează propria aplicație mobilă – o experiență completă de „Newsic Radio”, acum la un click distanță # DigiFM.ro
Anul 2026 aduce încă o etapă importantă în evoluția trustului media al Grupului DIGI. Digi FM, radioul care însoțește zi de zi milioane de români, deschide oficial un nou capitol în strategia sa de digitalizare, odată cu activarea propriei aplicații mobile. Un spațiu creat pentru a oferi libertate totală de conectare – oriunde, oricând, direct de pe telefon. Începând de luni, 2 februarie, Digi FM poate fi ascultat și „în app”, printr-o platformă dedicată, disponibilă gratuit în Google Play sau App Store. Publicul se poate bucura de mixul distinctiv de știri, muzică și producții exclusive Digi FM pe smartphone, într-un format adaptat ritmului și obiceiurilor actuale de consum digital.
14:40
Avocatul Poporului a sesizat CCR în legătură cu neplata primei zile a concediului medical # DigiFM.ro
Avocatul Poporului a trimis Curţii Constituţionale a României (CCR) o sesizare în legătură cu măsura Guvernului privind neplata primei zile a concediilor medicale.
14:30
Germania are cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană, un sfert (24%) din forţa de muncă a primei economii europene având între 55 şi 64 de ani, conform cifrelor oficiale publicate marţi, o tendinţă pe care cancelarul Friedrich Merz o încurajează pentru a stimula economia, transmite AFP.
13:40
Barcelona intră în cursă pentru găzduirea finalei CM de fotbal din 2030. Turneul se va juca în Spania, Portugalia și Maroc # DigiFM.ro
Oraşul Barcelona a decis să intre în cursa pentru găzduirea finalei Cupei Mondiale de fotbal din anul 2030, pe care Spania o va organiza în comun cu Portugalia şi Maroc, a anunţat primarul metropolei catalanei, Jaume Colboni, citat de presa spaniolă.
13:30
Mircea Lucescu, internat de urgență la Spitalul Universitar: „Situația lui este gravă, este monitorizat permanent” # DigiFM.ro
Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României în vârstă de 80 de ani, a fost internat de urgență la începutul acestei săptămâni la Spitalul Universitar din București, unde este supravegheat atent de cadrele medicale.
